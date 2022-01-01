أطلق العنان لإمكانات فريق الموارد البشرية لديك

مع تطبيق بدون رمز ، لا يتم استخدام ورقة واحدة في هذه العمليات. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للموظفين تطبيق أو تعديل أو إلغاء الطلبات باستخدام أي جهاز. باستخدام الأتمتة الذكية ، يمكن تنفيذ هذه المهام بسلاسة وأمان.