Kodsuz Sağlık Çözümleri Oluşturun

Personel, Envanter ve Kayıtların Yönetimi

Merkezi bir havuz aracılığıyla kayıtlarınızdan en iyi şekilde yararlanın ve önemli olan anlayışlı raporlar oluşturun. Çalışanların işlere atanmasını otomatikleştiren bir uygulama oluşturmak için AppMaster ortamını kullanın. 12 ila 18 aylık bir uygulama geliştirme sürecinden geçen çok büyük bir çaba harcamadan, önceden manuel olan her türlü iş akışını dijitalleştirme ve otomatikleştirme becerisini sağlıyoruz.