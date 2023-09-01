الدليل الشامل للبرمجيات كخدمة

تاريخ موجز لـ SaaS

تتمتع البرامج كخدمة (SaaS) بتاريخ غني يعود تاريخه إلى الستينيات. خلال هذا الوقت، تم تقديم فكرة الحوسبة المساعدة لأول مرة، حيث يتم استهلاك طاقة الحوسبة مثل خدمة المرافق. لقد وضع هذا التكرار المبكر الأساس لعروض SaaS الحديثة. في تسعينيات القرن العشرين، ومع الاعتماد الواسع النطاق للإنترنت والتقدم في قدرات الشبكات، ظهر مقدمو خدمات التطبيقات (ASPs). قدم مقدمو خدمات التطبيقات خدمات استضافة التطبيقات وإدارتها، مما مكن العديد من المستخدمين من الوصول إلى التطبيقات ومشاركتها عبر الإنترنت.

ومع ذلك، واجه نموذج ASP تحديات بسبب قيود البنية التحتية وعرض النطاق الترددي ولم يشهد اعتمادًا واسع النطاق. شهدت أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ظهور خدمات الويب وولادة SaaS، مدفوعة بتحسين الاتصال بالإنترنت والتطبيقات المستندة إلى المتصفح والبنية التحتية السحابية. كان موقع Salesforce.com أحد رواد هذا العصر، حيث أطلق برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص به في عام 1999 ووضع الأساس لصناعة SaaS.

شهد العقد الأول من القرن الحادي والعشرين التوسع السريع لشركات SaaS، حيث قدمت حلولًا متنوعة لصناعات متنوعة مثل أدوات التعاون وإدارة المشاريع والموارد البشرية والتجارة الإلكترونية. استفادت هذه الشركات من وفورات الحجم لتقديم حلول برمجية فعالة من حيث التكلفة وسهلة الاستخدام للشركات من جميع الأحجام. تعد SaaS اليوم صناعة مزدهرة، مع مجموعة واسعة من العروض التي تلبي احتياجات الشركات في جميع أنحاء العالم. إن مرونة حلول SaaS وقابلية التوسع وفعالية التكلفة جعلتها تحظى بشعبية متزايدة مع تحول الشركات من نماذج تسليم البرامج التقليدية إلى الخدمات السحابية.

فهم بنية SaaS

تتكون بنية SaaS من عدة مكونات رئيسية تتيح التوصيل والإدارة الفعالين للتطبيقات المستندة إلى السحابة. فيما يلي تفاصيل الجوانب الأساسية لبنية SaaS:

تعدد الإيجارات: يقع في جوهر بنية SaaS مفهوم تعدد الإيجارات، والذي يسمح للعديد من العملاء (المستأجرين) باستخدام مثيل واحد من البرنامج. يتم فصل بيانات العملاء ومعلومات التحكم في الوصول في بيئة متعددة المستأجرين، مما يضمن الخصوصية وحماية البيانات. تساعد هذه البنية التحتية المشتركة موفري SaaS على تحسين الموارد وتقليل تكاليف التشغيل.

يقع في جوهر بنية SaaS مفهوم تعدد الإيجارات، والذي يسمح للعديد من العملاء (المستأجرين) باستخدام مثيل واحد من البرنامج. يتم فصل بيانات العملاء ومعلومات التحكم في الوصول في بيئة متعددة المستأجرين، مما يضمن الخصوصية وحماية البيانات. تساعد هذه البنية التحتية المشتركة موفري SaaS على تحسين الموارد وتقليل تكاليف التشغيل. البنية التحتية السحابية: تعمل تطبيقات SaaS على البنية التحتية السحابية، وتعتمد على موفري الخدمات السحابية (CSPs) التابعين لجهات خارجية لإدارة موارد الأجهزة وصيانتها. يتيح استخدام البنية التحتية السحابية لموفري SaaS إنشاء البرامج ونشرها دون القلق بشأن إدارة الخوادم الفعلية ومعدات الشبكات ومراكز البيانات.

تعمل تطبيقات SaaS على البنية التحتية السحابية، وتعتمد على موفري الخدمات السحابية (CSPs) التابعين لجهات خارجية لإدارة موارد الأجهزة وصيانتها. يتيح استخدام البنية التحتية السحابية لموفري SaaS إنشاء البرامج ونشرها دون القلق بشأن إدارة الخوادم الفعلية ومعدات الشبكات ومراكز البيانات. قابلية التوسع: تعد قابلية التوسع سمة أساسية في بنية SaaS، مما يسمح لها بالتعامل مع التقلبات في عدد العملاء ومقدار استخدام التطبيق. ويتم تحقيق ذلك من خلال التوسع الأفقي للتطبيق وإضافة الموارد أو إزالتها بناءً على الطلب. يمكن لموفري SaaS ضبط الموارد ديناميكيًا لضمان الأداء الأمثل واستيعاب احتياجات العمل المتغيرة ومتطلبات المستخدم.

تعد قابلية التوسع سمة أساسية في بنية SaaS، مما يسمح لها بالتعامل مع التقلبات في عدد العملاء ومقدار استخدام التطبيق. ويتم تحقيق ذلك من خلال التوسع الأفقي للتطبيق وإضافة الموارد أو إزالتها بناءً على الطلب. يمكن لموفري SaaS ضبط الموارد ديناميكيًا لضمان الأداء الأمثل واستيعاب احتياجات العمل المتغيرة ومتطلبات المستخدم. واجهات برمجة التطبيقات وعمليات التكامل: غالبًا ما تستفيد تطبيقات SaaS من واجهات برمجة التطبيقات للتكامل مع البرامج والخدمات الأخرى، مما يوفر تجربة سلسة بين الأنظمة المختلفة. تسمح إمكانية التشغيل البيني هذه للشركات ببناء أنظمة بيئية برمجية شاملة تعمل على تبسيط سير العمل وتحسين مشاركة البيانات وتعزيز الإنتاجية.

غالبًا ما تستفيد تطبيقات SaaS من واجهات برمجة التطبيقات للتكامل مع البرامج والخدمات الأخرى، مما يوفر تجربة سلسة بين الأنظمة المختلفة. تسمح إمكانية التشغيل البيني هذه للشركات ببناء أنظمة بيئية برمجية شاملة تعمل على تبسيط سير العمل وتحسين مشاركة البيانات وتعزيز الإنتاجية. الأمن والخصوصية: يستخدم موفرو SaaS إجراءات أمنية لحماية بيانات العملاء وضمان سلامة التطبيق. يتضمن هذا غالبًا تشفير البيانات والمصادقة الآمنة وآليات التحكم في الوصول. علاوة على ذلك، يجب على موردي SaaS الالتزام بمختلف اللوائح الخاصة بالصناعة وقوانين الخصوصية، مثل اللائحة العامة لحماية البيانات ( GDPR) وقانون HIPAA، لحماية معلومات العملاء.

فوائد SaaS لعملك

يمكن أن يؤدي اعتماد حلول SaaS إلى تحقيق العديد من المزايا لعملك. فيما يلي بعض الفوائد الرئيسية:

فعالية التكلفة: تعمل حلول SaaS عادةً على أساس الاشتراك، مما يلغي الحاجة إلى استثمارات كبيرة مقدمًا في تراخيص البرامج والبنية التحتية. علاوة على ذلك، يتم التعامل مع استضافة البرامج وصيانتها من قبل مزود SaaS، مما يقلل من تكاليف تكنولوجيا المعلومات. ويمكن للشركات تخصيص هذه المدخرات لمبادرات أكثر استراتيجية. صيانة وترقيات خالية من المتاعب: يتعامل موفرو SaaS مع تحديثات البرامج وإصلاحات الأخطاء من جانبهم، مما يضمن حصول العملاء دائمًا على إمكانية الوصول إلى الإصدارات الحديثة من التطبيق. ونتيجة لذلك، لا داعي للقلق بشأن ترقية البرامج يدويًا أو الحفاظ على عمليات النشر المحلية، مما يوفر الوقت والموارد. قابلية التوسع: تم تصميم عروض SaaS لتتناسب مع متطلبات عملك. مع نمو شركتك أو تغير احتياجاتك، يمكنك بسهولة إضافة المزيد من المستخدمين أو الوصول إلى ميزات إضافية دون الحاجة إلى الاستثمار في ترقيات البنية التحتية المكلفة. تتيح قابلية التوسع هذه للشركات أن تظل مرنة ومستجيبة لديناميكيات السوق. المرونة وإمكانية الوصول: يمكن الوصول إلى تطبيقات SaaS من أي جهاز متصل بالإنترنت، مما يتيح للموظفين العمل من أي مكان وعلى أي جهاز. وتستوعب هذه المرونة العمل عن بعد والفرق المتنوعة جغرافيًا، مما يعزز التعاون والإنتاجية. نشر أسرع: نظرًا لأن الموفر يستضيف تطبيقات SaaS ويديرها، يمكن للشركات نشر حلول برمجية جديدة بسرعة دون أي إجراءات تثبيت معقدة. وهذا يقلل من الوقت اللازم لتحقيق القيمة ويسمح للمؤسسات بجني فوائد البرامج الجديدة بشكل أسرع من عمليات النشر التقليدية داخل مقر العمل. تعاون أسهل: غالبًا ما تشتمل حلول SaaS على ميزات تعاون تسمح للفرق بالعمل معًا بكفاءة، بغض النظر عن الموقع. ومن خلال الاستفادة من هذه الأدوات، يمكن للمستخدمين مشاركة المعلومات والتواصل والتعاون في المشاريع أو المهام داخل نفس النظام الأساسي، مما يؤدي إلى تبسيط العمليات وتعزيز الإنتاجية.

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تحديات اعتماد SaaS

في حين أن البرامج كخدمة (SaaS) توفر العديد من المزايا، إلا أن هناك أيضًا تحديات قد تواجهها الشركات عند دمج SaaS في عملياتها. يمكن أن يساعدك الوعي بهذه التحديات ومعالجتها على تعظيم الفرص التي تقدمها SaaS. فيما يلي بعض التحديات الشائعة لاعتماد SaaS:

مخاوف تتعلق بأمن البيانات

أحد الأمور المهمة عند اعتماد SaaS هو أمان بياناتك. نظرًا لأن تطبيقات SaaS يتم استضافتها وإدارتها بواسطة جهة خارجية، فإن مسؤولية حماية معلوماتك الحساسة تقع على عاتقها. يجب على الشركات التأكد من اختيار موفري SaaS ذوي السمعة الطيبة مع تطبيق إجراءات أمان وامتثال قوية، مثل ضوابط الوصول الصارمة، وتشفير البيانات، وعمليات تدقيق الأمان المنتظمة. من الضروري أيضًا أن نفهم بوضوح سياسات التعامل مع البيانات والنسخ الاحتياطي الخاصة بالموفر في حالة فقدان البيانات أو الكوارث.

التكامل مع الأنظمة الحالية

التحدي الآخر الذي يواجه اعتماد SaaS هو دمج البرنامج الجديد مع الأنظمة والبنية التحتية الحالية لديك. غالبًا ما تستخدم الشركات حلولاً برمجية متعددة لعمليات تجارية مختلفة، ويعد ضمان مشاركة البيانات والتواصل السلس بين هذه الأنظمة أمرًا بالغ الأهمية. يجب على موفري SaaS تقديم عمليات تكامل جاهزة مع البرامج الشائعة الأخرى وتوفير واجهات برمجة التطبيقات لتطوير التكامل المخصص. قد ترغب أيضًا في التفكير في الاستفادة من منصات أو أدوات التكامل للمساعدة في تبسيط العملية وتقليل تعقيد توصيل أنظمة متعددة.

قبضة الباعة في

عند الاعتماد على مزود SaaS، يتم تخزين بياناتك وتطبيقاتك على خوادمهم، مما قد يؤدي إلى تقييد البائع. وهذا يعني أنه قد يكون من الصعب ترحيل بياناتك وتطبيقاتك إلى مزود آخر أو العودة إلى البنية التحتية الخاصة بك إذا دعت الحاجة. وللتخفيف من هذه المخاطر، تأكد من فهمك لأساليب تصدير بيانات البائع ومسارات الترحيل بشكل واضح، وقم بمراجعة الحلول البديلة في السوق بشكل دوري للاستعداد للتغييرات المحتملة.

فقدان السيطرة على البنية التحتية للتطبيق

يقوم مزود الخدمة بإدارة وصيانة حلول SaaS، مما قد يؤدي إلى فقدان السيطرة على البنية التحتية للتطبيقات الخاصة بك. وهذا يعني أنه قد لا يكون لديك تأثير مباشر على تحسين الأداء أو ترقيات الأجهزة أو وقت التوقف عن العمل المتعلق بالصيانة والتحديثات. من الضروري اختيار موفر SaaS يتمتع بسجل حافل من حيث الموثوقية والأداء، والحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة لمعالجة أي مخاوف تتعلق بتوفر الخدمة والجودة.

العوامل الرئيسية لاختيار أفضل حل SaaS

مع وجود مجموعة واسعة من حلول SaaS المتاحة اليوم، قد يكون اختيار النظام الأساسي المناسب لشركتك أمرًا صعبًا. فيما يلي بعض العوامل الأساسية التي يجب مراعاتها عند تقييم موفر SaaS:

الوظيفة: تأكد من أن حل SaaS يوفر الميزات والإمكانيات اللازمة لتلبية احتياجات عملك الفريدة. التكلفة: ضع في اعتبارك نموذج التسعير، بما في ذلك رسوم الاشتراك والخطط المتاحة والتكاليف المخفية المحتملة المرتبطة بتخزين البيانات والوصول إلى الميزات المتميزة. قارن هذه التكاليف بالنفقات المطلوبة للحفاظ على حل محلي مماثل، واحتسب التوفير المحتمل من الإنتاجية المحسنة وتقليل النفقات العامة لتكنولوجيا المعلومات. سمعة البائع: ابحث عن مزود يتمتع بسجل جيد وتعليقات إيجابية من العملاء وتاريخ من تلبية توقعات المستخدم أو تجاوزها فيما يتعلق بجودة المنتج والدعم والموثوقية. خيارات التخصيص: تحقق مما إذا كان حل SaaS يوفر خيارات تخصيص سهلة لتخصيص البرنامج وفقًا لاحتياجاتك المحددة، مثل العلامة التجارية وتعديلات سير العمل وإعدادات أذونات المستخدم. عمليات التكامل المتوفرة: ابحث عن موفر SaaS الذي يدعم عمليات التكامل مع الأدوات والأنظمة الأساسية الأخرى التي يعتمد عليها عملك، مما يضمن مشاركة البيانات والتواصل بسلاسة عبر النظام البيئي للبرنامج الخاص بك. أمن البيانات والخصوصية: قم بتقييم بروتوكولات أمان بيانات البائع، مثل طرق التشفير وضوابط الوصول وعمليات التدقيق الأمني ​​المنتظمة. تأكد من أن سياسات الخصوصية الخاصة بهم تتوافق مع معايير مؤسستك واللوائح ذات الصلة في مجال عملك أو منطقتك. قابلية التوسع: تأكد من أن حل SaaS يمكن أن ينمو مع عملك ويتكيف مع المتطلبات المتغيرة. ابحث عن ميزات مثل خطط التسعير المرنة وتخصيص الموارد القابلة للتخصيص والقياس السهل للمستخدمين وسعة التخزين.

مستقبل SaaS

يستمر سوق SaaS في التطور، ومن المرجح أن تشكل الاتجاهات الناشئة مستقبل نموذج تقديم البرامج هذا. فيما يلي بعض الاتجاهات المحتملة لمستقبل SaaS:

تكامل أكبر مع التقنيات الأخرى

سيؤدي تكامل SaaS مع التقنيات المتطورة الأخرى، مثل الذكاء الاصطناعي (AI)، والتعلم الآلي (ML)، وإنترنت الأشياء (IoT) ، إلى تمكين التحليلات المتقدمة، واتخاذ قرارات أكثر ذكاءً، وزيادة الأتمتة داخل البرنامج. . يمكن أن يساعد ذلك في دفع المزيد من التحسينات في كفاءة العمليات التجارية والابتكار.

زيادة الاعتماد عبر الصناعات

ستستمر الشركات في مختلف القطاعات، الكبيرة والصغيرة، في تبني SaaS نظرًا لقابلية التوسع وسهولة الوصول إليها وفعاليتها من حيث التكلفة. سيحتاج مقدمو SaaS إلى التكيف مع المتطلبات المحددة لمختلف الصناعات، وتقديم حلول مخصصة ومعالجة التحديات واللوائح الخاصة بالصناعة.

تحسين تجربة المستخدم

مع زيادة المنافسة بين موردي SaaS، سيصبح تحسين تجربة المستخدم عامل تمييز أكثر أهمية. سيحتاج البائعون إلى التركيز على تبسيط واجهاتهم، وتحسين الوصول إلى المعلومات المهمة، وتقديم تجربة مستخدم سلسة وبديهية عبر الأجهزة والأنظمة الأساسية.

SaaS في عالم التطوير No-code Low-code

إن ظهور منصات التطوير بدون تعليمات برمجية ومنخفضة التعليمات البرمجية ، مثل AppMaster ، يسمح للشركات بإنشاء حلول برمجية مخصصة بسهولة تساعد على تبسيط العمليات وزيادة الكفاءة. تسمح هذه المنصات للأفراد الذين ليس لديهم خبرة في البرمجة ببناء التطبيقات ودمجها، مما يتيح دمج حلول SaaS بسلاسة أكبر في العمليات التجارية اليومية. مع استمرار تزايد شعبية المنصات no-code low-code ، يمكننا أن نتوقع المزيد من الترابط بينها وبين حلول SaaS، مما يسهل على الشركات تصميم الأنظمة البيئية البرمجية الخاصة بها لتلبية احتياجاتها المحددة.

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على الرغم من بعض التحديات المرتبطة باعتماد SaaS، فإن الفوائد والتطورات المستقبلية تجعلها استثمارًا قيمًا للشركات التي تتطلع إلى الاستفادة من التكنولوجيا لتحقيق النمو والكفاءة. يمكن للشركات جني ثمار نموذج تسليم البرامج المرن والقابل للتطوير هذا من خلال التقييم الدقيق لموفري SaaS المحتملين واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن اختيار البرامج.

SaaS في عالم التطوير No-code Low-code

لقد أحدثت البرمجيات كخدمة (SaaS) بالفعل تحولًا في كيفية قيام المؤسسات بتطوير ونشر وصيانة تطبيقاتها البرمجية، ولكن صناعة تطوير البرمجيات تتطور باستمرار. أصبحت منصات التطوير No-code low-code ذات شعبية متزايدة ولديها القدرة على إحداث ثورة في كيفية إنشاء الشركات لتطبيقات SaaS وتخصيصها لتلبية احتياجاتها الفريدة.

منصات التطوير No-code

تتيح منصات التطوير بدون تعليمات برمجية للمستخدمين إنشاء حلول برمجية مخصصة دون كتابة أي تعليمات برمجية. توفر هذه الأنظمة الأساسية عادةً واجهة مرئية مع مكونات السحب والإفلات ، مما يلغي الحاجة إلى المعرفة البرمجية التقليدية. باستخدام الأنظمة الأساسية no-code ، يمكن حتى للمستخدمين غير التقنيين إنشاء وتعديل ونشر تطبيقات برمجية كاملة الوظائف تتكامل بسلاسة مع النظام البيئي SaaS.

إحدى هذه المنصات هي AppMaster ، وهي أداة قوية no-code لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهاتف المحمول. تتضمن ميزاته محرر مخطط قاعدة البيانات المرئية، ومصمم العمليات التجارية (BP)، endpoints REST API وWebSocket، ومنشئ واجهة المستخدم drag-and-drop ، وتوليد كود المصدر التلقائي مع تحديثات متكررة للتخلص من الديون الفنية. فهو يقدم نهجا متكاملا لتطوير التطبيقات ويمكن أن يوفر للشركات قدرا كبيرا من الوقت والموارد.

منصات تطوير Low-code

تعد منصات التطوير Low-code أكثر مرونة من الأنظمة الأساسية no-code وتلبي احتياجات الشركات التي تحتاج إلى تخصيص أكثر تقدمًا والتحكم في التطبيقات. توفر هذه الأنظمة الأساسية واجهة مرئية بديهية مع السماح للمطورين بكتابة تعليمات برمجية مخصصة عند الحاجة. تعمل الأنظمة الأساسية Low-code على سد الفجوة بين الأنظمة الأساسية no-code والبرمجة التقليدية، مما يسهل على المؤسسات تكييف وتوسيع نطاق تطبيقات SaaS الخاصة بها مع تطور احتياجاتها.

تعد منصات التطوير Low-code مناسبة تمامًا للمؤسسات التي تنشئ تطبيقات SaaS مخصصة أو تدمج تطبيقات SaaS متعددة لتبسيط سير العمل لديها. إنها تمكن أعضاء الفريق الفني وغير الفني من التعاون بفعالية في عملية التطوير، مما يؤدي إلى حلول برمجية أكثر كفاءة ومرونة.

مزايا التطوير No-code أو Low-code لـ SaaS

هناك العديد من المزايا لدمج التطوير no-code low-code في استراتيجية SaaS:

تحسين المرونة: يمكن أن يؤدي تطوير تطبيقات SaaS ونشرها باستخدام الأنظمة الأساسية no-code أو low-code إلى تقليل وقت التطوير وتكاليفه بشكل كبير. يتيح ذلك للمؤسسات الاستجابة بسرعة لظروف السوق المتغيرة والضغوط التنافسية وطلبات العملاء.

يؤدي تطوير تطبيقات SaaS ونشرها باستخدام الأنظمة الأساسية أو إلى تقليل وقت التطوير وتكاليفه بشكل كبير. يتيح ذلك للمؤسسات الاستجابة بسرعة لظروف السوق المتغيرة والضغوط التنافسية وطلبات العملاء. وقت وصول أسرع إلى السوق: من خلال تبسيط عملية التطوير وتقليل الحاجة إلى البرمجة التقليدية، تمكّن الأنظمة الأساسية no-code low-code المؤسسات من إطلاق تطبيقات SaaS الجديدة بسرعة أكبر وبموارد أقل.

من خلال تبسيط عملية التطوير وتقليل الحاجة إلى البرمجة التقليدية، تمكّن الأنظمة الأساسية المؤسسات من إطلاق تطبيقات SaaS الجديدة بسرعة أكبر وبموارد أقل. تقليل الديون الفنية: إحدى المزايا الرئيسية لاستخدام الأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster هي التخلص من الديون الفنية. من خلال إعادة إنشاء التطبيقات من الصفر مع كل تحديث، يمكن لهذه الأنظمة الأساسية المساعدة في الحفاظ على قواعد تعليمات برمجية نظيفة وحديثة وأكثر مرونة وأسهل في الصيانة.

إحدى المزايا الرئيسية لاستخدام الأنظمة الأساسية مثل هي التخلص من الديون الفنية. من خلال إعادة إنشاء التطبيقات من الصفر مع كل تحديث، يمكن لهذه الأنظمة الأساسية المساعدة في الحفاظ على قواعد تعليمات برمجية نظيفة وحديثة وأكثر مرونة وأسهل في الصيانة. إمكانية وصول أكبر: تعمل منصات التطوير No-code low-code على إضفاء طابع ديمقراطي على تطوير البرامج من خلال جعلها في متناول المستخدمين غير التقنيين، مما يتيح لمجموعة واسعة من الموظفين المساهمة في المشروع وتحسين جودة التطبيق الناتج.

تعمل منصات التطوير على إضفاء طابع ديمقراطي على تطوير البرامج من خلال جعلها في متناول المستخدمين غير التقنيين، مما يتيح لمجموعة واسعة من الموظفين المساهمة في المشروع وتحسين جودة التطبيق الناتج. تكامل أفضل: غالبًا ما تتضمن الأنظمة الأساسية No-code low-code عمليات تكامل معدة مسبقًا مع تطبيقات SaaS الشائعة، مما يبسط عملية توصيل الأنظمة المختلفة، ويكسر صوامع البيانات، ويبسط سير العمل.

خاتمة

لقد أدى ظهور منصات التطوير no-code low-code إلى تقديم إمكانيات جديدة ومثيرة للمؤسسات التي تتطلع إلى الاستفادة من قوة تطبيقات SaaS. ومن خلال جعل تطوير البرمجيات أكثر سهولة وكفاءة وقابلية للتطوير، يمكن لهذه المنصات أن تساعد الشركات من جميع الأحجام على تعزيز قدرتها التنافسية والبقاء في الطليعة في عالم يعتمد على التكنولوجيا بشكل متزايد.

يعد تبني الأنظمة الأساسية no-code low-code ، مثل AppMaster ، أمرًا ضروريًا للمؤسسات التي تهدف إلى تحسين استثماراتها في SaaS وبناء حلول برمجية مخصصة تتمتع بقدر أكبر من المرونة والسهولة والتحكم. لا يقتصر مستقبل SaaS على التطبيقات نفسها فحسب، بل يكمن أيضًا في كيفية إنشاء هذه التطبيقات وتخصيصها لتلبية الاحتياجات الفريدة لكل مؤسسة.