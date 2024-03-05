在应用程序制作网站中集成 API 的关键注意事项

了解 API 集成

应用程序编程接口 (API)集成已成为现代应用程序开发的关键。它允许应用程序利用外部服务和数据，就像连接到电网而不是自己发电一样。 API 是这些服务和数据与您的应用程序无缝交互的渠道，可以丰富功能并增强用户体验，而无需重新发明轮子。

API 集成的核心涉及在不同软件组件或服务之间创建一系列交互。这些交互允许应用程序发送和接收数据或命令，从而允许开发人员在现有平台和服务的基础上进行构建。这类似于在您的工具箱中添加一套高科技工具；您正在简化开发过程并扩展应用程序的功能。

对于网站应用程序制造商来说，集成 API 可能意味着利用社交媒体服务、支付处理器、地图工具甚至云存储解决方案。这增加了复杂且增值的功能，并加快了开发时间。此外，它鼓励采用模块化方法进行应用程序开发，您可以将不同的服务像构建块一样安全高效地组合在一起。

将 API 集成到应用程序中时，您应该特别注意某些方面，例如 API 的可扩展性、可靠性、易用性以及与应用程序基础架构的兼容性。并非所有 API 都是一样的；有些比其他更适合某些任务。此外，集成过程应与应用程序的整体架构保持一致，确保您自己的功能与您正在利用的外部服务之间的无缝融合。

AppMaster等平台完美地体现了简化的 API 集成，它显着简化了集成过程。在AppMaster无代码平台上，可以集成API，而无需进行复杂的编码，即使是非技术用户也可以通过强大的功能来增强他们的应用程序。这种实用的 API 集成方法强调了no-code革命，使构建先进且功能丰富的应用程序的能力民主化。

了解 API 集成类似于学习如何连接各种最先进的设备和服务以创建一个全面且先进的技术生态系统。通过掌握这些联系，开发人员可以交付功能强大、创新且符合用户需求的应用程序。

API 选择的重要性

在no-code平台或应用程序制作网站上开发应用程序时，集成 API 成为扩展功能和连接外部服务不可或缺的一部分。这些 API 的选择过程是一个关键阶段，它决定了应用程序可以提供的功能范围，并影响其稳定性、可扩展性和用户体验。在这里，我们深入探讨 API 选择如此重要的原因以及它如何影响开发之旅。

首先，兼容性至关重要。选择 API 时，必须确保它与应用程序制作平台的技术堆栈完美契合。例如，对于像AppMaster这样生成后端、Web 和移动应用程序的平台，API 必须能够轻松地与AppMaster的无代码工具生成的服务进行连接和通信。

API 的可靠性是另一个关键因素。为了避免服务中断，需要维护良好且具有良好的正常运行时间记录的 API。不可靠的 API 可能会导致用户体验不佳并削弱对应用程序的信任。开发人员应该寻求具有可靠文档、良好的开发人员支持以及最少中断历史的 API。

谈到性能，API 的效率就发挥了作用。 API 的响应时间和数据处理能力可以显着影响应用程序的速度和响应能力。缓慢或缓慢的 API 可能会让用户感到沮丧并损害参与度。因此，对于任何应用程序来说，选择具有高性能的 API 都是必要的。

API 还应该根据它们提供的功能进行评估。 API 可能具有广泛的功能，但如果它们与应用程序的目标不符或者提供的功能超出所需，则可能会无意中使应用程序的架构复杂化或增加成本。选择符合您的应用程序需求的 API 非常重要。

此外，可扩展性也不应被忽视。随着您的应用程序的用户和功能不断增长，它所依赖的 API 需要能够处理不断增加的负载而不降低性能。因此，选择能够随着应用程序的增长而扩展的提供商的 API 是长期成功的基础。

最后，成本问题也不容忽视。许多 API 都按照基于使用级别的定价结构运行。预测未来的使用情况并了解 API 的相关成本对于确保集成随着时间的推移保持成本效益至关重要。

在使用AppMaster等应用程序制作平台时，API的选择是一个需要深思熟虑和有远见的过程。兼容性、可靠性、性能、功能集、可扩展性和成本都是必须权衡的因素，以确保您选择的 API 能够增强而不是阻碍您的应用程序从开发到部署等过程。

API集成安全措施

将 API 集成到应用程序制作网站或平台时，安全性必须是首要考虑因素。 API 作为应用程序、数据库和服务器之间数据流的渠道，经常成为攻击者的目标，他们试图利用漏洞进行未经授权的访问和数据泄露。因此，全面的安全策略对于保护通过这些 API 的数据的完整性和机密性至关重要。

实施身份验证和授权协议

安全的 API 集成首先要建立强大的身份验证和授权机制。结合 OAuth 2.0、OpenID Connect 或 JSON Web 令牌 (JWT) 等行业标准协议可以确保只有经过身份验证和授权的实体才能访问，从而显着增强 API 的安全性。例如，OAuth 2.0 允许安全委托访问，用户可以授予应用程序对其资源的有限访问权限，而无需暴露其凭据。

传输中和静态数据的加密

必须使用加密来保护客户端和服务器之间传输的敏感数据以及存储时的静态数据。对传输中的数据使用传输层安全性 (TLS) 可确保数据经过加密，并且不会被恶意行为者拦截或篡改。对于静态数据，请考虑使用强大的加密标准（例如 AES-256）来保护数据库或文件存储系统中存储的数据。

API 访问控制和速率限制

实施严格的访问控制来管理谁可以访问您的 API 以及在什么条件下访问您的 API 至关重要。这种方法通常包括一个 API 网关，充当实施访问策略和权限的控制点。速率限制也是一种常见的安全实践，通过限制在一定时间范围内可以进行的 API 调用数量来防止滥用，从而降低拒绝服务攻击的风险并确保合法用户的服务可用性。

安全审计和漏洞评估

定期安全审计和漏洞评估是 API 安全不可或缺的一部分。应采用自动化工具和手动检查来扫描常见的安全问题，例如注入、跨站点脚本和错误处理不足。这些评估有助于识别潜在的弱点，以便在它们被利用之前予以纠正。

实施 API 安全网关和防火墙

API 安全网关和 Web 应用程序防火墙 (WAF) 提供额外的保护层。它们监视和过滤传入的 API 流量，以防止 SQL 注入、 XML攻击和其他已知威胁，从而有效阻止攻击者。

保护 API 端点

最后，必须保护各个 API endpoints安全，以防止未经授权的访问。这包括验证和清理所有传入数据以防止注入攻击、确保安全会话管理以及维护适当的日志记录和监控以快速检测和响应任何可疑活动。

通过采取这些预防措施，您可以确保您的 API 集成更不易受到损害。虽然没有一个系统能够完全万无一失，但结合了身份验证、加密、访问控制和监控的分层安全方法将在强化应用程序的 API 连接以抵御不断发展的网络威胁方面大有帮助。 AppMaster等平台通过内置工具和最佳实践帮助简化这些安全流程，帮助开发人员和no-code用户等有效地保护他们的 API 集成。

测试您的 API 连接

对于任何应用程序制作网站来说，测试都是 API 集成过程中的关键阶段。它确保 API 按预期运行、正确处理数据并与其他应用程序部分有效通信。在您的应用程序中集成 API 时，请记住以下步骤和注意事项：

创建测试计划

制定一个结构化的测试计划，概述您需要测试的内容，包括所有 API endpoints 、预期响应和边缘情况。该计划应考虑不同的 HTTP 方法、查询参数、有效负载和标头。考虑各种潜在的 API 错误，以确保您的应用程序可以正常处理它们。

自动化测试工具

为了有效地进行测试，请利用 Postman、SoapUI 或自定义脚本等自动化测试工具。自动化测试可以重复运行并获得一致的结果，帮助您及早发现问题。此外，它们可以合并到您的持续集成/交付管道中，以确保每次更新时自动运行测试。

模拟与模拟

当您集成的 API 不可用时，请使用模拟服务器或服务虚拟化来模拟 API 响应。这可以帮助您开发和测试应用程序的不同方面，而无需等待实际的 API 可用或起作用。

性能测试

检查 API 是否可以处理预期负载。 JMeter 或 LoadUI 等工具可以模拟多个用户，以查看 API 在压力下的表现，这对于确保您的应用程序对最终用户保持响应和稳定非常重要。

安全测试

执行安全测试以验证 API endpoints是否安全。测试应涵盖身份验证、授权、数据验证，并确保敏感数据在传输时进行加密。 OWASP ZAP 等工具可以帮助识别潜在的安全漏洞。

回归测试

每次集成新的 API 或更新现有的 API 时，请进行回归测试以确认更改没有破坏任何现有功能。回归测试对于长期保持应用程序的完整性至关重要。

错误处理

测试 API 如何处理无效请求或意外输入。您的应用程序应该能够以用户友好的方式处理 API 返回的错误状态，例如 4xx 和 5xx 状态代码。

文件审查

确保 API 提供商提供了准确且完整的文档。您的测试用例应与记录的用例、响应和错误代码保持一致，以便您根据 API 自己的规范来验证 API。

彻底测试 API 连接可确保无缝集成并提供强大的用户体验。创建全面的测试计划并使用正确的工具和实践可以防止出现问题并维护应用程序的性能和安全性。

管理 API 依赖性和限制

在应用程序制作网站中集成 API 时，管理依赖关系和了解限制是开发过程中复杂的一部分。这包括识别和处理 API 影响应用程序的各种方式，特别是在兼容性、性能和长期维护方面。

开发人员必须评估添加 API 的直接好处，并考虑这些 API 所依赖的内容，例如外部服务、数据源或其他 API。了解这些服务是否可用以及是否能够根据应用程序的需求进行扩展非常重要。

此外，限制可能以各种形式出现，从速率限制到 API 提供商施加的数据上限。如果没有正确考虑这些限制，可能会严重影响应用程序的用户体验和功能。

了解外部依赖性： 调查每个 API 对外部服务的依赖。检查文档以了解所使用的服务，确定是否存在故障转移机制，并了解这些服务的更改可能会如何影响您的应用程序。

调查每个 API 对外部服务的依赖。检查文档以了解所使用的服务，确定是否存在故障转移机制，并了解这些服务的更改可能会如何影响您的应用程序。 速率限制： 了解给定时间段内允许的 API 调用数量。超过这些限制可能会导致服务中断或额外费用。规划应用程序的架构，以减轻达到这些上限的风险，可以通过实施缓存策略或智能请求限制来实现。

了解给定时间段内允许的 API 调用数量。超过这些限制可能会导致服务中断或额外费用。规划应用程序的架构，以减轻达到这些上限的风险，可以通过实施缓存策略或智能请求限制来实现。 API 限制： 与速率限制类似，但重点是限制请求的速度。确定阈值并建立应用程序端管理系统以防止达到这些限制。

与速率限制类似，但重点是限制请求的速度。确定阈值并建立应用程序端管理系统以防止达到这些限制。 数据上限限制： 某些 API 限制可以传输的数据量。确保您了解这些上限以及它们如何影响您的应用程序，特别是在您使用大型数据集时。

某些 API 限制可以传输的数据量。确保您了解这些上限以及它们如何影响您的应用程序，特别是在您使用大型数据集时。 处理 API 更新： API 不断发展，其服务也可能发生变化。您的应用程序应该能够在不中断的情况下处理这些更改。订阅 API 更改日志，并考虑在 API 调用中使用版本控制来防止意外更改。

API 不断发展，其服务也可能发生变化。您的应用程序应该能够在不中断的情况下处理这些更改。订阅 API 更改日志，并考虑在 API 调用中使用版本控制来防止意外更改。 处理停机时间： 即使是最可靠的 API 也可能会遇到停机情况。实施缓存或存根作为应急计划，以在这些期间维护功能。

即使是最可靠的 API 也可能会遇到停机情况。实施缓存或存根作为应急计划，以在这些期间维护功能。 兼容性： 确认您的 API 与其需要通信的系统兼容，例如浏览器或其他 API。不兼容性可能会限制功能或损害用户体验。

确认您的 API 与其需要通信的系统兼容，例如浏览器或其他 API。不兼容性可能会限制功能或损害用户体验。 法律和法规合规性：有时 API 会收集、处理或存储用户数据。确保您的 API 符合所有相关数据保护法规，例如GDPR 或 CCPA 。

考虑到这些因素，您需要一种策略来有效管理 API 依赖性和限制。利用像AppMaster这样的平台可能很有价值，它提供了在no-code环境中促进这种管理的功能。该平台提供了构建应用程序架构的机制，尊重 API 限制并为依赖的外部服务的更改做好准备，所有这些都在用户友好的界面中进行。

成功管理 API 依赖性和限制需要采取主动的方法。通过在应用程序开发过程的早期考虑这些方面，您可以确保 API 集成对应用程序的服务做出积极贡献，而不是成为障碍。

API集成的性能优化

将 API 集成到应用程序制作网站或平台时，优化性能对于确保应用程序平稳运行并提供无缝的用户体验至关重要。性能优化围绕减少 API 调用延迟、提高数据传输效率以及提高应用程序内互连系统的整体速度和可靠性。

最大限度地减少 API 调用开销

每个 API 调用都会增加网络开销。为了最大限度地减少这种情况，请优先考虑以下行动：

批量请求： 批量请求允许您将多个调用合并为一个，而不是对单个数据进行多次调用。这减少了所需的网络往返次数。

批量请求允许您将多个调用合并为一个，而不是对单个数据进行多次调用。这减少了所需的网络往返次数。 优化端点：设计 API endpoints 以服务于多种目的或提供聚合数据可以减少额外调用的需求。

使用缓存策略

缓存是一种存储 API 响应数据副本的技术，该副本可重复用于后续请求。它通过减少不必要的数据检索操作的需要来显着提高性能：

在客户端实现 本地缓存 来存储经常访问的数据。

来存储经常访问的数据。 利用服务器端缓存来减少后端系统的负载，从而提高API的响应能力。

减少数据传输

API 调用期间传输的数据量对性能有直接影响。采用以下方法：

数据压缩： 在通过网络发送数据之前使用工具压缩数据可以大大减少传输时间。

在通过网络发送数据之前使用工具压缩数据可以大大减少传输时间。 简化数据结构：确保 API 只发送必要的数据，并以 JSON 或 Protobuf 等高效格式构建。

负载均衡和扩展

有时，大量的 API 调用可能会让服务器不堪重负。要管理此问题，请考虑：

使用 负载平衡器 在多个服务器之间均匀分配请求。

在多个服务器之间均匀分配请求。 自动或按需扩展您的基础设施以应对使用高峰。

异步处理

引入异步处理意味着用户无需等待任务完成即可执行下一个任务。这对于以下情况特别有用：

需要大量处理时间的流程。

可以排队并稍后执行的操作，而不会影响用户体验。

通过采用这些策略，开发人员和企业可以提高其应用程序制作网站的性能，从而产生更快、更高效、更可靠的应用程序。通过无缝 API 集成， AppMaster等平台使开发人员能够专注于用户体验，而不会因 API 使用而产生性能问题而陷入困境。

版本控制和 API 生命周期管理

管理 API 的生命周期对于现代应用程序开发至关重要，尤其是在处理应用程序制作网站或平台上的集成时。版本控制是此过程的核心，因为它允许 API 的可扩展和可管理的发展，而不会中断依赖于它们的服务。版本控制和 API 生命周期管理之间的关系涵盖了从初始设计和开发到 API 版本的弃用和最终停用的一切。

定义 API 版本控制策略 ：API 生命周期管理的第一步是建立版本控制策略。语义版本控制 (SemVer) 是一种流行的方法，其中版本号由三个部分组成：主要、次要和补丁（例如 2.1.3）。主要版本号的更改表示重大更改，次要版本引入了向后兼容的新功能，补丁通常用于错误修复。

：API 生命周期管理的第一步是建立版本控制策略。语义版本控制 (SemVer) 是一种流行的方法，其中版本号由三个部分组成：主要、次要和补丁（例如 2.1.3）。主要版本号的更改表示重大更改，次要版本引入了向后兼容的新功能，补丁通常用于错误修复。 实践中的版本控制 ：可以通过多种方式实现版本控制策略，例如 URL 路径版本控制、标头版本控制或参数版本控制。这些方法使应用程序开发人员能够指定他们正在与之交互的 API 版本，即使 API 不断发展也能确保一致性。

：可以通过多种方式实现版本控制策略，例如 URL 路径版本控制、标头版本控制或参数版本控制。这些方法使应用程序开发人员能够指定他们正在与之交互的 API 版本，即使 API 不断发展也能确保一致性。 沟通变更 ：与利益相关者就即将发布的版本或变更进行沟通至关重要。这涉及维护详细的变更日志并为开发人员提供清晰的迁移指南，以确保顺利过渡到新版本。

：与利益相关者就即将发布的版本或变更进行沟通至关重要。这涉及维护详细的变更日志并为开发人员提供清晰的迁移指南，以确保顺利过渡到新版本。 弃用策略 ：当 API 的新版本发布时，旧版本通常会进入弃用阶段。明确定义的弃用策略可以帮助管理此过渡，告知用户升级到新 API 版本的时间表和步骤。为用户提供合理的迁移时间并在此期间提供支持非常重要。

：当 API 的新版本发布时，旧版本通常会进入弃用阶段。明确定义的弃用策略可以帮助管理此过渡，告知用户升级到新 API 版本的时间表和步骤。为用户提供合理的迁移时间并在此期间提供支持非常重要。 日落和退役 ：最终，旧的 API 版本可能会被日落或完全退役。规划日落阶段（API 不再受到积极支持但仍然可用）到其最终退役对于防止消费应用程序中断至关重要。

：最终，旧的 API 版本可能会被日落或完全退役。规划日落阶段（API 不再受到积极支持但仍然可用）到其最终退役对于防止消费应用程序中断至关重要。 持续迭代 ：API开发不是一成不变的；它需要持续监控、性能分析、用户反馈纳入以及迭代改进，以满足不断变化的用户需求和技术进步。

：API开发不是一成不变的；它需要持续监控、性能分析、用户反馈纳入以及迭代改进，以满足不断变化的用户需求和技术进步。 自动化和工具 ：自动化可以在生命周期管理中发挥重要作用。自动化测试确保新版本不会破坏现有集成，而 API 管理工具通常直接在工具集中提供版本控制、文档生成和用户通知。

：自动化可以在生命周期管理中发挥重要作用。自动化测试确保新版本不会破坏现有集成，而 API 管理工具通常直接在工具集中提供版本控制、文档生成和用户通知。 使用平台简化 API 版本管理：像 AppMaster 这样的平台通过自动化许多与 API 版本控制和生命周期管理相关的任务来提供优势。这些平台具有帮助定义和管理版本、自动生成文档以及简化与开发人员有关新版本和弃用的沟通的工具。

通过 API 版本控制和生命周期管理实践的战略实施，应用程序制作平台可以确保向用户平稳、持续地提供基本服务，同时随着技术的发展提供清晰且有组织的升级和过渡路径。

将 API 与AppMaster等No-Code平台集成

对于no-code应用程序制作平台，集成 API 的能力可以极大地扩展所创建的应用程序的功能和潜力。 AppMaster等平台提供了一个用户友好的环境，可以通过API无缝连接到各种第三方服务和内部系统。以下是如何在no-code上下文中利用此类功能的方法：

用户友好的界面： No-code 平台通常具有拖放界面或可视化选择器，允许用户通过从可用服务列表中进行选择或指定自定义 API 的 URL 和凭据来集成 API。

平台通常具有拖放界面或可视化选择器，允许用户通过从可用服务列表中进行选择或指定自定义 API 的 URL 和凭据来集成 API。 可视化数据映射： 借助 AppMaster 等平台，开发人员和非技术用户可以以图形方式将数据从 API 映射到其应用程序。这减少了数据流中可能发生的不匹配和错误的可能性。

借助 等平台，开发人员和非技术用户可以以图形方式将数据从 API 映射到其应用程序。这减少了数据流中可能发生的不匹配和错误的可能性。 预构建连接器： 许多 no-code 平台都附带了预构建连接器库，可连接社交媒体、支付网关或分析工具等流行服务，从而进一步简化集成过程。

许多 平台都附带了预构建连接器库，可连接社交媒体、支付网关或分析工具等流行服务，从而进一步简化集成过程。 自定义逻辑集成： 即使无需编码，用户也可以定义应用程序如何与集成 API 交互的自定义​​逻辑。这可能涉及条件、数据转换和基于 API 响应的触发操作。

即使无需编码，用户也可以定义应用程序如何与集成 API 交互的自定义​​逻辑。这可能涉及条件、数据转换和基于 API 响应的触发操作。 实时测试和反馈： No-code 平台通常提供实时测试功能，允许用户直接在平台内测试 API 调用并查看响应，这对于故障排除和确保集成按预期工作至关重要。

平台通常提供实时测试功能，允许用户直接在平台内测试 API 调用并查看响应，这对于故障排除和确保集成按预期工作至关重要。 后端和前端协调： 当使用像 AppMaster 这样的综合 no-code 平台时，用户可以将后端 API 调用与前端元素同步，从而确保所有应用程序部分具有一致的用户体验。

当使用像 这样的综合 平台时，用户可以将后端 API 调用与前端元素同步，从而确保所有应用程序部分具有一致的用户体验。 可扩展性： 借助 no-code 平台的可扩展性，可以以支持应用程序增长的规模集成 API，而无需手动调整代码。随着应用程序获得更多用户并进行更频繁的 API 调用，这一点尤其重要。

借助 平台的可扩展性，可以以支持应用程序增长的规模集成 API，而无需手动调整代码。随着应用程序获得更多用户并进行更频繁的 API 调用，这一点尤其重要。 安全性和合规性： No-code 平台在构建时就考虑到了安全性。集成 API 时，该平台可确保使用安全连接、妥善管理凭证以及数据处理符合相关法规。

平台在构建时就考虑到了安全性。集成 API 时，该平台可确保使用安全连接、妥善管理凭证以及数据处理符合相关法规。 持续发展：随着 API 随着新功能的发展，像 AppMaster 这样的 no-code 平台允许轻松更新集成，而无需深入研究代码。这可确保应用程序与最新的 API 产品保持同步。

将 API 与no-code平台集成使应用程序开发过程民主化，让没有丰富编码知识的个人和企业也能创建复杂、功能丰富的应用程序。 No-code平台提供的工具和功能可以简化 API 集成的复杂性，以最小的努力提供强大的功能，并使企业能够保持敏捷并响应不断变化的需求。通过利用此类平台，创建互连的应用程序生态系统变得更加容易访问和高效。

应用程序开发中 API 集成的最佳实践

将 API 集成到应用程序开发中，尤其是在使用应用程序制作网站或平台时，是一种可以显着增强应用程序功能和价值的策略。然而，实现 API 集成需要仔细规划并遵守最佳实践，以确保无缝操作、可持续性和卓越的用户体验。以下是在应用程序开发中集成 API 时需要考虑的一些最佳实践：

了解您的应用需求

在深入研究 API 集成之前，必须彻底评估您的应用程序希望通过连接到外部服务或数据源来实现什么目标。确定您想要整合的功能（无论是支付处理、地图绘制还是社交媒体连接）以及它如何与您的应用目标保持一致。

选择正确的 API

选择信誉良好、维护良好且符合您应用需求的 API。考虑 API 的性能、可扩展性、文档质量和支持社区等因素。确保所选 API 提供必要的endpoints并能够处理预期的负载。

管理 API 安全

处理 API 时，安全性至关重要。采用 HTTPS 等加密协议，使用 OAuth 等身份验证方法，并安全地存储密钥。实施速率限制并检查 API 是否存在潜在的安全漏洞，以防止滥用或数据泄露。

采用模块化方法

设计您的应用程序时要考虑模块化，允许您将 API 作为独立组件集成。这种方法可以更轻松地替换或更新单个 API，而不会影响整个系统，并支持更清晰的代码和更好的错误处理。

优雅地处理 API 故障

即使是最可靠的 API 也可能会遇到问题。您的应用程序应该构建为能够优雅地处理此类情况，而不会对用户体验产生不利影响。制定后备策略并确保在服务暂时不可用时向用户提供清晰的消息。

牢记可扩展性

应用程序及其使用量可以快速增长。选择可以随着应用程序的增长而扩展的 API，并规划负载平衡和有效的缓存策略。监控 API 速率限制并考虑您的应用如何随着需求的增加保持响应。

跟踪 API 版本

API 提供商经常更新他们的产品，其中可能包括重大更改。确保您了解任何版本更新、它们可能如何影响您的应用程序，并制定必要时迁移到新 API 版本的计划。

制定测试程序

投资 API 集成的自动化测试以尽早发现问题。模拟各种场景和负载条件，以确保可靠性和响应能力。从长远来看，在整个开发生命周期中进行持续测试可以节省时间和资源。

创建详尽的文档

维护 API 集成的清晰文档，包括它们的结构、使用方式以及已知限制。文档有助于新开发人员的入职，并作为持续维护的宝贵参考。

利用No-Code平台

像AppMaster这样的No-code平台简化了 API 集成过程，这对于那些没有技术背景的人来说特别有用。此类平台具有可视化 API 构建器和自动代码生成等内置功能，可降低连接各种服务的复杂性和技术障碍。

通过实施这些最佳实践，开发人员可以确保在网站和平台上的应用程序制作工作中实现更高效、安全和成功的 API 集成流程，从而开发出能够有效满足其预期目的的强大应用程序。