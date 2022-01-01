Создавайте решения для здравоохранения

Телемедицина и прогнозное моделирование в настоящее время трансформируют здравоохранение в том виде, в каком мы его знаем. AppMaster позволяет поставщикам медицинских услуг с лёгкостью создавать порталы, приложения и базы данных.Создавайте программное обеспечение, которое действительно соответствует потребностям пациентов, и выводите его на рынок быстрее, чем когда-либо.
AppMaster помогает развивать технологии телемедицины и виртуального здравоохранения. Предоставляйте медицинские услуги, обеспечивая пациентов экономичным и удобным способом доступа к различным формам помощи.
Предоставляя более простой и быстрый способ создания удобных для пользователя приложений, AppMaster может улучшить сбор данных из медицинских карт, чтобы обеспечить расширенное прогностическое моделирование. Такие приложения уменьшат количество ошибок при сборе данных, стандартизируют данные и позволят поставщикам медицинских услуг лучше обеспечивать соответствие требованиям HIPAA. С нами медицинским работникам стало проще, чем когда-либо, оптимизировать процессы сбора, хранения и поиска данных, которые могут улучшить результаты лечения пациентов.
Сделайте здравоохранение в первую очередь цифровым, внедрив цифровые формы для регистрации новых пациентов и информационные панели, обеспечивающие первоклассный цифровой опыт. Создавайте рабочие процессы, управляющие прогрессом пациентов в вашей системе, от регистрации до выставления счетов при выписке, без единой строки кода. Дайте поставщикам медицинских услуг возможность быстрее и безопаснее создавать мощное программное обеспечение, что позволит им максимально эффективно использовать горы данных.
No-code для здравоохранения – важный инструмент, упрощающий всё, от электронных медицинских отчетов (EMR) до построения цифровой инфраструктуры для медицинских организаций без написания ни единой строки кода.
AppMaster позволяет быстро создавать приложения, а также легко интегрировать их через API для стандартизированного управления доступом и аутентификацией.
Обеспечьте лучшую доступность данных для координации использования оборудования. Например, приложение может предоставить актуальную информацию о доступных койках или оптимизировать распределение медицинского оборудования.
Телездравоохранение стало более распространенным явлением Оно уменьшает физическое взаимодействие для потребностей пациентов. No-code среда может помочь в планировании удалённого ухода, создавая способ найти поставщика медицинских услуг и записаться на приём.
Наша платформа может быть использована для создания порталов для пациентов. Такая информационная панель могла бы объединять истории болезни пациентов, их назначения и позволять поставщикам и пациентам отслеживать и управлять рецептами.
Используя AppMaster, легко быстро создать веб-форму. Это может помочь более эффективно получать информацию о пациентах или планировать встречи. Это улучшает ваш рабочий процесс и повышает качество обслуживания пациентов
Интеллектуальные чат-боты используют обработку естественного языка (NLP), чтобы реагировать на потребности пользователей в повседневном диалоге, расширяя возможности самообслуживания и уменьшая поддержку со стороны человека.
Медицинским приложениям могут потребоваться данные из разных систем. AppMaster может упростить интеграцию, упрощая использование внешних источников данных в приложениях и рабочих процессах из сотен сервисов.
Крайне важно, чтобы приложения для здравоохранения разрабатывались с учётом конфиденциальности, безопасности и соответствия требованиям. Это требует сложного процесса сертификации для каждого технологического решения. AppMaster позволяет создавать все приложения в безопасной среде, соответствующей требованиям HIPAA.
AppMaster предоставляет все функции, на которые обращают внимание медицинские организации, когда они ищут платформу для разработки приложений без кода. К таким функциям относятся:
Получите полную информацию о расписании вашего персонала и инвентаре, чтобы обеспечить наилучшее использование ресурсов. Максимально используйте свои данные с помощью центрального репозитория и создавайте полезные отчёты. Используйте AppMaster для создания приложения, которое автоматизирует назначение сотрудников на задачи. Мы даём возможность оцифровывать и автоматизировать все виды ранее ручных рабочих процессов, не затрачивая огромных усилий на процесс разработки приложений.
Мы хотим показать вам, насколько эффективным может быть отказ от кода для вашей организации. С AppMaster создать надежное медицинское приложение или платформу будет проще простого. Запросите краткое введение в AppMaster и узнайте, как наша платформа может помочь вам создать потрясающий инструмент без кода для вашей команды.