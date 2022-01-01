بناء حلول الرعاية الصحية بدون كود

علاج شخصي

اجعل الرعاية الصحية رقمية في المقام الأول من خلال تقديم نماذج رقمية تسجل المرضى الجدد ولوحات المعلومات التي توفر تجربة تأهيل رقمية من الدرجة الأولى. أنشئ تدفقات عمل تدير كيفية تقدم المرضى في نظامك ، من التسجيل أثناء تسجيل الوصول إلى الفواتير أثناء الخروج من المستشفى ، دون سطر واحد من التعليمات البرمجية. امنح مقدمي الرعاية الصحية القدرة على إنشاء برامج قوية بشكل أسرع وأكثر أمانًا ، مما يمكنهم من تحقيق أقصى استفادة من تلال البيانات.