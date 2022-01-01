İK ekibinizin potansiyelini ortaya çıkarın

AppMasterile en iyi İK otomasyonunu deneyimleyin. Girişten çıkışa ve aradaki tüm süreçler, sorunsuz bir iş akışı yönetimi için her şey otomatikleştirilebilir. İK otomasyonu daha iyi İK'ya yol açar.
AppMaster , daha yüksek uyumluluk, işbirliği ve artan üretkenlik yoluyla İK departmanının verimliliğinin ve etkinliğinin büyük ölçüde iyileştirildiği, gelişmekte olan devrim niteliğinde bir çözümdür.
Gelişmiş raporlar ve panolar kullanarak çeşitli HRMS uygulamalarından oluşturulan verileri derinlemesine inceleyerek karar verme sürecinizi basitleştirin. Eyleme geçirilebilir içgörülerle özel panolar oluşturun ve daha hızlı ilerleyin!
Tüm manuel süreçlerinizi otomatikleştirmek ve çalışanlarınızın şirket bilgilerine, süreç taleplerine ve daha fazlasına erişmesine izin vermek için self servis portallar ve İKYS uygulamaları oluşturun. Bunu yapmak için sadece İK sisteminizi donatarak!
AppMasterile, İnsan Kaynakları süreçleri otomatikleştirilebilir, bu da personelin eldeki önemli görevlere daha yüksek verimlilikle katılmasını sağlar.
Kayıt yönetiminin otomasyonu, yükü azaltacak ve aksi takdirde evrak işleriyle uğraşırken boşa harcanacak değerli zamandan tasarruf sağlayacaktır. Bir insan kaynakları yönetimi uygulaması ile çalışan herhangi bir zamanda herhangi bir bilgiye tek bir tıklama ile erişebilir.
Self servis portalların kullanımı yoluyla kendi kendine katılım, yeni katılanların bir organizasyonda rahat etmelerini sağlayacaktır. Bu sürecin otomasyonu, bilgileri güncel tutacak ve veri kaybı ve manuel giriş hataları olasılığını azaltacaktır.
Kodsuz bir uygulama ile bu işlemlerde tek bir kağıt kullanılmamaktadır. Ek olarak, çalışanlar herhangi bir cihazı kullanarak istekleri uygulayabilir, düzenleyebilir veya iptal edebilir. Akıllı otomasyon ile bu görevler sorunsuz ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilir.
İKY otomasyonu ve kodsuz bir uygulamanın kullanılmasıyla, çalışanlardan ve yöneticilerden gelen eğitim taleplerini ve önerilerini kabul etmek ve sınıflandırmak ve katılımcılardan önemli çalışan geri bildirimlerini toplamak ve çok daha fazlası otomatikleştirilebilir.
İKY otomasyonu ile üç aylık ve yıllık değerlendirme sürecinin tamamlanmasına kadar hedef belirleme, başarı, ödül ve takdir takibi gibi tüm performans yönetimi süreçleri; dijitalleştirilir.
Her masrafın işlenmesi, ardından yönetici tarafından gözden geçirilmesi ve son olarak muhasebe departmanına iletilmesi prosedürü sıkıcı ve tekrarlayıcıydı. AppMaster ile yukarıdaki tüm manuel işlemler otomatikleştirilebilir.
Size kuruluşunuz için kodun ne kadar güçlü olabileceğini göstermek istiyoruz. AppMaster ile sağlam bir İK uygulaması veya platformu oluşturmak ABC kadar kolay olabilir. AppMaster'a hızlı bir giriş isteyin ve platformumuzun İK ekibiniz için kod içermeyen harika bir araç oluşturmanıza nasıl yardımcı olabileceğini öğrenin.