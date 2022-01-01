أطلق العنان لإمكانات فريق الموارد البشرية لديك

جرب أفضل ما في أتمتة الموارد البشرية مع AppMaster. من الالتحاق على متن الطائرة إلى خارجها وجميع العمليات بينهما ، يمكن أتمتة كل شيء من أجل إدارة سير عمل سلسة. أتمتة الموارد البشرية تؤدي إلى تحسين الموارد البشرية.
AppMaster هو حل ثوري ناشئ يتم من خلاله تحسين كفاءة وفعالية قسم الموارد البشرية بشكل كبير من خلال زيادة الامتثال والتعاون وزيادة الإنتاجية.
تبسيط عملية اتخاذ القرار من خلال التعمق في البيانات التي تم إنشاؤها من تطبيقات نظام إدارة الموارد البشرية المختلفة من خلال استخدام التقارير ولوحات المعلومات المتقدمة. قم ببناء لوحات معلومات مخصصة مع رؤى قابلة للتنفيذ والمضي قدمًا بشكل أسرع!
أنشئ بوابات ذاتية الخدمة وتطبيقات HRMS لأتمتة جميع عملياتك اليدوية والسماح لموظفيك بالوصول إلى معلومات الشركة ومعالجة الطلبات والمزيد. كل ذلك ببساطة عن طريق تجهيز نظام الموارد البشرية الخاص بك للقيام بذلك!
باستخدام AppMaster، يمكن أتمتة عمليات الموارد البشرية مما سيسمح للموظفين بالحضور إلى المهام المهمة في متناول اليد بكفاءة أكبر.
ستعمل أتمتة إدارة السجلات على تقليل العبء وتوفير الوقت الثمين الذي كان من الممكن أن يضيع في غربلة حزم الأعمال الورقية. باستخدام تطبيق إدارة الموارد البشرية ، يمكن للموظف الوصول إلى أي معلومات في أي وقت بنقرة واحدة فقط.
سيسمح الإعداد الذاتي من خلال استخدام بوابات الخدمة الذاتية للمنضمين الجدد بالراحة مع المنظمة. ستؤدي أتمتة هذه العملية إلى الحفاظ على المعلومات محدثة وتقليل فرص فقدان البيانات وأخطاء الإدخال اليدوي.
مع تطبيق بدون رمز ، لا يتم استخدام ورقة واحدة في هذه العمليات. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للموظفين تطبيق أو تعديل أو إلغاء الطلبات باستخدام أي جهاز. باستخدام الأتمتة الذكية ، يمكن تنفيذ هذه المهام بسلاسة وأمان.
من خلال أتمتة إدارة الموارد البشرية واستخدام تطبيق بدون رمز ، يمكن أتمتة قبول طلبات التدريب والاقتراحات من الموظفين والمديرين وتصنيفها ، وجمع تعليقات الموظفين الحيوية من الحضور وأكثر من ذلك بكثير.
مع أتمتة إدارة الموارد البشرية ، جميع عمليات إدارة الأداء مثل تحديد الأهداف وتتبع الإنجازات والمكافآت والتقدير لإكمال عملية التقييم ربع السنوية والسنوية ؛ يتم رقمنتها.
ثبت أن إجراءات معالجة كل مصروفات ، ثم مراجعتها من قبل المدير ، وأخيراً ، إحالتها إلى قسم المحاسبة كانت مملة ومتكررة. باستخدام AppMaster ، يمكن أتمتة جميع العمليات اليدوية المذكورة أعلاه.
نريد أن نظهر لك مدى قوة عدم وجود رمز لمؤسستك. باستخدام AppMaster ، يمكن أن يكون إنشاء تطبيق أو نظام أساسي قوي للموارد البشرية أمرًا سهلاً مثل ABC. اطلب مقدمة سريعة عن AppMaster وتعلم كيف يمكن لمنصتنا أن تساعدك في بناء أداة رائعة بدون كود لفريق الموارد البشرية لديك.