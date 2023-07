CSS (Cascading Style Sheets) is een krachtige en essentiële stylesheettaal voor webontwerp en -ontwikkeling. Het wordt gebruikt om de presentatie en opmaak van HTML-elementen op een webpagina te regelen, inclusief lettertypen, kleuren, spatiëring en positionering. Met CSS kun je de presentatielaag scheiden van de inhoud en structuur van je website, waardoor het eenvoudiger wordt om het ontwerp van je site te onderhouden en bij te werken.

Wanneer je CSS gebruikt, kun je stijlregels maken die bepalen hoe de HTML-elementen moeten worden weergegeven. Deze regels worden gedefinieerd in een blok CSS-code of een extern stylesheet-bestand (.css) dat aan het HTML-bestand wordt gekoppeld met een link-tag. Eenmaal op zijn plaats past de browser de stijlregels toe op de corresponderende HTML-elementen, waardoor de pagina de gewenste look en feel krijgt. Met CSS kan één enkele stijlregel op veel elementen tegelijk worden toegepast, wat de consistentie bevordert en de hoeveelheid code die nodig is voor de styling vermindert.

De bouwstenen van CSS

Om CSS effectief te gebruiken in uw webprojecten, is het essentieel om de bouwstenen van de taal te begrijpen. De belangrijkste onderdelen van een CSS-code zijn:

Selectors : Een selector is een patroon dat wordt gebruikt om specifieke HTML-elementen te selecteren en er stijlen op toe te passen. Selecteurs kunnen elementen selecteren op basis van elementnamen, klassen, ID's, attributen, relaties en status.

: Een selector is een patroon dat wordt gebruikt om specifieke HTML-elementen te selecteren en er stijlen op toe te passen. Selecteurs kunnen elementen selecteren op basis van elementnamen, klassen, ID's, attributen, relaties en status. Eigenschappen : Eigenschappen worden gebruikt om het specifieke aspect van de stijl van een element te definiëren. Veel voorkomende eigenschappen zijn kleur, achtergrondkleur, lettergrootte, marge en opvulling.

: Eigenschappen worden gebruikt om het specifieke aspect van de stijl van een element te definiëren. Veel voorkomende eigenschappen zijn kleur, achtergrondkleur, lettergrootte, marge en opvulling. Waarden : Waarden worden toegekend aan eigenschappen om de weergave van de stijl van een element te wijzigen. Als je bijvoorbeeld de color eigenschap op rood zet, verandert de tekstkleur van het element in rood.

: Waarden worden toegekend aan eigenschappen om de weergave van de stijl van een element te wijzigen. Als je bijvoorbeeld de eigenschap op zet, verandert de tekstkleur van het element in rood. Declaratieblokken : Een declaratieblok is een groep CSS declaraties omsloten door een paar accolades {}. Elk blok bevat een of meer declaraties, die bestaan uit een eigenschap: waarde paar gescheiden door een dubbele punt. Meerdere declaraties binnen een blok worden gescheiden door puntkomma's.

: Een declaratieblok is een groep CSS declaraties omsloten door een paar accolades {}. Elk blok bevat een of meer declaraties, die bestaan uit een eigenschap: waarde paar gescheiden door een dubbele punt. Meerdere declaraties binnen een blok worden gescheiden door puntkomma's. De cascade: De 'cascade' in CSS is het proces van het combineren van verschillende stijlregels en het oplossen van conflicten daartussen. De cascade houdt rekening met de specificiteit van selectors, de volgorde van stijlverklaringen en het belang van individuele regels.

Een typische CSS-declaratie zou er als volgt uit kunnen zien:

.example-class { color: red; background-color: white; font-size: 16px; }

In dit voorbeeld richt de class selector zich op elementen met de class 'example-class' en past de stijlregels toe die zijn gedefinieerd in het declaratieblok.

CSS-selectors verkennen

CSS-selectors spelen een fundamentele rol bij het toepassen van stijlen op HTML-elementen. Door specifieke elementen te selecteren, kunt u unieke ontwerpen en lay-outs maken die de gebruikerservaring van uw site verbeteren. Hier volgt een overzicht van de meest gebruikte selectors:

Element (Type) Selector: Deze selector richt zich op alle exemplaren van een HTML-element. Bijvoorbeeld, h1 selecteert alle ' h1 ' elementen op de pagina. Klasse-selector: Een klasseselector richt zich op elementen op basis van hun klasse-attribuut . Om een klasseselector te gebruiken, moet je de klassenaam vooraf laten gaan door een punt ( . ). ID-selector: Een ID-selector wordt gebruikt om een HTML-element met een specifiek id-attribuut te selecteren. ID-selectors zijn uniek en kunnen slechts op één element op de pagina worden toegepast. Een ID-selector wordt voorafgegaan door een hashteken (#). Attribuut selector: Attribuut selectors richten zich op HTML-elementen die een bepaald attribuut hebben, of de specifieke waarde binnen dat attribuut. Attribuut selectors staan tussen vierkante haken en kunnen optionele operatoren bevatten om waarden te controleren. Pseudo-klasse selector: Pseudoklasselectors richten zich op elementen op basis van hun status, interactie of positie in de HTML-structuur. Pseudo-class selectors worden voorafgegaan door een dubbele punt ( : ) en kunnen achter elkaar worden gezet. Pseudo-element selector: Pseudo-element selectors richten zich op delen van een element die niet worden weergegeven door andere HTML-elementen, zoals ':before' om inhoud in te voegen vóór een element, of ':first-letter' om de eerste letter van een element op te maken. Pseudo-element selectors worden voorafgegaan door twee dubbele punten ( : :). Combinatie selectors: Combinatieselectors passen stijlen toe op basis van relaties tussen elementen. Ze omvatten descendant selectors (twee of meer selectors gescheiden door een spatie), child selectors (twee of meer selectors gescheiden door een 'groter dan' symbool), adjacent sibling selectors (twee of meer selectors gescheiden door een plus symbool), en general sibling selectors (twee of meer selectors gescheiden door een tilde * symbool).

Door de verschillende selectietypes te gebruiken, kun je nauwkeurig en gecontroleerd stijlregels maken die gericht zijn op specifieke elementen. Met deze flexibiliteit kunt u complexere en visueel aantrekkelijkere websites bouwen, zodat uw bezoekers een positieve gebruikerservaring hebben.

CSS Boxmodel en opmaak

Inzicht in het CSS Box Model is essentieel voor het maken van elementen op uw website met de juiste afmetingen en uitlijning. Het Box Model beschrijft de rechthoekige structuur die elk HTML-element omhult en bestaat uit vier componenten: inhoud, opvulling, rand en marge. Deze componenten beïnvloeden de algemene lay-out en grootte van elementen op je webpagina's.

Inhoudsgebied

Het inhoudsgebied is het centrale deel van de box, waarin de eigenlijke inhoud (d.w.z. tekst, afbeeldingen of andere media) van een HTML-element staat. De afmetingen van het inhoudsgebied worden bepaald door de eigenschappen breedte en hoogte.

Opvulling

Padding is de ruimte tussen het inhoudsgebied en de rand. Het wordt gebruikt om een buffer rond de inhoud te creëren, wat de leesbaarheid en visuele aantrekkingskracht verbetert. Je kunt de opvulling aan elke kant van een element regelen met de eigenschappen padding-top , padding-right , padding-bottom en padding-left of de verkorte padding eigenschap gebruiken om alle vier de kanten tegelijk in te stellen.

Rand

De rand omringt de padding en geeft de grens aan van de box van een element. Je kunt de breedte, stijl en kleur van de rand definiëren met de eigenschappen border-width , border-style en border-color of ze combineren met de steno border eigenschap. Bovendien kunnen individuele zijden worden ingesteld met border-top , border-right , border-bottom en border-left .

Marge

De marge ligt buiten de rand en vertegenwoordigt de ruimte tussen het kader van het element en zijn aangrenzende elementen. Net als bij opvulling kun je de marge onafhankelijk instellen voor elke zijde met de eigenschappen margin-top , margin-right , margin-bottom en margin-left of met de steno eigenschap margin .

Grootte van kader

Standaard zijn de eigenschappen breedte en hoogte in CSS alleen van toepassing op het inhoudsgebied, zonder opvulling en rand. Dit kan leiden tot onbedoelde opmaakproblemen, omdat de werkelijke grootte van de box van een element groter zal zijn wanneer rekening wordt gehouden met opvulling en randen. Om dit probleem op te lossen, kun je de box-sizing eigenschap gebruiken en de waarde ervan instellen op border-box , wat rekening houdt met opvulling en randen bij het berekenen van de breedte en hoogte van een element.

Voorbeeld:

.element { box-sizing: border-box; width: 100px; height: 100px; padding: 10px; border: 1px solid red; margin: 20px; }

Werken met lettertypes en typografie

Lettertypen en typografie spelen een belangrijke rol in het uiterlijk en de leesbaarheid van je website. CSS biedt een reeks eigenschappen om tekst te stylen en op te maken, waardoor deze esthetischer en gebruiksvriendelijker wordt.

Lettertype en lettergrootte

Gebruik de font-family eigenschap om het lettertype voor je tekst in te stellen. Het is een goed idee om meerdere lettertypen op te geven als fallback, voor het geval de browser van de gebruiker je voorkeurslettertype niet ondersteunt. Met de font-size eigenschap kun je de grootte van je tekst instellen. Je kunt verschillende eenheden gebruiken, zoals pixels (px ), punten (pt ) of em (em ).

.text { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; }

Lettertypegewicht, -stijl en -variant

De eigenschap font-weight bepaalt de dikte van je tekst, die kan variëren van normaal tot vet. Je kunt numerieke waarden gebruiken (100-900) of trefwoorden zoals normaal en vet . Met de font-style eigenschap kun je je tekst cursief, schuin of normaal opmaken. Bovendien kun je met de eigenschap font-variant kiezen tussen normale weergave en kleinkapitaal voor je tekst.

.text { font-weight: bold; font-style: italic; font-variant: small-caps; }

Tekstuitlijning, decoratie en spatiëring

Bepaal de horizontale uitlijning van je tekst met de eigenschap tekst-uitlijnen , met waarden als links , rechts , centreren of uitvullen . Pas verschillende tekstdecoraties toe, zoals onderstrepen , overlijnen of doorlinken , met de eigenschap tekstdecoratie . Om je tekst leesbaarder te maken, kun je de afstand tussen letters aanpassen met de eigenschap Letter-spacing en tussen regels tekst met de eigenschap Line-height .

.text { text-align: center; text-decoration: underline; letter-spacing: 1px; line-height: 1.5; }

Ontwerpen met kleuren en kleurverlopen

Kleuren en kleurverlopen verbeteren het ontwerp van je website aanzienlijk en creëren een visuele hiërarchie die gebruikers door je inhoud leidt. CSS biedt verschillende manieren om kleuren en kleurverlopen toe te passen op je webelementen.

Kleuren

Je kunt kleuren opgeven in CSS met verschillende indelingen, zoals hexadecimale codes, RGB, RGBA, HSL, HSLA of vooraf gedefinieerde kleurnamen. Je kunt deze kleuren vervolgens toepassen op verschillende eigenschappen, zoals achtergrondkleur en kleur .

.element {achtergrondkleur: #ff5733; color: rgba(255, 255, 255, 0.9); }

Kleurverlopen

Met kleurverlopen kun je een vloeiende overgang maken tussen meerdere kleuren, waardoor je diepte en dynamiek toevoegt aan je ontwerp. Je kunt lineaire of radiale kleurverlopen maken met CSS door gebruik te maken van de functies linear-gradient() en radial-gradient() .

Voor lineaire kleurverlopen kun je een richting of een hoek opgeven, gevolgd door een lijst met kleurstops:

.element { background-image: linear-gradient(to right, #ff5733, #ffcc00); }

Voor radiale kleurverlopen kun je een vorm (cirkel of ellips) en de grootte instellen, gevolgd door een lijst met kleurstops:

.element { background-image: radial-gradient(circle, #ff5733, #ffcc00); }

Samen bieden het CSS Box Model, typografie en kleuren krachtige hulpmiddelen om je website te stylen en visueel aantrekkelijke lay-outs te maken. Door deze technieken te integreren met een no-code platform zoals AppMaster kunt u het ontwerp en de functionaliteit van uw web- en mobiele applicaties verder verbeteren zonder dat u uitgebreide codeervaardigheden nodig hebt.

Responsief webdesign implementeren

Responsive Web Design (RWD) is een aanpak die ervoor zorgt dat websites hun lay-out aanpassen aan elk schermformaat of apparaat om een consistente gebruikerservaring te bieden. In de wereld van vandaag, met de grote verscheidenheid aan apparaten en schermresoluties, is het cruciaal om websites responsief te maken om de tevredenheid en betrokkenheid van gebruikers te behouden. Dit gedeelte bespreekt essentiële aspecten van het implementeren van responsive webdesign met CSS.

Vloeiende rasters

Vloeiende rasters zijn een essentieel onderdeel van het maken van een responsive ontwerp, omdat ze ervoor zorgen dat de lay-out naadloos wordt aangepast aan verschillende schermformaten. Om een vloeiend raster te implementeren, gebruik je op percentages gebaseerde breedtes in plaats van vaste pixelwaarden. Hierdoor worden de kolommen automatisch aangepast aan de viewport-grootte. Bijvoorbeeld:

.container { width: 100%; } .column { width: 50%; }

Door percentages te gebruiken in plaats van vaste pixels, kun je flexibele lay-outs ontwerpen die zich gemakkelijk aanpassen aan elke schermresolutie.

Flexibele afbeeldingen

Afbeeldingen spelen een belangrijke rol in de algehele presentatie van een website. Bij het maken van een responsief ontwerp is het essentieel om ervoor te zorgen dat afbeeldingen goed schalen en de lay-out niet verbreken bij het wijzigen van de viewport. Om dit te bereiken, gebruik je de volgende CSS-regel voor afbeeldingen:

img { max-width: 100%; height: auto; }

Dit zorgt ervoor dat afbeeldingen nooit de breedte van hun container overschrijden terwijl hun beeldverhouding behouden blijft.

Media-query's

Media queries zijn een krachtige functie van CSS waarmee je stijlen kunt toepassen op basis van specifieke voorwaarden, zoals schermgrootte of apparaattype. Dit betekent dat je je ontwerp kunt aanpassen zodat het er anders uitziet en zich anders gedraagt, afhankelijk van het doelapparaat. Hier is een voorbeeld van een eenvoudige media query die de lay-out wijzigt voor kleinere schermen:

@media (max-width: 768px) { .column { width: 100%; } }

Deze media query richt zich op schermen van 768 pixels breed of minder en verandert de lay-out zodat de kolommen op elkaar worden gestapeld.

Mobiel-eerste benadering

Een mobile-first benadering van responsive webdesign houdt in dat u eerst ontwerpt voor kleinere schermen en vervolgens het ontwerp geleidelijk verbetert voor grotere schermen. Deze denkwijze is erop gericht om apparaten met een grote beperking, zoals mobiele telefoons, de aandacht te geven die ze verdienen. Om een mobile-first ontwerp te implementeren, begin je met het ontwerpen van de lay-out voor mobiele apparaten en gebruik je vervolgens media queries om stijlen toe te voegen voor grotere schermen:

.column { width: 100%; } @media (min-width: 769px) { .column { width: 50%; }

CSS animaties en overgangen

CSS animaties en overgangen zijn essentiële hulpmiddelen voor het maken van dynamische en visueel aantrekkelijke websites. Ze kunnen statische inhoud omzetten in interactieve gebruikerservaringen, het publiek erbij betrekken en de algehele aantrekkingskracht van de site verbeteren. Laten we beide CSS-technieken hieronder bekijken.

CSS Overgangen

CSS-overgangen zijn een eenvoudige manier om de verandering van waarden van eigenschappen te animeren. Ze zorgen voor vloeiende en elegante visuele effecten zonder dat JavaScript nodig is door de duur van de overgang en de te animeren waarden van de eigenschappen te definiëren. Hier is een voorbeeld:

.button { background-color: blue; transition: background-color 0.5s ease; } .button:hover { background-color: red; }

Dit codefragment past een achtergrondkleurovergang van 0,5 seconde toe op een knopelement wanneer de gebruiker er met de muis overheen gaat.

CSS-animaties en keyframes

CSS-animaties bieden meer geavanceerde controle over het animatieproces en omvatten het definiëren van een animatiesequentie met behulp van keyframes. Keyframes definiëren verschillende stijlen op verschillende punten in de animatietijdlijn, waardoor uitgebreidere visuele effecten mogelijk zijn.

Hier is een voorbeeld van een CSS-animatie:

@keyframes spin { 0% { transform: rotate(0deg); } 100% { transform: rotate(359deg); } } .icon { animatie: spin 4s lineair oneindig; }

In dit voorbeeld definieert de @keyframes-regel een animatie met de naam "spin" waarbij het pictogram 359 graden draait. De pictogramklasse past deze animatie herhaaldelijk (oneindig) toe met een duur van 4 seconden.

CSS-prestaties optimaliseren

Het optimaliseren van de prestaties van CSS is essentieel voor het maken van snelle en efficiënte websites. Gebruikers verwachten dat webpagina's snel laden en als uw site niet aan deze verwachtingen voldoet, kan dit leiden tot een lagere tevredenheid en betrokkenheid van gebruikers. Laten we eens kijken naar enkele best practices om de prestaties van uw CSS-code te optimaliseren.

Minimaliseren : Het minimaliseren van je CSS-bestanden vermindert de bestandsgrootte aanzienlijk, wat resulteert in snellere laadtijden en betere prestaties. Minificatie houdt in dat witruimte, commentaar en andere onnodige tekens uit de code worden verwijderd. Er zijn veel online tools en bouwprocessen beschikbaar voor het minimaliseren van CSS, zoals CSS Minifier en UglifyJS.

: Het minimaliseren van je CSS-bestanden vermindert de bestandsgrootte aanzienlijk, wat resulteert in snellere laadtijden en betere prestaties. Minificatie houdt in dat witruimte, commentaar en andere onnodige tekens uit de code worden verwijderd. Er zijn veel online tools en bouwprocessen beschikbaar voor het minimaliseren van CSS, zoals CSS Minifier en UglifyJS. Compressie : Het comprimeren van je CSS-bestanden met gzip kan resulteren in aanzienlijke besparingen op bandbreedte en kan de laadtijden van je site versnellen. De meeste webservers staan gzip-compressie toe, wat de grootte van je CSS-bestanden met wel 70% kan verminderen. Schakel gzip-compressie in op je server voor een optimale prestatieboost.

: Het comprimeren van je CSS-bestanden met gzip kan resulteren in aanzienlijke besparingen op bandbreedte en kan de laadtijden van je site versnellen. De meeste webservers staan gzip-compressie toe, wat de grootte van je CSS-bestanden met wel 70% kan verminderen. Schakel gzip-compressie in op je server voor een optimale prestatieboost. Ongebruikte stijlen verwijderen : Ongebruikte CSS regels kunnen uw stylesheet opblazen en onnodige prestatie-overhead veroorzaken. Om de prestaties van CSS te verbeteren, kunt u tools zoals PurgeCSS gebruiken om uw HTML-bestanden te analyseren en alle ongebruikte stijlen uit uw CSS te verwijderen.

: Ongebruikte CSS regels kunnen uw stylesheet opblazen en onnodige prestatie-overhead veroorzaken. Om de prestaties van CSS te verbeteren, kunt u tools zoals PurgeCSS gebruiken om uw HTML-bestanden te analyseren en alle ongebruikte stijlen uit uw CSS te verwijderen. Selector efficiëntie verbeteren: De efficiëntie van uw CSS-selectors kan de renderprestaties beïnvloeden. Streef naar beknopte en specifieke selectors en vermijd complexe descendant of child selectors die ervoor kunnen zorgen dat de browser harder moet werken om stijlen toe te passen. Gebruik bijvoorbeeld klassen om elementen efficiënter te selecteren:

.header-title { font-size: 18px; }

Dit voorbeeld richt zich op een specifiek element met een klasse, waardoor de browser minder werk hoeft te verrichten om de stijl toe te passen.

Over het algemeen zijn het implementeren van responsief ontwerp, het verbeteren van je website met animaties en het optimaliseren van de CSS-prestaties allemaal cruciale aspecten voor het bouwen van moderne, gebruiksvriendelijke en visueel aantrekkelijke websites. Door deze technieken onder de knie te krijgen, kun je een betere ervaring voor je gebruikers creëren en je vaardigheden als webontwikkelaar verder verbeteren. Vergeet niet dat je je eigen CSS kunt integreren in het AppMaster platform om met gemak prachtige web- en mobiele applicaties te maken.

CSS-frameworks en -bibliotheken

CSS-frameworks en -bibliotheken bieden een solide basis om het webontwikkelingsproces te stroomlijnen. Door het aanbieden van kant-en-klare componenten, sjablonen en hulpprogramma klassen, verbeteren deze middelen de efficiëntie, consistentie en onderhoudbaarheid. Hieronder staan enkele populaire frameworks en bibliotheken die je kunt gebruiken om responsieve en visueel aantrekkelijke websites te maken.

Bootstrap

Bootstrap is een open-source CSS, JavaScript en HTML framework ontwikkeld door Twitter. Het is ongelooflijk populair om zijn mobile-first, responsieve ontwerpaanpak en biedt een grote verscheidenheid aan componenten, waaronder rasters, formulieren, knoppen en navigatiebalken. De uitgebreide documentatie van Bootstrap maakt het eenvoudig om het framework te gebruiken, aan te passen en uit te breiden.

Stichting

Foundation is een front-end framework van ZURB, dat een responsief gridsysteem, UI-componenten en verschillende aangepaste sjablonen biedt. Het is ontworpen om modulair en flexibel te zijn, zodat je de componenten kunt kiezen die je nodig hebt. Bovendien wordt Foundation geleverd met geïntegreerde ondersteuning voor toegankelijkheid, waardoor het ideaal is voor het maken van inclusieve webervaringen.

Bulma

Bulma is een modern, lichtgewicht CSS framework gebaseerd op Flexbox. Het is volledig responsief en wordt geleverd met intuïtieve CSS-klassen voor eenvoudig aanpassen. Bulma is er trots op alleen een CSS-framework te zijn, wat betekent dat het geen JavaScript-componenten biedt, zodat u in plaats daarvan uw favoriete JS-tools en -bibliotheken kunt gebruiken.

Tailwind CSS

Tailwind CSS is een utility-first CSS framework waarmee je aangepaste ontwerpen kunt maken zonder zelf CSS te schrijven. Met het responsieve class-systeem kunt u volledig unieke ontwerpen maken door utility-classes te combineren in uw HTML-opmaak. Tailwind CSS is perfect om snel te ontwikkelen met behoud van een consistente ontwerptaal.

Materiaal UI

Material UI is een populair React UI-framework gebaseerd op de Material Design-richtlijnen van Google. Het biedt een breed scala aan UI-componenten, waaronder knoppen, kaarten en navigatielades. Met Material UI kun je consistente, moderne ontwerpprincipes toepassen op je webapplicaties, terwijl het ook uitstekende documentatie en ondersteuning van de community biedt.

CSS integreren met AppMaster

AppMaster is een krachtig no-code platform waarmee je backend-, web- en mobiele applicaties kunt maken met behulp van de visuele drag-and-drop interface. CSS integreren met AppMaster kan zowel de visuele aantrekkingskracht van je app verbeteren als het ontwikkelingsproces stroomlijnen.

Als je werkt met AppMaster, heb je verschillende opties voor het integreren en aanpassen van CSS:

Aangepaste CSS: AppMaster 's visuele editor kunt u inline of interne CSS toepassen op afzonderlijke onderdelen of, als alternatief, kunt u een externe stylesheetkoppeling opgeven. Door aangepaste CSS-regels te definiëren, kunt u een unieke look en feel voor uw webtoepassing bereiken. Een CSS-framework gebruiken: Sommige ontwikkelaars geven de voorkeur aan het gemak en de structuur die een CSS-framework biedt. Om een framework te gebruiken met AppMaster , importeer je gewoon de CSS van het framework in de .vue-bestanden van je project. Dit stroomlijnt niet alleen het ontwikkelproces, maar zorgt ook voor consistentie in de hele applicatie door gebruik te maken van kant-en-klare componenten en stijlen. Aanpassing in AppMaster 's visuele editor: Met het AppMaster platform kun je ook een gebruikersinterface maken met drag-and-drop componenten, compleet met ingebouwde responsive design instellingen. Met behulp van AppMaster 's visuele editor kunt u de lay-out, het uiterlijk en het gedrag van uw webapp configureren om aan uw ontwerpvereisten te voldoen.

Houd bij het integreren van CSS met AppMaster rekening met de ondersteuning van het platform voor Vue3 en zorg ervoor dat aangepaste CSS of frameworks compatibel zijn met Vue om conflicten te voorkomen. Het combineren van je CSS kennis met de kracht van AppMaster garandeert een visueel aantrekkelijke en zeer functionele applicatie.