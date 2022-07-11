لقد وجدت العديد من الشركات أن إضافة تطبيق جوال إلى مجموعة خدماتها يمكن أن يعزز علامتها التجارية ، وبناء ولاء العملاء وزيادة هامش ربحهم. ربما ألهمك هذا لإنشاء تطبيق جوالك! على الرغم من أن فكرة تطبيقك جديرة بالثناء ، إلا أن هناك بعض الأشياء المهمة التي يجب تذكرها عندما يتعلق الأمر بتطوير التطبيق.

ليس من المنطقي تطوير فكرة أي تطبيق للحصول على حقوق المفاخرة ببساطة! من الحكمة أن تأخذ الوقت الكافي لإنشاء تطبيق فعال ومفيد يلبي احتياجات جمهورك المستهدف! على الرغم من أن بعض الشركات قد ارتكبت أخطاء مماثلة في نهجها لبناء التطبيقات ، فلا داعي لذلك! يتضمن هذا الدليل خطوات مباشرة لإنشاء تطبيق فعال. باتباع قائمة الخطوات هذه ، ستجد الأدوات المناسبة لإنشاء تطبيق جوال ناجح لعملك.

خطوات للنظر في إنشاء تطبيق فعال



مرحلة الاكتشاف أو البحث هي أول نقطة تبدأ عند إنشاء التطبيق. أثناء مرحلة الاكتشاف لبناء تطبيق جوال ، ستحدد بعض العوامل المهمة مدى فعاليته حقًا.

من هم المستخدمون لديك؟



تحتاج الشركات إلى الإجابة على سؤال من في بداية عملية إنشاء التطبيق. تحتاج الشركات إلى تحديد الجمهور المستهدف لتطبيقها لتحديد ميزات تطبيقات الأجهزة المحمولة الأكثر ملاءمة للمستخدمين. من خلال جعل الجمهور المستهدف لتطبيقك محددًا قدر الإمكان ، يمكن للشركات إنشاء تطبيق يحل مشاكل المستخدمين المحتملين.

يمكن تضييق الملف الشخصي لمستخدمي التطبيق المحتملين إلى عوامل اجتماعية أو ديموغرافية أو جغرافية. يمكن أيضًا تضمين السلوكيات والدوافع والعادات ونقاط الألم لدى المستخدمين في مقاييس التطبيق ذات الصلة. من الأهمية بمكان أن تتخذ الشركات قرارًا بشأن جمهورها المستهدف المثالي قبل الشروع في عملية إنشاء التطبيق. حدد الجمهور المثالي لعملك. هذا يضمن أن تطبيق الهاتف المحمول الخاص بك فعال وأن المستخدمين النهائيين سيقدرونه.

من هي منافستك؟



كامتداد لمرحلة الاكتشاف ، فإن مسألة "من" تشمل أيضًا منافسيك! قبل إنشاء تطبيقك ، من الضروري إجراء بحث شامل عن منافسيك. لا تتعلق مرحلة تطوير التطبيق هذه بنسخ شركة أخرى أو "إعادة اختراع العجلة". لكي يكون تطبيقك أكثر فاعلية وإفادة للجمهور المستهدف للتطبيق ، سيحتاج إلى تلبية احتياجات مستخدميه بطريقة فريدة. يجب أن يبرز تطبيق الهاتف المحمول الخاص بك عن طريق حل نقاط الألم لمستخدميه بطريقة لم يفعلها منافسوها.

تحتاج الشركات إلى إجراء أبحاث سوقية شاملة حول ميزات التطبيقات المنافسة. هذا جزء لا يتجزأ من تحديد الحلول المناسبة لجمهور التطبيق المستهدف. ليس من المنطقي إنشاء تطبيق آخر يحل المشكلات نفسها أو يحتوي على الميزات الدقيقة لمنافسيك. لن يتمكن المستخدمون من تحديد نقطة البيع الفريدة الخاصة بك. أيضًا ، لا تعد النسخة الكربونية من تطبيق الهاتف المحمول الخاص بشركة أخرى مظهرًا جيدًا لعلامتك التجارية! من خلال تحليل منافسيك ، يمكنك إنشاء تطبيقات بميزات أفضل أو أسرع أو أكثر ملاءمة من منافسيك!

خطوات إضافية للنظر في إنشاء تطبيق فعال



ما هي ميزات تطبيقك؟



تحدد الميزات الأساسية لتطبيقك ماهية التطبيق. يمكن لملف تعريف المستخدم الخاص به تحديد الميزات الأكثر فائدة لتطبيق الجوال الخاص بك. قبل أن تبدأ في إنشاء تطبيقك ، يحتاج عملك إلى تحديد ماهية منتجك. يجب أن تكون ميزات التطبيق هذه خاصة بنقطة الألم أو المشكلة أو "ما" يهدف تطبيقك إلى حله. هل ترغب في إنشاء تطبيق تأجير للهواتف المحمولة؟ إذا كان الأمر كذلك ، فسيقدر مستخدموها ميزات تحديد الموقع الجغرافي الدقيقة ومعارض الصور ومنصات المراسلة وأدوات مقارنة الأسعار.

إذا كنت ترغب في إنشاء تطبيق للياقة البدنية ، فإن آلة حاسبة لمؤشر كتلة الجسم ومتعقب الوزن وماسح ضوئي للتغذية ستجعل تطبيقك أكثر كفاءة. ستستفيد تطبيقات التجارة الإلكترونية من معالجة الدفع الآمنة والإعلان داخل التطبيق وميزات تحقيق الدخل من التطبيقات. هل ترغب في تحقيق الدخل من ميزات التطبيق للمستخدمين المستهدفين في تطبيقك؟ سيتم تصور ميزات تحقيق الدخل هذه أثناء عملية التطوير. يمكن أن تستمر القائمة ، ولكن الهدف هو جعل ميزات تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بك مفيدة وفعالة للمستخدمين قدر الإمكان.

كيف ستنشئ رحلة المستخدم الخاصة بك؟



رحلة المستخدم هي تجربة شاملة وتفاعل مستخدم مع تطبيق من البداية إلى النهاية. إنها تحدد عملية تفاعل المستخدم مع تطبيقك لتلقي بعض القيمة منه. تعتمد مدى كفاءة رحلة المستخدم هذه للجمهور المستهدف لتطبيقك على كيفية إنشاء تطبيقك. يجب أن تكون رحلة المستخدم المثالية مريحة وسهلة الاستخدام.

يقدر الجمهور المستهدف لتطبيقك رحلة مستخدم دقيقة وموثوقة تمنحهم وصولاً سريعًا إلى المعلومات التي يحتاجون إليها. يجب أن يسهل تطبيقك رحلة المستخدم بطريقة ممتعة وسلسة وخالية من المتاعب. يجب أن تكون رحلة مستخدم التطبيق أيضًا متسقة وموثوقة في حل مشاكل الجمهور المستهدف للتطبيق. تخلق التطبيقات الموثوقة الثقة ، مما يجعلها تطبيق الهاتف المحمول المفضل من قبل المستخدمين المقدرون. نظرًا لرحلة المستخدم الفعالة ، فمن المرجح أن يستخدم الجمهور المستهدف لتطبيقك تطبيقك بدلاً من المنافسة.

ما هي تكلفة إنشاء التطبيق؟



تنخفض تكلفة إنشاء حل تطبيقات الأجهزة المحمولة إلى ميزانيتك وميزات كود التطبيق وفريق تطوير التطبيق. كلما كان تخصيص التطبيق أكثر تعقيدًا ، زادت تكلفة إنشاء التطبيق. ومع ذلك ، تجدر الإشارة إلى أن حل عدم وجود رمز يكلف أقل بكثير من حل محمول أكثر عمومية.

هل يمكنني إنشاء تطبيقي مجانًا؟



قطعاً! مع توفر العديد من الخيارات ، لا يمكن حتى للمبرمجين إنشاء تطبيقاتهم مجانًا بدون خدمات مطوري التطبيقات. ما عليك سوى تحديد منصة إنشاء التطبيقات التي ترغب في استخدامها لتطوير تطبيقك. بمجرد تحديد منصة بناء التطبيق الخاصة بك. يمكن للمستخدمين تعديل ميزات التطبيق وتخطيطه باستخدام واجهة سحب وإفلات ملائمة. ثم أخيرًا ، اجعل تطبيقك متاحًا في متجر التطبيقات الخاص بك من خلال تحميل بسيط!

متجر Google Play هو متجر التطبيقات الأكثر شيوعًا ، حيث يحتوي على أكثر من 2.7 مليون تطبيق على نظامه الأساسي حتى الآن (المصدر: ويكيبيديا). بمجرد تحميل تطبيقك الذي تم إنشاؤه حديثًا إلى متجر تطبيقات Google ، فمن المحتمل أن يراه الملايين من مستخدمي متجر التطبيقات وتنزيله في جميع أنحاء العالم. تسمح هذه الخطوات البسيطة لغير المبرمجين ببناء تطبيقاتهم المجانية بدون مطوري التطبيقات. يؤدي استخدام الأنظمة الأساسية بدون تعليمات برمجية إلى تقليل تكلفة إنشاء التطبيق بشكل كبير. كما أنه يسرع من وقت الاستجابة لتجهيز هذه التطبيقات للتشغيل داخل متجر التطبيقات! نظرًا لمزاياها ، تعد منصات التطبيقات الخالية من التعليمات البرمجية خيارًا جيدًا للمبتدئين في تطوير التطبيقات لبناء تطبيقاتهم.

كيف تدر التطبيقات المجانية الأموال؟



يمكن للشركات تحقيق الدخل من التطبيقات حتى إذا تمت ترقيتها للمستخدمين مجانًا على متجر التطبيقات. قد تتضمن استراتيجيات تحقيق الدخل فرض رسوم اشتراك للاستفادة من خدمات التطبيق. هذه طريقة مباشرة لتحقيق الدخل من التطبيق. سيُطلب من المستخدمين دفع رسوم تحقيق الدخل من التطبيق عند الاشتراك أو التسجيل للحصول على حق الوصول إلى خدماته. عادةً ما يتم تحصيل رسوم تسييل التطبيق هذه أسبوعيًا أو شهريًا أو سنويًا عن طريق تجديد الاشتراك في التطبيق.

تجذب الشركات التي تحقق الدخل من التطبيقات المستخدمين أحيانًا بأسعار ترويجية وحوافز تسويقية داخل التطبيق. تشمل منافذ تحقيق الدخل من التطبيقات تطبيقات الوسائط الإخبارية أو تطبيقات اللياقة البدنية أو حتى تطبيقات الإنتاجية والجدولة . تستثمر هذه الشركات عروض التطبيقات عن طريق فرض رسوم داخل التطبيق على المستخدمين. يسعد المستخدمون بالدفع مقابل تحقيق الدخل من التطبيق بمجرد أن يروا قيمة الخدمات داخل التطبيق.

يعد تحقيق الدخل داخل التطبيق طريقة أقل مباشرة لفرض رسوم على المستخدمين مقابل الخدمات والمنتجات داخل التطبيق. بمجرد أن يتم "ربط" المستخدمين بالتطبيق عن طريق عرض مجاني أولي ، فإنهم "مدمنون" من خلال الإعلانات داخل التطبيق. تقوم الشركات التي تحقق الدخل من التطبيقات من خلال الإعلانات داخل التطبيق بتسويق المنتجات والخدمات مباشرةً لمستخدميها داخل التطبيق. يستخدم الإعلان داخل التطبيق اللافتات والنوافذ المنبثقة والرسائل ومقاطع الفيديو أو حتى الألعاب المصغرة داخل التطبيقات التي تسهل تحقيق الدخل. تستفيد الشركات التي تحقق الدخل من التطبيقات من خلال جني الأموال من جمهورها المستهدف داخل التطبيق.

هل يمكنني إنشاء تطبيق جوال بنفسي؟

مع توفر الأنظمة الأساسية بدون تعليمات برمجية ، من الممكن تطوير أفكار تطبيقات الأجهزة المحمولة وإنشاءها بنفسك. تسمح منصات إنشاء التطبيقات للمستخدمين ببناء تطبيقاتهم المحمولة دون خدمات مطوري التطبيقات. بمجرد إنشاء التطبيقات ، يمكن تحميلها بسهولة إلى متجر التطبيقات. لا توجد منصات أكواد تُبسط عملية بناء التطبيق باستخدام السحب والإفلات البسيط. أدوات إنشاء التطبيقات التي لا تحتوي على كود هي عناصر مرئية وسهلة الاستخدام.

ولكن بناءً على تعقيد ميزات تطبيقك ، قد يكون الأمر أكثر من اللازم بالنسبة لغير المبرمجين للتعامل معها. قد تتطلب الميزات المعقدة لفكرة تطبيقك خدمات مطور لا يحتوي على كود (مهندس متخصص في العمل مع الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على تعليمات برمجية) لبناء ميزاتك المخصصة. يتمتع مطور التطبيق بالخبرة اللازمة للبناء على فكرة تطبيقك وإنشاء التطبيق الأكثر كفاءة لمستخدميك. يمكن لخبراتهم أن تزيل متاعب إنشاء تطبيق من البداية. يمكنك أن تطلب من AppMaster الحصول على قائمة بالشركاء الرسميين مع مهندسين مرخصين يمكنهم إنشاء تطبيقك بواسطة AppMaster. لذا ، فإن السؤال الحقيقي ليس هل يمكنك إنشاء تطبيق جوال بنفسك ، بل هل تريد ذلك؟

هل يمكنني إنشاء تطبيق بدون تشفير؟

إذن ، لديك فكرة التطبيق المذهلة التي ترغب في إنشائها ، لكنك لست مبرمجًا! هل لا يزال بإمكانك إنشاء تطبيقات يجدها المستخدمون مفيدة؟ الجواب نعم! فكرة التطبيق الرائعة الخاصة بك ممكنة مع الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على كود ، مثل AppMaster.

يعد إنشاء تطبيق بدون رمز سلسًا مع منصة AppMaster. يعتمد نجاح إنشاء تطبيق جوالك على اختيار أفضل فريق ومنصة لتطوير التطبيقات. يمنح AppMaster الشركات مزايا تطوير التطبيقات دون عناء!

مهما كانت فكرة تطبيقك ، يمكن لـ AppMaster بناء حلول تطبيقات لتلبية احتياجات عملك. نحن نبني تطبيقات موثوقة وفعالة وتفي باحتياجات مستخدميك بشكل ملائم. يحتوي AppMaster أيضًا على دعم وصيانة مستمر للعملاء ممتازين. حدد موعدًا لاستشارتك اليوم مع فريق الخبراء لدينا من مطوري البرامج بدون أكواد ، اليوم!