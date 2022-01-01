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بناء حلول الرعاية الصحية بدون كود

تعمل التقنيات القابلة للارتداء والتطبيب عن بُعد والنمذجة التنبؤية جميعها حاليًا على تغيير الرعاية الصحية بالشكل الذي نعرفه. يعمل AppMaster على تمكين مقدمي الرعاية الصحية من إنشاء بوابات وتطبيقات وقواعد بيانات بسهولة.

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بناء حلول الرعاية الصحية بدون كود
لا يوجد رمز للرعاية الصحية

ما الذي يمكن أن يفعله AppMaster ؟

يساعد AppMaster في احتضان صعود الرعاية الصحية عن بُعد والرعاية الصحية الافتراضية. تقديم خدمات الرعاية الصحية ، وتوفير وسيلة فعالة من حيث التكلفة ومريحة للمرضى للوصول إلى أشكال مختلفة من الرعاية.

النمذجة التنبؤية
النمذجة التنبؤية

من خلال توفير طريقة أسهل لإنشاء تطبيقات سهلة الاستخدام ، يمكن لـ AppMaster تحسين جمع البيانات من السجلات الصحية لتمكين النمذجة التنبؤية المتقدمة. ستعمل مثل هذه التطبيقات على تقليل الأخطاء في التجميع ، وتوحيد البيانات ، والسماح لمقدمي الرعاية الصحية بطريقة أفضل لضمان الامتثال لقانون HIPAA. معنا ، أصبح من الأسهل من أي وقت مضى للمهنيين الطبيين تبسيط عمليات جمع البيانات وتخزينها واسترجاعها التي يمكن أن تحسن نتائج المرضى.

علاج شخصي
علاج شخصي

اجعل الرعاية الصحية رقمية في المقام الأول من خلال تقديم نماذج رقمية تسجل المرضى الجدد ولوحات المعلومات التي توفر تجربة تأهيل رقمية من الدرجة الأولى. أنشئ تدفقات عمل تدير كيفية تقدم المرضى في نظامك ، من التسجيل أثناء تسجيل الوصول إلى الفواتير أثناء الخروج من المستشفى ، دون سطر واحد من التعليمات البرمجية. امنح مقدمي الرعاية الصحية القدرة على إنشاء برامج قوية بشكل أسرع وأكثر أمانًا ، مما يمكنهم من تحقيق أقصى استفادة من تلال البيانات.

الرعاية الصحية على طريق التحول الرقمي

يعد عدم وجود رمز للرعاية الصحية أداة مهمة ، حيث يسهل كل شيء من التقارير الطبية الإلكترونية (EMR) إلى بناء البنية التحتية الرقمية للمؤسسات الطبية دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية.

إدارة المرضى والموظفين إدارة المرضى والموظفين
السجلات الطبية الإلكترونية السجلات الطبية الإلكترونية
الجدولة والمواعيد الجدولة والمواعيد
إدارة الاستفسارات والمطالبات إدارة الاستفسارات والمطالبات
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كل الأدوات المطلوبة

ما الذي يجعل AppMaster مميزًا؟

يسمحAppMaster للإنشاء السريع للتطبيقات ، فضلاً عن التكامل السلس عبر واجهات برمجة التطبيقات للوصول القياسي وإدارة المصادقة.

تحسين التوزيع

تحسين التوزيع

تمكين الوصول إلى البيانات بشكل أفضل لتنسيق استخدام المعدات. على سبيل المثال ، يمكن أن يوفر التطبيق معلومات محدثة عن الأسرة المتاحة.

تسهيل عن بعد

تسهيل عن بعد

يمكن أن تساعد البيئات التي لا تحتوي على رمز في تخطيط الرعاية عن بُعد من خلال إنشاء طريقة للعثور على مقدم رعاية وحجز المواعيد.

بوابات المرضى

بوابات المرضى

يمكن استخدامAppMaster لإنشاء بوابات للمرضى لتجميع التواريخ الطبية للمرضى والمواعيد وإدارة الوصفات الطبية.

نماذج للبيانات

نماذج للبيانات

باستخدام AppMaster، من السهل إنشاء نموذج مستند إلى الويب بسرعة. يمكن أن يساعد ذلك في الحصول على معلومات المريض أو تحديد المواعيد بشكل أكثر كفاءة.

إنشاء وكلاء افتراضيين

إنشاء وكلاء افتراضيين

برمجة روبوتات المحادثة الذكية. تستخدم روبوتات المحادثة هذه معالجة اللغة الطبيعية (NLP) للاستجابة لاحتياجات المستخدم في الحوار اليومي.

تكامل البيانات

تكامل البيانات

يمكن أن يخفف AppMaster عقبات التكامل ، مما يسهل سحب مصادر البيانات الخارجية إلى التطبيقات ومهام سير العمل من مئات الخدمات.

آمن ومتوافق مع HIPAA
آمن ومتوافق مع HIPAA آمن ومتوافق مع HIPAA

من الأهمية بمكان أن يتم تطوير تطبيقات الرعاية الصحية مع مراعاة الخصوصية والأمان والامتثال. هذا يستدعي عملية اعتماد متضمنة لكل حل تقني. يسمح {productName} بإنشاء جميع التطبيقات في بيئة آمنة ومتوافقة مع HIPAA.

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أهم الميزات

AppMaster هو النظام الأساسي بدون تعليمات برمجية الذي يلبي احتياجاتك على أفضل وجه

يوفرAppMaster جميع الميزات التي تبحث عنها مؤسسات الرعاية الصحية عندما تكون في السوق لمنصة تطوير تطبيقات بدون تعليمات برمجية. تشمل هذه الميزات:

  • القدرة على استخدام الأجهزة المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة سطح المكتب القدرة على استخدام الأجهزة المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة سطح المكتب
  • سحابة استضافة سحابة استضافة
  • متوافق مع HIPAA متوافق مع HIPAA
  • إمكانية التشغيل البيني مع أنظمة تكنولوجيا المعلومات الصحية الأخرى إمكانية التشغيل البيني مع أنظمة تكنولوجيا المعلومات الصحية الأخرى
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إدارة الموظفين والمخزون والسجلات
إدارة الموظفين والمخزون والسجلات إدارة الموظفين والمخزون والسجلات

حقق أقصى استفادة من سجلاتك من خلال مستودع مركزي وأنشئ تقارير ثاقبة مهمة. استخدم بيئة AppMaster لإنشاء تطبيق يقوم بأتمتة تعيين الموظفين في الوظائف. نحن نمكّن القدرة على رقمنة وأتمتة جميع أنواع مهام سير العمل اليدوية سابقًا دون إنفاق قدر هائل من الجهد خلال عملية تطوير التطبيق من 12 إلى 18 شهرًا.

أنشئ تطبيقك مجانًا
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هل تشعر بالفضول حيال كيف يمكن أن يساعدك AppMaster في تحويل الرعاية الصحية؟

نريد أن نظهر لك مدى قوة عدم وجود رمز لمؤسستك. باستخدام AppMaster ، يمكن أن يكون إنشاء تطبيق أو نظام أساسي قوي للرعاية الصحية أمرًا سهلاً مثل ABC. اطلب مقدمة سريعة إلى AppMaster وتعلم كيف يمكن لمنصتنا أن تساعدك في بناء أداة رائعة بدون كود لفريقك.

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