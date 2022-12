Crea soluzioni sanitarie senza codice

Modellazione predittiva

Fornendo un modo più semplice per creare applicazioni user-friendly, AppMaster può migliorare la raccolta dei dati dalle cartelle cliniche per abilitare la modellazione predittiva avanzata. Tali applicazioni ridurranno gli errori nella raccolta, standardizzeranno i dati e consentiranno agli operatori sanitari un modo migliore per garantire la conformità HIPAA. Con noi, per i professionisti medici è più facile che mai snellire i processi di raccolta, archiviazione e recupero dei dati che possono migliorare i risultati dei pazienti.