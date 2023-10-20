在 Web 应用程序中构建实时功能的终极指南

了解实时应用程序

实时应用程序促进客户端和服务器之间的即时通信，以最小的延迟提供动态和交互式 Web 内容。这些应用程序使用户能够在其设备上及时收到更新，从而使他们的体验更具吸引力和互动性。实时网络应用程序包括在线游戏平台、即时消息或聊天服务、实时交互式网络研讨会以及显示实时股票市场更新的金融应用程序。

实时应用程序的核心是客户端和服务器端组件之间高效数据交换的基础。传统的客户端-服务器通信方法（例如 HTTP 请求）通常无法实现实时交互，因为建立多个连接来检索不同的数据集会产生延迟。相比之下，实时应用程序使用持久连接和现代通信协议，允许将数据立即推送到客户端，而无需依赖重复的客户端请求。

为什么实时功能很重要

在当今竞争激烈的Web 应用程序市场中，实时功能对于满足用户对即时数据访问和交互性的期望至关重要。以下是实时功能对于现代 Web 应用程序至关重要的一些关键原因：

改善用户体验： 实时功能使用户能够及时了解最新信息，从而创建一个更具吸引力的平台，吸引用户回头客。这些功能还支持实时协作和即时通信，使用户能够相互交互并提高工作效率。

实时功能使用户能够及时了解最新信息，从而创建一个更具吸引力的平台，吸引用户回头客。这些功能还支持实时协作和即时通信，使用户能够相互交互并提高工作效率。 提高用户保留率： 通过及时提供相关的最新内容，实时功能有助于保持用户的兴趣，并防止他们寻找提供更快信息访问的替代平台。用户保留率的提高直接转化为更高的客户忠诚度和潜在的收入增长。

通过及时提供相关的最新内容，实时功能有助于保持用户的兴趣，并防止他们寻找提供更快信息访问的替代平台。用户保留率的提高直接转化为更高的客户忠诚度和潜在的收入增长。 增强的应用程序性能： 实时 Web 应用程序通常利用现代通信协议和优化的数据传输策略，有助于提高应用程序性能。低延迟通信对于提供无缝用户体验至关重要，特别是对于需要快速数据交换的应用程序，例如在线游戏平台和金融应用程序。

实时 Web 应用程序通常利用现代通信协议和优化的数据传输策略，有助于提高应用程序性能。低延迟通信对于提供无缝用户体验至关重要，特别是对于需要快速数据交换的应用程序，例如在线游戏平台和金融应用程序。 竞争优势：实施实时功能可以让您的 Web 应用程序从提供有限或过时产品的竞争对手中脱颖而出。通过保持领先地位并为用户提供持续的价值，您的 Web 应用程序将成为具有创新和尖端功能的市场竞争者。

构建实时 Web 应用程序的技术

选择正确的技术在 Web 应用程序中创建实时功能至关重要。让我们探讨一些用于构建实时 Web 应用程序的最流行的技术：

WebSocket

WebSocket是一种通信协议，可在客户端和服务器之间提供全双工、实时连接。该协议允许同时在两个方向上传输数据，从而实现即时更新并减少延迟。 WebSocket 因其在处理实时数据流和并发连接方面的易用性和鲁棒性而被广泛采用作为实时应用程序的首选解决方案。

网络RTC

Web实时通信（WebRTC）是一个开源项目，它提供了一组技术和API来在Web浏览器之间建立实时连接。 WebRTC 支持浏览器到浏览器通信，无需额外插件或安装即可直接传输数据。该技术对于需要实时视频和音频流的应用程序（例如视频会议和电话应用程序）特别有用。

实时API

API（应用程序编程接口）对于在服务和平台之间交换数据至关重要。实时 API 允许您立即将更新和通知从服务器推送到客户端。流行的实时 API 包括 RESTful API、GraphQL 订阅以及利用长轮询、服务器发送事件 (SSE) 或webhooks各种流 API。将实时 API 集成到您的 Web 应用程序中可以使其与许多其他服务和平台兼容，从而进一步增强其功能和用户体验。

在接下来的部分中，我们将通过讨论 WebSocket、WebRTC 和实时 API 的功能、使用场景和实现策略来更深入地研究它们。

WebSocket：实时通信标准

WebSocket 是一种标准协议，可通过单个持久连接在客户端和服务器之间进行实时通信。它代表了网络通信技术的重大发展，因为它允许全双工通信，这意味着可以同时发送和接收数据。

传统的 Web 通信依赖于 HTTP（一种请求-响应协议）。在此模型中，客户端向服务器发送请求，服务器做出响应。这种方法对于实时应用程序来说并不理想，因为它在等待服务器响应时引入了延迟，并且需要多个请求来连续更新数据。

WebSocket 通过提供持久的双向连接来解决这些问题。连接建立后，客户端和服务器就可以交换数据，而无需每次发起新的请求。这会减少延迟并提高通信效率。要在 Web 应用程序中实现 WebSocket，请按照下列步骤操作：

设置 WebSocket 服务器：选择支持 WebSocket 的 Web 服务器，例如带有 Socket.IO 的 Node.js 或带有 Channels 的 Django。服务器必须能够处理 WebSocket 连接和处理客户端事件。 建立 WebSocket 连接：在客户端，使用浏览器的本机 WebSocket API 或 WebSocket 兼容库建立与 WebSocket 服务器的连接。连接通过握手启动，这会将 HTTP 连接升级为 WebSocket 连接。 发送和接收消息：一旦建立连接，客户端和服务器就可以随意发送消息。消息可以作为字符串或二进制数据发送；接收方必须解析消息并进行相应处理。 处理连接错误和关闭：实施错误处理和重新连接逻辑以解决连接中断，例如服务器停机或网络问题。此外，确保当客户端或服务器不再需要通信时正常关闭连接。

使用 WebSocket，您可以为 Web 应用程序构建各种实时功能，包括聊天、实时通知和实时数据更新。

WebRTC：浏览器应用程序的实时通信

Web 实时通信 (WebRTC) 是技术和 API 的集合，无需额外的插件或框架即可实现浏览器之间的直接实时通信。该技术对于创建视频通话、语音通话和点对点文件共享等通信功能特别有用。 WebRTC 由三个主要 API 组成：

MediaStream：此 API 访问用户的摄像头和麦克风，允许捕获和流式传输音频和视频数据。 RTCPeerConnection：该API在浏览器之间建立点对点连接，无需中央服务器即可实现音频和视频数据传输。 RTCDataChannel：此 API 允许浏览器通过点对点连接发送和接收任意数据，例如文本消息或文件。

在 Web 应用程序中实现 WebRTC 涉及以下步骤：

请求用户权限：提示用户允许使用 MediaStream API 访问其摄像头和麦克风。 设置信令服务器：尽管 WebRTC 通信发生在对等点之间，但初始信令服务器对于促进元数据交换（例如连接配置和网络信息）是必要的。该服务器可以使用 WebSocket、XHR 或其他合适的技术来构建。 创建和配置 RTCPeerConnections：开发一个流程来为通信会话中的每个参与者创建和配置 RTCPeerConnection 实例。此步骤包括建立连接、协商媒体格式以及处理网络遍历的候选冰。 打开 RTCDataChannels：如果您的应用程序需要音频和视频流之外的数据传输，请设置 RTCDataChannels 以发送和接收任意数据。 处理断开连接和错误：考虑错误问题或故意断开连接，并实施机制来妥善处理它们。

WebRTC 使您能够将实时通信功能合并到 Web 应用程序中，同时最大限度地降低服务器端复杂性并提高性能。

使用 API 进行实时数据交换

API（应用程序编程接口）还可以在 Web 应用程序中实现实时功能。通过利用 API 在客户端和服务器之间交换数据，您可以检索实时数据更新并将用户生成的内容发送到服务器进行存储或处理。许多 Web 应用程序依赖 RESTful API，因为它们无状态且实​​现简单。尽管如此，RESTful API 通常不提供开箱即用的实时功能。

要实现与 RESTful API 的实时通信，您可以使用一种称为“轮询”的技术，其中客户端定期向服务器请求更新。此方法并不理想，因为它会引入延迟并需要额外的请求。更好的方法是使用实​​时 API，这有助于客户端和服务器之间的即时数据交换。实时 API 协议包括 GraphQL 订阅、WebHook 和服务器发送事件 (SSE)。

GraphQL 订阅：这些订阅通过允许客户端订阅特定事件或数据更改来实现实时更新。当事件发生或数据更新时，服务器将最新的信息发送给所有订阅的客户端。 WebHooks：此机制涉及当特定事件或数据更新发生时，服务器向客户端发送 HTTP 回调。客户端必须提供一个用于接收WebHook通知的URL，服务器会将更新的数据直接推送到指定的 endpoint 。 服务器发送事件 (SSE)： SSE 是一种 HTML5 规范，用于通过单个连接从服务器向客户端发送实时更新。通过SSE，服务器可以同时向多个客户端推送更新，而不需要客户端定期请求数据。

使用 API 在 Web 应用程序中构建实时功能时，根据应用程序的要求、性能期望和所需的用户体验选择适当的协议至关重要。

实时框架和库

使用专门为此目的构建的框架和库可以简化 Web 应用程序的实时功能开发。这些工具可以帮助您建立实时通信、处理连接管理、处理通信事件并简化开发过程。以下是一些流行的实时框架和库：

套接字IO

Socket.IO 是一个专为实时 Web 应用程序设计的 JavaScript 库。它支持网络浏览器和服务器之间的实时通信。 Socket.IO 抽象了 WebSocket API 并提供了附加功能，例如自动重连、广播和连接状态检测。通过利用 WebSocket 和其他传输机制，Socket.IO 确保跨不同浏览器和设备的可靠且一致的实时通信。

信号R

SignalR 是 Microsoft 开发的一个开源库，用于构建实时 Web 应用程序。它为 .NET 开发人员创建了一个基于 WebSocket 的简单 API，使他们能够实现实时通信功能。对于不支持 WebSocket 的旧版浏览器，SignalR 自动依靠其他传输机制，例如长轮询或服务器发送的事件。

推手

Pusher 是一组工具和 API，可简化将实时功能集成到 Web 应用程序中的过程。 Pusher 提供了适用于各种平台的库，包括 JavaScript、Swift 和 Android。开发者可以使用Pusher的服务来实现通知、聊天、实时内容更新等实时功能。凭借其易于使用的 API 和库，Pusher 可以快速、直接地为您的 Web 应用程序开发实时功能。

Firebase 实时数据库

Firebase 实时数据库是一个云托管的 NoSQL 数据库，可提供实时数据同步，使开发人员能够构建丰富的协作应用程序。 Firebase 的 JavaScript SDK 允许您只需几行代码即可在 Web 应用程序中实现实时功能。设置侦听器并使用数据绑定使您可以轻松地为用户创建交互式体验。

实现实时功能的策略

在 Web 应用程序中实现实时功能时，制定深思熟虑的策略非常重要。以下是需要考虑的一些关键因素：

选择正确的实时技术

根据您的 Web 应用程序的要求和您想要实现的实时功能类型选择最合适的实时技术。例如，如果您需要浏览器之间的实时通信，WebRTC 可能是一个合适的选择。另一方面，如果需要实现服务器和客户端之间的双向通信，WebSocket 是一个不错的选择。

选择现代框架和库

利用实时框架和库来简化开发过程，例如 Socket.IO、SignalR 或 Pusher。这些工具可以帮助您处理连接管理、连接状态检测、自动重新连接以及实时通信的其他重要方面，从而更轻松地创建功能齐全且可靠的实时 Web 应用程序。

可扩展性规划

随着 Web 应用程序的增长，并发连接数以及客户端和服务器之间交换的数据量将会增加。因此，从一开始就规划可扩展性至关重要。考虑使用工具和技术来高效且有效地扩展您的实时 Web 应用程序。

关注性能和延迟

为了获得满意的用户体验，最大限度地减少延迟至关重要。优化服务器端性能并确保有效地发送和接收数据，在适当的时候使用数据压缩、聚合或批处理。此外，请考虑使用内容交付网络 (CDN) 和其他有助于减少延迟的策略。

扩展实时 Web 应用程序

随着并发连接数量和交换数据量的增加，有效扩展实时 Web 应用程序对于确保一致的用户体验至关重要。以下是扩展实时 Web 应用程序的一些关键策略：

实施适当的服务器基础设施

选择能够满足实时 Web 应用程序不断增长的需求的服务器基础架构。考虑使用负载平衡器在多个服务器之间分配流量，确保没有任何一台服务器被压垮。选择允许水平扩展的服务器架构，例如微服务架构。

优化数据交换

通过选择高效的数据格式、结合数据压缩、使用二进制数据以及最大限度地减少数据重复，减少交换的数据量和大小。通过优化数据交换，您可以减少服务器和网络的负载，从而提高实时 Web 应用程序的性能。

使用缓存技术

缓存可以通过临时存储经常访问的数据来帮助您减少响应时间和服务器负载。实施服务器端缓存来存储不经常更改的数据，并使用客户端缓存来存储可重用的资源，例如图像和 CSS 文件。

监控和调整

使用监控工具收集有关实时 Web 应用程序性能的数据，例如响应时间、资源使用情况和错误率。分析这些数据以确定瓶颈和改进领域，进行必要的调整以确保最佳性能。始终在各种负载条件下测试您的应用程序，以衡量其可扩展性。

实施安全措施

安全性是扩展实时 Web 应用程序的一个重要方面，因为复杂性的增加和更突出的攻击媒介可能使它们更容易受到安全威胁。确保您的实时 Web 应用程序拥有强大的身份验证和授权系统，并使用 HTTPS 和 WSS 等安全传输协议来保护传输中的数据。

在 Web 应用程序中构建实时功能可以创造引人入胜的用户体验并提高满意度。您可以利用可用的技术、框架和库，有效地将实时功能合并到您的 Web 应用程序中。使用可扩展性技术和最佳实践来确保随着实时 Web 应用程序的增长而持续获得性能。

不要忘记将实时功能与AppMaster无代码平台集成，使您能够利用实时技术的强大功能以及AppMaster的可视化开发工具和REST API 。这为构建交互式和引人入胜的 Web 应用程序创建了一个理想的环境。

将实时功能与AppMaster平台集成

AppMaster是一个强大的no-code平台，以其用户友好的功能简化了后端、Web 和移动应用程序的开发。该平台支持与各种实时技术的集成，允许用户创建交互式且引人入胜的Web应用程序，而无需编写任何代码。要使用AppMaster平台将实时功能集成到您的 Web 应用程序中，请按照以下步骤操作：

选择合适的实时技术：根据您的应用需求选择最适合的实时技术，例如WebSocket或WebRTC。研究和评估与您选择的实时技术相一致的各种库、工具和服务，同时考虑可扩展性、可靠性和易于集成因素。 创建您的 AppMaster 项目：在 AppMaster Studio 中创建一个新项目，并使用平台内置的拖放功能设计您的应用程序 UI。您还可以定义数据模型（数据库模式）、业务逻辑、REST API 和 WSS endpoints 来构建完整的应用程序，包括后端服务。 集成实时组件：使用 AppMaster 的内置 REST API 功能和 no-code 业务流程设计器将实时组件合并到您的 Web 应用程序中。根据您选择的实时技术和库，利用任何必要的 AppMaster API 或其他组件来完成集成。 发布和部署：将实时功能组装到 AppMaster 项目中后，按“发布”按钮。该平台将为您的应用程序生成源代码，编译它们，运行测试，将它们打包到 Docker 容器中，然后将它们部署到云中。这一全面的流程消除了技术债务，并确保您的实时 Web 应用程序高效且有效地运行。

将实时功能与AppMaster平台集成可带来众多优势，包括缩短开发时间、降低成本和增强应用程序维护。 AppMaster的no-code功能和广泛的 API 集成使公民开发人员和小型企业能够构建具有实时功能的复杂、可扩展的 Web 应用程序。

实时 Web 应用程序开发的最佳实践

开发实时 Web 应用程序不仅仅涉及选择正确的技术；还涉及其他方面。它需要遵守确保应用程序性能、安全性和可维护性的最佳实践。这些最佳实践对于提供满足用户期望的交互式、引人入胜的 Web 内容至关重要。

选择正确的实时技术：您选择的实时技术对于 Web 应用程序的成功至关重要。选择符合应用程序特定需求的技术和库，例如用于全双工通信的 WebSocket 或用于基于浏览器的实时通信的 WebRTC。 优化数据交换：减少客户端和服务器之间交换的数据量可以显着提高实时应用程序的性能。实施数据压缩并在可能的情况下利用二进制协议，以最大限度地减少通信延迟和带宽使用。 优先考虑安全性：通过采用加密措施和用户身份验证机制来保护您的实时 Web 应用程序。使用 TLS（传输层安全性）保护您的 WebSocket 连接并利用 API 的访问控制。定期监控您的应用程序是否存在漏洞并及时解决任何发现的问题。 实施错误处理和恢复机制：实时 Web 应用程序必须考虑潜在的故障，例如连接断开或网络延迟。设计您的应用程序以优雅地处理错误并实施可靠的恢复机制，以保持无缝的用户体验。 测试和监控性能：在部署实时 Web 应用程序之前，请在各种实际场景下彻底测试应用程序的性能。投资监控工具和性能测试软件来持续分析应用程序的实时功能和性能。 通过性能优化和基础设施进行扩展：随着实时 Web 应用程序越来越受欢迎，它需要进行扩展以适应不断增长的用户需求。通过实施缓存、数据库优化和服务器资源的有效利用来优化应用程序的性能。此外，考虑利用服务器基础设施（例如负载均衡器和分布式数据库）来增强应用程序的可扩展性。

在开发实时 Web 应用程序时遵循这些最佳实践将有助于确保提供高质量、引人入胜的用户体验。通过正确实施实时技术，Web 应用程序变得越来越动态和交互，从而提高用户满意度和保留率。