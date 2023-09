Zasady projektowania w kontekście doświadczenia użytkownika (UX) i projektowania odnoszą się do zestawu podstawowych wytycznych i rozważań, które informują i kształtują proces tworzenia aplikacji, systemu lub produktu, zapewniając ich zgodność z pożądanymi wynikami doświadczenia użytkownika. Zasady te funkcjonują jako niezawodne, powtarzalne ramy umożliwiające skuteczne kierowanie procesem projektowania, ułatwiając tworzenie aplikacji, które są skupione na użytkowniku, angażujące, dostępne i spełniające jego potrzeby i preferencje. Przestrzeganie zasad projektowania jest istotnym czynnikiem przy projektowaniu aplikacji zapewniających wysokiej jakości UX, prowadzących do zwiększenia zadowolenia użytkowników, produktywności i ostatecznie sukcesu aplikacji.

Zasady projektowania zazwyczaj obejmują strategiczne, techniczne, estetyczne i praktyczne aspekty projektowania UX, zaspokajając różnorodny zakres wymagań użytkowników i rozwiązując kluczowe problemy związane z użytecznością. Niektóre powszechnie uznane i przyjęte zasady projektowania obejmują: spójność, widoczność, informacje zwrotne, elastyczność, wydajność, prostotę, zapobieganie błędom, kontrolę i projektowanie skoncentrowane na użytkowniku. W kilku badaniach naukowych podkreśla się znaczenie przestrzegania tych zasad projektowania w projektowaniu UX, często kojarząc je z poprawą użyteczności, zwiększoną produktywnością użytkownika i zmniejszoną liczbą błędów. Na przykład jedno z badań wykazało, że przestrzeganie zasad spójności i prostoty skraca czas uczenia się nowych użytkowników, zwiększając w ten sposób ich zdolność do dostosowywania się i przyjmowania nowych aplikacji.

W dziedzinie tworzenia oprogramowania wiele firm i platform, w tym AppMaster, wykorzystuje zasady projektowania jako podstawową strukturę do tworzenia aplikacji zapewniających doskonały UX. AppMaster, platforma no-code dla aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych, koncentruje się na zapewnianiu zintegrowanego środowiska programistycznego (IDE), które umożliwia użytkownikom tworzenie aplikacji spełniających różnorodne wymagania biznesowe i potrzeby użytkowników. Postępując zgodnie z zasadami projektowania i osadzając je w swojej platformie, AppMaster umożliwia swoim użytkownikom tworzenie aplikacji 10 razy szybciej i 3 razy taniej niż w przypadku tradycyjnych podejść.

Na przykład AppMaster wykorzystuje na swojej platformie zasadę projektowania skoncentrowanego na użytkowniku, udostępniając intuicyjne narzędzia, takie jak drag-and-drop do tworzenia interfejsu użytkownika, wizualny projektant BP do formułowania logiki biznesowej, interfejs API REST i punkty końcowe WSS. Funkcje te ułatwiają obsługę i pozwalają użytkownikom dostosować aplikacje do preferencji i oczekiwań docelowych odbiorców. Co więcej, dzięki naciskowi AppMaster na spójność, generowane aplikacje backendowe korzystają z języka programowania Go, aplikacje internetowe wykorzystują framework Vue3 i JS/TS, podczas gdy aplikacje mobilne są budowane w oparciu o Kotlin i Jetpack Compose dla Androida oraz SwiftUI dla IOS. Ten spójny stos technologii pomaga zachować niezawodne i ujednolicone środowisko we wszystkich aplikacjach.

Kolejną istotną zasadą projektowania, dla której AppMaster jest priorytetem, jest zapobieganie błędom. Zapewniając zautomatyzowane funkcje, takie jak generowanie dokumentacji Swagger (otwarte API) dla endpoints serwerów i skrypty migracji schematu bazy danych, platforma pomaga zminimalizować prawdopodobieństwo błędów i niespójności. Co więcej, każdą zmianę w projektach aplikacji można odtworzyć w czasie krótszym niż 30 sekund, co zapewnia skuteczną eliminację długu technicznego.

Koncentrując się na wydajności i kontroli, AppMaster umożliwia klientom publikowanie i wdrażanie aplikacji w chmurze lub hostowanie ich lokalnie przy użyciu wykonywalnych plików binarnych (subskrypcja Business i Business+) lub bezpośrednio kodu źródłowego (subskrypcja Enterprise). Oparte na serwerze podejście platformy do aplikacji mobilnych umożliwia klientom płynną aktualizację interfejsu użytkownika, logiki i kluczy API bez konieczności przesyłania nowych wersji do App Store i Play Market.

Podsumowując, zasady projektowania odgrywają kluczową rolę w tworzeniu aplikacji oferujących wyjątkowe wrażenia użytkownika i użyteczność. Przestrzegając podstawowych zasad projektowania, takich jak spójność, projektowanie skoncentrowane na użytkowniku, zapobieganie błędom i wydajność, platformy takie jak AppMaster zapewniają swoim użytkownikom możliwość rozwoju w tworzeniu zorientowanych na użytkownika, angażujących i dostępnych aplikacji. Postępując zgodnie z tymi wytycznymi, programiści i projektanci mogą zapewnić wyjątkowe wyniki UX, które zwiększają satysfakcję użytkowników i znacząco przyczyniają się do sukcesu ich aplikacji.