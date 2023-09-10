في سياق التحكم في المصدر وتعيين الإصدار، يشير مصطلح "الجلب" إلى عملية استرداد التحديثات والتغييرات من مستودع بعيد، مع الحفاظ في نفس الوقت على التعديلات والمحفوظات المحلية. تسهل هذه العملية التعاون بين العديد من المطورين الذين يعملون في مشروع مشترك، مما يمكنهم من تحديث نسخ العمل المحلية الخاصة بهم بسلاسة مع الالتزامات والفروع والعلامات الجديدة المضافة إلى المستودع البعيد.

مع التقدم المستمر في ممارسات تطوير البرمجيات، أصبحت أنظمة التحكم في الإصدار أدوات لا تقدر بثمن، حيث تساعد المطورين في إدارة دورة حياة كود المصدر الخاص بهم. يوفر Git، أحد أنظمة التحكم في الإصدار الأكثر استخدامًا، الدعم لآليات الجلب المختلفة. يسمح الجلب للمطورين بالوصول إلى التحديثات الأخيرة من المستودعات البعيدة دون التأثير على نسخة العمل المحلية الخاصة بهم أو مطالبتهم بدمج التغييرات الجديدة على الفور. تعتبر هذه الإمكانية مهمة بشكل خاص عند العمل مع منصات تطوير البرامج مثل AppMaster.

تعمل AppMaster ، وهي منصة no-code ، على تسهيل إنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول. وكجزء من وظائفها الأساسية، تقوم المنصة تلقائيًا بإنشاء كود المصدر وتجميع التطبيقات بناءً على مخططات التصميم الخاصة بالمستخدم. إن الجمع بين قوة AppMaster وأدوات التحكم القوية في الإصدار مثل Git يسمح لفرق تطوير البرامج بإدارة المشاريع المعقدة بكفاءة والحفاظ على قواعد تعليمات برمجية عالية الجودة.

عند تنفيذ عملية الجلب، يتم تنفيذ المهام التالية:

يتم تنزيل الفروع والعلامات والالتزامات البعيدة إلى المستودع المحلي.

يتم تحديث فروع التتبع المحلية لتعكس أحدث حالة للفروع البعيدة المقابلة لها.

تظل الالتزامات والتغييرات المحلية سليمة، مما يسمح للمطورين بمراجعة التغييرات الواردة ودمجها وفقًا لتقديرهم.

لا يقوم أمر الجلب بدمج التغييرات الجديدة تلقائيًا، مما يمنح المطورين متسعًا من الوقت والمرونة لتحليل وفهم تأثير التحديثات الواردة. في السيناريوهات التي يعمل فيها العديد من أعضاء الفريق على مشروع في وقت واحد، فإن جلب التحديثات من المستودع البعيد يمكّنهم من اكتشاف التعارضات وحلها بشكل استباقي، وبالتالي تخفيف المخاطر المرتبطة بالتطوير الموازي.

خذ بعين الاعتبار المثال التالي الذي يوضح عملية الجلب. يعمل ثلاثة مطورين، Alice وBob وCarol، على مستودع Git مشترك. تقوم أليس بإنشاء فرع ميزات جديد وتدفع مجموعتها الأولية من الالتزامات. يقوم بوب بمزامنة مستودعه المحلي عن طريق جلب أحدث التغييرات وإنشاء فرع محلي جديد لتتبع فرع أليس البعيد. وفي الوقت نفسه، تعمل كارول أيضًا على ميزة منفصلة، ​​وتدفع مجموعة التغييرات الخاصة بها إلى فرع مختلف.

في هذه المرحلة، يحتاج كل من أليس وبوب إلى جلب التغييرات التي أرسلتها كارول لإبقاء نسخ العمل المحلية الخاصة بهما محدثة. لن يؤثر جلب التحديثات على فروعهم المحلية أو يجبرهم على الدمج مع تغييرات كارول. بمجرد قيامهم بمراجعة الكود الوارد وتحديد أنه آمن للدمج، يمكنهم المضي قدمًا في دمج التحديثات الجديدة في فروعهم المحلية.

باختصار، يعد الجلب عملية حاسمة في مجال التحكم في المصدر وإصدار الإصدارات، خاصة عند العمل مع فرق موزعة ومشاريع واسعة النطاق. من خلال الاستفادة من آليات الجلب، يمكن للمطورين الاحتفاظ بنسخ عمل متزامنة ودقيقة من قواعد التعليمات البرمجية، وضمان التعاون السلس بين أعضاء الفريق، وتخفيف النزاعات المحتملة وتحديات التكامل. عند استخدام نظام no-code مثل AppMaster ، فإن الجمع بين ممارسات التحكم في الإصدار الحديثة، بما في ذلك Fetch، يمكنه تبسيط عمليات تطوير البرامج وتمكين الفرق من تقديم تطبيقات قوية بكفاءة وفعالية أفضل من حيث التكلفة.