اليوغا هي ممارسة مفيدة للغاية وفعالة للعقل والجسم توفر مجموعة واسعة من الفوائد العاطفية والجسدية والروحية. وبحسب الإحصائيات فإن العدد التقديري لممارسي اليوجا حول العالم 300 مليون ، وصناعة اليوجا العالمية تقدر بـ 80 مليار دولار أمريكي. تشير هذه الإحصائيات إلى الشعبية الهائلة لليوغا. يمكن أن يكون هناك العديد من الأسباب المختلفة التي تجعلك ترغب في بدء ممارسة اليوجا. حتى إذا كنت من ممارسي اليوغا ذوي الخبرة ، يجب أن تبدأ في استخدام الأدوات والتكنولوجيا الحديثة كتطبيق يوغا فعال على الهاتف المحمول لتحسين لياقتك ورفاهيتك بشكل عام.

لذلك ، إذا كنت تبحث عن دليل شامل لإنشاء تطبيق يوغا بدون تشفير ، فأنت في المكان المثالي. بنهاية هذه المقالة ، ستتعلم المهارات الأساسية والمعرفة التي تحتاجها لاستخدام AppMaster لتطوير تطبيق اليوجا وإنشاء تطبيق سهل الاستخدام لتتبع روتينك الرياضي والتمارين الرياضية. بادئ ذي بدء ، لنبدأ ببعض الأساسيات.

كيف أبدأ تطبيق اليوغا في المنزل؟



تزداد شعبية اليوجا لأن المزيد من الناس يدركون فوائدها الجسدية والنفسية. يقول غالبية الأشخاص الذين يمارسون اليوجا إنهم مهتمون بالتنمية الذاتية وتعزيز روحانياتهم. يجب مراعاة هذه العوامل عند تطوير تطبيق يوغا لضمان استمرار تفاعل المستخدمين واهتمامهم بممارسة اليوجا من خلال التطبيق.





عندما تفكر في عوامل مثل كيفية بدء اليوجا من خلال تطبيق الهاتف المحمول ، يجب أن تفكر في عوامل مختلفة مثل الجمهور المستهدف لتحديد ما يبحثون عنه. قد تتطلع أنواع مختلفة من الجمهور إلى ممارسة اليوجا لأسباب مختلفة ، مثل التخلص من العادات السيئة من حياتهم ، وتعديل نمط حياتهم ، والتغلب على المرض ، وتحسين صحتهم ورفاههم بشكل عام.

ميزات تطبيق اليوغا



عندما يتعلق الأمر بإضافة ميزات مختلفة إلى تطبيق يوغا للجوال ، يمكنك التفكير في العديد من الميزات والوظائف المختلفة وفقًا لمتطلباتك. طريقة موثوقة للتأكد من إضافة جميع الميزات الأساسية هي التفكير في نفسك كجمهور مستهدف والنظر في الوظائف التي تتوقعها من تطبيق اليوغا. فيما يلي بعض أهم الميزات التي يجب عليك إضافتها إلى تطبيق اليوغا.

دروس اليوغا



الهدف من إنشاء تطبيق يوغا وتنزيله هو التأكد من قدرتك على الاحتفاظ بجميع سجلات جلسات أو دروس اليوجا. لذلك ، يجب أن يحتوي التطبيق على قسم خاص بفصول اليوجا حيث يمكنك إضافة مجموعة متنوعة من الصور ومقاطع الفيديو والرسوم المتحركة. يحب مدربون اليوجا هذه الميزة أيضًا لأنها تتيح لهم الحفاظ على جدول منظم جيدًا لفصولهم الدراسية. هناك حاجة كبيرة لتطبيق يمكنه السماح لمدربي اليوغا بإعادة جدولة دروس اليوجا أو تأجيلها بسهولة في حالة الطوارئ ، لذلك يجب إضافة هذه الميزة أيضًا.

مقالات



يمكن أن تؤدي إضافة قسم مدونة إلى تطبيق اليوغا الخاص بك إلى نقل فكرتك إلى المستوى التالي. يرغب الكثير من الناس في اكتساب المعرفة حول اليوجا وتعلم كيفية ممارستها. تطبيق اليوجا المحمول المصمم جيدًا هو التطبيق المفيد لكل من المبتدئين وخبراء اليوجا. لذلك ، يعد دمج قسم اليوغا في تطبيق اليوغا الخاص بك طريقة رائعة لتلبية احتياجات جمهور أوسع. سيعزز ذلك أيضًا من فرص أن يصبح تطبيقك أكثر شهرة ونجاحًا حيث سيشارك الأشخاص روابط المدونة على منصات الوسائط الاجتماعية. وبالمثل ، يمكن للمدرسين أيضًا إحالة طلاب اليوجا إلى المدونات أو مقاطع الفيديو في تطبيقك ، وهو أمر مفيد في اكتساب التقدير والمصداقية.

تسجيل



يجب ألا تتجاهل أهمية تقديم محتوى مخصص لأن المزيد والمزيد من المستخدمين يطلبون مثل هذا المحتوى في الوقت الحاضر. علاوة على ذلك ، إذا كنت تخطط لتقديم عمليات شراء داخل التطبيق من خلال تطبيق اليوغا الخاص بك ، فيجب عليك تضمين وظائف التسجيل وتسجيل الدخول. تأكد من أن عملية التسجيل سريعة وسهلة بحيث يمكن لأي شخص التسجيل في تطبيقك من خلال توفير المعلومات الأساسية مثل الاسم والعمر ومعلومات الاتصال ومقدمة موجزة. في الوقت الحاضر ، يعد التكامل مع منصات الوسائط الاجتماعية أمرًا سهلاً ، لذلك يجب أن توفر خيارًا لإنشاء حساب جديد عبر Facebook و Gmail والشبكات الأخرى المماثلة.

إشعارات



السبب الأكثر ترجيحًا وراء قيام شخص ما بتثبيت تطبيق يوغا على هاتفه المحمول هو أنه يرغب في تطوير روتين يوغا لتحقيق أقصى فوائده. يمكنك مساعدتهم على القيام بذلك من خلال دفع الإخطارات. هذه الميزة ضرورية لأننا ، كمستخدمين ، نميل إلى نسيانها إذا كنا لا نستخدم تطبيقًا بانتظام. ومن ثم ، ستساعدك الإشعارات اليومية على إقامة اتصال مع مستخدمي تطبيق اليوغا الخاص بك. هناك طرق مختلفة لاستخدام دفع الإخطارات لزيادة تفاعلك مع المستخدمين. على سبيل المثال ، يمكنك إرسال اقتباسات تحفيزية يومية أو مناقشة بإيجاز فوائد اليوغا لإلهام المستخدمين لحضور دروس اليوغا. علاوة على ذلك ، تعد الإشعارات مفيدة أيضًا في تذكير المستخدمين بالأنشطة والأحداث القادمة القريبة.

متجر على الانترنت



أصبح الاتجاه المتمثل في تقديم عمليات الشراء داخل التطبيق أكثر شيوعًا وشعبية ، خاصة بعد جائحة COVID-19 ، عندما تكون صناعة التجارة الإلكترونية في ازدياد. هناك العديد من المنتجات والخدمات المختلفة للبيع في صناعة اليوجا. على سبيل المثال ، فستان لليوغا ، والحصير ، والحقائب ، والمناشف ، وصفقات المنتجات لإنشاء منطقة للتأمل ، والعديد من المنتجات الأخرى التي تعزز فوائد اليوغا. إذا اخترت إضافة متجر عبر الإنترنت إلى تطبيق اليوغا الخاص بك ، فسيتعين عليك التركيز على تنفيذ بوابات دفع فعالة وآمنة. يفضل المستخدمون التطبيقات والمتاجر مع مجموعة متنوعة من خيارات الدفع مثل بطاقة الائتمان / الخصم التقليدية والعديد من الخيارات المصرفية عبر الهاتف المحمول مثل PayPal و Apple Pay. بخلاف الميزات الموجودة في هذه القائمة ، تعد إضافة متجر عبر الإنترنت إلى تطبيق اليوغا الخاص بك ميزة اختيارية تمامًا لأنه من المحتمل أنك قد لا ترغب في بيع أي منتجات. لذلك ، يجب أن تفكر في متطلباتك الخاصة أولاً ثم تحديد الميزات التي تريد تقديمها لجمهورك المستهدف.

التحديات



تعد إضافة تحديات يومية وأسبوعية إلى تطبيقك طريقة أخرى موثوقة لتعزيز التفاعل مع مستخدمي التطبيق. ستدفع مثل هذه التحديات الناس إلى ممارسة اليوجا بانتظام ولديهم دافع جوهري لاستكمال التحديات. علاوة على ذلك ، إذا كنت ترغب في الاحتفاظ بمستخدمي التطبيق ، فيجب أن تكافئهم على إكمال التحديات. يمكن أن تكون المكافأة في شكل بسيط لشارة رقمية أو بعض القسائم لمتجرك عبر الإنترنت إذا كان لديك واحدة. الشعور بالإنجاز سيجلب رضا المستخدمين.

الأحداث



أحداث اليوجا تحظى بشعبية في جميع أنحاء العالم. يمكن أن يكون هناك العديد من الأحداث مثل ورش عمل اليوجا في الهواء الطلق ، وندوات لمعلمي اليوجا ، ودروس اليوجا المحلية ، والعديد من الأحداث الأخرى. يجب عليك إضافة ميزة لإنشاء وإدارة أحداث اليوغا حتى يتمكن المستخدمون من مواكبة جميع الأنشطة المتعلقة باليوغا. سيعزز أيضًا التفاعل مع تطبيقك من خلال العديد من الحملات والأحداث.

التصميم والتخطيط



يمكن أن يكون الهيكل العام والتخطيط ، أو من الناحية الفنية ، تصميم UX و UI للتطبيق ، هو عامل النجاح أو الفشل عندما يتعلق الأمر بنجاح وشعبية أي تطبيق جوال. يجب تقديم جميع الميزات المذكورة أعلاه بطريقة منطقية وسهلة الاستخدام. يميل المستخدمون إلى الحكم على مصداقية موقع الويب أو تطبيق الهاتف المحمول على أساس تصميمه. لذلك ، يجب أن تركز بشكل خاص على جعل التطبيق جذابًا وجذابًا وسهل الاستخدام بحيث يمكن لجميع أنواع المستخدمين استخدام ميزات مختلفة.

كم يكلف إنشاء تطبيق يوجا؟



يعتمد مقدار الوقت والمال اللازمين لتطوير تطبيق يوغا بشكل مباشر على نوع وعدد الميزات التي تريدها فيه. عوامل أخرى مثل الجمهور المستهدف ، وتعقيد تصميم UI / UX ، والوظائف المحددة ، وقابلية التوسع ، والنظام الأساسي المستهدف (iOS أو Android) تؤثر أيضًا على ميزانية تطوير تطبيق اليوغا. تتراوح التكلفة التقديرية المطلوبة لتطوير تطبيق يوغا احترافي بين 15000 دولار و 35000 دولار. من الواضح أن الطريقة التقليدية لتطوير تطبيق يوغا للجوال مكلفة ومعقدة. الشيء الجيد هو أن AppMaster يتيح لك توفير قدر كبير من المال والوقت والطاقة باستخدام نظام أساسي لا يحتوي على كود لإنشاء تطبيق موثوق وفعال وسهل الاستخدام.

كيف تصنع تطبيقًا لدروس الجيم واليوجا؟



الآن بعد أن أصبحت على دراية بالميزات الأساسية لتطبيق يوجا للجوال ، فأنت في وضع جيد لفهم كيف يمكنك إنشاء تطبيق لصالة الألعاب الرياضية أو مركز اللياقة البدنية أو دروس اليوغا الشخصية. اتبع هذه الخطوات الثلاث لإنشاء تطبيق سهل الاستخدام:

الخطوة 1 - التخطيط

يمكن القول إن التخطيط هو أهم جزء في أي مشروع ، بما في ذلك تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة. يجب عليك إجراء بحث شامل قبل اختيار نوع معين من تطبيقات اليوجا التي ترغب في إنشائها. تتضمن مرحلة التخطيط تحديد الجمهور المستهدف ، وتقييم حصة السوق المتوقعة ، والتوصل إلى حلول حديثة للتغلب على المنافسين. البيانات التي تم جمعها وتحليلها خلال هذه المرحلة مهمة طوال عملية التطوير. كما أنه يضع أساس وظائف تطبيق اليوغا ، والمقياس ، والميزانية ، والنظام الأساسي ، والتصميم العام.

الخطوة 2 - حدد حل التطوير

يعد تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة صناعة واسعة النطاق تقدم مجموعة واسعة من الحلول في شكل مجموعات تطوير مثل MEAN و MERN. يجب عليك اختيار تقنية مناسبة اعتمادًا على الميزات المتوقعة لتطبيقك ومن خلال النظر في التكلفة التي ترغب في إنفاقها لتطوير التطبيق. واحدة من أكثر الطرق فعالية ورخيصة لتطوير تطبيق يوغا هي الاعتماد على حل التطوير بدون كود من AppMaster. سيجعل عملية التطوير بأكملها أسهل وأسرع وبأسعار معقولة وأنظف. بخلاف ذلك ، من المحتمل أن يكون تعيين مطورين محترفين لاستخدام تقنيات تطوير متقدمة مثل React Native و Swift و JavaScript معقدًا ومكلفًا للغاية. نظرًا لأن تكلفة التطوير هي عامل حاسم رئيسي في تطوير تطبيق اليوغا ، فمن المستحسن أن تعتمد على حل تطوير لا يحتوي على كود.

الخطوة 3 - البناء والاختبار



تتمثل الخطوة الثالثة والأخيرة في تطوير تطبيق يوغا سهل الاستخدام في إنشاء التطبيق بجميع الوظائف والوظائف الأساسية المطلوبة ، كما تمت مناقشته أعلاه. بشكل عام ، من السهل تحقيق الوظائف الشائعة مثل التسجيل وخيارات البحث والتكامل مع شبكات التواصل الاجتماعي وتنفيذ بوابات الدفع. يُخصص معظم وقت التطوير عادةً للميزات الفريدة في التطبيق. على سبيل المثال ، تعد أقسام جلسات وأحداث اليوجا جزءًا فريدًا من تطبيق اليوجا للجوال. بمجرد إنشاء التطبيق ، يجب عليك اختباره جيدًا قبل تشغيله. تتضمن عملية الاختبار اكتشاف أنواع مختلفة من الأخطاء ومواطن الخلل وأوجه القصور المحتملة في التطبيق والقضاء عليها. يجب عليك إجراء اختبار قابلية الاستخدام قبل الإصدار الشامل لضمان تفاعل الجمهور المستهدف مع التطبيق بسهولة وكفاءة.

أي تطبيق يوجا مجاني تمامًا؟



نحن نعيش في العصر الرقمي ، لذا يمكنك بالتأكيد العثور على مجموعة واسعة من تطبيقات اليوجا المجانية للجوال على متجر Google Play ومتجر التطبيقات. تطبيقات مثل Yoga for Beginners Mind + Body و Simply Yoga و Grokker و Underbelly تركت بصماتها في صناعة تطبيقات اليوجا. يعد Asana Rebel واحدًا من أبرز تطبيقات اليوجا المجانية للجوال. يمكنك الوصول إلى جميع ميزاته المهمة مجانًا واستخدامها لإجراء تغييرات كبيرة في نمط الحياة من خلال خطط النظام الغذائي ونصائح التمارين وجلسات اليوجا المنتظمة. يتضمن قسمًا للتحديات اليومية يمكنك من خلاله الاحتفاظ بسجل للتدريبات اليومية ودروس اليوجا. بشكل عام ، Asana Rebel هو تطبيق يوغا مجاني مفيد لاستخدامه حتى تقوم بتطوير تطبيق اليوغا الخاص بك باستخدام AppMaster.





استنتاج



على الرغم من وجود العديد من تطبيقات اليوغا ، لا تزال هناك مساحة كبيرة لمزيد من التطبيقات والشركات للظهور في صناعة اليوجا لأنها صناعة تنمو باستمرار. لقد جعل الوباء العالمي الأشخاص أكثر اهتمامًا بتطبيقات الصحة والعافية ، لذا يجب الاستفادة من هذه الفرصة وتطوير تطبيق يوغا باتباع النصائح والحيل التي تمت مناقشتها خلال هذه المقالة. يمكن أن يؤدي تطبيق اليوغا الناجح إلى إحداث تغييرات كبيرة في المجتمع من خلال تشجيع الناس على أن يصبحوا أكثر صحة وأكثر لياقة. وبالمثل ، يمكن أن تكون فرصة مالية كبيرة للأشخاص المشاركين في تطوير وتسويق تطبيق يوغا لتشجيع الناس على ممارسة اليوجا والحصول على فوائدها العديدة.







