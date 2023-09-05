مكالمة غير متزامنة

في سياق تطوير تطبيقات الهاتف المحمول، يشير الاتصال غير المتزامن إلى تقنية برمجة يتم من خلالها استدعاء وظيفة أو طريقة وتنفيذها بالتزامن مع تدفق التنفيذ الرئيسي، دون انتظار اكتمالها قبل متابعة المزيد من العمليات. يضمن هذا الأسلوب غير المحظور أن يظل مؤشر ترابط التنفيذ الرئيسي للتطبيق مستجيبًا وغير منقطع، مما يسمح بتشغيل مهام متعددة في وقت واحد.

تعد العمليات غير المتزامنة أمرًا بالغ الأهمية في تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة، لأنها تسهل واجهات المستخدم السلسة والمستجيبة وتحسن استخدام الموارد. وهي مفيدة بشكل خاص في السيناريوهات التي يحتاج فيها التطبيق إلى أداء مهام تستغرق وقتًا طويلاً مثل طلبات الشبكة، أو معالجة البيانات، أو العمليات الحسابية الثقيلة، والتي، إذا تم تنفيذها بشكل متزامن، قد تؤدي إلى تجربة مستخدم بطيئة أو غير مستجيبة. في مثل هذه المواقف، يضمن استخدام المكالمات غير المتزامنة بقاء التطبيق مستجيبًا أثناء انتظار إكمال المهام طويلة الأمد.

توفر العديد من أطر عمل ومكتبات تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة الحديثة، بما في ذلك تلك المستخدمة في النظام الأساسي القوي AppMaster no-code ، دعمًا مدمجًا للعمليات غير المتزامنة. على سبيل المثال، عند إنشاء تطبيقات الهاتف المحمول الأصلية باستخدام نهج AppMaster القائم على الخادم، يمكن للمطورين الاستفادة من coroutines Kotlin وإطار Swift's Combine لإدارة المهام غير المتزامنة بكفاءة. تساعد هذه الآليات المطورين على التعامل بشكل أكثر فعالية مع التعقيد المرتبط بالتعليمات البرمجية غير المتزامنة، مثل معالجة الأخطاء والإلغاء وإدارة الموارد.

يمكن تنفيذ المكالمات غير المتزامنة باستخدام تقنيات مختلفة مثل عمليات الاسترجاعات والوعود وبناء الجملة غير المتزامن/الانتظار، ولكل منها مجموعة من المزايا والمقايضات. باستخدام هذه الأساليب، يحقق المطورون أداءً أفضل وتخصيصًا للموارد عبر التطبيق. تشير الأبحاث إلى أن استخدام تقنيات البرمجة غير المتزامنة يمكن أن يؤدي إلى تحسين أداء التطبيق وقابلية التوسع والكفاءة بشكل كبير، وهو أمر بالغ الأهمية في تلبية توقعات المستخدم المتزايدة باستمرار لتطبيقات الأجهزة المحمولة الحديثة.

على سبيل المثال، قد يتطلب تطبيق الهاتف المحمول جلب البيانات من خادم بعيد أو واجهة برمجة التطبيقات لعرض المعلومات للمستخدم. قد يؤدي النهج المتزامن إلى حظر مؤشر ترابط التنفيذ الرئيسي، مما يجعل التطبيق غير مستجيب حتى يتم تلقي البيانات. ومع ذلك، فإن استخدام مكالمة غير متزامنة يسمح للتطبيق بمواصلة تنفيذ مهام أخرى، مثل الاستماع إلى إدخال المستخدم أو التعامل مع أحداث نظام التشغيل، بينما يجلب البيانات المطلوبة في الخلفية، مما يضمن بقاء التطبيق سريع الاستجابة وجذابًا.

تفضل منصة AppMaster الخالية من no-code المتزامنة، مما يؤدي إلى تطوير أسرع وأكثر كفاءة لتطبيقات الهاتف المحمول والويب والواجهة الخلفية. يتيح نهجها المعتمد على الخادم إجراء تحديثات سلسة لمفاتيح واجهة المستخدم والمنطق وواجهة برمجة التطبيقات دون الحاجة إلى إعادة إرسال الإصدارات الجديدة إلى متاجر التطبيقات. يقوم AppMaster بإنشاء كود مصدر التطبيق الحقيقي، ويمكن استضافة ملفاته الثنائية القابلة للتنفيذ محليًا، مما يضمن احتفاظ العملاء بالتحكم في البنية التحتية الخاصة بهم.

باستخدام AppMaster ، يمكن للمطورين إنشاء ونشر تطبيقات قابلة للتطوير بدرجة كبيرة مع خصائص أداء ممتازة والحد الأدنى من الديون التقنية. يضمن دعم AppMaster المدمج للعمليات غير المتزامنة أن المطورين يمكنهم الاستفادة من قوة البرمجة غير المتزامنة دون الحاجة إلى منحنى التعلم الحاد المرتبط بالتنفيذ اليدوي. علاوة على ذلك، يوفر AppMaster بيئة تطوير متكاملة وشاملة (IDE)، والتي تعمل على تبسيط عملية إنشاء ونشر تطبيقات عالية الجودة، مما يجعلها أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة للشركات من جميع الأحجام.

في الختام، يعد الاتصال غير المتزامن تقنية لا غنى عنها في تطوير تطبيقات الهاتف المحمول لضمان استجابة التطبيق والأداء القوي وكفاءة الموارد. يتيح استخدام الآليات غير المتزامنة مثل عمليات الاسترجاعات والوعود وبناء الجملة غير المتزامن/الانتظار للمطورين إنشاء تجارب تطبيقات أكثر تفاعلية وجاذبية تلبي المتطلبات المتزايدة باستمرار للمستخدمين. توفر منصة AppMaster no-code بيئة تطوير متطورة تحتضن مبادئ البرمجة غير المتزامنة بشكل كامل، وتمكن مجموعة واسعة من العملاء من إنشاء تطبيقات سريعة وقابلة للتطوير وفعالة دون الحاجة إلى معرفة تقنية متعمقة.