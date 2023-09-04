تطبيق متعدد المنصات

يشير التطبيق متعدد المنصات، في سياق تطوير تطبيقات الهاتف المحمول، إلى تطبيق جوال مصمم ومبني للعمل على أنظمة تشغيل و/أو أجهزة متعددة، مثل Android وiOS وWindows. تتيح التطبيقات عبر الأنظمة الأساسية للمطورين إنشاء قاعدة تعليمات برمجية واحدة تعمل عبر منصات متعددة، وبالتالي تقليل وقت التطوير والجهد والتكلفة مع الحفاظ على تجربة مستخدم موحدة. تجذب هذه التطبيقات الشركات، حيث يمكنها الوصول إلى جمهور أكبر دون الحاجة إلى فرق تطوير منفصلة لكل منصة.

وفقًا للبيانات الحديثة، يسيطر نظاما التشغيل Android وiOS معًا على أكثر من 99% من حصة سوق أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة العالمية، حيث يتصدر Android ما يقرب من 73% وiOS بنسبة 26%. وبالنظر إلى هذه الإحصائية، يصبح من الأهمية بمكان بالنسبة للشركات والمطورين استهداف كلا النظامين الأساسيين لزيادة قاعدة المستخدمين وتواجدهم في السوق إلى أقصى حد. يلعب تطوير التطبيقات عبر الأنظمة الأساسية دورًا حيويًا في تحقيق هذا الهدف من خلال السماح لقاعدة تعليمات برمجية واحدة بتلبية كلا النظامين الأساسيين بسلاسة.

هناك العديد من أطر وأدوات تطوير التطبيقات عبر الأنظمة الأساسية المتوفرة في السوق، مثل React Native وXamarin وFlutter وPhoneGap. ومع ذلك، فإن كل من هذه الأدوات لها حدودها، مما يستلزم الحاجة إلى حل تنموي أكثر شمولا وتكاملا. هذا هو المكان الذي تتفوق فيه AppMaster ، وهي منصة قوية no-code ، في توفير نهج مبسط لتطوير التطبيقات عبر الأنظمة الأساسية.

باستخدام AppMaster ، يمكن للمطورين إنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهاتف المحمول باستخدام واجهة مرئية، مما يسمح لهم ببناء وتصميم مخطط قاعدة البيانات ومنطق الأعمال endpoints REST API دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. من خلال إنشاء إطار عمل يعتمد على الخادم لتطبيقات الهاتف المحمول استنادًا إلى Kotlin و Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لنظام التشغيل iOS، يقدم AppMaster تجربة متسقة عبر الأنظمة الأساسية دون المساس بالأداء المحلي.

بالإضافة إلى إمكانات تطوير التطبيقات الكلاسيكية عبر الأنظمة الأساسية، يشتمل AppMaster أيضًا على نهج يعتمد على الخادم، مما يسمح للعملاء بتحديث مفاتيح واجهة المستخدم والمنطق وواجهة برمجة التطبيقات لتطبيقات الهاتف المحمول دون إرسال إصدارات جديدة إلى App Store وPlay Market. تضمن هذه الميزة القوية إجراء التحديثات في الوقت المناسب وزيادة استقرار التطبيق مع تقليل الحاجة إلى دورات التطوير المستمر بشكل كبير.

ميزة أخرى لاستخدام AppMaster لتطوير التطبيقات عبر الأنظمة الأساسية هي أنه يلغي الديون الفنية عن طريق إعادة إنشاء التطبيقات من الصفر كلما تم تعديل المتطلبات. يضمن هذا النهج، الذي يتميز بالكفاءة والمرونة من حيث الوقت، بقاء التطبيقات محدثة وخالية من المشكلات القديمة التي قد تنشأ بسبب التحديثات المتزايدة. علاوة على ذلك، من خلال الإنشاء التلقائي لوثائق التباهي (واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة) endpoints الخادم والنصوص البرمجية لترحيل مخطط قاعدة البيانات، يضمن AppMaster التكامل السلس مع الأنظمة الحالية، والقضاء على التعقيدات وتبسيط عملية التطوير.

تعد منصة AppMaster بيئة تطوير متكاملة وشاملة (IDE) مصممة لتبسيط عملية إنشاء تطبيقات الويب والهواتف المحمولة والواجهة الخلفية. فهو يجعل تطوير التطبيقات أسرع بعشر مرات وأكثر فعالية من حيث التكلفة بثلاث مرات لمجموعة واسعة من العملاء: من الشركات الصغيرة إلى المؤسسات. من خلال تمكين مطور مواطن واحد من إنشاء حل برمجي قابل للتطوير ومتكامل مع الواجهات الخلفية للخادم ومواقع الويب وبوابات العملاء وتطبيقات الهاتف المحمول الأصلية، يضمن AppMaster أن يظل تطوير التطبيقات عبر الأنظمة الأساسية سهل الوصول إليه وفعالاً، مما يلبي المتطلبات المتزايدة باستمرار للمستخدمين. سوق تطبيقات الهاتف المحمول.

في الختام، أصبحت التطبيقات عبر الأنظمة الأساسية ذات أهمية متزايدة في عالم تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة، نظرًا للنطاق المتنوع من الأجهزة وأنظمة التشغيل المتاحة اليوم. أتاحت الأدوات والأنظمة الأساسية مثل AppMaster للشركات والمطورين تلبية هذه الاحتياجات المتنوعة دون التضحية بالجودة والأداء وتجربة المستخدم. من خلال استخدام أدوات قوية no-code ، وبيئات تطوير متكاملة (IDEs) وأطر عمل تعتمد على الخادم، أنشأت AppMaster مكانًا مناسبًا لنفسها في مجال تطوير التطبيقات عبر الأنظمة الأساسية، مما يوفر كفاءة لا مثيل لها وفعالية من حيث التكلفة والقدرة على التكيف.