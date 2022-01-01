用无代码构建医疗保健解决方案

预测模型

通过提供一种更容易的方式来创建用户友好的应用程序，AppMaster可以改善健康记录的数据收集，以实现先进的预测建模。这样的应用程序将减少收集中的错误，使数据标准化，并使医疗机构有更好的方式来确保符合HIPAA。有了我们，医疗专业人员比以往任何时候都更容易简化数据收集、存储和检索过程，可以改善病人的治疗效果。