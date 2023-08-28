يعد HTTP/2، وهو اختصار لـ Hypertext Transfer Protocol الإصدار 2، بمثابة تقدم كبير في عالم بروتوكولات الاتصال عبر الإنترنت المصممة خصيصًا لتحسين أداء مواقع الويب وتطبيقات الويب. باعتباره تطورًا لسلفه HTTP/1.1، يهدف HTTP/2 إلى زيادة سرعة وكفاءة وأمان المعاملات عبر الإنترنت وتحسين تجارب المستخدم الشاملة، وهو أمر بالغ الأهمية للنجاح في المشهد الرقمي المعقد اليوم، وله أهمية خاصة بالنسبة للشبكات no-code. منصات no-code مثل AppMaster.

تم تقديم HTTP/2 في عام 2015، وهو يعالج العديد من القيود وأوجه القصور في HTTP/1.1 ويتضمن العديد من الميزات الجديدة. تتضمن هذه التطورات الرئيسية الإطارات الثنائية، وتعدد الإرسال، وضغط الرأس، وتحديد الأولويات، ودفع الخادم. تعمل هذه الميزات معًا على تمكين HTTP/2 من تقديم محتوى الويب بشكل أكثر كفاءة وموثوقية، وتصحيح أوجه القصور في سابقتها، والتي تم تطويرها في أواخر التسعينيات عندما كان الإنترنت لا يزال صغيرًا وأقل تطلبًا إلى حد كبير.

التأطير الثنائي هو عملية تغليف بيانات التطبيق في إطارات HTTP/2. على عكس تنسيق النص الذي يمكن قراءته بواسطة الإنسان في HTTP/1.1، تكون الإطارات مشفرة ثنائيًا، مما يبسط عملية التحليل، ويقلل من خطر سوء التفسير، ويتيح معالجة أكثر كفاءة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن دمج هذه الإطارات في اتصال واحد، مما يؤدي إلى الاستفادة بشكل أفضل من عرض النطاق الترددي المتاح وتحسين الاستخدام العام للشبكة.

يتيح تعدد الإرسال في HTTP/2 إرسال تدفقات متعددة بشكل متزامن عبر اتصال واحد، مما يعالج بشكل فعال مشكلة حظر رأس الخط الموجودة في HTTP/1.1. يحدث الحظر على رأس السطر عندما يمنع طلب بطيء أو متوقف معالجة الطلبات الأخرى، مما يتسبب في انخفاض كبير في الكفاءة. من خلال تعدد الإرسال، يتيح HTTP/2 النقل المتزامن للطلبات والاستجابات، مما يسهل في النهاية الاتصال الشامل وأوقات تحميل الصفحة بشكل أسرع.

يعد ضغط الرأس أحد التحسينات الهامة الأخرى التي يوفرها HTTP/2. يستخدم خوارزمية فريدة تسمى HPACK لضغط البيانات المرسلة في رؤوس الطلب والاستجابة. من خلال تقليل حجم الرؤوس، يعمل HTTP/2 على تقليل كمية البيانات التي يجب نقلها عبر الشبكة، وبالتالي تقليل زمن الوصول وزيادة السرعة الإجمالية لاتصالات الويب.

يتيح تحديد الأولويات في HTTP/2 للعملاء، مثل متصفحات الويب، الإشارة إلى الأهمية النسبية للموارد المتعددة. وهذا يمكّن الخوادم من تخصيص الموارد بكفاءة، ومعالجة الطلبات الأكثر أهمية قبل الطلبات الأقل إلحاحًا. وبهذه الطريقة، يمكن للمستخدمين تجربة أوقات تحميل أسرع وتفاعلات أكثر سلاسة مع مواقع الويب وتطبيقات الويب.

ميزة أخرى ملحوظة في HTTP/2 هي دفع الخادم، والذي يسمح للخادم بإرسال الموارد إلى العميل بشكل استباقي، حتى قبل أن يطلبها العميل. يمكن لهذه الآلية أن تحسن بشكل كبير وقت التحميل الملحوظ لصفحات الويب، لأنها تمكن المتصفحات من البدء في عرض المحتوى بسرعة أكبر.

ونظرًا لمجموعة الميزات القوية المقدمة مع HTTP/2، فليس من المستغرب أن يتم اعتماد البروتوكول على نطاق واسع عبر الإنترنت، لا سيما من قبل الشركات والمؤسسات ذات التواجد الرقمي الكبير. وفقًا للتقديرات الأخيرة، يمثل HTTP/2 أكثر من 40% من إجمالي حركة مرور موقع الويب ويدعمه أكثر من 95% من متصفحات الويب الحديثة.

في سياق النظام الأساسي AppMaster no-code ، يلعب HTTP/2 دورًا حاسمًا في تمكين المطورين من إنشاء تطبيقات قابلة للتطوير وعالية الأداء وآمنة. من خلال الاستفادة من التحسينات التي يوفرها HTTP/2، يستطيع AppMaster التأكد من أن تطبيقاته تقدم أداءً استثنائيًا. وهذا بدوره يخفف من مشكلات زمن الوصول والاختناق المرتبطة غالبًا بالتطبيقات الغنية بالميزات، ويعزز تجربة المستخدم ورضاه. في عصر توقعات المستخدم المتزايدة والتعقيد المتزايد، أصبحت أهمية HTTP/2 أكثر وضوحًا، مما يجعلها أداة أساسية لتطوير التطبيقات الحديثة.

علاوة على ذلك، ومع تطور البنية التحتية للويب وانتشار الأجهزة المحمولة، فإن دور HTTP/2 في تسليم التطبيقات سوف يستمر في النمو. في ضوء ذلك، فإن تفاني AppMaster في تسخير قوة HTTP/2 والتزامها بتقديم حلول عالية الأداء وفعالة، لكل من تطبيقات الواجهة الخلفية والواجهة الأمامية، يضعها كأداة أساسية للشركات والمطورين الذين يتطلعون إلى النجاح في عالم تطوير البرمجيات الحديثة.