إنشاء أول تطبيق بدون تعليمات برمجية باستخدام REST API Integration

لقد اكتسب تطوير التطبيقات بدون تعليمات برمجية اهتمامًا كبيرًا في صناعة البرمجيات، مما أدى إلى تمكين الأفراد الذين ليس لديهم خبرة في البرمجة من إنشاء التطبيقات بسرعة وكفاءة. تركز طريقة التطوير هذه بشكل أساسي على استخدام أدوات التطوير المرئي والمكونات المعدة مسبقًا لأداء المهام المعقدة، مما يخلق حاجز دخول منخفض لغير المبرمجين.

يكمن جوهر التطوير no-code في واجهة مرئية قوية تسمح للمستخدمين بتصميم وبناء التطبيقات من خلال تحديد نماذج البيانات وتدفقات العمليات وواجهات المستخدم دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. يتكامل النهج no-code بسلاسة مع تقنيات التطبيقات المختلفة، بما في ذلك REST APIs ، مما يضمن الاتصال الفعال مع الأنظمة الخارجية وخدمات الطرف الثالث.

فوائد تطوير التطبيقات No-Code مع تكامل REST API

إلى جانب جعل تطوير البرامج في متناول غير المبرمجين، فإن تطوير التطبيقات no-code مع تكامل REST API يوفر فوائد عديدة:

وقت تطوير أقصر: تعمل الأنظمة الأساسية No-code ، مثل AppMaster ، على تقليل وقت التطوير بشكل كبير من خلال استخدام أدوات تطوير التطبيقات المرئية والأتمتة. يتيح ذلك لمنشئي التطبيقات إمكانية تكرار التطبيقات واختبارها ونشرها بسرعة.

الأنظمة الأساسية ، مثل AppMaster ، على تقليل وقت التطوير بشكل كبير من خلال استخدام أدوات تطوير التطبيقات المرئية والأتمتة. يتيح ذلك لمنشئي التطبيقات إمكانية تكرار التطبيقات واختبارها ونشرها بسرعة. تكاليف تطوير أقل: بدون البرمجة اليدوية، تتطلب مشاريع تطوير التطبيقات الخاصة بك عادةً موارد أقل، مما يقلل التكاليف . كما تلغي المنصات No-code الحاجة إلى توظيف فريق واسع من المطورين والحفاظ على رواتبهم.

بدون البرمجة اليدوية، تتطلب مشاريع تطوير التطبيقات الخاصة بك عادةً موارد أقل، مما يقلل التكاليف . كما تلغي المنصات الحاجة إلى توظيف فريق واسع من المطورين والحفاظ على رواتبهم. صيانة وتحديثات أسهل: تعد التطبيقات No-code أسهل بكثير في الصيانة والتحديث، وذلك بفضل بنيتها المرئية ومكوناتها المعيارية. يتيح ذلك اتباع نهج أكثر مرونة لتطوير التطبيقات، مما يسمح بالتحسين المستمر والتكيف مع المتطلبات المتغيرة.

تعد التطبيقات أسهل بكثير في الصيانة والتحديث، وذلك بفضل بنيتها المرئية ومكوناتها المعيارية. يتيح ذلك اتباع نهج أكثر مرونة لتطوير التطبيقات، مما يسمح بالتحسين المستمر والتكيف مع المتطلبات المتغيرة. مرونة أكبر: توفر منصات التطبيقات No-code مكونات وأدوات مصممة مسبقًا وقابلة للتخصيص، مما يسمح بتكيف أكثر كفاءة مع متطلبات وعمليات العمل الفريدة.

توفر منصات التطبيقات مكونات وأدوات مصممة مسبقًا وقابلة للتخصيص، مما يسمح بتكيف أكثر كفاءة مع متطلبات وعمليات العمل الفريدة. تقليل الديون الفنية: من خلال التخلص من الترميز اليدوي، تقلل التطبيقات no-code من مخاطر الأخطاء مع ضمان إنشاء تعليمات برمجية نظيفة. وبالتالي، فإن هذا النهج يقلل بشكل فعال من الديون الفنية مع مرور الوقت.

من خلال التخلص من الترميز اليدوي، تقلل التطبيقات من مخاطر الأخطاء مع ضمان إنشاء تعليمات برمجية نظيفة. وبالتالي، فإن هذا النهج يقلل بشكل فعال من الديون الفنية مع مرور الوقت. وظائف موسعة: يؤدي دمج واجهات برمجة تطبيقات REST في التطبيقات no-code إلى زيادة الوظائف وتحسين تجربة المستخدم. من خلال تكامل واجهة no-code التواصل بكفاءة مع مصادر بيانات وخدمات الطرف الثالث، مما يفتح العديد من الاحتمالات لتحسين الوظائف والميزات.

الشروع في العمل مع AppMaster

تعد AppMaster واحدة من أبرز المنصات no-code في السوق الحالية، وتوفر بيئة تطوير مرئية تدعم تطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول القابلة للتخصيص بالكامل. يجمع AppMaster بين الواجهة البديهية والأدوات القوية، بما في ذلك تصميم تطبيقات السحب والإفلات ، ونمذجة البيانات المرئية، وتصميم عمليات الأعمال. لبدء استخدام AppMaster ، اتبع هذه الخطوات البسيطة:

إنشاء حساب: قم بزيارة AppMaster للتسجيل للحصول على حساب مجاني أو الاختيار من بين خطط الاشتراك المتنوعة المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات التطوير المختلفة. اختر مشروعًا: بعد التسجيل، حدد نوع المشروع الذي تريد إنشاءه - تطبيقات الواجهة الخلفية أو الويب أو تطبيقات الهاتف المحمول. حدد متطلبات تطبيقك: قبل الانتقال إلى عملية التطوير، حدد الوظائف الأساسية لتطبيقك وأهدافه وواجهة المستخدم. ستساعدك هذه الخطوة في الحفاظ على التركيز طوال المشروع وتحديد المكونات التي يجب تحديد أولوياتها. تعرف على واجهة النظام الأساسي: تعرف على واجهة AppMaster من خلال استكشاف أدواتها وميزاتها المتنوعة، بما في ذلك تصميم تطبيق drag-and-drop ، ونمذجة البيانات المرئية، وقدرات تصميم عمليات الأعمال.

الآن بعد أن اكتسبت فهمًا أساسيًا لتطوير التطبيقات no-code وقمت بإعداد حساب AppMaster ، فأنت جاهز للتعمق في المراحل التالية من عملية التطوير. في الأقسام القادمة، سنناقش المكونات المهمة لإنشاء تطبيق no-code ودمج واجهات برمجة تطبيقات REST.

فهم مكونات تطبيق No-Code

لإنشاء تطبيق no-code ، من الضروري فهم مكوناته الأساسية التي تعمل معًا لتقديم تجربة مستخدم مثالية. تتضمن المكونات الرئيسية للتطبيق no-code يلي:

واجهة المستخدم (UI): واجهة المستخدم هي الواجهة الأمامية للتطبيق التي يتفاعل معها المستخدمون. ويتكون عادةً من عناصر مرئية مثل الأزرار وحقول الإدخال والصور وقوائم التنقل لتوفير الوظائف والجماليات المطلوبة.

واجهة المستخدم هي الواجهة الأمامية للتطبيق التي يتفاعل معها المستخدمون. ويتكون عادةً من عناصر مرئية مثل الأزرار وحقول الإدخال والصور وقوائم التنقل لتوفير الوظائف والجماليات المطلوبة. نماذج بيانات الواجهة الخلفية: تحدد نماذج بيانات الواجهة الخلفية بنية البيانات في تطبيقك. يعد نموذج البيانات بمثابة مخطط فعال لكيفية تخزين بيانات التطبيق وتنظيمها والوصول إليها.

تحدد نماذج بيانات الواجهة الخلفية بنية البيانات في تطبيقك. يعد نموذج البيانات بمثابة مخطط فعال لكيفية تخزين بيانات التطبيق وتنظيمها والوصول إليها. العمليات التجارية: العمليات التجارية هي العمليات المنطقية التي تقود الوظائف الأساسية للتطبيق. وهي تتحكم في كيفية معالجة البيانات، والإجراءات التي يمكن للمستخدمين تنفيذها، وكيفية تفاعل مكونات التطبيق المختلفة.

العمليات التجارية هي العمليات المنطقية التي تقود الوظائف الأساسية للتطبيق. وهي تتحكم في كيفية معالجة البيانات، والإجراءات التي يمكن للمستخدمين تنفيذها، وكيفية تفاعل مكونات التطبيق المختلفة. تكامل واجهة برمجة التطبيقات (API): يتيح لك دمج واجهات برمجة التطبيقات (واجهات برمجة التطبيقات) في تطبيقك التواصل مع خدمات وأنظمة وأدوات الجهات الخارجية. يتيح ذلك للتطبيق الاستفادة من الوظائف التي توفرها الأنظمة الأساسية الأخرى، والتي يمكن أن تعزز تجربة المستخدم بشكل كبير. دعونا نتعمق أكثر في تصميم هذه المكونات وتطويرها باستخدام نظام no-code مثل AppMaster .

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تصميم تطبيق السحب والإفلات المرئي

الخطوة الأولى في إنشاء تطبيق no-code هي تصميم واجهة المستخدم (UI). لحسن الحظ، توفر الأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster أدوات تصميم تطبيقات drag-and-drop المرئية التي تجعل إنشاء الواجهة الأمامية للتطبيق أمرًا سهلاً دون كتابة أي تعليمات برمجية. باستخدام المحرر المرئي لـ AppMaster ، يمكنك إنشاء واجهة مستخدم بسرعة عن طريق إضافة مكونات مثل الأزرار وحقول الإدخال والصور وقوائم التنقل إلى اللوحة القماشية. يمكنك بعد ذلك تعديل خصائص هذه العناصر لتخصيص مظهرها وسلوكها وفقًا لمتطلبات تطبيقك. فيما يلي بعض النصائح لمساعدتك في إنشاء واجهة مستخدم جذابة وعملية:

اختيار نظام ألوان: حدد مجموعة من الألوان المتماسكة التي تمثل علامتك التجارية أو تنقل النغمة المطلوبة لتطبيقك. تخلق الألوان المتناسقة مظهرًا وملمسًا مصقولين، مما يحسن تجربة المستخدم. استخدم المسافة البيضاء: تأكد من أن تصميمك يتضمن مساحة بيضاء واسعة (وتسمى أيضًا المساحة السلبية) حول العناصر لتجنب الفوضى وتحسين إمكانية القراءة. إنشاء تخطيط منطقي: قم بتنظيم مكونات تطبيقك بطريقة منطقية للمستخدمين. استهدف تصميمًا بديهيًا وسهل المتابعة، حتى يتمكن المستخدمون من فهم كيفية التنقل واستخدام تطبيقك بسرعة. تحسين إمكانية الوصول: صمم تطبيقك مع وضع إمكانية الوصول في الاعتبار. قد يشمل ذلك إضافة نص عالي التباين لتحسين إمكانية القراءة، وضمان نسب مناسبة للنص إلى الخلفية، واتباع أفضل ممارسات الصناعة للتصميم الذي يسهل الوصول إليه.

إنشاء نماذج البيانات الخلفية والعمليات التجارية

بعد تصميم واجهة المستخدم، تتمثل الخطوة التالية في إنشاء نماذج بيانات الواجهة الخلفية وتحديد العمليات التجارية لتطبيقك no-code. باستخدام AppMaster ، يمكنك القيام بذلك بشكل مرئي وبدون تعليمات برمجية.

إنشاء نماذج البيانات الخلفية

يحدد نموذج البيانات بنية وتنظيم المعلومات التي سيديرها تطبيقك. باستخدام AppMaster ، يمكنك إنشاء نماذج بيانات لتطبيقك بشكل مرئي عن طريق تحديد الجداول والحقول والعلاقات. اتبع هذه الخطوات لإنشاء نموذج بيانات الواجهة الخلفية باستخدام AppMaster:

قم بإنشاء جدول جديد لكل نوع من كيانات البيانات التي سيديرها تطبيقك (على سبيل المثال، المستخدمون، المنتجات، الطلبات). حدد الحقول داخل كل جدول لتخزين سمات البيانات ذات الصلة (على سبيل المثال، اسم المستخدم، البريد الإلكتروني، سعر المنتج). قم بتعيين أنواع البيانات والقيود المناسبة لكل حقل لضمان سلامة البيانات واتساقها. أنشئ العلاقات بين الجداول لتكوين نموذج لكيفية اتصال كيانات البيانات داخل تطبيقك بدقة.

تعريف العمليات التجارية

تعمل العمليات التجارية على تشغيل الوظائف الأساسية لتطبيقك no-code. وهي تحدد كيفية معالجة البيانات وتخزينها، والإجراءات التي يمكن للمستخدمين تنفيذها، وكيفية تفاعل المكونات المختلفة داخل التطبيق. باستخدام AppMaster ، يمكنك تصميم عمليات الأعمال باستخدام ميزة BP Designer المرئية التي توفر مكونات معدة مسبقًا لمختلف العمليات وسير العمل. فيما يلي بعض الإرشادات التي يجب اتباعها أثناء تحديد العمليات التجارية باستخدام AppMaster:

تحديد حالات الاستخدام والإجراءات الرئيسية: حدد حالات الاستخدام الأساسية التي يحتاج تطبيقك إلى دعمها والإجراءات التي يجب أن يكون المستخدمون قادرين على تنفيذها لتحقيق هذه الأهداف. إنشاء سير إجراءات العمل: استخدم أداة BP Designer المرئية لإنشاء مهام سير عمل تحدد تسلسل العمليات مثل التحقق من صحة البيانات والحساب والتواصل مع الخدمات الخارجية وتخزين البيانات. ضمان معالجة الأخطاء: صمم عمليات عملك للتعامل مع الأخطاء بأمان وتقديم تعليقات مفيدة للمستخدمين والمطورين في حالة حدوث مشكلات. تحسين الأداء: راقب أداء تطبيقك، وابحث عن الاختناقات، وقم بضبط سير العمل لديك لتحقيق الكفاءة المثلى وقابلية التوسع.

من خلال الجمع بين قوة أدوات التطوير المرئي والفهم الشامل لمتطلبات تطبيقك وأهدافه، يمكنك بشكل فعال إنشاء نماذج بيانات الواجهة الخلفية وعمليات الأعمال اللازمة لتطبيق ناجح no-code.

تنفيذ تكامل REST API

يعد تكامل REST API جانبًا أساسيًا لتطوير التطبيقات الحديثة، لأنه يمكّن تطبيقك no-code من التفاعل مع خدمات وأنظمة الجهات الخارجية، مما يؤدي إلى توسيع وظائف تطبيقك. في هذا القسم، سنرشدك خلال عملية دمج REST APIs في تطبيقك no-code باستخدام AppMaster.

إنشاء نقاط نهاية API

الخطوة الأولى في دمج REST APIs هي إنشاء endpoints API. في AppMaster ، يمكنك إنشاء endpoints بشكل مرئي باستخدام مصمم نقطة نهاية واجهة برمجة التطبيقات (API) للنظام الأساسي. لكي تفعل هذا، اتبع هذه الخطوات:

انتقل إلى علامة التبويب "نقاط نهاية واجهة برمجة التطبيقات" (API Endpoints) على منصة AppMaster . انقر فوق الزر "إنشاء endpoint جديدة". اختر طريقة HTTP المطلوبة (GET، POST، PUT، DELETE، وما إلى ذلك) وقم بتوفير اسم فريد لنقطة endpoint . أدخل عنوان URL لخدمة REST API التابعة لجهة خارجية والتي تريد دمجها. قم بتكوين أي معلمات رأس مطلوبة، مثل رموز المصادقة المميزة أو أنواع المحتوى. احفظ تكوين endpoint .

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تكوين المعلمة والمصادقة

قم بتكوين معلمات الطلب والاستعلام المطلوبة بمجرد إنشاء endpoints API. تحتاج العديد من واجهات برمجة تطبيقات REST إلى معلمات محددة لتعمل بشكل صحيح. على سبيل المثال، قد يتطلب البعض رمزًا مميزًا للمصادقة أو بيانات اعتماد المستخدم للوصول إلى الموارد المحمية. في AppMaster ، يمكنك بسهولة إدارة هذه المعلمات باتباع الخطوات التالية:

افتح API Endpoint Designer لنقطة endpoint التي قمت بإنشائها مسبقًا. انتقل إلى علامة التبويب "المعلمات". أضف المعلمات المطلوبة، مع تحديد أسمائها وأنواعها وقيمها الافتراضية (إن أمكن). قم بتكوين طريقة المصادقة في علامة التبويب "المصادقة" إذا كانت REST API تتطلب المصادقة. يدعم AppMaster طرق مصادقة متنوعة، بما في ذلك Basic Auth وAPI Key وOAuth 2.0. احفظ التغييرات.

إعداد نماذج البيانات لمعالجة استجابات واجهة برمجة التطبيقات

لمعالجة وتخزين البيانات التي تم إرجاعها بواسطة REST API، تحتاج إلى إنشاء نماذج بيانات مقابلة في تطبيقك no-code. في AppMaster ، يمكنك إنشاء نماذج بيانات بشكل مرئي باتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى علامة التبويب "مصمم النماذج" في النظام الأساسي. قم بإنشاء نموذج جديد من خلال النقر على زر "إنشاء نموذج جديد"، ومنحه اسمًا فريدًا. قم بإضافة حقول إلى النموذج الذي يطابق بنية البيانات التي يتم إرجاعها بواسطة REST API، مع تحديد أسماء الحقول وأنواعها والقيم الافتراضية (إن أمكن). احفظ التغييرات.

بمجرد إعداد نماذج البيانات، استخدم مصمم عمليات الأعمال لإنشاء عملية ستقوم بجلب البيانات من واجهة برمجة التطبيقات (API)، ومعالجة الاستجابة، وتخزين البيانات في نماذج البيانات المناسبة.

اختبار وتكرار تطبيقك No-Code

أثناء قيامك بتطوير تطبيقك no-code ، يعد اختبار وظائفه وأدائه وسهولة استخدامه أمرًا ضروريًا. يوفر AppMaster أدوات لتسهيل الاختبار أثناء التطوير، مما يتيح لك ضبط تطبيقك وتحسينه بناءً على نتائج الاختبار.

اختبار الوظائف والأداء

لاختبار وظائف وأداء تطبيقك no-code ، اتبع الخطوات التالية:

استخدم أدوات الاختبار المدمجة في AppMaster لمحاكاة تفاعلات المستخدم، مثل النقرات على الأزرار، وعمليات إرسال النماذج، وأحداث التنقل، ومراقبة استجابة التطبيق، بما في ذلك أوقات التحميل ومعالجة الأخطاء. تحقق من أن تكامل REST API يعمل كما هو متوقع، عن طريق التحقق مما إذا كان التطبيق يرسل طلبات إلى API، ويعالج الاستجابات بشكل صحيح، ويخزن البيانات في نماذج البيانات المناسبة. راقب أداء التطبيق، مع ملاحظة أي اختناقات أو مكونات بطيئة التحميل، وقم بالتحسين حسب الحاجة باستخدام أدوات تحديد مواصفات أداء AppMaster .

تكرار التطبيق الخاص بك وضبطه

استنادًا إلى نتائج اختباراتك، قم بإجراء تغييرات على تصميم تطبيقك ونماذج البيانات وعمليات الأعمال وعمليات تكامل واجهة برمجة التطبيقات (API) حسب الحاجة. استخدم الأدوات المرئية التي يوفرها AppMaster لضبط تطبيقك بسرعة، مع القليل من التعليمات البرمجية أو عدم الحاجة إلى أي تعليمات برمجية.

ليس من غير المعتاد أن يمر التطبيق بتكرارات متعددة قبل أن يصل إلى حالة مرضية. كن مستعدًا للاختبار والتكرار عدة مرات لتحقيق أفضل تجربة وأداء للمستخدم لتطبيقك.

اعتبارات النشر وما بعد التطوير

بمجرد اختبار تطبيقك no-code وضبطه بدقة، فإن الخطوة التالية هي النشر. مع AppMaster ، أصبح النشر أمرًا سهلاً، حيث يقوم النظام الأساسي بإنشاء التعليمات البرمجية المصدر لتطبيقاتك، ويجمعها، وينشرها على السحابة، كل ذلك بنقرة واحدة فقط على زر "نشر".

خيارات النشر

يقدم AppMaster خيارات نشر متنوعة تلبي احتياجات العملاء المختلفة. فيما يلي الخيارات التي يمكنك الاختيار من بينها:

Startup وStartup+ : خيارات النشر الأساسية دون تصدير الملفات الثنائية أو الوصول إلى التعليمات البرمجية المصدر.

: خيارات النشر الأساسية دون تصدير الملفات الثنائية أو الوصول إلى التعليمات البرمجية المصدر. Business وBusiness+ : خيارات نشر متقدمة مع إمكانية تصدير الملفات الثنائية وإمكانات الاستضافة المحلية.

: خيارات نشر متقدمة مع إمكانية تصدير الملفات الثنائية وإمكانات الاستضافة المحلية. Enterprise : خطة قابلة للتخصيص بالكامل للمشاريع واسعة النطاق، بما في ذلك الوصول إلى التعليمات البرمجية المصدر والدعم المخصص.

اختر خيار النشر الذي يناسب متطلباتك وميزانيتك.

دعم وصيانة ما بعد التطوير

إن تطوير تطبيقك ونشره ليس نهاية الرحلة. لضمان نجاح تطبيقك على المدى الطويل، فكر في دعم وصيانة ما بعد التطوير، مثل إصلاحات الأخطاء والتحديثات وتحسينات الميزات.

يقوم AppMaster بتحديث نظامه الأساسي باستمرار بميزات وتحسينات جديدة، مما يعني أن تطبيقك سيكون دائمًا محدثًا ويستفيد من أحدث التطورات. كما يعمل أسلوب AppMaster في إنشاء التطبيقات من الصفر على التخلص من الديون الفنية وتبسيط صيانة التطبيق والحفاظ على التكاليف منخفضة.

يعد إنشاء تطبيقك الأول no-code باستخدام تكامل REST API باستخدام AppMaster طريقة سهلة الوصول وفعالة لإنشاء تطبيقات كاملة الوظائف دون أي معرفة بالبرمجة. من خلال الاستفادة من الأدوات المرئية والميزات القوية للنظام الأساسي، يمكنك بسهولة إنشاء تطبيقك واختباره وتكراره ونشره، مما يوفر تجربة مستخدم عالية الجودة والبقاء في صدارة المنافسة.