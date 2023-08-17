كل ما تحتاج لمعرفته حول التعلم الآلي في هندسة برامج الصيانة التنبؤية

الصيانة التنبؤية هي استراتيجية صيانة استباقية تهدف إلى التنبؤ بالوقت الذي ستتطلب فيه المعدات الصيانة بناءً على البيانات التي تم جمعها من مصادر مختلفة ، مثل المستشعرات والمعلومات التاريخية والعوامل الخارجية. الهدف الرئيسي للصيانة التنبؤية هو تقليل وقت تعطل المعدات وتجنب الإصلاحات المكلفة وخسائر الإنتاج التي تحدث بسبب عطل غير متوقع للمعدات. في مناهج الصيانة التقليدية ، يتم تحديد جداول صيانة المعدات من خلال المعلومات التاريخية ، والتي قد لا تعكس بدقة الظروف الحالية أو تكون مناسبة للأنظمة الجديدة أو المحدثة.

مع ظهور إنترنت الأشياء (IoT) وتقنيات تحليل البيانات المتقدمة ، أصبحت الصيانة التنبؤية مجدية وفعالة بشكل متزايد. برز التعلم الآلي ، وهو مجموعة فرعية من الذكاء الاصطناعي ، كأداة حاسمة في تطوير برامج الصيانة التنبؤية. تمكن خوارزميات التعلم الآلي أجهزة الكمبيوتر من تحليل كميات كبيرة من البيانات ، وتحديد الأنماط ، والتنبؤ دون الحاجة إلى برمجة واضحة. باستخدام التعلم الآلي في برامج الصيانة التنبؤية ، يمكن للشركات التنبؤ بشكل أكثر دقة بأعطال المعدات ، وتحسين جداول الصيانة ، وإطالة العمر الافتراضي للأصول الحيوية.

الدور الحاسم لتعلم الآلة في الصيانة التنبؤية

يعد التعلم الآلي أمرًا حيويًا في بنية برامج الصيانة التنبؤية من خلال أتمتة عمليات التنبؤ بالفشل وتوصيات الصيانة. من خلال الاستفادة من خوارزميات التعلم الآلي ، يمكن لبرامج الصيانة التنبؤية تحليل البيانات التي تم جمعها من أجهزة استشعار مختلفة ومصادر بيانات تاريخية ، وتحديد الأنماط ، وإجراء تنبؤات دقيقة. يكشف هذا التحليل عن رؤى مهمة لتحسين جداول الصيانة وتحسين أداء المعدات. تشمل الفوائد الأساسية لدمج التعلم الآلي في برامج الصيانة التنبؤية ما يلي:

دقة تنبؤية محسّنة: يمكن لخوارزميات التعلم الآلي معالجة كميات هائلة من البيانات وإنشاء تنبؤات أكثر دقة لأعطال المعدات مقارنة بالطرق التقليدية ، مما يؤدي إلى استراتيجية صيانة أكثر كفاءة. اكتشاف الشذوذ: يمكن للتعلم الآلي اكتشاف الأنماط غير العادية في بيانات أداء المعدات ، مما يسمح لفرق الصيانة بتحديد المشكلات المحتملة قبل أن تصبح أخطاءً خطيرة. جداول الصيانة المُحسَّنة: استنادًا إلى الرؤى المستمدة من خوارزميات التعلم الآلي ، يمكن لفرق الصيانة تعديل جداول الصيانة لزيادة وقت تشغيل المعدات وتقليل التكاليف. صنع القرار المحسّن: تتيح رؤى التعلم الآلي اتخاذ قرارات أكثر استنارة من خلال تقديم توصيات تستند إلى البيانات لفرق الصيانة ، مما يقلل من احتمالية حدوث خطأ بشري.

لذلك ، أصبح دمج تقنيات التعلم الآلي في برامج الصيانة التنبؤية أمرًا ضروريًا لتحسين كفاءة عمليات الصيانة عبر مجموعة واسعة من الصناعات.

خوارزميات تعلم الآلة الرئيسية للصيانة التنبؤية

يمكن استخدام العديد من خوارزميات التعلم الآلي في برامج الصيانة التنبؤية لتحليل البيانات وإجراء تنبؤات دقيقة. فيما يلي بعض خوارزميات التعلم الآلي الرئيسية المستخدمة لتطوير حلول الصيانة التنبؤية الناجحة:

الانحدار الخطي: الانحدار الخطي هو خوارزمية أساسية لتعلم الآلة تستخدم لنمذجة العلاقة بين ميزات الإدخال ومتغير الإخراج المستمر. في تطبيقات الصيانة التنبؤية ، يمكن استخدام الانحدار الخطي لتقدير العمر الإنتاجي المتبقي (RUL) للمعدات بناءً على بيانات المستشعر ومعلومات فشل المعدات التاريخية. أشجار القرار: أشجار القرار هي نوع من الخوارزمية التي يمكنها تعلم كيفية اتخاذ القرارات عن طريق تقسيم بيانات الإدخال إلى مجموعات فرعية بناءً على ظروف محددة. يمكن استخدام هذه الخوارزميات للتنبؤ بفشل المعدات من خلال فحص مجموعة من العوامل ، مثل قراءات أجهزة الاستشعار وظروف التشغيل وسجل الصيانة. آلات المتجهات الداعمة (SVMs): آلات ناقلات الدعم هي فئة من الخوارزميات المستخدمة لمهام التصنيف والانحدار. تحدد SVMs حدود القرار التي تفصل نقاط البيانات إلى فئات مختلفة ، مما يجعلها مناسبة للتنبؤ بما إذا كانت قطعة معينة من المعدات ستواجه فشلًا خلال إطار زمني معين. K- يعني التجميع: K-mean clustering عبارة عن خوارزمية تعلم آلي غير خاضعة للإشراف تُستخدم لتجميع نقاط البيانات بناءً على أوجه التشابه بينها. في الصيانة التنبؤية ، يمكن أن تساعد مجموعة الوسائل k في تحديد مجموعات المعدات التي تظهر أنماط سلوك مماثلة ، مما يتيح تنبؤات أكثر دقة وتحديد الحالات الشاذة. الشبكات العصبية للتعلم العميق: الشبكات العصبية للتعلم العميق هي خوارزميات متقدمة للتعلم الآلي يمكنها تعلم الأنماط المعقدة في مجموعات البيانات الكبيرة. يمكن أن تكون الشبكات العصبية مفيدة بشكل خاص في تطبيقات الصيانة التنبؤية مع كميات هائلة من بيانات المستشعر للتحليل. الشبكات العصبية التلافيفية (CNN) ، والشبكات العصبية المتكررة (RNN) ، وشبكات الذاكرة طويلة المدى (LSTM) هي أمثلة لخوارزميات التعلم العميق التي يمكن استخدامها لمهام الصيانة التنبؤية.

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سيعتمد اختيار خوارزميات التعلم الآلي لتطبيق صيانة تنبؤية محدد على عوامل مثل نوع وحجم البيانات المتاحة والمستوى المطلوب من دقة التنبؤ والموارد الحسابية اللازمة للتدريب والنشر.

تقنيات تنفيذ التعلم الآلي في برامج الصيانة التنبؤية

يتطلب تنفيذ التعلم الآلي في برامج الصيانة التنبؤية نهجًا منظمًا يشمل جمع البيانات والمعالجة المسبقة واستخراج الميزات واختيار الخوارزمية والتحقق من الصحة والنشر. فيما يلي نظرة عامة على كل خطوة في العملية:

جمع البيانات: الأساس لتنفيذ التعلم الآلي في برامج الصيانة التنبؤية هو جمع البيانات من مصادر مختلفة مثل مستشعرات المعدات وسجلات الصيانة والمعلومات التشغيلية. يمكن أن تكون هذه البيانات متسلسلة زمنية أو منظمة أو غير منظمة وتلعب دورًا حيويًا في بناء نماذج دقيقة للتعلم الآلي. المعالجة المسبقة للبيانات: قد تحتوي البيانات الأولية التي تم جمعها من مصادر مختلفة على تناقضات وقيم مفقودة وضوضاء. تتضمن المعالجة المسبقة للبيانات تنظيف وتطبيع وتحويل البيانات الأولية إلى تنسيق مناسب لخوارزميات التعلم الآلي. تعمل هذه الخطوة على تحسين جودة بيانات الإدخال وتحسين أداء نموذج التعلم الآلي. استخراج الميزات واختيارها: الميزات هي سمات أو خصائص البيانات التي تؤثر على القدرات التنبؤية لخوارزميات التعلم الآلي. يتضمن استخراج الميزات استخراج ميزات ذات مغزى من البيانات المعالجة مسبقًا ، بينما يركز اختيار الميزة على تحديد الميزات الأكثر صلة. تساعد هذه الميزات في تقليل تعقيد نماذج التعلم الآلي وتحسين أدائها. اختيار الخوارزمية: يعتمد اختيار خوارزمية التعلم الآلي الصحيحة للصيانة التنبؤية على عوامل مثل نوع البيانات وتعقيد المشكلة ومستوى الدقة المطلوب. تتضمن الخوارزميات المستخدمة بشكل شائع في الصيانة التنبؤية الانحدار الخطي وأشجار القرار وآلات ناقلات الدعم وتجميع الوسائل k والشبكات العصبية للتعلم العميق. يعد تقييم الخوارزميات المتعددة أمرًا ضروريًا لتحديد أفضل الخوارزميات التي تناسب حالة الاستخدام المحددة الخاصة بك. تدريب النموذج والتحقق من صحته: بمجرد تحديد الخوارزمية ، يتم تدريب نموذج التعلم الآلي على مجموعة بيانات مشتقة من بيانات الإدخال المعالجة مسبقًا. ثم يتم التحقق من صحة أداء النموذج باستخدام مجموعة بيانات منفصلة ، مع تقنيات التحقق المتقاطع لتقليل التجهيز الزائد. تُستخدم مقاييس الأداء مثل الدقة والدقة والاستدعاء ودرجة F1 لقياس فعالية النموذج في التنبؤ بفشل المعدات. النشر والمراقبة: بعد التحقق من صحة نموذج التعلم الآلي ، يتم دمجه في بنية برامج الصيانة التنبؤية ونشره في بيئة الإنتاج. يعد الرصد والتقييم المستمران لأداء النموذج أمرًا حيويًا لضمان فعاليته في سيناريوهات العالم الحقيقي. اعتمادًا على النتائج ، قد تحتاج إلى إعادة تدريب النموذج وتحديث معلماته لاستيعاب ظروف التشغيل أو تغييرات سلوك المعدات بمرور الوقت.

تعلم الآلة في الصيانة التنبؤية للصناعات المختلفة

تنطبق الصيانة التنبؤية التي يدعمها التعلم الآلي على مختلف الصناعات ، من التصنيع والطاقة إلى النقل والرعاية الصحية. فيما يلي بعض الأمثلة حول كيفية استخدام الصناعات المختلفة للتعلم الآلي للصيانة التنبؤية:

التصنيع: يمكن للتعلم الآلي في الصيانة التنبؤية أن يحلل البيانات من أجهزة الاستشعار وسجلات المعدات لاكتشاف الانحرافات والأنماط في الأداء التشغيلي. يساعد هذا في تحديد اهتراء المعدات ، وتقييم العمر الإنتاجي المتبقي (RUL) للأصول ، والتوصية بجداول الصيانة المثلى لتجنب فترات التوقف غير المتوقعة. الطاقة والمرافق: يمكن لقطاع الطاقة مراقبة مكونات مثل التوربينات والمحولات والمضخات باستخدام خوارزميات التعلم الآلي لتوقع أعطال المعدات وتجنب عمليات الإغلاق المكلفة. على سبيل المثال ، يمكن لمزارع الرياح تحليل البيانات من أجهزة استشعار متعددة لتحديد تدهور الأداء في توربينات الرياح والتوصية بأنشطة الصيانة قبل ظهور المشكلات الرئيسية. النقل: في قطاع النقل ، يمكن استخدام التعلم الآلي لتحليل البيانات الواردة من المركبات وأنظمة النقل العام والبنية التحتية للتنبؤ بأعطال المعدات وتحسين جداول الصيانة. على سبيل المثال ، يمكن لشركات الطيران جمع البيانات من أجهزة الاستشعار في جميع أنحاء أسطولها للتنبؤ بفشل المكونات وتقليل تأخير الرحلات وتحسين السلامة. الرعاية الصحية: في مجال الرعاية الصحية ، يمكن لنماذج التعلم الآلي تحليل البيانات من المعدات الطبية مثل أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي ، وأجهزة التهوية ، وأجهزة الطرد المركزي للتنبؤ باحتياجات الصيانة ومنع الأعطال غير المتوقعة. يمكن للصيانة التنبؤية أن تعزز رعاية المرضى وتقليل وقت تعطل المعدات من خلال تقديم التشخيص والعلاج في الوقت المناسب.

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فوائد وتحديات التعلم الآلي في الصيانة التنبؤية

يوفر تطبيق التعلم الآلي في الصيانة التنبؤية فوائد كبيرة ولكنه يطرح بعض التحديات. يعد فهم كل من المزايا والمزالق المحتملة لدمج التعلم الآلي في بنية برامج الصيانة التنبؤية أمرًا ضروريًا.

فوائد

تحسين أداء المعدات: تمكّن نماذج التعلم الآلي برامج الصيانة التنبؤية من تحديد الأنماط والشذوذ في بيانات المعدات ، واكتشاف علامات تعطل المعدات قبل حدوثها. يسمح ذلك لفرق الصيانة بمعالجة المشكلات قبل أن تؤدي إلى تعطل مكلف أو أعطال كارثية.

تمكّن نماذج التعلم الآلي برامج الصيانة التنبؤية من تحديد الأنماط والشذوذ في بيانات المعدات ، واكتشاف علامات تعطل المعدات قبل حدوثها. يسمح ذلك لفرق الصيانة بمعالجة المشكلات قبل أن تؤدي إلى تعطل مكلف أو أعطال كارثية. تقليل وقت التوقف عن العمل وتكاليف الصيانة: تعمل الصيانة التنبؤية التي يتم تشغيلها بواسطة التعلم الآلي على تقليل أوقات التوقف غير المجدولة عن طريق تحديد مشكلات المعدات المحتملة قبل تصاعدها. يعمل هذا النهج الاستباقي على تقليل تكاليف الإصلاح وإطالة عمر المعدات وتحسين موارد الصيانة.

الصيانة التنبؤية التي يتم تشغيلها بواسطة التعلم الآلي على تقليل أوقات التوقف غير المجدولة عن طريق تحديد مشكلات المعدات المحتملة قبل تصاعدها. يعمل هذا النهج الاستباقي على تقليل تكاليف الإصلاح وإطالة عمر المعدات وتحسين موارد الصيانة. زيادة كفاءة الطاقة: من خلال مراقبة أداء المعدات وتحديد أوجه القصور ، يمكن أن يساعد التعلم الآلي المنشآت في اكتشاف الفرص للحفاظ على الطاقة وتقليل تكاليف التشغيل.

من خلال مراقبة أداء المعدات وتحديد أوجه القصور ، يمكن أن يساعد التعلم الآلي المنشآت في اكتشاف الفرص للحفاظ على الطاقة وتقليل تكاليف التشغيل. صنع القرار المحسّن: يمكن أن توفر نماذج التعلم الآلي رؤى قيمة حول صحة المعدات ، مما يتيح اتخاذ قرارات أفضل لمهام الصيانة ، وتخصيص الموارد ، والتخطيط طويل الأجل.

التحديات

جمع البيانات ومعالجتها مسبقًا: قد يكون جمع البيانات ومعالجتها مسبقًا من مصادر مختلفة معقدًا ويستغرق وقتًا طويلاً. يجب تنفيذ هذه العملية بدقة لضمان جودة بيانات الإدخال وفعالية نموذج التعلم الآلي.

قد يكون جمع البيانات ومعالجتها مسبقًا من مصادر مختلفة معقدًا ويستغرق وقتًا طويلاً. يجب تنفيذ هذه العملية بدقة لضمان جودة بيانات الإدخال وفعالية نموذج التعلم الآلي. اختيار الخوارزمية وضبطها: يعتمد اختيار الخوارزمية الصحيحة للصيانة التنبؤية على عدة عوامل ، ولا يوجد حل واحد يناسب الجميع. قد يتطلب الأمر اختبار العديد من الخوارزميات وتكوينات المعلمات للعثور على النموذج الأنسب لحالة الاستخدام المحددة الخاصة بك.

يعتمد اختيار الخوارزمية الصحيحة للصيانة التنبؤية على عدة عوامل ، ولا يوجد حل واحد يناسب الجميع. قد يتطلب الأمر اختبار العديد من الخوارزميات وتكوينات المعلمات للعثور على النموذج الأنسب لحالة الاستخدام المحددة الخاصة بك. أمان وخصوصية البيانات: يعد ضمان أمان وخصوصية البيانات الحساسة التي يتم جمعها من أجهزة استشعار وسجلات المعدات أمرًا بالغ الأهمية لمنع الوصول غير المصرح به أو انتهاكات البيانات.

يعد ضمان أمان وخصوصية البيانات الحساسة التي يتم جمعها من أجهزة استشعار وسجلات المعدات أمرًا بالغ الأهمية لمنع الوصول غير المصرح به أو انتهاكات البيانات. معالجة عدم الدقة: قد لا تتنبأ نماذج الصيانة التنبؤية بالفشل دائمًا بدقة ، مما يؤدي إلى نتائج إيجابية أو سلبية خاطئة. قد يؤدي ذلك إلى أنشطة صيانة غير ضرورية أو مشكلات معدات غير مكتشفة ، مما يتطلب توازنًا بين استراتيجيات الصيانة الاستباقية والتفاعلية.

قد لا تتنبأ نماذج الصيانة التنبؤية بالفشل دائمًا بدقة ، مما يؤدي إلى نتائج إيجابية أو سلبية خاطئة. قد يؤدي ذلك إلى أنشطة صيانة غير ضرورية أو مشكلات معدات غير مكتشفة ، مما يتطلب توازنًا بين استراتيجيات الصيانة الاستباقية والتفاعلية. الحفاظ على المشاركة البشرية الخبيرة: على الرغم من التقدم في التعلم الآلي ، لا تزال مشاركة الخبراء البشريين ضرورية في تفسير النتائج واتخاذ القرارات النهائية. نظرًا لأن خوارزميات التعلم الآلي أصبحت أكثر تعقيدًا ، فمن الضروري الحفاظ على التوازن بين الأتمتة والتدخل البشري.

عند دمجه في بنية برامج الصيانة التنبؤية ، يوفر التعلم الآلي فوائد كبيرة. من خلال فهم التقنيات وحالات استخدام الصناعة والفوائد والتحديات ، يمكنك اتخاذ قرارات مستنيرة عند تنفيذ التعلم الآلي في إستراتيجية الصيانة التنبؤية الخاصة بك. يمكن أن تساعدك الاستفادة من الأنظمة الأساسية الخالية من التعليمات البرمجية مثل AppMaster في إنشاء حلول برمجية للصيانة التنبؤية قابلة للتطوير وآمنة ، مما يتيح الاستفادة من الإمكانات الكاملة للتعلم الآلي وزيادة عائد الاستثمار إلى أقصى حد.

كيف يمكن للمنصات No-Code مثل AppMaster تحويل تطوير برامج الصيانة التنبؤية

مع استمرار تزايد الطلب على برامج الصيانة التنبؤية ، تبحث الشركات عن طرق أسرع وأكثر كفاءة لتطوير هذه الحلول ونشرها. أدخل الأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster ، والتي تحدث ثورة في عملية تطوير البرامج وتمكين التطوير السريع والفعال من حيث التكلفة لتطبيقات الصيانة التنبؤية. في هذا القسم ، سنناقش كيف يمكن للمنصات no-code مثل AppMaster تحويل تطوير برامج الصيانة التنبؤية من خلال:

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خفض الحاجز أمام دخول الشركات تسريع عملية التطوير التكامل المرن مع الأنظمة الحالية ومصادر البيانات تخفيض الديون الفنية ضمان قابلية التوسع والأمان تمكين المطورين المواطنين

تخفيض الحاجز أمام دخول الأعمال

تقليديا ، كان تطوير برامج الصيانة التنبؤية يتطلب فريقًا من المطورين المهرة واستثمارات مالية ووقتية كبيرة. تقضي الأنظمة الأساسية No-code مثل AppMaster على هذا الحاجز ، مما يتيح لمجموعة أكبر من الشركات الاستفادة من قوة الصيانة التنبؤية. من خلال توفير واجهة سحب وإفلات سهلة ، يتيح AppMaster للمستخدمين تصميم تطبيقاتهم بشكل مرئي دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. هذا يقلل بشكل كبير من الوقت والموارد المطلوبة لتطوير برامج الصيانة التنبؤية ، مما يجعلها في متناول الشركات من جميع الأحجام.

تسريع عملية التنمية

تعمل الأنظمة الأساسية No-code مثل AppMaster على تسهيل تطوير برامج الصيانة التنبؤية وتسريع العملية بشكل كبير. مع توفر بيئات التطوير الشاملة والمتكاملة (IDEs) ، يمكن للمستخدمين تصميم نماذج البيانات والعمليات التجارية endpoints API وواجهات المستخدم لتطبيقات الويب والجوال بسرعة. علاوة على ذلك ، في كل مرة يغير فيها المستخدم مشروعًا ، يمكن AppMaster إنشاء مجموعة جديدة من التطبيقات في أقل من 30 ثانية مع التخلص من الديون التقنية عن طريق إعادة إنشاء التطبيقات من البداية.

التكامل المرن مع الأنظمة الحالية ومصادر البيانات

تعتمد برامج الصيانة التنبؤية على البيانات من مصادر مختلفة مثل أجهزة إنترنت الأشياء وأجهزة الاستشعار وأنظمة المؤسسات. تسمح الأنظمة الأساسية No-code مثل AppMaster للمستخدمين بالتكامل بسلاسة مع الأنظمة الحالية ومصادر البيانات من خلال واجهات برمجة تطبيقات REST وتقنيات التكامل الأخرى. يمكّن ذلك المؤسسات من الاستفادة من بنيتها التحتية الحالية دون الحاجة إلى إعادة تصميم أو إعادة هندسة مكثفة ، مما يبسط الانتقال إلى نهج الصيانة التنبؤية.

تخفيض الدين الفني

يمكن أن يتراكم الدين التقني في تطوير البرمجيات التقليدية ، مما يؤدي إلى تحديات طويلة الأجل في صيانة التطبيقات وتحديثها. المنصات No-code مثل AppMaster تعالج هذه المشكلة من خلال القضاء على الديون التقنية. من خلال إعادة إنشاء التطبيقات من نقطة الصفر في كل مرة يتم فيها تعديل المتطلبات ، يضمن AppMaster أن يظل برنامجك محدثًا وقابلاً للصيانة.

ضمان قابلية التوسع والأمان

يحتاج برنامج الصيانة التنبؤية إلى التوسع مع نمو المؤسسة والتعامل مع حالات الاستخدام عالية الأداء. ينشئ AppMaster تطبيقات باستخدام لغات برمجة خلفية قوية مثل Go (Golang) للحصول على قابلية تطوير مذهلة وأداء مع تسخير قوة إطار Vue3 (JS / TS) لتطبيقات الويب و Jetpack Compose (Android) و SwiftUI (iOS) لتطبيقات الهاتف المحمول. علاوة على ذلك ، يؤكد AppMaster على الأمان من خلال السماح للشركات باستضافة تطبيقاتها في أماكن العمل ، مما يضمن عدم تعرض البيانات الحساسة لأطراف ثالثة.

تمكين المطورين المواطنين

تعمل الأنظمة الأساسية No-code مثل AppMaster على تمكين المطورين المواطنين من خلال منحهم الأدوات اللازمة لإنشاء حلول برمجية شاملة وقابلة للتطوير دون الاعتماد على فريق من المطورين المحترفين. من خلال تعزيز بيئة تعاونية بين فرق تكنولوجيا المعلومات والموظفين غير التقنيين ، تعمل الأنظمة الأساسية no-code إضفاء الطابع الديمقراطي على تطوير البرامج وتعزيز الابتكار عبر جميع مستويات المؤسسة.

يمكن للمنصات No-code تغيير كيفية تطوير الشركات لبرامج الصيانة التنبؤية ونشرها. كما لاحظ الكاتب الأمريكي لاري بوسيدي بذكاء ، "التعقيد لا علاقة له بالذكاء ، البساطة لها علاقة." من خلال تقليل حاجز الدخول ، وتسريع عملية التطوير ، وتمكين التكامل المرن ، وتقليل الديون التقنية ، وتمكين المطورين المواطنين ، تستعد الحلول no-code لإحداث ثورة في عالم الصيانة التنبؤية وتعزيز حقبة جديدة من القرار الذكي المستند إلى البيانات -تحضير.