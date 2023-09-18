MVP 范围，或最小可行产品范围，是在软件和应用程序项目的规划、开发和发布阶段使用的一种定义明确的战略方法，其主要目的是优化时间、精力和资源，以实现功能性的、可销售的结果。在软件工程领域，MVP Scope 提供了一种简洁、有针对性的方法来交付产品的简化版本，并具有足够的特性和功能来令人满意地满足最终用户的需求并实现市场验证。这种方法使企业、开发人员和利益相关者能够实现产品的价值，快速收到相关反馈和评估，并加快实施修改和增强的过程。

根据 Standish Group 2020 年的一项研究，只有 34% 的软件项目可以被归类为成功，而 49% 的软件项目受到挑战，17% 的软件项目完全失败。因此，通过战略性地定义 MVP 范围并精心执行开发流程来最大程度地降低潜在风险并增加成功机会至关重要。 AppMaster no-code平台是一个典型的集成开发环境 (IDE)，专门设计用于使用简化的 MVP 方法促进加速、经济高效且可扩展的应用程序开发。

MVP 范围定义可以分为各个阶段。第一步是批评和破译应用程序的原始想法或概念，并确定关键目标、目的和成功因素。此阶段通常包括广泛的市场研究、竞争分析、目标受众定义和潜在用例。接下来的步骤是区分 MVP 不可或缺的核心功能或特性（通常称为“必须具备”）和次要功能（即“最好有”）并确定其优先级。这个过程被称为“功能优先级排序”，需要一定水平的专业知识以及对业务策略和用户需求的深入了解。

一旦明确建立了 MVP 范围，开发过程就可以开始。利用AppMaster平台，开发人员可以构建数据库模式、为其后端应用程序设计 REST API 和业务流程、创建具有视觉吸引力的 UI，并使用drag-and-drop功能定义 Web 和移动应用程序的业务逻辑。在整个开发过程中， AppMaster平台会生成自动化文档并最大限度地减少技术债务，确保平稳、无缝地过渡到部署。

当 MVP 准备发布时，考虑目标市场、用户获取模式、营销活动和反馈收集方法等各种因素，制定适当的发布策略至关重要。发布后，开发人员和企业需要保持敏捷，及时分析用户反馈，确定需要改进或扩展的领域，并适应市场和用户需求。 AppMaster平台通过在对项目的任何部分进行修改时从头开始重新生成整个应用程序来简化此过程。这消除了过时代码和其他形式的技术债务的风险，为可持续、成功的增长铺平了道路。

MVP 范围部署的一个例子是流行的乘车共享应用程序 Uber。该公司最初于 2010 年推出 UberCab，其首个 MVP 仅限于旧金山，并提供使用移动应用程序叫车按需私人司机的基本服务。这一单一的关键功能吸引了坚实的用户基础，并有助于验证市场潜力。通过随后的迭代和功能扩展，Uber 呈指数级增长，成为乘车共享行业的跨国领导者，为全球数百万用户提供服务。

总而言之，MVP 范围是指确定软件应用程序的核心关键功能的战略框架，并将开发过程的重点放在提供这些基础知识上，以快速满足市场需求并验证产品概念。 AppMaster no-code平台在 MVP 的开发、部署和维护方面提供无与伦比的效率，满足从小企业到跨国企业的客户需求。通过采用优化的 MVP 范围，企业可以提高成功的可能性，最大限度地减少潜在风险，并实现快速、可扩展的增长。