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Раскройте потенциал вашей HR-команды

Испытайте лучшие возможности автоматизации управления персоналом с помощью AppMaster. От регистрации до увольнения и всех промежуточных процессов все можно автоматизировать для управления рабочим процессом. Автоматизация HR ведет к лучшим результатам.

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Раскройте потенциал вашей HR-команды
NO-CODE ДЛЯ HR-команд

Что умеет AppMaster?

AppMaster — это новое революционное решение, благодаря которому эффективность работы отдела кадров значительно повышается за счёт более строгого соблюдения требований, совместной работы и повышения производительности.

Полезная информация
Полезная информация

Упростите процесс принятия решений, углубляясь в данные, собранный из различных приложений, с помощью расширенных отчётов и информационных панелей. Создавайте настраиваемые информационные панели с полезными данными и двигайтесь вперед быстрее!

Автоматизация процессов
Автоматизация процессов

Создавайте порталы самообслуживания и приложения HR, чтобы автоматизировать все ручные процессы и позволить вашим сотрудникам получать доступ к информации о компании, обрабатывать запросы и многое другое. И все это, просто оборудовав вашу систему управления персоналом!

ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Что делает AppMaster особенным?

С помощью AppMaster можно автоматизировать процессы управления персоналом, что позволит персоналу выполнять важные текущие задачи с большей эффективностью.

Управление документами

Управление документами

Автоматизация управления документами уменьшит нагрузку и сэкономит драгоценное время, которое в противном случае было бы потрачено на просеивание пачки документов. С помощью приложения сотрудник может получить доступ к любой информации в любое время всего одним щелчком мыши.

Приём сотрудников

Приём сотрудников

Самостоятельный онбординг с помощью онлайн-форм и порталов самообслуживания позволит новым сотрудникам освоиться в организации. Автоматизация этого процесса обеспечит актуальность информации и снизит вероятность потери данных и ошибок при ручном вводе.

Управление отпусками

Управление отпусками

При использовании приложения в этих процессах не используется бумага. Кроме того, сотрудники могут подавать, редактировать или отменять запросы с любого устройства. Благодаря интеллектуальной автоматизации эти задачи могут выполняться плавно и безопасно.

Управление обучением

Управление обучением

С помощью автоматизации управления персоналом и использования приложения можно автоматизировать прием и классификацию запросов и предложений на обучение от сотрудников и менеджеров, сбор отзывов от участников и многое другое.

Управление производительностью

Управление производительностью

Благодаря автоматизации управления персоналом все процессы управления эффективностью, от постановки целей, отслеживания достижений, вознаграждений, до завершения процесса ежеквартальной и годовой оценки будут оцифрованы и поставлены на поток.

Управление увольнениями

Управление увольнениями

Процедура обработки каждого расхода, сведения отпускных и их проверки менеджером и, наконец, направления в бухгалтерию кажется утомительной и повторяющейся. С AppMaster все вышеперечисленные ручные процессы можно автоматизировать.

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Интересно, как AppMaster может помочь вам обновить управление персоналом?

Мы хотим показать вам, насколько эффективным может быть отказ от кода для вашей организации. С AppMaster создать надежное приложение или платформу для управления персоналом будет проще простого. Запросите краткое введение в AppMaster и узнайте, как наша платформа может помочь вам создать потрясающий инструмент без кода для вашей HR-команды.

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