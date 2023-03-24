يعد الأمان وتجربة المستخدم أمرًا بالغ الأهمية لأي تطبيق ناجح في الصناعة الرقمية اليوم. بصفتنا مطورين ، نبحث باستمرار عن حلول تبسط عملية دمج المصادقة وتضمن أعلى مستوى من الحماية لبيانات مستخدمينا. يدخل Auth0 ، منصة مصادقة قوية ومرنة وغنية بالميزات. في هذه المقالة ، سوف نتعمق في الأسباب الرئيسية للتنفيذ Auth0 المصادقة في التطبيق الخاص بك. سنناقش فوائده العديدة ، من تبسيط إدارة المستخدم إلى توفير ميزات الأمان التي تلتزم بالمعايير الحديثة. انضم إلينا ونحن نستكشف كيف يمكن Auth0 رفع مستوى تجربة مستخدم تطبيقك وأمانه ، مما يمنحك راحة البال والكفاءة التي تحتاجها للتركيز على بناء تطبيقك وتنميته.

ما هو Auth0 ؟

Auth0 هو نظام أساسي متطور للهوية كخدمة ( IDaaS) يعمل على تبسيط تنفيذ عمليات المصادقة والترخيص في تطبيقات الويب والجوال. يمكنني أن أشهد على قدرتها على تبسيط إدارة المستخدم ، واستيعاب مختلف موفري الهوية ، وضمان الامتثال لمعايير أمان الصناعة. تتيح Auth0 للمطورين دمج أساليب مصادقة متعددة ، مثل عمليات تسجيل الدخول الاجتماعية ، وتسجيل الدخول الأحادي ( SSO) ، والمصادقة متعددة العوامل ( MFA) ، دون إعادة اختراع العجلة أو التورط في تعقيدات إدارة الهوية.

أحد الأمثلة البارزة على مرونة Auth0 هو دعمها لكل من OpenID Connect ( OIDC) و Security Assertion Markup Language ( SAML) ، والتي تسمح بالتكامل السلس مع مختلف خدمات الجهات الخارجية. علاوة على ذلك ، فإن قابلية توسيع المنصة من خلال تتيح ميزة "القواعد" للمطورين إنشاء منطق أعمال مخصص أثناء خط أنابيب المصادقة ، مما ينتج عنه تجربة مستخدم مخصصة وآمنة. عروض Auth0 ، إلى جانب قابليتها للتوسع والقدرة على التكيف ، تجعلها أداة أساسية للحديث تطوير التطبيق .

المصادقة مقابل التفويض

المصادقة والترخيص مفهومان أساسيان في مجال أمان التطبيق ، يخدم كل منهما غرضًا مميزًا. يعد فهم الاختلافات بينهما أمرًا بالغ الأهمية لتنفيذ نظام تحكم وصول آمن وفعال داخل تطبيقك.

المصادقة هي عملية التحقق من هوية المستخدم. يتضمن التأكيد على أن المستخدم هو من يدعي أنه كذلك ، عادةً من خلال استخدام بيانات الاعتماد مثل اسم المستخدم وكلمة المرور أو البيانات البيومترية أو طرق المصادقة متعددة العوامل. المصادقة هي الخطوة الأولى في منح الوصول إلى مورد محمي ، حيث إنها تحدد هوية المستخدم قبل تحديد أذوناته.

التخويل ، على العكس من ذلك ، هو عملية منح أو رفض الوصول إلى موارد أو إجراءات محددة بناءً على هوية المستخدم المصادق عليها. بمجرد تأكيد هوية المستخدم ، يحدد التفويض ما يُسمح له بالقيام به داخل التطبيق. تتم إدارة ذلك غالبًا من خلال الأدوار أو الأذونات أو قوائم التحكم في الوصول ( ACLs) التي تحدد الإجراءات أو الموارد التي يمكن للمستخدم الوصول إليها بناءً على هويتها.

في جوهرها ، المصادقة تجيب على السؤال ، "من أنت؟" بينما يجيب الإذن ، "ماذا يسمح لك أن تفعل؟" يعمل كلا المفهومين جنبًا إلى جنب لضمان وصول المستخدمين الشرعيين فقط إلى الموارد والإجراءات المناسبة داخل التطبيق ، مما يوفر تجربة مستخدم آمنة وفعالة.

لماذا Auth0 هو الخيار المثالي لحلول المصادقة

تبرز Auth0 كخيار مثالي لحلول المصادقة نظرًا لتعدد استخداماتها وسهولة تكاملها وميزاتها الأمنية القوية. دعم Auth0 للعديد من بروتوكولات المصادقة ، مثل OAuth2 و OpenID Connect ( OIDC) و Security Assertion Markup Language ( SAML) إمكانية التشغيل البيني السلس مع مختلف خدمات الجهات الخارجية وموفري الهوية. يضمن ذلك قدرة المطورين على تلبية احتياجات مصادقة المستخدم المتنوعة بكفاءة ، بما في ذلك عمليات تسجيل الدخول الاجتماعية ، وتسجيل الدخول الأحادي ( SSO) ، والمصادقة متعددة العوامل ( MFA).

أحد الأمثلة الرائعة على تكيف Auth0 هو ميزة "القواعد" ، والتي تسمح بإنشاء منطق أعمال مخصص ضمن خط أنابيب المصادقة. تمكن قابلية التوسعة هذه المطورين من تصميم عملية المصادقة وفقًا لمتطلباتهم الخاصة ، مما يعزز الأمان وتجربة المستخدم. بالإضافة إلى ذلك ، فإن امتثال Auth0 لمعايير أمان الصناعة والتزامها بالحفاظ على أفضل الممارسات المحدثة يغرس الثقة في قدرته على حماية بيانات المستخدم.

توفر إمكانات التكامل السريع للمنصة للمطورين وقتًا وموارد ثمينين ، حيث لم يعودوا بحاجة إلى تنفيذ أنظمة مصادقة معقدة من البداية. ملفات SDK الموثقة جيدًا لـ Auth0 و تعمل واجهات برمجة التطبيقات ، جنبًا إلى جنب مع لوحة القيادة الشاملة لإدارة المستخدمين والتكوينات ، على تبسيط عملية التنمية . وبالتالي ، فإن مجموعة Auth0 من المرونة والأمان وسهولة الاستخدام تجعلها الخيار الأول للمطورين الذين يبحثون عن حل مصادقة موثوق به وفعال.

الفوائد الرئيسية لـ Auth0

إدارة مستخدم مبسطة : تتيح لوحة المعلومات الشاملة وواجهات برمجة تطبيقات الإدارة الخاصة بـ Auth0 للمطورين إدارة المستخدمين والبيانات المرتبطة بهم دون عناء. من خلال الميزات المضمنة مثل إعادة تعيين كلمة المرور وربط الحساب وتعيين الدور ، يمكن للمطورين التعامل مع المهام المتعلقة بالمستخدم دون تنفيذ حلول مخصصة. هذا يقلل من الوقت والجهد الإجمالي للتطوير ، مما يسمح للمطورين بالتركيز على بناء الوظائف الأساسية وتعزيز تجربة مستخدم التطبيق.



: تتيح لوحة المعلومات الشاملة وواجهات برمجة تطبيقات الإدارة الخاصة بـ Auth0 للمطورين إدارة المستخدمين والبيانات المرتبطة بهم دون عناء. من خلال الميزات المضمنة مثل إعادة تعيين كلمة المرور وربط الحساب وتعيين الدور ، يمكن للمطورين التعامل مع المهام المتعلقة بالمستخدم دون تنفيذ حلول مخصصة. هذا يقلل من الوقت والجهد الإجمالي للتطوير ، مما يسمح للمطورين بالتركيز على بناء الوظائف الأساسية وتعزيز تجربة مستخدم التطبيق. خيارات المصادقة المتعددة : Auth0 يدعم مجموعة واسعة من أساليب المصادقة ، بما في ذلك عمليات تسجيل الدخول الاجتماعية ، وتسجيل الدخول الأحادي ( SSO ) ، والمصادقة متعددة العوامل ( MFA ) ، والتي تلبي تفضيلات المستخدم المتنوعة ومتطلبات الأمان. تتيح مرونة النظام الأساسي التكامل السلس مع العديد من موفري الهوية مثل Google و Facebook و Microsoft ، مما يوفر للمستخدمين طريقة مألوفة ومريحة للمصادقة. من خلال توفير خيارات مصادقة متعددة ، Auth0 يعزز تجربة المستخدم ويزيد من احتمال اعتماد المستخدم والمشاركة.



: يدعم مجموعة واسعة من أساليب المصادقة ، بما في ذلك عمليات تسجيل الدخول الاجتماعية ، وتسجيل الدخول الأحادي ( ) ، والمصادقة متعددة العوامل ( ) ، والتي تلبي تفضيلات المستخدم المتنوعة ومتطلبات الأمان. تتيح مرونة النظام الأساسي التكامل السلس مع العديد من موفري الهوية مثل Google و Facebook و Microsoft ، مما يوفر للمستخدمين طريقة مألوفة ومريحة للمصادقة. من خلال توفير خيارات مصادقة متعددة ، يعزز تجربة المستخدم ويزيد من احتمال اعتماد المستخدم والمشاركة. التوسعة والتخصيص : Auth0's تتيح ميزة "القواعد" للمطورين إنشاء منطق أعمال مخصص داخل خط أنابيب المصادقة. من خلال إضافة البرامج النصية التي يتم تنفيذها أثناء عملية المصادقة ، يمكن للمطورين تصميم النظام الأساسي لتلبية احتياجاتهم الخاصة ، مثل إثراء ملفات تعريف المستخدمين ببيانات إضافية أو تنفيذ آليات مخصصة للتحكم في الوصول. يتيح هذا المستوى من التخصيص للمطورين إنشاء تجربة مستخدم أكثر أمانًا وتخصيصًا دون المساومة على بساطة النظام الأساسي وسهولة استخدامه.



: Auth0's تتيح ميزة "القواعد" للمطورين إنشاء منطق أعمال مخصص داخل خط أنابيب المصادقة. من خلال إضافة البرامج النصية التي يتم تنفيذها أثناء عملية المصادقة ، يمكن للمطورين تصميم النظام الأساسي لتلبية احتياجاتهم الخاصة ، مثل إثراء ملفات تعريف المستخدمين ببيانات إضافية أو تنفيذ آليات مخصصة للتحكم في الوصول. يتيح هذا المستوى من التخصيص للمطورين إنشاء تجربة مستخدم أكثر أمانًا وتخصيصًا دون المساومة على بساطة النظام الأساسي وسهولة استخدامه. ميزات الأمان : يحتل الأمان موقع الصدارة في تصميم Auth0 ، مما يضمن التزام النظام الأساسي بمعايير الأمان الحديثة وأفضل الممارسات. مع ميزات مثل اكتشاف كلمة المرور المخترقة واكتشاف الأخطاء والمصادقة متعددة العوامل ، Auth0 يحمي بيانات المستخدم ويمنع الوصول غير المصرح به. تخضع المنصة أيضًا لعمليات تدقيق أمنية منتظمة وتحافظ على الامتثال للوائح الصناعة مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وقانون HIPAA ، مما يوفر للمطورين راحة البال والثقة في إمكانات أمان النظام الأساسي.



: يحتل الأمان موقع الصدارة في تصميم Auth0 ، مما يضمن التزام النظام الأساسي بمعايير الأمان الحديثة وأفضل الممارسات. مع ميزات مثل اكتشاف كلمة المرور المخترقة واكتشاف الأخطاء والمصادقة متعددة العوامل ، يحمي بيانات المستخدم ويمنع الوصول غير المصرح به. تخضع المنصة أيضًا لعمليات تدقيق أمنية منتظمة وتحافظ على الامتثال للوائح الصناعة مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وقانون HIPAA ، مما يوفر للمطورين راحة البال والثقة في إمكانات أمان النظام الأساسي. قابلية التوسع والأداء : تضمن البنية التحتية السحابية لـ Auth0 والبنية الموزعة عالميًا الأداء العالي والتوافر ، بغض النظر عن حجم قاعدة مستخدمي التطبيق. مع زيادة عدد المستخدمين وطلبات المصادقة ، تتوسع منصة Auth0 تلقائيًا لتلبية الطلب ، والحفاظ على أوقات الاستجابة المثلى وضمان تجربة مستخدم سلسة. يسمح هذا المستوى من قابلية التوسع للمطورين بالتركيز على بناء تطبيقاتهم دون القلق بشأن البنية التحتية الأساسية وأداء المصادقة.



مكتبة و SDK من Auth0

تقدم Auth0 مجموعة متنوعة من المكتبات ومجموعات SDK التي تبسط عملية دمج خدمات المصادقة والترخيص الخاصة بها في العديد من الأنظمة الأساسية ولغات البرمجة. تم تصميم هذه المكتبات ومجموعات تطوير البرامج (SDK) للتعامل مع تعقيدات عملية المصادقة ، مما يسمح للمطورين بالتركيز على بناء تطبيقاتهم مع الاعتماد على البنية التحتية القوية والآمنة لـ Auth0. بعض المكتبات البارزة وأدوات تطوير البرامج (SDK) التي يوفرها Auth0 تشمل:

Auth0 .js : مكتبة JavaScript من جانب العميل تعمل على تبسيط تكامل مصادقة Auth0 وميزات إدارة المستخدم في تطبيقات صفحة واحدة (SPAs). Auth0 .js يوفر طرقًا للتعامل مع عمليات تسجيل الدخول الاجتماعية ، والمصادقة بدون كلمة مرور ، وإدارة ملف تعريف المستخدم.



: مكتبة JavaScript من جانب العميل تعمل على تبسيط تكامل مصادقة Auth0 وميزات إدارة المستخدم في تطبيقات صفحة واحدة (SPAs). .js يوفر طرقًا للتعامل مع عمليات تسجيل الدخول الاجتماعية ، والمصادقة بدون كلمة مرور ، وإدارة ملف تعريف المستخدم. Auth0-SPA-JS : حزمة JavaScript SDK مخصصة مصممة خصيصًا لتطبيقات الصفحة الواحدة ، والتي تستخدم أحدث الممارسات وتتبع بروتوكولات OAuth 2.0 و OpenID Connect ( OIDC ). إنه يبسط عملية تنفيذ المصادقة والتعامل مع إدارة الرمز المميز داخل SPA.



: حزمة JavaScript SDK مخصصة مصممة خصيصًا لتطبيقات الصفحة الواحدة ، والتي تستخدم أحدث الممارسات وتتبع بروتوكولات OAuth 2.0 و OpenID Connect ( ). إنه يبسط عملية تنفيذ المصادقة والتعامل مع إدارة الرمز المميز داخل SPA. Auth0-PHP : PHP SDK الذي يبسط تكامل مصادقة Auth0 وميزات إدارة المستخدم في تطبيقات PHP. يوفر SDK هذا طرقًا للتعامل مع عمليات تسجيل دخول المستخدم وتسجيل الخروج وإدارة معلومات المستخدم.



: PHP SDK الذي يبسط تكامل مصادقة Auth0 وميزات إدارة المستخدم في تطبيقات PHP. يوفر SDK هذا طرقًا للتعامل مع عمليات تسجيل دخول المستخدم وتسجيل الخروج وإدارة معلومات المستخدم. Auth0-Android : تطبيق Android SDK أصلي يعمل على تبسيط تكامل مصادقة Auth0 وميزات إدارة المستخدم في تطبيقات Android . وهو يدعم طرق المصادقة المختلفة ، مثل تسجيلات الدخول الاجتماعية ، وتسجيل الدخول الأحادي ( SSO ) ، والمصادقة بدون كلمة مرور.



: تطبيق Android SDK أصلي يعمل على تبسيط تكامل مصادقة Auth0 وميزات إدارة المستخدم في تطبيقات Android . وهو يدعم طرق المصادقة المختلفة ، مثل تسجيلات الدخول الاجتماعية ، وتسجيل الدخول الأحادي ( ) ، والمصادقة بدون كلمة مرور. Auth0-Swift : نظام iOS SDK أصلي يعمل على تبسيط تكامل مصادقة Auth0 وميزات إدارة المستخدم في تطبيقات iOS. يوفر SDK هذا دعمًا للعديد من أساليب المصادقة ، بما في ذلك عمليات تسجيل الدخول الاجتماعية وتسجيل الدخول الأحادي ( SSO ) والمصادقة بدون كلمة مرور.



: نظام iOS SDK أصلي يعمل على تبسيط تكامل مصادقة Auth0 وميزات إدارة المستخدم في تطبيقات iOS. يوفر SDK هذا دعمًا للعديد من أساليب المصادقة ، بما في ذلك عمليات تسجيل الدخول الاجتماعية وتسجيل الدخول الأحادي ( ) والمصادقة بدون كلمة مرور. Auth0 .NET : A NET SDK الذي يمكّن المطورين من دمج ميزات المصادقة وإدارة المستخدم الخاصة بـ Auth0 في تطبيقات .NET. توفر SDK طرقًا للتعامل مع عمليات تسجيل دخول المستخدم وإدارة معلومات المستخدم.



: A NET SDK الذي يمكّن المطورين من دمج ميزات المصادقة وإدارة المستخدم الخاصة بـ Auth0 في تطبيقات .NET. توفر SDK طرقًا للتعامل مع عمليات تسجيل دخول المستخدم وإدارة معلومات المستخدم. Auth0-Node : Node.js SDK مصمم لدمج ميزات المصادقة وإدارة المستخدم الخاصة بـ Auth0 في تطبيقات Node.js ، سواء من جانب الخادم أو بدون خادم. تقدم SDK طرقًا للتعامل مع عمليات تسجيل دخول المستخدم وتسجيل الخروج وإدارة معلومات المستخدم.



هذه مجرد أمثلة قليلة على النطاق الواسع للمكتبات وأدوات تطوير البرامج (SDK) التي يوفرها Auth0. تقوم المنصة باستمرار بتحديث وتوسيع عروضها لاستيعاب التقنيات الجديدة ولغات البرمجة ، مما يضمن تجربة تكامل سلسة للمطورين عبر منصات مختلفة.

Auth0 تنفيذ (إعداد من جانب الخادم)

لتنفيذ Auth0 في التطبيق من جانب الخادم الخاص بك ، اتبع هذه الخطوات العامة. ضع في اعتبارك أن العملية المحددة قد تختلف اعتمادًا على لغة البرمجة وإطار العمل الذي تستخدمه:

يخترع حساب Auth0 والتطبيق



قم بالتسجيل في حساب Auth0 على https://auth0.com/.



حساب على https://auth0.com/. بمجرد تسجيل الدخول ، انتقل إلى علامة التبويب " Applications " وانقر فوق " Create Application ".



علامة التبويب " " وانقر فوق " ". اختر نوع التطبيق المناسب (على سبيل المثال ، Regular Web Application ، Single Page Application ، أو Native ) وقدم اسمًا لتطبيقك.



، ، أو ) وقدم اسمًا لتطبيقك. انقر " Create " للمتابعة.



قم بتكوين ملف تطبيق Auth0



بعد إنشاء التطبيق ، سيتم توجيهك إلى ملف علامة التبويب " Settings " ، حيث يمكنك تكوين إعدادات التطبيق.



علامة التبويب " " ، حيث يمكنك تكوين إعدادات التطبيق. املأ الحقول المطلوبة ، مثل " Allowed Callback URLs ،" " Allowed Logout URLs " و " Allowed Web Origins " مع عناوين URL المقابلة من تطبيقك.



" ،" " " و " " مع عناوين URL المقابلة من تطبيقك. احفظ التغييرات.



قم بتثبيت ملف Auth0 SDK



اعتمادًا على لغة جانب الخادم التي تستخدمها ، قم بتثبيت ملف Auth0 SDK (على سبيل المثال ، auth0-php لـ PHP ، أو auth0-node لـ Node.js ، أو Auth0 .NET لـ .شبكة).



SDK (على سبيل المثال ، auth0-php لـ PHP ، أو auth0-node لـ Node.js ، أو .NET لـ .شبكة). اتبع وثائق SDK لتثبيت المكتبة ، إما من خلال مديري الحزم (مثل npm أو Composer) أو عن طريق تنزيل المكتبة وتضمينها يدويًا.



قم بتكوين SDK باستخدام ملف بيانات اعتماد تطبيق Auth0



في التعليمات البرمجية من جانب الخادم ، قم باستيراد ملف Auth0 SDK وتكوينه مع الخاص بك تطبيق Auth0 ل " Domain " ، " Client ID " و " Client Secret " (إن وجد) الذي تم الحصول عليه من Auth0 لوحة القيادة علامة التبويب " Settings ".



تنفيذ مصادقة المستخدم



استخدم ملف طرق Auth0 SDK لتنفيذ تسجيل دخول المستخدم ، والخروج ، واسترجاع ملف تعريف المستخدم في التطبيق من جانب الخادم.



طرق SDK لتنفيذ تسجيل دخول المستخدم ، والخروج ، واسترجاع ملف تعريف المستخدم في التطبيق من جانب الخادم. عند المصادقة الناجحة ، فإن سوف تتعامل Auth0 SDK مع عملية الحصول على رموز الوصول والرموز المميزة للمعرف ومعلومات المستخدم والتحقق منها.



سوف تتعامل SDK مع عملية الحصول على رموز الوصول والرموز المميزة للمعرف ومعلومات المستخدم والتحقق منها. قم بتخزين جلسة المستخدم على جانب الخادم للحفاظ على حالة المصادقة بين الطلبات.



تنفيذ إذن المستخدم (اختياري)



إذا كنت بحاجة إلى إدارة أدوار المستخدمين وأذوناتهم ، فيمكنك استخدام التحكم في الوصول المستند إلى الدور (RBAC) المدمج في Auth0 أو إنشاء قواعد مخصصة في لوحة معلومات Auth0 .



لوحة معلومات . استرجع أدوار المستخدم وأذوناته من ملفه الشخصي أو رمز الوصول الخاص به ، واستخدم هذه المعلومات للتحكم في الوصول إلى الموارد والإجراءات المحمية داخل التطبيق من جانب الخادم.



نقاط نهاية API الآمنة (اختياري)

إذا كشف تطبيقك من جانب الخادم عن واجهات برمجة التطبيقات ، فيمكنك تأمينها باستخدام Auth0 عن طريق التحقق من صحة رموز الوصول الواردة.



عن طريق التحقق من صحة رموز الوصول الواردة. هذا يضمن أن العملاء المصادق عليهم فقط الذين لديهم الأذونات المناسبة يمكنهم الوصول إلى موارد API المحمية.



باتباع هذه الخطوات العامة والإشارة إلى الوثائق المحددة لـ SDK الذي اخترته ، يمكنك التنفيذ بنجاح مصادقة Auth0 والتفويض في تطبيق الخادم الخاص بك.

خاتمة

ختاماً، Auth0 عبارة عن نظام أساسي للمصادقة والتفويض يُحدث ثورة في الطريقة التي يقوم بها المطورون بتأمين وإدارة وصول المستخدم في تطبيقاتهم. من خلال تقديم مجموعة واسعة من خيارات المصادقة والتكامل السلس وإمكانية التوسع وميزات الأمان ، Auth0 تمكن المطورين من إنشاء تجارب مصممة وآمنة وسهلة الاستخدام بكل سهولة. إن قابليتها للتوسع والالتزام بمعايير الصناعة ودعم العديد من لغات البرمجة تجعلها أداة لا غنى عنها لتطوير التطبيقات الحديثة. كما اكتشفنا الأسباب العديدة للتنفيذ Auth0 في تطبيقك ، من الواضح أن تبني هذه المنصة القوية يمكن أن يوفر لك الوقت والموارد ويمنحك راحة البال اللازمة للتركيز على بناء تطبيق ناجح. لذا ، انطلق واستغل قوة Auth0 لرفع مستوى أمان التطبيق وتجربة المستخدم إلى آفاق جديدة.