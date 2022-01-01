İK ekibinizin potansiyelini ortaya çıkarın

Kodsuz bir uygulama ile bu işlemlerde tek bir kağıt kullanılmamaktadır. Ek olarak, çalışanlar herhangi bir cihazı kullanarak istekleri uygulayabilir, düzenleyebilir veya iptal edebilir. Akıllı otomasyon ile bu görevler sorunsuz ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilir.