بناء حلول الرعاية الصحية بدون كود

تعمل التقنيات القابلة للارتداء والتطبيب عن بُعد والنمذجة التنبؤية جميعها حاليًا على تغيير الرعاية الصحية بالشكل الذي نعرفه. يعمل AppMaster على تمكين مقدمي الرعاية الصحية من إنشاء بوابات وتطبيقات وقواعد بيانات بسهولة.
يساعد AppMaster في احتضان صعود الرعاية الصحية عن بُعد والرعاية الصحية الافتراضية. تقديم خدمات الرعاية الصحية ، وتوفير وسيلة فعالة من حيث التكلفة ومريحة للمرضى للوصول إلى أشكال مختلفة من الرعاية.
من خلال توفير طريقة أسهل لإنشاء تطبيقات سهلة الاستخدام ، يمكن لـ AppMaster تحسين جمع البيانات من السجلات الصحية لتمكين النمذجة التنبؤية المتقدمة. ستعمل مثل هذه التطبيقات على تقليل الأخطاء في التجميع ، وتوحيد البيانات ، والسماح لمقدمي الرعاية الصحية بطريقة أفضل لضمان الامتثال لقانون HIPAA. معنا ، أصبح من الأسهل من أي وقت مضى للمهنيين الطبيين تبسيط عمليات جمع البيانات وتخزينها واسترجاعها التي يمكن أن تحسن نتائج المرضى.
اجعل الرعاية الصحية رقمية في المقام الأول من خلال تقديم نماذج رقمية تسجل المرضى الجدد ولوحات المعلومات التي توفر تجربة تأهيل رقمية من الدرجة الأولى. أنشئ تدفقات عمل تدير كيفية تقدم المرضى في نظامك ، من التسجيل أثناء تسجيل الوصول إلى الفواتير أثناء الخروج من المستشفى ، دون سطر واحد من التعليمات البرمجية. امنح مقدمي الرعاية الصحية القدرة على إنشاء برامج قوية بشكل أسرع وأكثر أمانًا ، مما يمكنهم من تحقيق أقصى استفادة من تلال البيانات.
يعد عدم وجود رمز للرعاية الصحية أداة مهمة ، حيث يسهل كل شيء من التقارير الطبية الإلكترونية (EMR) إلى بناء البنية التحتية الرقمية للمؤسسات الطبية دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية.
يسمحAppMaster للإنشاء السريع للتطبيقات ، فضلاً عن التكامل السلس عبر واجهات برمجة التطبيقات للوصول القياسي وإدارة المصادقة.
تمكين الوصول إلى البيانات بشكل أفضل لتنسيق استخدام المعدات. على سبيل المثال ، يمكن أن يوفر التطبيق معلومات محدثة عن الأسرة المتاحة.
يمكن أن تساعد البيئات التي لا تحتوي على رمز في تخطيط الرعاية عن بُعد من خلال إنشاء طريقة للعثور على مقدم رعاية وحجز المواعيد.
يمكن استخدامAppMaster لإنشاء بوابات للمرضى لتجميع التواريخ الطبية للمرضى والمواعيد وإدارة الوصفات الطبية.
باستخدام AppMaster، من السهل إنشاء نموذج مستند إلى الويب بسرعة. يمكن أن يساعد ذلك في الحصول على معلومات المريض أو تحديد المواعيد بشكل أكثر كفاءة.
برمجة روبوتات المحادثة الذكية. تستخدم روبوتات المحادثة هذه معالجة اللغة الطبيعية (NLP) للاستجابة لاحتياجات المستخدم في الحوار اليومي.
يمكن أن يخفف AppMaster عقبات التكامل ، مما يسهل سحب مصادر البيانات الخارجية إلى التطبيقات ومهام سير العمل من مئات الخدمات.
من الأهمية بمكان أن يتم تطوير تطبيقات الرعاية الصحية مع مراعاة الخصوصية والأمان والامتثال. هذا يستدعي عملية اعتماد متضمنة لكل حل تقني. يسمح {productName} بإنشاء جميع التطبيقات في بيئة آمنة ومتوافقة مع HIPAA.
يوفرAppMaster جميع الميزات التي تبحث عنها مؤسسات الرعاية الصحية عندما تكون في السوق لمنصة تطوير تطبيقات بدون تعليمات برمجية. تشمل هذه الميزات:
حقق أقصى استفادة من سجلاتك من خلال مستودع مركزي وأنشئ تقارير ثاقبة مهمة. استخدم بيئة AppMaster لإنشاء تطبيق يقوم بأتمتة تعيين الموظفين في الوظائف. نحن نمكّن القدرة على رقمنة وأتمتة جميع أنواع مهام سير العمل اليدوية سابقًا دون إنفاق قدر هائل من الجهد خلال عملية تطوير التطبيق من 12 إلى 18 شهرًا.
نريد أن نظهر لك مدى قوة عدم وجود رمز لمؤسستك. باستخدام AppMaster ، يمكن أن يكون إنشاء تطبيق أو نظام أساسي قوي للرعاية الصحية أمرًا سهلاً مثل ABC. اطلب مقدمة سريعة إلى AppMaster وتعلم كيف يمكن لمنصتنا أن تساعدك في بناء أداة رائعة بدون كود لفريقك.