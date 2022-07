Créer des solutions de santé avec No-Code

modélisation prédictive

En fournissant un moyen plus facile de créer des applications conviviales, AppMaster peut améliorer la collecte de données à partir des dossiers médicaux pour permettre une modélisation prédictive avancée. De telles applications réduiront les erreurs de collecte, standardiseront les données et permettront aux prestataires de soins de santé de mieux assurer la conformité HIPAA. Avec nous, il est plus facile que jamais pour les professionnels de la santé de rationaliser les processus de collecte, de stockage et de récupération des données qui peuvent améliorer les résultats des patients.