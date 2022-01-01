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Создавайте решения для здравоохранения

Телемедицина и прогнозное моделирование в настоящее время трансформируют здравоохранение в том виде, в каком мы его знаем. AppMaster позволяет поставщикам медицинских услуг с лёгкостью создавать порталы, приложения и базы данных.Создавайте программное обеспечение, которое действительно соответствует потребностям пациентов, и выводите его на рынок быстрее, чем когда-либо.

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Создавайте решения для здравоохранения
NO-CODE для здравоохранения

Что умеет AppMaster?

AppMaster помогает развивать технологии телемедицины и виртуального здравоохранения. Предоставляйте медицинские услуги, обеспечивая пациентов экономичным и удобным способом доступа к различным формам помощи.

Прогнозное моделирование
Прогнозное моделирование

Предоставляя более простой и быстрый способ создания удобных для пользователя приложений, AppMaster может улучшить сбор данных из медицинских карт, чтобы обеспечить расширенное прогностическое моделирование. Такие приложения уменьшат количество ошибок при сборе данных, стандартизируют данные и позволят поставщикам медицинских услуг лучше обеспечивать соответствие требованиям HIPAA. С нами медицинским работникам стало проще, чем когда-либо, оптимизировать процессы сбора, хранения и поиска данных, которые могут улучшить результаты лечения пациентов.

Индивидуальное лечение
Индивидуальное лечение

Сделайте здравоохранение в первую очередь цифровым, внедрив цифровые формы для регистрации новых пациентов и информационные панели, обеспечивающие первоклассный цифровой опыт. Создавайте рабочие процессы, управляющие прогрессом пациентов в вашей системе, от регистрации до выставления счетов при выписке, без единой строки кода. Дайте поставщикам медицинских услуг возможность быстрее и безопаснее создавать мощное программное обеспечение, что позволит им максимально эффективно использовать горы данных.

Здравоохранение на пути к цифровой трансформации

No-code для здравоохранения – важный инструмент, упрощающий всё, от электронных медицинских отчетов (EMR) до построения цифровой инфраструктуры для медицинских организаций без написания ни единой строки кода.

Управление пациентами и персоналом Управление пациентами и персоналом
Электронные медицинские карты Электронные медицинские карты
Расписание и запись на приёмы Расписание и запись на приёмы
Управление запросами и претензиями Управление запросами и претензиями
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ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Что делает AppMaster особенным?

AppMaster позволяет быстро создавать приложения, а также легко интегрировать их через API для стандартизированного управления доступом и аутентификацией.

Оптимизация загрузки

Оптимизация загрузки

Обеспечьте лучшую доступность данных для координации использования оборудования. Например, приложение может предоставить актуальную информацию о доступных койках или оптимизировать распределение медицинского оборудования.

Удаленный доступ

Удаленный доступ

Телездравоохранение стало более распространенным явлением Оно уменьшает физическое взаимодействие для потребностей пациентов. No-code среда может помочь в планировании удалённого ухода, создавая способ найти поставщика медицинских услуг и записаться на приём.

Порталы для пациентов

Порталы для пациентов

Наша платформа может быть использована для создания порталов для пациентов. Такая информационная панель могла бы объединять истории болезни пациентов, их назначения и позволять поставщикам и пациентам отслеживать и управлять рецептами.

Формы для данных

Формы для данных

Используя AppMaster, легко быстро создать веб-форму. Это может помочь более эффективно получать информацию о пациентах или планировать встречи. Это улучшает ваш рабочий процесс и повышает качество обслуживания пациентов

Создание виртуальных агентов

Создание виртуальных агентов

Интеллектуальные чат-боты используют обработку естественного языка (NLP), чтобы реагировать на потребности пользователей в повседневном диалоге, расширяя возможности самообслуживания и уменьшая поддержку со стороны человека.

Интеграция данных

Интеграция данных

Медицинским приложениям могут потребоваться данные из разных систем. AppMaster может упростить интеграцию, упрощая использование внешних источников данных в приложениях и рабочих процессах из сотен сервисов.

Безопасность и соответствие HIPAA
Безопасность и соответствие HIPAA Безопасность и соответствие HIPAA

Крайне важно, чтобы приложения для здравоохранения разрабатывались с учётом конфиденциальности, безопасности и соответствия требованиям. Это требует сложного процесса сертификации для каждого технологического решения. AppMaster позволяет создавать все приложения в безопасной среде, соответствующей требованиям HIPAA.

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Основные характеристики

AppMaster — платформа, которая наилучшим образом соответствует вашим потребностям

AppMaster предоставляет все функции, на которые обращают внимание медицинские организации, когда они ищут платформу для разработки приложений без кода. К таким функциям относятся:

  • Возможность работы с всеми типами устройств Возможность работы с всеми типами устройств
  • Облачный хостинг Облачный хостинг
  • HIPAA-совместимость HIPAA-совместимость
  • Совместимость с другими ИТ-системами здравоохранения Совместимость с другими ИТ-системами здравоохранения
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Управление персоналом, инвентаризация и учёт
Управление персоналом, инвентаризация и учёт Управление персоналом, инвентаризация и учёт

Получите полную информацию о расписании вашего персонала и инвентаре, чтобы обеспечить наилучшее использование ресурсов. Максимально используйте свои данные с помощью центрального репозитория и создавайте полезные отчёты. Используйте AppMaster для создания приложения, которое автоматизирует назначение сотрудников на задачи. Мы даём возможность оцифровывать и автоматизировать все виды ранее ручных рабочих процессов, не затрачивая огромных усилий на процесс разработки приложений.

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Хотите узнать, как AppMaster может помочь вам преобразовать здравоохранение?

Мы хотим показать вам, насколько эффективным может быть отказ от кода для вашей организации. С AppMaster создать надежное медицинское приложение или платформу будет проще простого. Запросите краткое введение в AppMaster и узнайте, как наша платформа может помочь вам создать потрясающий инструмент без кода для вашей команды.

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