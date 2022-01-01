释放你的人力资源团队的潜力

有了 AppMaster，人力资源流程可以实现自动化，这将使工作人员能够以更高的效率来处理手头的重要任务。
记录管理的自动化将减少负担，节省宝贵的时间，否则这些时间将浪费在筛选成捆的文件上。有了人力资源管理应用程序，员工只需点击一下就可以在任何时候访问任何信息。
通过使用自助服务门户进行自我入职，将使新入职者能够适应一个组织。这一过程的自动化将保持信息的更新，减少数据丢失和手工输入错误的机会。
有了无码应用，在这些过程中没有使用一张纸。此外，员工可以使用任何设备申请、编辑或取消请求。通过智能自动化，这些任务可以顺利和安全地进行。
通过人力资源管理自动化和使用无代码应用程序，接受员工和经理的培训请求和建议并对其进行分类，以及收集参会者的重要员工反馈等等都可以自动化。
通过人力资源管理自动化，所有的绩效管理过程，如设定目标、跟踪成就、奖励和表彰，到完成季度和年度评估过程；都被数字化了。
事实证明，处理每一笔费用，然后由经理审查，最后转交给会计部门的程序是乏味和重复的。有了AppMaster，上述所有的手工程序都可以自动化。
我们希望向您展示无代码可以为您的组织带来多大的力量。通过AppMaster，创建一个强大的人力资源应用程序或平台可以像ABC一样简单。要求对AppMaster进行快速介绍，了解我们的平台如何帮助你为你的人力资源团队建立一个惊人的无代码工具。