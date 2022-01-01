Создавайте решения для здравоохранения

Прогнозное моделирование

Предоставляя более простой и быстрый способ создания удобных для пользователя приложений, AppMaster может улучшить сбор данных из медицинских карт, чтобы обеспечить расширенное прогностическое моделирование. Такие приложения уменьшат количество ошибок при сборе данных, стандартизируют данные и позволят поставщикам медицинских услуг лучше обеспечивать соответствие требованиям HIPAA. С нами медицинским работникам стало проще, чем когда-либо, оптимизировать процессы сбора, хранения и поиска данных, которые могут улучшить результаты лечения пациентов.