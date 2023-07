CSS (Cascading Style Sheets) to potężny i niezbędny język arkuszy stylów do projektowania i tworzenia stron internetowych. Służy do kontrolowania prezentacji i układu elementów HTML na stronie internetowej, w tym czcionek, kolorów, odstępów i pozycjonowania. CSS pozwala oddzielić warstwę prezentacji od treści i struktury witryny, ułatwiając jej utrzymanie i aktualizację.

Korzystając z CSS, można tworzyć reguły stylu, które definiują sposób wyświetlania elementów HTML. Reguły te są definiowane w bloku kodu CSS lub w zewnętrznym pliku arkusza stylów (.css), który jest dołączany do pliku HTML za pomocą znacznika łącza. Po wprowadzeniu, przeglądarka stosuje reguły stylu do odpowiednich elementów HTML, renderując stronę z pożądanym wyglądem i stylem. Dzięki CSS pojedyncza reguła stylu może być stosowana do wielu elementów jednocześnie, promując spójność i zmniejszając ilość kodu potrzebnego do stylizacji.

Elementy składowe CSS

Aby skutecznie wykorzystywać CSS w swoich projektach internetowych, konieczne jest zrozumienie elementów składowych, które tworzą ten język. Podstawowe komponenty kodu CSS obejmują:

Selektory : Selektor to wzorzec używany do kierowania na określone elementy HTML i stosowania do nich stylów. Selektory mogą kierować elementy na podstawie nazw elementów, klas, identyfikatorów, atrybutów, relacji i stanu.

: Selektor to wzorzec używany do kierowania na określone elementy HTML i stosowania do nich stylów. Selektory mogą kierować elementy na podstawie nazw elementów, klas, identyfikatorów, atrybutów, relacji i stanu. Właściwości : Właściwości służą do definiowania konkretnego aspektu stylu elementu. Typowe właściwości obejmują kolor, kolor tła, rozmiar czcionki, margines i wypełnienie.

: Właściwości służą do definiowania konkretnego aspektu stylu elementu. Typowe właściwości obejmują kolor, kolor tła, rozmiar czcionki, margines i wypełnienie. Wartości : Wartości są przypisywane do właściwości w celu zmiany renderowania stylu elementu. Na przykład ustawienie właściwości color na czerwony zmieni kolor tekstu docelowego elementu na czerwony.

: Wartości są przypisywane do właściwości w celu zmiany renderowania stylu elementu. Na przykład ustawienie właściwości na zmieni kolor tekstu docelowego elementu na czerwony. Bloki deklaracji: Blok deklaracji to grupa deklaracji CSS zamknięta w parze nawiasów klamrowych {}. Każdy blok zawiera jedną lub więcej deklaracji, które składają się z pary właściwość: wartość oddzielonych dwukropkiem. Wiele deklaracji w bloku jest oddzielonych średnikami.

deklaracji: Blok deklaracji to grupa deklaracji CSS zamknięta w parze nawiasów klamrowych {}. Każdy blok zawiera jedną lub więcej deklaracji, które składają się z pary właściwość: wartość oddzielonych dwukropkiem. Wiele deklaracji w bloku jest oddzielonych średnikami. Kaskada: Kaskada w CSS to proces łączenia różnych reguł stylu i rozwiązywania konfliktów między nimi. Kaskada bierze pod uwagę specyfikę selektorów, kolejność deklaracji stylu i znaczenie poszczególnych reguł.

Typowa deklaracja CSS może wyglądać następująco:

.example-class { color: red; background-color: white; font-size: 16px; }

W tym przykładzie selektor klasy jest skierowany na elementy z klasą "example-class" i stosuje reguły stylu zdefiniowane w bloku deklaracji.

Odkrywanie selektorów CSS

Selektory CSS odgrywają fundamentalną rolę w stosowaniu stylów do elementów HTML. Celując w określone elementy, można tworzyć unikalne projekty i układy, które poprawiają komfort użytkowania witryny. Oto przegląd najczęściej używanych selektorów:

Selektor elementu (typu): Selektor ten wybiera wszystkie wystąpienia elementu HTML. Na przykład, h1 wybierze wszystkie elementy " h1 " na stronie. Selektorklasy: Selektor klasy wybiera elementy na podstawie ich atrybutu klasy . Aby użyć selektora klasy, należy poprzedzić nazwę klasy kropką ( . ). Selektor ID: Selektor ID służy do kierowania elementu HTML z określonym atrybutem id . Selektory ID są unikalne i mogą być stosowane tylko do jednego elementu na stronie. Selektor ID jest poprzedzony symbolem skrótu (#). Selektor atrybutu: Selektory atrybutów kierują elementy HTML, które mają określony atrybut lub określoną wartość w tym atrybucie. Selektory atrybutów są ujęte w nawiasy kwadratowe i mogą zawierać opcjonalne operatory sprawdzania wartości. Selektorpseudoklasy: Selektory pseudoklas kierują elementy na podstawie ich stanu, interakcji lub pozycji w strukturze HTML. Selektory pseudoklas są poprzedzone dwukropkiem ( : ) i mogą być łączone w sekwencje. Selektorpseudoelementu: Selektory pseudoelementów kierują części elementu, które nie są reprezentowane przez inne elementy HTML, takie jak ":before", aby wstawić zawartość przed elementem, lub ":first-letter", aby nadać styl pierwszej literze elementu. Selektory pseudoelementów są poprzedzone dwoma dwukropkami ( :: ). Selektory kombinacji: Selektory kombinacji stosują style w oparciu o relacje między elementami. Obejmują one selektory potomków (dwa lub więcej selektorów oddzielonych spacją), selektory dzieci (dwa lub więcej selektorów oddzielonych symbolem "większy niż"), selektory sąsiedniego rodzeństwa (dwa lub więcej selektorów oddzielonych symbolem plusa) i ogólne selektory rodzeństwa (dwa lub więcej selektorów oddzielonych symbolem tyldy *).

Korzystając z różnych typów selektorów, można tworzyć reguły stylu, które są ukierunkowane na określone elementy z precyzją i kontrolą. Ta elastyczność umożliwia tworzenie bardziej złożonych i atrakcyjnych wizualnie stron internetowych, zapewniając pozytywne wrażenia użytkownika dla odwiedzających.

CSS Box Model i układ

Zrozumienie CSS Box Model jest niezbędne do tworzenia elementów o odpowiednich rozmiarach i wyrównanych na stronie internetowej. Box Model opisuje prostokątną strukturę otaczającą każdy element HTML i składa się z czterech komponentów: treści, paddingu, obramowania i marginesu. Składniki te wpływają na ogólny układ i rozmiar elementów na stronach internetowych.

Obszar zawartości

Obszar zawartości jest centralną częścią pudełka, zawierającą rzeczywistą zawartość (tj. tekst, obrazy lub inne media) elementu HTML. Wymiary obszaru zawartości są definiowane przez jego właściwości szerokości i wysokości.

Wypełnienie

Wypełnienie to przestrzeń między obszarem zawartości a obramowaniem. Służy do tworzenia bufora wokół treści, zwiększając jej czytelność i atrakcyjność wizualną. Można kontrolować wypełnienie z każdej strony elementu za pomocą właściwości padding-top , padding-right , padding-bottom i padding-left lub użyć skrótu padding , aby ustawić wszystkie cztery strony jednocześnie.

Obramowanie

Obramowanie otacza wypełnienie i reprezentuje granicę ramki elementu. Można zdefiniować szerokość, styl i kolor obramowania za pomocą właściwości border-width , border-style i border-color lub połączyć je z właściwością shorthand border . Dodatkowo, poszczególne boki mogą być ukierunkowane za pomocą border-top , border-right , border-bottom i border-left .

Margines

Margines znajduje się poza obramowaniem i reprezentuje przestrzeń między ramką elementu a sąsiednimi elementami. Podobnie jak padding, margines można ustawić niezależnie dla każdej strony za pomocą właściwości margin-top , margin-right , margin-bottom i margin-left lub za pomocą skrótu margin .

Rozmiar ramki

Domyślnie właściwości width i height w CSS odnoszą się tylko do obszaru zawartości, nie uwzględniając paddingu i obramowania. Może to prowadzić do niezamierzonych problemów z układem, ponieważ rzeczywisty rozmiar pudełka elementu będzie większy po uwzględnieniu wypełnienia i obramowania. Aby rozwiązać ten problem, można użyć właściwości box-sizing i ustawić jej wartość na border-box , która uwzględnia padding i obramowanie podczas obliczania szerokości i wysokości elementu.

Przykład:

.element { box-sizing: border-box; width: 100px; height: 100px; padding: 10px; border: 1px solid red; margin: 20px; }

Praca z czcionkami i typografią

Czcionki i typografia odgrywają istotną rolę w wyglądzie i czytelności witryny. CSS oferuje szereg właściwości do stylizacji i formatowania tekstu, czyniąc go bardziej estetycznym i przyjaznym dla użytkownika.

Rodzina i rozmiar czcionki

Użyj właściwości font-family , aby ustawić krój czcionki dla tekstu. Dobrym pomysłem jest podanie wielu nazw czcionek jako rezerwowych, na wypadek gdyby przeglądarka użytkownika nie obsługiwała preferowanej czcionki. Właściwość font-size pozwala ustawić rozmiar tekstu. Możesz użyć różnych jednostek, takich jak piksele ( px ), punkty (pt ) lub em (em ).

.text { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; }

Waga, styl i wariant czcionki

Właściwość font-weight kontroluje grubość tekstu, która może wahać się od normalnej do pogrubionej. Można użyć wartości liczbowych (100-900) lub słów kluczowych, takich jak normalny i pogrubiony . Właściwość font-style pozwala zastosować do tekstu styl kursywy, pochylenia lub normalny. Dodatkowo, właściwość font-variant pozwala wybrać między wyświetlaniem tekstu czcionką normalną i małą.

.text { font-weight: bold; font-style: italic; font-variant: small-caps; }

Wyrównanie tekstu, dekoracja i odstępy

Kontroluj poziome wyrównanie tekstu za pomocą właściwości text-align , używając wartości takich jak left , right , center lub justify . Zastosuj różne dekoracje tekstu, takie jak podkreślenie , nadkreślenie lub przekreślenie , używając właściwości text-decoration . Aby tekst był bardziej czytelny, można dostosować odstępy między literami za pomocą właściwości letter-spacing i między wierszami tekstu za pomocą właściwości line-height .

.text { text-align: center; text-decoration: underline; letter-spacing: 1px; line-height: 1.5; }

Projektowanie z użyciem kolorów i gradientów

Kolory i gradienty znacznie poprawiają wygląd witryny i tworzą wizualną hierarchię, która prowadzi użytkowników przez treść. CSS zapewnia różne sposoby stosowania kolorów i gradientów do elementów internetowych.

Kolory

Kolory w CSS można określać przy użyciu różnych formatów, takich jak kody szesnastkowe, RGB, RGBA, HSL, HSLA lub predefiniowane nazwy kolorów. Następnie można zastosować te kolory do różnych właściwości, takich jak kolor tła i kolor .

.element { background-color: #ff5733; color: rgba(255, 255, 255, 0.9); }

Gradienty

Gradienty umożliwiają tworzenie płynnych przejść między wieloma kolorami, dodając głębi i dynamiki do projektu. Gradienty liniowe lub radialne można tworzyć w CSS za pomocą funkcji linear-gradient() i radial-gradient() .

W przypadku gradientów liniowych można określić kierunek lub kąt, a następnie listę kolorów:

.element { background-image: linear-gradient(to right, #ff5733, #ffcc00); }

W przypadku gradientów radialnych można ustawić kształt (okrąg lub elipsa) i rozmiar, a następnie listę kolorów:

.element { background-image: radial-gradient(circle, #ff5733, #ffcc00); }

Razem, CSS Box Model, typografia i kolory oferują potężne narzędzia do stylizacji witryny i tworzenia atrakcyjnych wizualnie układów. Integracja tych technik z platformą no-code, taką jak AppMaster, umożliwia dalsze ulepszanie wyglądu i funkcjonalności aplikacji internetowych i mobilnych bez konieczności posiadania rozległych umiejętności kodowania.

Wdrażanie responsywnego projektowania stron internetowych

Responsive Web Design(RWD) to podejście, które zapewnia, że strony internetowe dostosowują swoje układy do dowolnego rozmiaru ekranu lub urządzenia, aby zapewnić spójne wrażenia użytkownika. W dzisiejszym świecie z ogromną różnorodnością urządzeń i rozdzielczości ekranu, kluczowe jest, aby strony internetowe były responsywne, aby utrzymać satysfakcję i zaangażowanie użytkowników. W tej sekcji omówimy podstawowe aspekty wdrażania responsywnego projektowania stron internetowych przy użyciu CSS.

Płynne siatki

Płynne siatki są istotną częścią tworzenia responsywnego projektu, ponieważ umożliwiają płynne dostosowanie układu do różnych rozmiarów ekranu. Aby zaimplementować płynną siatkę, użyj szerokości opartych na procentach zamiast stałych wartości w pikselach. Umożliwi to automatyczną zmianę rozmiaru kolumn w zależności od rozmiaru rzutni. Na przykład:

.container { width: 100%; } .column { width: 50%; }

Używanie wartości procentowych zamiast stałych pikseli pozwala projektować elastyczne układy, które z łatwością dostosowują się do dowolnej rozdzielczości ekranu.

Elastyczne obrazy

Obrazy odgrywają znaczącą rolę w ogólnej prezentacji strony internetowej. Podczas tworzenia responsywnego projektu ważne jest, aby zapewnić prawidłowe skalowanie obrazów i nie łamać układu przy zmianie rozmiaru rzutni. Aby to osiągnąć, użyj następującej reguły CSS dla obrazów:

img { max-width: 100%; height: auto; }

Gwarantuje to, że obrazy nigdy nie przekroczą szerokości swoich kontenerów, zachowując jednocześnie swoje proporcje.

Zapytania o media

Zapytania o media to potężna funkcja CSS, która umożliwia stosowanie stylów w oparciu o określone warunki, takie jak rozmiar ekranu lub typ urządzenia. Oznacza to, że możesz dostosować swój projekt tak, aby wyglądał i zachowywał się inaczej w zależności od urządzenia docelowego. Oto przykład prostego zapytania o media, które zmienia układ dla mniejszych ekranów:

@media (max-width: 768px) { .column { width: 100%; } }

To zapytanie o media jest skierowane do ekranów o szerokości 768 pikseli lub mniejszej i zmienia układ tak, aby kolumny były ułożone jedna na drugiej.

Podejście mobile-first

Podejście mobile-first do responsywnego projektowania stron internetowych zakłada projektowanie najpierw dla mniejszych ekranów, a następnie stopniowe ulepszanie projektu dla większych ekranów. Ten sposób myślenia ma na celu upewnienie się, że wysoce ograniczone urządzenia, takie jak telefony komórkowe, otrzymują niezbędną uwagę, na którą zasługują. Aby wdrożyć projekt mobile-first, zacznij od zaprojektowania układu dla urządzeń mobilnych, a następnie użyj zapytań o media, aby dodać style dla większych ekranów:

.column { width: 100%; } @media (min-width: 769px) { .column { width: 50%; } }

Animacje i przejścia CSS

Animacje i przejścia CSS są niezbędnymi narzędziami do tworzenia dynamicznych i atrakcyjnych wizualnie stron internetowych. Mogą one przekształcać statyczne treści w interaktywne doświadczenia użytkownika, angażować odbiorców i poprawiać ogólną atrakcyjność witryny. Przyjrzyjmy się obu tym technikom CSS poniżej.

Przejścia CSS

Przejścia CSS to prosty sposób na animowanie zmian wartości właściwości. Zapewniają płynne i eleganckie efekty wizualne bez potrzeby korzystania z JavaScript, definiując czas trwania przejścia i wartości właściwości do animacji. Oto przykład:

.button { background-color: blue; transition: background-color 0.5s ease; } .button:hover { background-color: red; }

Ten fragment kodu stosuje 0,5-sekundowe przejście koloru tła do elementu przycisku, gdy użytkownik najedzie na niego kursorem.

Animacje CSS i klatki kluczowe

Animacje CSS oferują bardziej zaawansowaną kontrolę nad procesem animacji i obejmują definiowanie sekwencji animacji za pomocą klatek kluczowych. Klatki kluczowe definiują różne style w różnych punktach osi czasu animacji, pozwalając na bardziej wyszukane efekty wizualne.

Oto przykład animacji CSS:

@keyframes spin { 0% { transform: rotate(0deg); } 100% { transform: rotate(359deg); } } .icon { animation: spin 4s linear infinite; }

W tym przykładzie reguła @keyframes definiuje animację o nazwie "spin", w której ikona obraca się o 359 stopni. Klasa ikony stosuje tę animację wielokrotnie (w nieskończoność) z czasem trwania wynoszącym 4 sekundy.

Optymalizacja wydajności CSS

Optymalizacja wydajności CSS jest niezbędna do tworzenia szybkich i wydajnych stron internetowych. Użytkownicy oczekują, że strony internetowe będą ładować się szybko, a jeśli witryna nie spełnia tych oczekiwań, może to prowadzić do niższego poziomu zadowolenia i zaangażowania użytkowników. Zapoznajmy się z kilkoma najlepszymi praktykami, aby zoptymalizować wydajność kodu CSS.

Minifikacja : Minifikacja plików CSS znacznie zmniejsza ich rozmiar, co skutkuje szybszym ładowaniem i lepszą wydajnością. Minifikacja polega na usunięciu z kodu białych znaków, komentarzy i innych niepotrzebnych znaków. Istnieje wiele narzędzi online i procesów kompilacji dostępnych do minifikacji CSS, takich jak CSS Minifier i UglifyJS.

: Minifikacja plików CSS znacznie zmniejsza ich rozmiar, co skutkuje szybszym ładowaniem i lepszą wydajnością. Minifikacja polega na usunięciu z kodu białych znaków, komentarzy i innych niepotrzebnych znaków. Istnieje wiele narzędzi online i procesów kompilacji dostępnych do minifikacji CSS, takich jak CSS Minifier i UglifyJS. Kompresja : Kompresja plików CSS za pomocą gzip może przynieść znaczne oszczędności przepustowości i przyspieszyć ładowanie witryny. Większość serwerów internetowych pozwala na kompresję gzip, która może zmniejszyć rozmiar plików CSS nawet o 70%. Włącz kompresję gzip na swoim serwerze, aby uzyskać optymalny wzrost wydajności.

: Kompresja plików CSS za pomocą gzip może przynieść znaczne oszczędności przepustowości i przyspieszyć ładowanie witryny. Większość serwerów internetowych pozwala na kompresję gzip, która może zmniejszyć rozmiar plików CSS nawet o 70%. Włącz kompresję gzip na swoim serwerze, aby uzyskać optymalny wzrost wydajności. Eliminacja nieużywanych stylów : Nieużywane reguły CSS mogą rozrastać arkusz stylów i powodować niepotrzebny narzut na wydajność. Aby poprawić wydajność CSS, użyj narzędzi takich jak PurgeCSS do analizy plików HTML i usunięcia nieużywanych stylów z CSS.

: Nieużywane reguły CSS mogą rozrastać arkusz stylów i powodować niepotrzebny narzut na wydajność. Aby poprawić wydajność CSS, użyj narzędzi takich jak PurgeCSS do analizy plików HTML i usunięcia nieużywanych stylów z CSS. Poprawa wydajności selektorów: Wydajność selektorów CSS może mieć wpływ na wydajność renderowania. Celuj w zwięzłe i konkretne selektory, unikając złożonych selektorów potomnych lub podrzędnych, które mogą powodować, że przeglądarka będzie musiała pracować ciężej, aby zastosować style. Na przykład, użyj klas, aby skuteczniej kierować elementy:

.header-title { font-size: 18px; }

Ten przykład kieruje określony element z klasą, wymagając mniej pracy od przeglądarki, aby zastosować styl.

Ogólnie rzecz biorąc, wdrażanie responsywnego projektowania, ulepszanie witryny za pomocą animacji i optymalizacja wydajności CSS to kluczowe aspekty tworzenia nowoczesnych, przyjaznych dla użytkownika i atrakcyjnych wizualnie witryn internetowych. Opanowując te techniki, możesz stworzyć lepsze wrażenia dla użytkowników i dalej doskonalić swoje umiejętności jako twórca stron internetowych. Nie zapominaj, że możesz zintegrować swój niestandardowy CSS z platformą AppMaster, aby z łatwością tworzyć piękne aplikacje internetowe i mobilne.

Struktury i biblioteki CSS

Struktury i biblioteki CSS stanowią solidną podstawę do usprawnienia procesu tworzenia stron internetowych. Oferując gotowe komponenty, szablony i klasy narzędzi, zasoby te zwiększają wydajność, spójność i łatwość konserwacji. Poniżej znajduje się kilka popularnych frameworków i bibliotek, które można wykorzystać do tworzenia responsywnych i atrakcyjnych wizualnie stron internetowych.

Bootstrap

Bootstrap to open-source'owy framework CSS, JavaScript i HTML opracowany przez Twittera. Jest on niezwykle popularny ze względu na swoje responsywne podejście do projektowania mobilnego i oferuje szeroką gamę komponentów, w tym siatki, formularze, przyciski i paski nawigacyjne. Obszerna dokumentacja Bootstrap ułatwia korzystanie, dostosowywanie i rozszerzanie frameworka.

Foundation

Foundation to front-endowy framework firmy ZURB, zapewniający responsywny system siatki, komponenty interfejsu użytkownika i różne niestandardowe szablony. Został zaprojektowany tak, aby był modułowy i elastyczny, umożliwiając wybór potrzebnych komponentów. Ponadto Foundation posiada zintegrowaną obsługę dostępności, dzięki czemu idealnie nadaje się do tworzenia integracyjnych doświadczeń internetowych.

Bulma

Bulma to nowoczesny, lekki framework CSS oparty na Flexbox. Jest w pełni responsywny i wyposażony w intuicyjne klasy CSS ułatwiające dostosowywanie. Bulma szczyci się tym, że jest tylko frameworkiem CSS, co oznacza, że nie zapewnia komponentów JavaScript, umożliwiając zamiast tego korzystanie z preferowanych narzędzi i bibliotek JS.

Tailwind CSS

Tailwind CSS to framework CSS typu utility-first, który umożliwia tworzenie niestandardowych projektów bez konieczności pisania niestandardowego kodu CSS. Dzięki responsywnemu systemowi klas można tworzyć całkowicie unikalne projekty, łącząc klasy narzędzi w znacznikach HTML. Tailwind CSS jest idealny do szybkiego rozwoju przy jednoczesnym zachowaniu spójnego języka projektowania.

Material UI

Material UI to popularny framework React UI oparty na wytycznych Google Material Design. Oferuje szeroką gamę komponentów interfejsu użytkownika, w tym przyciski, karty i szuflady nawigacyjne. Material UI pozwala na zastosowanie spójnych, nowoczesnych zasad projektowania w aplikacjach internetowych, zapewniając jednocześnie doskonałą dokumentację i wsparcie społeczności.

Integracja CSS z AppMaster

AppMaster to potężna platforma, która umożliwia tworzenie aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych za pomocą wizualnego interfejsu typu " przeciągnij i upuść ". Integracja CSS z AppMaster może zarówno zwiększyć atrakcyjność wizualną aplikacji, jak i usprawnić proces jej tworzenia.

Podczas pracy z AppMaster dostępnych jest kilka opcji integracji i dostosowywania CSS:

Niestandardowy CSS: AppMaster Edytor wizualny pozwala na zastosowanie in-line lub wewnętrznego CSS do poszczególnych komponentów lub, alternatywnie, można podać link do zewnętrznego arkusza stylów. Definiując niestandardowe reguły CSS, można uzyskać unikalny wygląd aplikacji internetowej. Korzystanie z frameworka CSS: Niektórzy programiści preferują wygodę i strukturę, jaką zapewnia framework CSS. Aby użyć frameworka z AppMaster , wystarczy zaimportować CSS frameworka do plików .vue projektu. Nie tylko usprawnia to proces rozwoju, ale także zapewnia spójność całej aplikacji dzięki wykorzystaniu gotowych komponentów i stylów. Dostosowywanie w edytorze wizualnym AppMaster : Platforma AppMaster umożliwia również tworzenie interfejsu użytkownika przy użyciu komponentów drag-and-drop , wraz z wbudowanymi ustawieniami responsywnego projektowania. Korzystając z edytora wizualnego AppMaster , można skonfigurować układ, wygląd i zachowanie aplikacji internetowej, aby dopasować ją do wymagań projektowych.

Podczas integracji CSS z AppMaster, należy pamiętać o wsparciu platformy dla Vue3 i upewnić się, że wszelkie niestandardowe CSS lub frameworki są kompatybilne z Vue, aby uniknąć konfliktów. Połączenie wiedzy o CSS z możliwościami AppMaster gwarantuje atrakcyjną wizualnie i wysoce funkcjonalną aplikację.