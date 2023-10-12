منشئو تطبيقات الذكاء الاصطناعي للرعاية الصحية: تحويل التطبيقات الطبية

صعود الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية

تُحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي ثورة في صناعة الرعاية الصحية من خلال أتمتة العمليات وزيادة الكفاءة وتمكين التشخيص والعلاج الأكثر دقة. ونتيجة لذلك، اكتسبت تطبيقات الرعاية الصحية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي شعبية بين مقدمي الرعاية الصحية والمهنيين الطبيين والمرضى على حد سواء. يعمل الذكاء الاصطناعي جنبًا إلى جنب مع المتخصصين في الرعاية الصحية من خلال تحليل كميات هائلة من البيانات وتحديد الأنماط وتقديم توصيات ثاقبة لرعاية المرضى. يمكن لهذه التقنية معالجة الصور الطبية والسجلات الصحية الإلكترونية (EHRs) والبيانات الجينية وأجهزة تتبع الصحة الشخصية بكفاءة، مما يؤدي إلى توليد رؤى قيمة لتحسين نتائج المرضى. تشمل بعض التطبيقات الرئيسية للذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية ما يلي:

التشخيص والعلاج: يمكن أن تساعد خوارزميات الذكاء الاصطناعي في تحديد الأمراض المحتملة من خلال تحليل الصور الطبية وبيانات المرضى. يؤدي ذلك إلى تسريع عملية التشخيص ومساعدة المهنيين الطبيين على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن خيارات العلاج. التحليلات التنبؤية: يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل بيانات المرضى للتنبؤ باحتمالية تطور المرض أو مضاعفاته، مما يمكّن الممارسين الصحيين من تنفيذ التدابير الوقائية أو تعديل خطط العلاج. الطب الشخصي: من خلال فحص البيانات الجينومية، يمكن للذكاء الاصطناعي تحديد العلاجات الأكثر فعالية لمرضى محددين، مع الأخذ في الاعتبار العوامل الوراثية والتاريخ الطبي ونمط حياتهم. الأتمتة: يمكن لروبوتات الدردشة والمساعدين الافتراضيين المعتمدة على الذكاء الاصطناعي أتمتة المهام الروتينية، مثل جدولة المواعيد وإعادة صرف الوصفات الطبية، وتحسين الكفاءة الإدارية والسماح لمقدمي الرعاية الصحية بالتركيز بشكل أكبر على رعاية المرضى.

مع تزايد اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، هناك طلب متزايد على الحلول المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لمساعدة المتخصصين الطبيين والمرضى على اتخاذ قرارات مستنيرة. يلعب منشئو تطبيقات الذكاء الاصطناعي دورًا حاسمًا في تحويل كيفية تقديم خدمات الرعاية الصحية من خلال توفير تطبيقات متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتي تلبي الاحتياجات الطبية المختلفة.

تأثير منشئي تطبيقات الذكاء الاصطناعي على التطبيقات الطبية

يعمل منشئو تطبيقات الذكاء الاصطناعي على تمكين تطوير تطبيقات طبية أكثر تطورًا تستغل قوة الذكاء الاصطناعي لمواجهة تحديات الرعاية الصحية المحددة. تعمل هذه المنصات على تبسيط إنشاء حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مما يقلل بشكل كبير من وقت التطوير والتكلفة.

يسمح منشئو تطبيقات الذكاء الاصطناعي لمقدمي الرعاية الصحية والمهنيين الطبيين وحتى المطورين المواطنين ذوي مهارات البرمجة المحدودة بإنشاء تطبيقات طبية مدعومة بالذكاء الاصطناعي. غالبًا ما تشتمل هذه الأنظمة الأساسية على وظائف الذكاء الاصطناعي المعدة مسبقًا، مثل معالجة اللغة الطبيعية والتعرف على الصور والتحليلات التنبؤية، والتي يمكن دمجها بسهولة في تطبيقات الرعاية الصحية. تتمتع القدرة على إنشاء تطبيقات طبية تعتمد على الذكاء الاصطناعي باستخدام منشئي التطبيقات بالعديد من المزايا:

تطوير أسرع: يعمل منشئو تطبيقات الذكاء الاصطناعي على تسريع عملية التطوير، مما يسمح لمقدمي الرعاية الصحية بتنفيذ الحلول وتحسين رعاية المرضى بسرعة. فعالية التكلفة: مع منشئي التطبيقات، يمكن لمقدمي الرعاية الصحية إنشاء حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي بتكاليف تطوير أقل مقارنة بتطوير البرامج التقليدية. قابلية التخصيص: يتيح منشئو تطبيقات الذكاء الاصطناعي إمكانية تخصيص تطبيقات الرعاية الصحية لتلبية الاحتياجات المحددة لمقدمي الرعاية الصحية والمرضى. القدرة على التكيف: مع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، يوفر منشئو التطبيقات منصة مرنة لمقدمي الرعاية الصحية لدمج إمكانات الذكاء الاصطناعي الجديدة في تطبيقاتهم الحالية.

يعمل منشئو التطبيقات المدعمة بالذكاء الاصطناعي على تمكين مقدمي الرعاية الصحية من إنشاء حلول مبتكرة تعمل على تحسين رعاية المرضى وتحسين سير العمل والاستفادة من فوائد تقنيات الذكاء الاصطناعي.

AppMaster: منصة قوية No-Code تعتمد على الذكاء الاصطناعي للرعاية الصحية

AppMaster عبارة عن منصة قوية بدون تعليمات برمجية مصممة لتبسيط عملية تطوير تطبيقات الويب والهاتف المحمول والواجهة الخلفية. إن قدراتها المستندة إلى الذكاء الاصطناعي تجعلها منصة مثالية لإنشاء حلول رعاية صحية متقدمة. باستخدام AppMaster ، يمكن لمقدمي الرعاية الصحية إنشاء تطبيقات مدعومة بالذكاء الاصطناعي بسهولة دون الحاجة إلى معرفة برمجية واسعة النطاق.

يتيح النظام الأساسي الإنشاء المرئي لنماذج البيانات والعمليات التجارية (BPs) و REST API endpoints WSS. تعمل واجهة drag-and-drop سهلة الاستخدام على تبسيط تطوير واجهات المستخدم ومنطق الأعمال وتطبيقات الهاتف المحمول.

باستخدام AppMaster ، يمكن لمقدمي الرعاية الصحية تطوير تطبيقات تعتمد على الذكاء الاصطناعي بشكل أسرع 10 مرات وأكثر فعالية من حيث التكلفة 3 مرات من الطرق التقليدية. تقوم المنصة تلقائيًا بإنشاء التطبيقات من الصفر، مما يقلل من الديون الفنية ويضمن أن كل تحديث يلبي أحدث المتطلبات. يتوافق AppMaster مع قواعد البيانات المتوافقة مع PostgreSQL ، مما يؤدي إلى دمج أنظمة الرعاية الصحية الحالية بسلاسة.

وتضمن المنصة أيضًا الأمان وقابلية التوسع والامتثال للوائح الرعاية الصحية، مما يجعلها حلاً موثوقًا لتطوير التطبيقات الطبية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. مع أكثر من 60.000 مستخدم وتقدير من G2 كشركة ذات أداء عالٍ، عززت AppMaster مكانتها كمنصة موثوقة وقوية لإنشاء تطبيقات رعاية صحية تعتمد على الذكاء الاصطناعي. يعد تبني أدوات إنشاء التطبيقات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي مثل AppMaster خطوة مهمة نحو الاستفادة من المزايا العديدة للذكاء الاصطناعي في التطبيقات الطبية.

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فوائد التطبيقات الطبية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي

أدت التطورات السريعة في الذكاء الاصطناعي (AI) إلى فوائد عديدة للتطبيقات الطبية، مما أثر بشكل إيجابي على كل من مقدمي الرعاية الصحية والمرضى. فيما يلي بعض المزايا الرئيسية للتطبيقات الطبية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي:

تحسين مشاركة المريض والتواصل

توفر روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي ومساعدي الصحة الافتراضية ضمن التطبيقات الطبية اتصالاً فوريًا وشخصيًا مع المرضى. يمكنهم الإجابة على الأسئلة الشائعة، وتقديم تذكيرات بالمواعيد، وتقديم معلومات عن الأدوية، مما يعزز بشكل كبير تجربة المريض وامتثاله.

رعاية شخصية ودقيقة

يمكن للتطبيقات الطبية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي تحليل كميات هائلة من بيانات المرضى لتقديم توصيات علاجية مخصصة. يمكن لخوارزميات الذكاء الاصطناعي أن تأخذ في الاعتبار عوامل مثل التاريخ الطبي، ونمط الحياة، والبيانات الجينية، مما يجعل خطط العلاج أكثر دقة ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجات كل فرد.

التحليلات المتقدمة ودعم اتخاذ القرار

يمكن لخوارزميات الذكاء الاصطناعي تحليل مجموعات البيانات المعقدة وتقديم رؤى قيمة لمتخصصي الرعاية الصحية. تعمل هذه الأفكار على تحسين عملية صنع القرار من خلال تقديم تحليلات تنبؤية وتقييمات للمخاطر وتوصيات مخصصة للمرضى ومقدمي الرعاية الصحية.

عمليات مبسطة وكفاءة أكبر

يتيح دمج الذكاء الاصطناعي في التطبيقات الطبية أتمتة المهام الإدارية المختلفة. من خلال أتمتة جدولة المواعيد وإدارة الإحالات والفوترة، تساعد التطبيقات الطبية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في تقليل العمل اليدوي وتحسين كفاءة مقدمي الرعاية الصحية.

الفعالية من حيث التكلفة

يمكن للتطبيقات الطبية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي أن تقلل بشكل كبير من تكاليف العلاج من خلال تبسيط العمليات، وتقصير فترة الإقامة في المستشفى، وتشخيص المشكلات الصحية بدقة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاكتشاف المبكر والاستراتيجيات الوقائية التي تقدمها التطبيقات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي قد تقلل من تكلفة إدارة الحالات المزمنة.

تعزيز مراقبة المرضى والتشخيص المبكر

تسمح مراقبة المرضى عن بعد وتكامل السجلات الصحية الإلكترونية (EHR) في التطبيقات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لمقدمي الرعاية الصحية بمراقبة حالات المرضى بشكل مستمر. وهذا يتيح الكشف المبكر عن المخاطر الصحية المحتملة، مما يقلل من احتمال حدوث مضاعفات وإنقاذ الأرواح.

حالات الاستخدام الواقعية وقصص النجاح

تُحدث التطبيقات الطبية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي بالفعل تأثيرًا كبيرًا في مختلف مجالات الرعاية الصحية. فيما يلي بعض حالات الاستخدام الجديرة بالملاحظة:

مساعدو الصحة الافتراضية

يقوم مساعدو الصحة الافتراضية المدعومون بالذكاء الاصطناعي، مثل Ada Health ، بتوجيه المستخدمين من خلال الأسئلة المتعلقة بأعراضهم وتقديم المشورة الصحية الفورية. يمكن لهذا النوع من تطبيقات الذكاء الاصطناعي تحسين رعاية المرضى وتوفير الوقت لأنظمة الرعاية الصحية المثقلة بالأعباء.

تطبيقات مدقق الأعراض

تستخدم تطبيقات فحص الأعراض مثل Symptomate خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتقييم أعراض المستخدمين وتوفير التشخيصات المحتملة بناءً على مدخلاتهم. يمكن لمثل هذه التطبيقات أن تقدم رؤى قيمة حول صحة المستخدمين ومساعدتهم على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن طلب الرعاية الطبية.

الرعاية الوقائية والتنبؤ

تعمل التطبيقات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي على تحليل سلوك المستخدمين وعاداتهم لتقديم توصيات مخصصة لتحسين الصحة العقلية. يمكن أن يساعد هذا النوع من تطبيقات الذكاء الاصطناعي المستخدمين على إدارة رفاهيتهم بشكل استباقي ومنع المشكلات الصحية المحتملة.

مراقبة المريض عن بعد

تستخدم تطبيقات المراقبة عن بعد خوارزميات الذكاء الاصطناعي للكشف عن تشوهات القلب من خلال تسجيلات تخطيط القلب. يتيح ذلك لمقدمي الرعاية الصحية تتبع صحة المرضى والاستجابة السريعة للمشكلات المحتملة.

تحليل التصوير الطبي

تقوم تطبيقات التصوير الطبي المدعومة بالذكاء الاصطناعي بتحليل الصور الطبية للكشف عن الأمراض المختلفة. ومن خلال توفير تشخيص سريع ودقيق، تتمتع هذه التطبيقات بالقدرة على إنقاذ الأرواح وتحسين رعاية المرضى.

إكتشاف عقار

تستخدم التطبيقات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي الخوارزميات المعقدة لتحليل الهياكل الجزيئية والتنبؤ بفعالية الدواء. تعمل هذه العملية على تسريع اكتشاف الأدوية الجديدة المرشحة، مما قد يوفر ملايين الدولارات وسنوات من البحث.

الاعتبارات الأساسية لتنفيذ تطبيقات الرعاية الصحية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي

عند تنفيذ تطبيقات الرعاية الصحية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، هناك العديد من العوامل المهمة التي يجب وضعها في الاعتبار، مما يضمن نجاحها وتعظيمها في رعاية المرضى:

أمن البيانات والخصوصية: يجب أن تعطي تطبيقات الرعاية الصحية الأولوية لأمن البيانات والخصوصية، حيث أن معلومات المريض الحساسة معرضة للخطر. يعد الامتثال للوائح مثل HIPAA و GDPR أمرًا ضروريًا لمنع الوصول غير المصرح به إلى البيانات الحساسة وحماية حقوق المرضى.

يجب أن تعطي تطبيقات الرعاية الصحية الأولوية لأمن البيانات والخصوصية، حيث أن معلومات المريض الحساسة معرضة للخطر. يعد الامتثال للوائح مثل HIPAA و GDPR أمرًا ضروريًا لمنع الوصول غير المصرح به إلى البيانات الحساسة وحماية حقوق المرضى. الامتثال التنظيمي: يجب أن تلتزم التطبيقات الطبية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي بجميع اللوائح والمبادئ التوجيهية ذات الصلة بقطاع الرعاية الصحية، مما يضمن سلامة المرضى والأداء السليم. قد يتضمن الامتثال موافقة إدارة الأغذية والعقاقير (FDA)، أو علامة CE لدول الاتحاد الأوروبي، أو تلبية المتطلبات المحلية الأخرى.

يجب أن تلتزم التطبيقات الطبية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي بجميع اللوائح والمبادئ التوجيهية ذات الصلة بقطاع الرعاية الصحية، مما يضمن سلامة المرضى والأداء السليم. قد يتضمن الامتثال موافقة إدارة الأغذية والعقاقير (FDA)، أو علامة CE لدول الاتحاد الأوروبي، أو تلبية المتطلبات المحلية الأخرى. سهولة الاستخدام: يجب أن تكون التطبيقات المطورة للرعاية الصحية سهلة الاستخدام ويمكن لكل من مقدمي الرعاية الصحية والمرضى الوصول إليها. تعد واجهة المستخدم البديهية والتعليمات الواضحة والحد الأدنى من المصطلحات أمرًا ضروريًا للتنقل السهل في التطبيق والاعتماد على نطاق واسع.

يجب أن تكون التطبيقات المطورة للرعاية الصحية سهلة الاستخدام ويمكن لكل من مقدمي الرعاية الصحية والمرضى الوصول إليها. تعد واجهة المستخدم البديهية والتعليمات الواضحة والحد الأدنى من المصطلحات أمرًا ضروريًا للتنقل السهل في التطبيق والاعتماد على نطاق واسع. قابلية التوسع: يجب تصميم تطبيقات الرعاية الصحية مع وضع قابلية التوسع في الاعتبار لاستيعاب النمو المستقبلي والتقدم التكنولوجي. يتضمن ذلك القدرة على التكامل مع الأنظمة الخارجية، والتعامل مع أحجام البيانات المتزايدة، ودمج ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة بسلاسة.

يجب تصميم تطبيقات الرعاية الصحية مع وضع قابلية التوسع في الاعتبار لاستيعاب النمو المستقبلي والتقدم التكنولوجي. يتضمن ذلك القدرة على التكامل مع الأنظمة الخارجية، والتعامل مع أحجام البيانات المتزايدة، ودمج ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة بسلاسة. قابلية التشغيل البيني: يجب أن يتم دمج تطبيقات الرعاية الصحية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي بسهولة مع أنظمة الرعاية الصحية الحالية، مثل السجلات الصحية الإلكترونية، وأنظمة إدارة المستشفيات، والبنية التحتية الأخرى لتكنولوجيا المعلومات الصحية. تضمن إمكانية التشغيل البيني تبادل المعلومات بشكل سلس وسير العمل الفعال.

يجب أن يتم دمج تطبيقات الرعاية الصحية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي بسهولة مع أنظمة الرعاية الصحية الحالية، مثل السجلات الصحية الإلكترونية، وأنظمة إدارة المستشفيات، والبنية التحتية الأخرى لتكنولوجيا المعلومات الصحية. تضمن إمكانية التشغيل البيني تبادل المعلومات بشكل سلس وسير العمل الفعال. إمكانية الوصول: يجب أن تكون تطبيقات الرعاية الصحية شاملة ويمكن الوصول إليها للمستخدمين ذوي الاحتياجات المختلفة، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة أو ذوي المعرفة الرقمية المنخفضة. سيؤدي تصميم تطبيقات الرعاية الصحية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي مع وضع إمكانية الوصول في الاعتبار إلى زيادة قاعدة المستخدمين، وتقليل الفوارق الصحية الرقمية، وتحسين نتائج رعاية المرضى.

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مستقبل منشئي تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية

يبدو مستقبل منشئي تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية مشرقًا، نظرًا لقدرتهم على إحداث ثورة في صناعة الرعاية الصحية. مع تقدم التكنولوجيا، هناك العديد من الاتجاهات والتوقعات حول ما ينتظرنا في المستقبل لمنشئي التطبيقات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي.

اعتماد أكبر للتطبيقات الطبية المدعومة بالذكاء الاصطناعي

مع ازدياد راحة مقدمي الرعاية الصحية والمرضى مع الخدمات الصحية الرقمية، سيستمر اعتماد التطبيقات الطبية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في الارتفاع. تعد هذه التطبيقات أدوات قيمة لتعزيز مشاركة المرضى، وتبسيط العمليات، وتحسين نتائج المرضى. ونتيجة لذلك، نتوقع أن نرى المزيد من مقدمي الرعاية الصحية يستثمرون في مثل هذه التطبيقات للحفاظ على قدرتهم التنافسية وتقديم رعاية أفضل.

قدرات الذكاء الاصطناعي المحسنة

مع تطور تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، يمكننا أن نتوقع أن نرى تقدمًا في معالجة اللغات الطبيعية، والتعلم الآلي، والشبكات العصبية، مما يؤدي إلى أدوات ذكاء اصطناعي أكثر قوة وتطورًا. على سبيل المثال، قد نرى تطبيقات للرعاية الصحية تعمل بالذكاء الاصطناعي يمكنها تفسير تعبيرات الوجه والإيماءات بدقة لتحديد العلامات الحيوية مثل معدل التنفس ومعدل ضربات القلب. وهذا من شأنه أن يجعل تطبيقات الرعاية الصحية أكثر تنوعًا وفعالية في مراقبة صحة المرضى.

تحسين التكامل مع أنظمة الرعاية الصحية الحالية

يتمثل أحد التحديات الكبيرة التي تواجه مؤسسات الرعاية الصحية في دمج التطبيقات الطبية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي مع الأنظمة الحالية، مثل السجلات الصحية الإلكترونية (EHRs) وبرامج إدارة الممارسات. في المستقبل، من المرجح أن يستثمر منشئو التطبيقات مثل AppMaster المزيد من الموارد في تطوير قدرات التكامل السلس لرفع فعالية نظامهم الأساسي وضمان تدفق البيانات بسلاسة بين الأنظمة المختلفة.

التوسع في الأسواق الناشئة والمناطق الريفية

في حين أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي أكثر انتشارًا حاليًا في البلدان المتقدمة، فقد يشهد المستقبل اعتمادًا متزايدًا لهذه التطبيقات في الأسواق الناشئة والمناطق الريفية. تسمح الطبيعة العالمية لمنشئي تطبيقات الذكاء الاصطناعي بسهولة التوسع وكسر الحواجز الجغرافية. في المستقبل، من المرجح أن توفر تطبيقات الرعاية الصحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي خدمات طبية محسنة للمواقع النائية والمجتمعات المحرومة، مما يعزز الوصول بشكل أفضل إلى موارد الرعاية الصحية للجميع.

زيادة التركيز على أمن البيانات والخصوصية

مع تزايد الاعتماد على التطبيقات الطبية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، لا بد أن تتصاعد المخاوف المتعلقة بخصوصية البيانات وأمانها. واستجابة لذلك، سيحتاج منشئو تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المستقبل إلى إعطاء الأولوية لإجراءات حماية البيانات القوية وضمان الامتثال للوائح المحلية والدولية مثل HIPAA وGDPR. سيكون هذا التركيز على الأمان ضروريًا للحفاظ على الثقة ومنع الهجمات الضارة على معلومات المرضى الحساسة.

تعزيز الطب الشخصي والصحة الدقيقة

تتمتع تقنية الذكاء الاصطناعي بالقدرة على تخصيص الرعاية الصحية من خلال تصميم العلاجات والتوصيات بناءً على بيانات المرضى الفردية. مع تطور منشئي تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ستتحسن قدرة هذه التطبيقات على التنبؤ ووصف خطط الرعاية المخصصة. في المستقبل، من المرجح أن يصبح الطب الشخصي والصحة الدقيقة هو القاعدة، مما يمكّن المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من تحسين الرعاية واتخاذ قرارات صحية أكثر استنارة.

إن مستقبل منشئي تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية واعد، مع زيادة متوقعة في الاعتماد، وتعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي، وتحسين التكامل مع أنظمة الرعاية الصحية الحالية، والتركيز المتزايد على أمن البيانات والخصوصية. ومع نضوج التكنولوجيا وتزايد الأدلة السريرية، ستلعب التطبيقات الطبية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي دورًا محوريًا في تعزيز جودة خدمات الرعاية الصحية وفعاليتها وإمكانية الوصول إليها في جميع أنحاء العالم. وستظل منصات مثل AppMaster في طليعة هذه التطورات، مما يعمل على تمكين مقدمي الرعاية الصحية من تسخير القوة الكاملة للتطبيقات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في ممارساتهم.