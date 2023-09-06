النظام الأساسي كخدمة (PaaS) عبارة عن بيئة تطوير شاملة قائمة على السحابة توفر مجموعة واسعة من الأدوات والخدمات لإنشاء واختبار وتكامل ونشر وإدارة تطبيقات الويب والجوال والواجهة الخلفية. وباعتباره عرضًا متكاملاً تمامًا، تم تصميم PaaS لتبسيط دورة حياة تطوير البرمجيات للمطورين والمؤسسات، ومساعدتهم على تسريع تسليم التطبيقات وتحقيق قدر أكبر من المرونة في السوق التنافسية. علاوة على ذلك، تعمل PaaS على تقليل حاجة المطورين إلى الاستثمار في الأجهزة والبرامج والبنية التحتية باهظة الثمن، مع تبسيط عملية تطوير التطبيقات بشكل جذري.

في سياق تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة، تتيح PaaS للمطورين إنشاء تطبيقات جوال قابلة للتطوير ومتاحة للغاية دون الحاجة إلى إدارة مكونات البنية التحتية الأساسية، مثل الخوادم أو الشبكات أو قواعد البيانات. يوفر نموذج التسليم القوي هذا العديد من المزايا مثل الاستثمار الأولي المنخفض، ووقت الوصول إلى السوق بشكل أسرع، والنشر السهل، والصيانة السهلة، وسير العمل المبسط. علاوة على ذلك، يمكن للمطورين التركيز على تطوير تطبيقات الهاتف المحمول عالية الجودة مع ترك الواجبات التشغيلية المعقدة المرتبطة بالبنية التحتية الأساسية لمزود PaaS.

AppMaster عبارة عن منصة متقدمة no-code تستخدم نموذج PaaS، مما يسمح لكل من المطورين المحترفين والمواطنين بإنشاء تطبيقات خلفية وويب وتطبيقات جوال متطورة دون الحاجة إلى كتابة تعليمات برمجية معقدة أو إدارة البنية التحتية. يوفر AppMaster العديد من الخدمات من خلال واجهة drag-and-drop ومكونات التصميم المرئي القوية، مما يجعله حلاً شاملاً لإنشاء التطبيقات واختبارها وتجميعها ونشرها بسرعة.

أحد الجوانب المهمة التي تجعل AppMaster متميزًا في سوق PaaS المزدحم هو قدرته على إنشاء كود مصدر للتطبيقات وتجميعها، مما يتيح للمطورين الحصول على ملفات ثنائية قابلة للتنفيذ أو حتى كود مصدر كامل للاستضافة المحلية. وهو يدعم إنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية باستخدام Go (golang)، وتطبيقات الويب باستخدام إطار عمل Vue3 وJS/TS، وتطبيقات الهاتف المحمول المستندة إلى Kotlin و Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لنظام التشغيل iOS. بالإضافة إلى ذلك، تسمح البنية المعتمدة على الخادم للعملاء بتحديث واجهة المستخدم والمنطق ومفاتيح واجهة برمجة التطبيقات (API) لتطبيقات الهاتف المحمول، وتجاوز العمليات الشاقة مثل إرسال إصدارات جديدة إلى متاجر التطبيقات.

صممت AppMaster نظامها الأساسي لاستيعاب أنواع مختلفة من المستخدمين، بدءًا من الشركات الصغيرة إلى المؤسسات الكبيرة. بفضل إمكاناته الموسعة وخيارات الاشتراك المرنة، يمكّن AppMaster مطورًا واحدًا من صياغة حلول برمجية شاملة وقابلة للتطوير تشمل الواجهة الخلفية للخادم ومواقع الويب وبوابة العملاء وتطبيقات الهاتف المحمول الأصلية. بالمقارنة مع أساليب تطوير البرامج التقليدية، يساعد نهج AppMaster المطورين على تحقيق تجربة تطوير تطبيقات أسرع بـ 10 مرات ونتائج أكثر فعالية من حيث التكلفة بما يصل إلى 3 مرات.

جانب آخر جدير بالملاحظة في AppMaster هو التخلص من الديون التقنية التي تنشأ عند استخدام منصات تطوير التطبيقات الأخرى. من خلال إنشاء التطبيقات من الصفر، يضمن AppMaster عدم تعرض المطورين لتراكم الديون الفنية مع تغير متطلبات تطبيقاتهم. يساعد هذا النهج في تطوير تطبيقات الهاتف المحمول بشكل متسق وعالي الجودة مع تقليل وقت تطوير التطبيق والتكاليف الهندسية بشكل كبير.

تم تعزيز قدرات PaaS الخاصة بـ AppMaster من خلال توافقها مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع Postgresql باعتبارها مخزنًا أساسيًا للبيانات، مما يوفر مرونة رائعة للمطورين. بالإضافة إلى ذلك، بفضل تطبيقات الواجهة الخلفية عديمة الحالة المستندة إلى Go، يُظهر AppMaster قابلية تطوير مذهلة يمكنها بسهولة تلبية حالات الاستخدام ذات التحميل العالي والمؤسسية. وهذا يضع AppMaster كمنافس هائل بين منصات PaaS الأخرى في السوق.

بالإضافة إلى منصة التطوير الأساسية no-code ، يقدم AppMaster وظائف تكميلية تعمل على تبسيط سير عمل المطورين. يقوم تلقائيًا بإنشاء وثائق Swagger (Open API) endpoints الخادم والبرامج النصية للترحيل لمخططات قاعدة البيانات، مما يعزز إنتاجية المطورين طوال دورة حياة تطوير البرامج. إن القدرة على التكرار بسرعة وإنشاء مجموعة جديدة من التطبيقات في أقل من 30 ثانية تجعل AppMaster خيارًا جذابًا لأولئك الذين يتطلعون إلى التحرك بسرعة والتكيف مع متطلبات السوق الديناميكية بسرعة.

باختصار، يعد النظام الأساسي كخدمة (PaaS) نموذجًا تطويريًا قويًا ومرنًا يوفر عددًا لا يحصى من الفوائد لمطوري تطبيقات الأجهزة المحمولة، مما يمكنهم من إنشاء تطبيقات قوية وقابلة للتطوير بوقت وجهد ونفقات أقل. يعد AppMaster مثالًا رئيسيًا على تقديم إمكانات تطوير استثنائية no-code وخدمات شاملة لتطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول. بفضل أدوات التصميم المرئي المبتكرة، وميزات إنشاء التعليمات البرمجية، والهندسة المعمارية التي تعتمد على الخادم، يقدم AppMaster تجربة تطوير تطبيقات سلسة وفعالة لتلبية الاحتياجات المتنوعة لقاعدة عملائه الواسعة، مما يجعله خيارًا مثاليًا للشركات والمطورين على حدٍ سواء.