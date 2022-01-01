AppMaster ile büyütün.
ortağımız olun
Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

Kodsuz Sağlık Çözümleri Oluşturun

Giyilebilir teknolojiler, teletıp ve tahmine dayalı modelleme, şu anda bildiğimiz şekliyle sağlık hizmetlerini dönüştürüyor. AppMaster, sağlık hizmeti sağlayıcılarının kolaylıkla portallar, uygulamalar ve veritabanları oluşturmasını sağlar.

Şimdi ücretsiz deneyin Demo Rezervasyonu Yapın
Kodsuz Sağlık Çözümleri Oluşturun
SAĞLIK İÇİN KOD YOK

AppMaster ne yapabilir?

AppMaster, tele-sağlık ve sanal sağlık hizmetlerinin yükselişini benimsemeye yardımcı olur. Hastaların farklı bakım türlerine erişmeleri için uygun maliyetli ve uygun bir yol sağlayarak sağlık hizmetleri sunun.

Öngörülü Modelleme
Öngörülü Modelleme

AppMaster, kullanıcı dostu uygulamalar oluşturmak için daha kolay bir yol sağlayarak, gelişmiş tahmine dayalı modellemeyi etkinleştirmek için sağlık kayıtlarından veri toplamayı iyileştirebilir. Bu tür uygulamalar, toplamadaki hataları azaltacak, verileri standartlaştıracak ve sağlık hizmeti sağlayıcılarının HIPAA uyumluluğunu sağlamanın daha iyi bir yolunu sağlayacaktır. Bizimle, tıp uzmanlarının hasta sonuçlarını iyileştirebilecek veri toplama, depolama ve alma süreçlerini düzene sokması her zamankinden daha kolay.

Kişiye Özel Tedavi
Kişiye Özel Tedavi

Yeni hastaları kaydeden dijital formları ve birinci sınıf bir dijital işe alım deneyimi sağlayan gösterge tablolarını tanıtarak sağlık hizmetlerini dijitalde bir ilk haline getirin. Tek bir kod satırı olmadan, hastaların check-in sırasında kaydolmaktan taburcu olurken faturalandırmaya kadar sisteminizde nasıl ilerlediğini yöneten iş akışları oluşturun. Sağlık hizmeti sağlayıcılarına, güçlü yazılımları daha hızlı ve daha güvenli bir şekilde oluşturma yeteneği vererek, veri dağlarından en iyi şekilde yararlanmalarını sağlayın.

Dijital Dönüşüm Yolunda Sağlık

Sağlık hizmetleri için kodsuz, Elektronik Tıbbi Raporlardan (EMR) tıbbi kuruluşlar için tek bir kod satırı yazmadan dijital altyapı oluşturmaya kadar her şeyi kolaylaştıran önemli bir araçtır.

Hasta ve Personel Yönetimi Hasta ve Personel Yönetimi
Elektronik Tıbbi Kayıtlar Elektronik Tıbbi Kayıtlar
Planlama ve Randevular Planlama ve Randevular
Soru ve Talep Yönetimi Soru ve Talep Yönetimi
ÜCRETSİZ deneme sürümünü başlat
GEREKLİ TÜM ARAÇLAR

AppMaster 'i özel yapan nedir?

AppMaster , standartlaştırılmış erişim ve kimlik doğrulama yönetimi için API'ler aracılığıyla sorunsuz entegrasyonların yanı sıra uygulamaların hızlı bir şekilde oluşturulmasına olanak tanır.

Dağıtımı optimize et

Dağıtımı optimize et

Ekipman kullanımını koordine etmek için daha iyi veri erişilebilirliği sağlayın. Örneğin, bir uygulama mevcut yataklar hakkında güncel bilgiler sağlayabilir.

uzaktan kumandayı kolaylaştır

uzaktan kumandayı kolaylaştır

Kodsuz ortamlar, bir bakım sağlayıcı bulmanın ve randevu almanın bir yolunu oluşturarak uzaktan bakım planlamasına yardımcı olabilir.

Hasta portalları

Hasta portalları

AppMaster , hasta tıbbi geçmişlerini, randevuları toplamak ve reçeteleri yönetmek için hasta portalları oluşturmak için kullanılabilir.

Veri formları

Veri formları

AppMasterkullanarak, web tabanlı bir formu hızlı bir şekilde döndürmek kolaydır. Bu, hasta bilgilerinin alınmasına veya randevuların daha verimli bir şekilde planlanmasına yardımcı olabilir.

Sanal aracılar oluşturun

Sanal aracılar oluşturun

Akıllı sohbet robotları programlayın. Bu sohbet robotları, günlük diyalogda kullanıcı ihtiyaçlarına yanıt vermek için doğal dil işlemeyi (NLP) kullanır.

Verileri entegre edin

Verileri entegre edin

AppMaster, entegrasyon engellerini hafifleterek harici veri kaynaklarını yüzlerce hizmetten uygulamalara ve iş akışlarına çekmeyi kolaylaştırır.

HIPAA ile güvenli ve uyumlu
HIPAA ile güvenli ve uyumlu HIPAA ile güvenli ve uyumlu

Sağlık uygulamalarının gizlilik, güvenlik ve uyumluluk göz önünde bulundurularak geliştirilmesi çok önemlidir. Bu, her bir teknoloji çözümü için ilgili bir sertifika süreci gerektirir. {productName} , tüm uygulamaların güvenli ve HIPAA uyumlu bir ortamda oluşturulmasına olanak tanır.

Uygulamanızı Ücretsiz Olarak Oluşturun
En İyi Özellikler

AppMaster , ihtiyaçlarınıza en uygun kodsuz platformdur

AppMaster , sağlık kuruluşlarının kodsuz bir uygulama geliştirme platformu için piyasadayken aradığı tüm özellikleri sağlar. Bu tür özellikler şunları içerir:

  • Mobil, tablet ve masaüstü cihazlarla yetenek Mobil, tablet ve masaüstü cihazlarla yetenek
  • Bulut barındırma Bulut barındırma
  • HIPAA uyumlu HIPAA uyumlu
  • Diğer sağlık BT sistemleriyle birlikte çalışabilirlik Diğer sağlık BT sistemleriyle birlikte çalışabilirlik
ÜCRETSİZ deneme sürümünü başlat
Personel, Envanter ve Kayıtların Yönetimi
Personel, Envanter ve Kayıtların Yönetimi Personel, Envanter ve Kayıtların Yönetimi

Merkezi bir havuz aracılığıyla kayıtlarınızdan en iyi şekilde yararlanın ve önemli olan anlayışlı raporlar oluşturun. Çalışanların işlere atanmasını otomatikleştiren bir uygulama oluşturmak için AppMaster ortamını kullanın. 12 ila 18 aylık bir uygulama geliştirme sürecinden geçen çok büyük bir çaba harcamadan, önceden manuel olan her türlü iş akışını dijitalleştirme ve otomatikleştirme becerisini sağlıyoruz.

Uygulamanızı Ücretsiz Olarak Oluşturun
discuss ico

AppMaster'ın sağlık hizmetlerini dönüştürmenize nasıl yardımcı olabileceğini merak ediyor musunuz?

Size kuruluşunuz için kodun ne kadar güçlü olabileceğini göstermek istiyoruz. AppMaster ile sağlam bir sağlık uygulaması veya platformu oluşturmak ABC kadar kolay olabilir. AppMaster'a hızlı bir giriş isteyin ve platformumuzun ekibiniz için harika bir kodsuz araç oluşturmanıza nasıl yardımcı olabileceğini öğrenin.

Formu doldurun veya bize e-posta gönderin [email protected]