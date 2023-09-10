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بعيد

Sep 10, 2023

في سياق التحكم بالمصادر والإصدارات، يشير "البعيد" إلى مستودع مركزي للكود المصدري لمشروع برمجي موجود على نظام أو خادم مختلف، عادة في السحابة. تلعب المستودعات البعيدة دورًا حاسمًا في تسهيل التعاون الفعال بين العديد من المطورين الذين يعملون على مجموعة متنوعة من التطبيقات، بما في ذلك تطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول. في منصات التحكم بالمصادر مثل Git، يكون المستودع البعيد عبارة عن نسخة رئيسية يمكن الوصول إليها بشكل عام وتحتوي على أحدث إصدار من كود المصدر وتعمل كمصدر وحيد للحقيقة لدورة حياة تطوير البرمجيات.

تشمل المزايا الرئيسية العديدة لاستخدام المستودعات البعيدة تبسيط التعاون، والحفاظ على قاعدة تعليمات برمجية محدثة، وتوفير تحكم موثوق في الإصدار. في نظام التحكم في الإصدار الموزع مثل Git، يمكن للمطورين استنساخ المستودع البعيد للحصول على نسخة محلية، والعمل على مهامهم الفردية، ودمج التغييرات في قاعدة التعليمات البرمجية عن طريق دفع تحديثاتهم إلى المستودع البعيد. وبالمثل، يمكن للمطورين جلب التحديثات من المستودع البعيد لمزامنة نسختهم المحلية مع أحدث إصدار من قاعدة التعليمات البرمجية. من خلال القدرة على العمل بالتوازي، دون التأثير على مصدر الحقيقة، تمكن المستودعات البعيدة المطورين من تبسيط سير العمل، وتقليل الاختناقات، وتحسين الإنتاجية.

في سياق منصة AppMaster ، يعد استخدام المستودعات البعيدة أمرًا ضروريًا لتوفير تجربة تطوير سلسة للتطبيقات. باعتباره بيئة تطوير متكاملة (IDE) شاملة تلبي احتياجات سيناريوهات التطوير المختلفة، يقوم AppMaster بإنشاء كود مصدر لتطبيقات الواجهة الخلفية باستخدام Go (golang)، وتطبيقات الويب باستخدام إطار عمل Vue3 وJS/TS، وتطبيقات الهاتف المحمول باستخدام إطار عمل يحركه الخادم يعتمد على Kotlin و Jetpack Compose. لنظام Android و SwiftUI لنظام IOS. تتيح المستودعات البعيدة لعملاء AppMaster الاحتفاظ بسجل الإصدارات، وتسهيل التعاون بين فرق التطوير الخاصة بهم، وإدارة التحديثات بكفاءة.

يتضمن العمل مع المستودعات البعيدة في AppMaster الاستفادة من أفضل الممارسات لإدارة التعليمات البرمجية، مثل إنشاء الفروع واستخدامها، ووضع علامات على الإصدارات، ومراجعة تغييرات التعليمات البرمجية من خلال طلبات السحب. بالإضافة إلى ذلك، يتيح دمج أدوات تتبع المشكلات وخطوط التكامل المستمر (CI) مع المستودعات البعيدة تحسين إدارة المشروع وأتمتة عمليات إنشاء البرامج ونشرها. من خلال تطبيق معايير الصناعة هذه، يمكن لمستخدمي AppMaster تحقيق سير عمل تطوير قوي ويمكن الاعتماد عليه، مما يمكنهم من تقديم حلول برمجية عالية الجودة بسرعة أكبر وفعالية من حيث التكلفة.

يعد الأمان جانبًا مهمًا آخر للعمل مع المستودعات البعيدة. وباعتبارها موقعًا مركزيًا للكود المصدري للمشروع، يجب حماية المستودعات البعيدة من الوصول غير المصرح به والتلاعب وفقدان البيانات. يفرض AppMaster ضوابط وصول وآليات مصادقة صارمة، مما يضمن أن الموظفين المصرح لهم فقط هم من يمكنهم الوصول إلى المستودع البعيد وتعديله لمشروع معين. علاوة على ذلك، يتم استخدام تشفير البيانات لنقل البيانات وتخزينها، وحماية المعلومات الحساسة ومنع الانتهاكات الخارجية.

إن اعتماد المستودعات البعيدة كجزء من عملية تطوير تطبيقات AppMaster يسلط الضوء على التزام النظام الأساسي بتوفير تجربة تطوير برمجيات موحدة ومتطورة. من خلال الاستفادة من المستودعات البعيدة جنبًا إلى جنب مع أحدث الأدوات التي no-code لتصميم نماذج البيانات ومنطق الأعمال وواجهات المستخدم، يتيح AppMaster للعملاء إنشاء تطبيقات قابلة للتطوير وفعالة وفعالة من حيث التكلفة واختبارها ونشرها بسرعة. .

في الختام، يشير مفهوم "التحكم عن بعد" في سياق التحكم بالمصدر والإصدار إلى مستودع رمز المصدر المركزي، مما يمكّن المطورين من التعاون بسلاسة، والحفاظ على قاعدة تعليمات برمجية متماسكة، وتحسين عملية تطوير البرامج بشكل عام. باعتبارها عنصرًا هامًا في منصة التطوير no-code الخاصة بـ AppMaster ، تعمل المستودعات البعيدة على تمكين العملاء من جميع الأنواع والأحجام، بدءًا من الشركات الصغيرة إلى المؤسسات كبيرة الحجم، من إنشاء التطبيقات وإدارتها بأقل قدر من الديون التقنية مع تحقيق سرعة متسارعة السوق وخفض تكاليف التطوير.

اكتشف المزيد من المصطلحات:
إعادة التأسيس استنساخ اسحب الالتزام الخروج الرأس العلامة (أو الإصدار) الفرق اللوم بعيد جلب خبأ دمج دمج الصراع سحب الطلب (أو طلب الدمج في بعض الأنظمة) شوكة

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