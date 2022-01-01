用无代码构建医疗保健解决方案

AppMaster帮助拥抱远程医疗和虚拟医疗的崛起。提供医疗服务，为患者提供一个具有成本效益和方便的方式来获得不同形式的护理。
通过提供一种更容易的方式来创建用户友好的应用程序，AppMaster可以改善健康记录的数据收集，以实现先进的预测建模。这样的应用程序将减少收集中的错误，使数据标准化，并使医疗机构有更好的方式来确保符合HIPAA。有了我们，医疗专业人员比以往任何时候都更容易简化数据收集、存储和检索过程，可以改善病人的治疗效果。
通过引入注册新病人的数字表格和提供一流的数字入院体验的仪表板，使医疗服务数字化先行。构建工作流程，管理病人在你的系统中的进展，从登记入住到出院结算，无需一行代码。让医疗机构有能力更快、更安全地建立强大的软件，使他们能够充分利用堆积如山的数据。
无代码医疗是一个重要的工具，促进了从电子医疗报告（EMR）到建立医疗组织的数字基础设施的一切，而无需编写一行代码。
AppMaster 允许快速创建应用程序，以及通过API进行无缝集成，实现标准化的访问和认证管理。
实现更好的数据可及性，以协调设备的使用。例如，一个应用程序可以提供最新的可用床位信息。
无码环境可以通过创建一个寻找护理提供者和预约的方法来协助远程护理计划。
可以利用AppMaster 来构建病人门户网站，以汇总病人的病历、预约和管理处方。
使用 AppMaster，可以很容易地快速建立一个基于网络的表格。这可以帮助接收病人信息或更有效地安排预约。
为智能聊天机器人编程。这些聊天机器人使用自然语言处理（NLP），在日常对话中回应用户需求。
AppMaster可以缓解集成障碍，使其更容易将外部数据源拉入数百个服务的应用程序和工作流程。
医疗保健应用的开发必须考虑到隐私、安全和合规性，这一点至关重要。这就要求每个技术解决方案都要有一个认证过程。 {productName} 允许所有应用程序在一个安全和符合HIPAA的环境中建立。
AppMaster 提供了医疗机构在市场上寻找无代码应用开发平台时需要的所有功能。这些功能包括。
通过一个中央存储库充分利用你的记录，并创建有洞察力的重要报告。使用AppMaster环境来建立一个自动分配员工工作的应用程序。我们能够使各种以前的手工工作流程数字化和自动化，而不需要花费大量的精力去经历12到18个月的应用开发过程。
我们希望向您展示无代码可以为您的组织带来多大的力量。有了AppMaster，创建一个强大的医疗保健应用程序或平台可以像ABC一样简单。要求对AppMaster进行快速介绍，了解我们的平台如何帮助你为你的团队建立一个惊人的无代码工具。