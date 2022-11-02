خلال الشهرين الماضيين ، أتيحت لنا الفرصة للتحدث مع العديد من كبار الفنيين والمهندسين والمديرين من مختلف شركات التكنولوجيا الكبرى بفضل Disrupt وغيرها من الأحداث التقنية في جميع أنحاء Bay Area. عدد غير قليل من عامة الناس على دراية بمصطلح إنشاء الكود المصدري وكيف يتم عادةً إنشاء البرامج. ولكن عندما نتحدث مع خبراء التكنولوجيا ، وخاصة أولئك الذين يتتبعون تطوير البرامج الحديثة ، فإننا نتساءل عن كيفية اختلاف AppMaster عن GitHub Copilot Copilot. هذا سؤال مثير للاهتمام.

إذا كنت تقرأ رسالتي ، فربما تكون قد سمعت عن Copilot - أداة الذكاء الاصطناعي لإكمال وإنشاء كود المصدر المتقدم. يعد Copilot بالفعل أداة جيدة جدًا للبرمجة المساعدة عندما يكتب المطور جزءًا فقط من التعليمات البرمجية المصدر ، ويقدم AI إكمال التعليمات البرمجية ، وحتى الوظائف الكاملة. Copilot جيد بشكل خاص في إكمال الأنماط والقواميس: اكتب عنصرين ، وسيتم إنشاء الباقي تلقائيًا. وفقًا لتعليقات المجتمع GitHub CEO الأخيرة ، فإن Copilot ينمو بوتيرة جيدة.

على عكس Copilot ، يركز AppMaster على إنشاء مشروع برمجي كامل بدلاً من القطع. AppMaster المتطلبات للمشروع بأكمله: تطبيقات الخادم (الخلفية) وتطبيقات الويب وتطبيقات الهاتف المحمول وجميع العناصر التكميلية. بشكل عام ، نجمع من مخطط نماذج بيانات المهندس ومنطق التطبيق ونقاط النهاية وعناصر واجهة المستخدم وجميع المتطلبات القياسية للتطبيق المستقبلي بتنسيق drag-and-drop المرئي. يتيح نهج الكل في واحد لمهندسي البرمجيات بذل جهود أقل للحصول على المزيد.

للحصول على فهم أفضل ، سأعطيك مثالًا صغيرًا.

يعد إجراء مكالمة API من الويب أو تطبيق الهاتف المحمول إلى الخادم / الواجهة الخلفية أحد أكثر المهام شيوعًا. عادة ، يتعين على المهندس النظر في وثائق API للخادم وإنشاء هيكل الطلب / الاستجابة وجميع التعليمات البرمجية المقابلة. يمكن تحقيق نفس المهمة من خلال إجراء واحد في AppMaster. نظرًا لأن النظام الأساسي يعرف كل شيء عن نماذج البيانات ونقاط النهاية ، فإنه يقوم تلقائيًا بإنشاء كتل مرئية مسبقًا لتقديم طلبات API غير مؤلمة ، بما في ذلك بنية الكائنات المقابلة. وأكثر من ذلك: بعد كل تغيير في نماذج البيانات ، يقوم منطق الأعمال أو النظام الأساسي لنقاط النهاية تلقائيًا بتحديث عناصر واجهة المستخدم التابعة دون تدخل المهندس.

من الجانب يبدو أن AppMaster و Copilot يحاولان حل مشاكل مختلفة ، فنحن نعمل على نفس مشكلة هندسة البرمجيات ، لكن مناهجنا مختلفة تمامًا. بينما قرر Copilot مساعدة مهندسي البرمجيات في كتابة المزيد من التعليمات البرمجية بشكل أسرع وأسهل ، ركزنا على تحويل نموذج تطوير البرامج من إنشاء البرامج عن طريق كتابة كود البرنامج إلى مجرد تحديد المتطلبات عالية المستوى. يمنحنا الحصول على المتطلبات فائدة كبيرة تتمثل في القدرة على تجديد قاعدة رمز المشروع بالكامل من البداية. يمكننا القيام بالتجديد لأي سبب من الأسباب: عند تغيير المتطلبات ، عند توفر خوارزميات إنشاء التعليمات البرمجية المحسنة ، لتحديث لغة البرمجة أو إصدارات المكتبات ، أو حتى لتغيير مجموعة التكنولوجيا بأكملها!

نحن نؤمن بالمستقبل من خلال نهج " لا تلمس شفرة المصدر " والمتطلبات عالية المستوى لهندسة البرمجيات.

ماذا تعتقد؟ جيدة جدا ليكون صحيحا؟ المدينة الفاضلة؟

ملاحظة إذا كنت مهتمًا بهذا المجال ، فراجع أحدث بودكاست Lex Fridman مع Andrei Karpathy ، المدير السابق لمنظمة العفو الدولية في Tesla ، حول البرنامج 2.0 وإنشاء الكود.