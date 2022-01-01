Kodsuz Sağlık Çözümleri Oluşturun

Giyilebilir teknolojiler, teletıp ve tahmine dayalı modelleme, şu anda bildiğimiz şekliyle sağlık hizmetlerini dönüştürüyor. AppMaster, sağlık hizmeti sağlayıcılarının kolaylıkla portallar, uygulamalar ve veritabanları oluşturmasını sağlar.
AppMaster, tele-sağlık ve sanal sağlık hizmetlerinin yükselişini benimsemeye yardımcı olur. Hastaların farklı bakım türlerine erişmeleri için uygun maliyetli ve uygun bir yol sağlayarak sağlık hizmetleri sunun.
AppMaster, kullanıcı dostu uygulamalar oluşturmak için daha kolay bir yol sağlayarak, gelişmiş tahmine dayalı modellemeyi etkinleştirmek için sağlık kayıtlarından veri toplamayı iyileştirebilir. Bu tür uygulamalar, toplamadaki hataları azaltacak, verileri standartlaştıracak ve sağlık hizmeti sağlayıcılarının HIPAA uyumluluğunu sağlamanın daha iyi bir yolunu sağlayacaktır. Bizimle, tıp uzmanlarının hasta sonuçlarını iyileştirebilecek veri toplama, depolama ve alma süreçlerini düzene sokması her zamankinden daha kolay.
Yeni hastaları kaydeden dijital formları ve birinci sınıf bir dijital işe alım deneyimi sağlayan gösterge tablolarını tanıtarak sağlık hizmetlerini dijitalde bir ilk haline getirin. Tek bir kod satırı olmadan, hastaların check-in sırasında kaydolmaktan taburcu olurken faturalandırmaya kadar sisteminizde nasıl ilerlediğini yöneten iş akışları oluşturun. Sağlık hizmeti sağlayıcılarına, güçlü yazılımları daha hızlı ve daha güvenli bir şekilde oluşturma yeteneği vererek, veri dağlarından en iyi şekilde yararlanmalarını sağlayın.
Sağlık hizmetleri için kodsuz, Elektronik Tıbbi Raporlardan (EMR) tıbbi kuruluşlar için tek bir kod satırı yazmadan dijital altyapı oluşturmaya kadar her şeyi kolaylaştıran önemli bir araçtır.
AppMaster , standartlaştırılmış erişim ve kimlik doğrulama yönetimi için API'ler aracılığıyla sorunsuz entegrasyonların yanı sıra uygulamaların hızlı bir şekilde oluşturulmasına olanak tanır.
Ekipman kullanımını koordine etmek için daha iyi veri erişilebilirliği sağlayın. Örneğin, bir uygulama mevcut yataklar hakkında güncel bilgiler sağlayabilir.
Kodsuz ortamlar, bir bakım sağlayıcı bulmanın ve randevu almanın bir yolunu oluşturarak uzaktan bakım planlamasına yardımcı olabilir.
AppMaster , hasta tıbbi geçmişlerini, randevuları toplamak ve reçeteleri yönetmek için hasta portalları oluşturmak için kullanılabilir.
AppMasterkullanarak, web tabanlı bir formu hızlı bir şekilde döndürmek kolaydır. Bu, hasta bilgilerinin alınmasına veya randevuların daha verimli bir şekilde planlanmasına yardımcı olabilir.
Akıllı sohbet robotları programlayın. Bu sohbet robotları, günlük diyalogda kullanıcı ihtiyaçlarına yanıt vermek için doğal dil işlemeyi (NLP) kullanır.
AppMaster, entegrasyon engellerini hafifleterek harici veri kaynaklarını yüzlerce hizmetten uygulamalara ve iş akışlarına çekmeyi kolaylaştırır.
Sağlık uygulamalarının gizlilik, güvenlik ve uyumluluk göz önünde bulundurularak geliştirilmesi çok önemlidir. Bu, her bir teknoloji çözümü için ilgili bir sertifika süreci gerektirir. {productName} , tüm uygulamaların güvenli ve HIPAA uyumlu bir ortamda oluşturulmasına olanak tanır.
AppMaster , sağlık kuruluşlarının kodsuz bir uygulama geliştirme platformu için piyasadayken aradığı tüm özellikleri sağlar. Bu tür özellikler şunları içerir:
Merkezi bir havuz aracılığıyla kayıtlarınızdan en iyi şekilde yararlanın ve önemli olan anlayışlı raporlar oluşturun. Çalışanların işlere atanmasını otomatikleştiren bir uygulama oluşturmak için AppMaster ortamını kullanın. 12 ila 18 aylık bir uygulama geliştirme sürecinden geçen çok büyük bir çaba harcamadan, önceden manuel olan her türlü iş akışını dijitalleştirme ve otomatikleştirme becerisini sağlıyoruz.
Size kuruluşunuz için kodun ne kadar güçlü olabileceğini göstermek istiyoruz. AppMaster ile sağlam bir sağlık uygulaması veya platformu oluşturmak ABC kadar kolay olabilir. AppMaster'a hızlı bir giriş isteyin ve platformumuzun ekibiniz için harika bir kodsuz araç oluşturmanıza nasıl yardımcı olabileceğini öğrenin.