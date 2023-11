O guia definitivo para criar recursos em tempo real em aplicativos da Web

Compreendendo os aplicativos em tempo real

As aplicações em tempo real facilitam a comunicação instantânea entre clientes e servidores, fornecendo conteúdo web dinâmico e interativo com latência mínima. Esses aplicativos permitem que os usuários recebam atualizações oportunas em seus dispositivos, tornando sua experiência mais envolvente e interativa. Os aplicativos da web em tempo real incluem plataformas de jogos on-line, serviços de mensagens instantâneas ou bate-papo, webinars interativos ao vivo e aplicativos financeiros que mostram atualizações do mercado de ações em tempo real.

No centro dos aplicativos em tempo real está a base da troca eficiente de dados entre os componentes do lado do cliente e do lado do servidor. Os métodos tradicionais de comunicação cliente-servidor, como solicitações HTTP, muitas vezes não conseguem permitir interações em tempo real devido à latência introduzida pelo estabelecimento de múltiplas conexões para recuperar diferentes conjuntos de dados. Por outro lado, os aplicativos em tempo real usam conexões persistentes e protocolos de comunicação modernos, permitindo que os dados sejam enviados aos clientes instantaneamente, sem depender de solicitações repetidas dos clientes.

Por que os recursos em tempo real são importantes

Os recursos em tempo real são vitais no competitivo mercado de aplicativos da Web atual para atender às expectativas dos usuários quanto ao acesso imediato aos dados e à interatividade. Aqui estão alguns motivos principais pelos quais os recursos em tempo real são essenciais para aplicativos da web modernos:

Experiência do usuário aprimorada: recursos em tempo real permitem que os usuários se mantenham atualizados com as informações mais recentes, criando uma plataforma mais envolvente que faz com que os usuários voltem sempre. Esses recursos também permitem a colaboração em tempo real e a comunicação instantânea, permitindo que os usuários interajam entre si e melhorem a produtividade.

Maior retenção de usuários: Ao fornecer conteúdo relevante e atualizado prontamente, os recursos em tempo real ajudam a manter o interesse dos usuários e evitam que eles busquem plataformas alternativas que forneçam acesso mais rápido às informações. O aumento da retenção de usuários se traduz diretamente em maior fidelidade do cliente e crescimento potencial da receita.

Desempenho aprimorado dos aplicativos: os aplicativos da Web em tempo real geralmente utilizam protocolos de comunicação modernos e estratégias otimizadas de transferência de dados, contribuindo para um melhor desempenho dos aplicativos. A comunicação de baixa latência é crucial para proporcionar uma experiência de usuário perfeita, especialmente para aplicações que exigem troca rápida de dados, como plataformas de jogos online e aplicações financeiras.

Vantagem competitiva: a implementação de recursos em tempo real diferencia seu aplicativo da web dos concorrentes com ofertas limitadas ou desatualizadas. Ao permanecer à frente da curva e entregar valor contínuo aos seus usuários, seu aplicativo web será um concorrente de mercado com recursos inovadores e de ponta.

Tecnologias para construção de aplicações web em tempo real

Escolher a tecnologia certa para criar recursos em tempo real em sua aplicação web é fundamental. Vamos explorar algumas das tecnologias mais utilizadas para a construção de aplicações web em tempo real:

WebSocket

WebSocket é um protocolo de comunicação que fornece uma conexão full-duplex em tempo real entre um cliente e um servidor. Este protocolo permite que os dados sejam transmitidos em ambas as direções simultaneamente, possibilitando atualizações imediatas e reduzindo a latência. O WebSocket foi amplamente adotado como uma solução ideal para aplicativos em tempo real devido à sua facilidade de uso e robustez no tratamento de streaming de dados em tempo real e conexões simultâneas.

WebRTC

Web Real-Time Communication (WebRTC) é um projeto de código aberto que fornece um conjunto de tecnologias e APIs para estabelecer uma conexão em tempo real entre navegadores da web. O WebRTC permite a comunicação entre navegadores, permitindo a transferência direta de dados sem plug-ins ou instalações adicionais. Essa tecnologia é especialmente útil para aplicações que exigem streaming de áudio e vídeo em tempo real (por exemplo, aplicações de videoconferência e telefonia).

APIs em tempo real

APIs (Interfaces de Programação de Aplicativos) são essenciais para a troca de dados entre serviços e plataformas. APIs em tempo real permitem que você envie atualizações e notificações instantaneamente do servidor para o cliente. APIs populares em tempo real incluem APIs RESTful, assinaturas GraphQL e várias APIs de streaming que utilizam eventos enviados pelo servidor (SSEs) ou webhooks pesquisa longa. A integração de APIs em tempo real em seu aplicativo web o torna compatível com muitos outros serviços e plataformas, aprimorando ainda mais seus recursos e experiência do usuário.

Nas próximas seções, nos aprofundaremos em WebSocket, WebRTC e APIs em tempo real, discutindo seus recursos, cenários de uso e estratégias de implementação.

WebSocket: um padrão para comunicação em tempo real

WebSocket é um protocolo padrão que permite a comunicação em tempo real entre um cliente e um servidor por meio de uma conexão única e duradoura. Representa um desenvolvimento significativo na tecnologia de comunicação web, pois permite a comunicação full-duplex, o que significa que os dados podem ser enviados e recebidos simultaneamente.

A comunicação tradicional na web depende de HTTP, um protocolo de solicitação-resposta. Neste modelo, o cliente envia uma solicitação ao servidor e o servidor responde. Essa abordagem não é ideal para aplicativos em tempo real, pois introduz latência enquanto espera pelas respostas do servidor e requer diversas solicitações para atualizações contínuas de dados.

O WebSocket resolve esses problemas fornecendo uma conexão bidirecional persistente. Uma vez estabelecida a conexão, o cliente e o servidor podem trocar dados sem iniciar uma nova solicitação a cada vez. Isso resulta em latência reduzida e comunicação mais eficiente. Para implementar o WebSocket em seu aplicativo web, siga estas etapas:

Configurando um servidor WebSocket: Escolha um servidor web habilitado para WebSocket, como Node.js com Socket.IO ou Django com Channels. O servidor deve ser capaz de manipular conexões WebSocket e processar eventos do lado do cliente. Estabelecendo uma conexão WebSocket: No lado do cliente, estabeleça uma conexão com o servidor WebSocket usando a API WebSocket nativa do navegador ou uma biblioteca compatível com WebSocket. A conexão é iniciada com um handshake, que atualiza a conexão HTTP para uma conexão WebSocket. Envio e recebimento de mensagens: Uma vez estabelecida a conexão, o cliente e o servidor podem enviar mensagens à vontade. As mensagens podem ser enviadas como strings ou dados binários; o lado receptor deve analisar a mensagem e tratá-la adequadamente. Tratamento de erros e fechamentos de conexão: implemente lógica de tratamento de erros e reconexão para compensar interrupções de conexão, como tempo de inatividade do servidor ou problemas de rede. Além disso, certifique-se de que a conexão seja fechada normalmente quando o cliente ou servidor não precisar mais de comunicação.

Com o WebSocket, você pode criar vários recursos em tempo real para seu aplicativo da web, incluindo bate-papos, notificações ao vivo e atualizações de dados em tempo real.

WebRTC: comunicação em tempo real para aplicativos de navegador

Web Real-Time Communication (WebRTC) é uma coleção de tecnologias e APIs que permitem a comunicação direta e em tempo real entre navegadores sem plug-ins ou estruturas adicionais. Essa tecnologia é especialmente útil para criar recursos de comunicação, como chamadas de vídeo, chamadas de voz e compartilhamento de arquivos ponto a ponto. WebRTC consiste em três APIs principais:

MediaStream: Esta API acessa a câmera e o microfone do usuário, permitindo que dados de áudio e vídeo sejam capturados e transmitidos. RTCPeerConnection: Esta API estabelece uma conexão peer-to-peer entre navegadores, permitindo a transmissão de dados de áudio e vídeo sem um servidor central. RTCDataChannel: Esta API permite que os navegadores enviem e recebam dados arbitrários, como mensagens de texto ou arquivos, pela conexão ponto a ponto.

A implementação do WebRTC em seu aplicativo web envolve as seguintes etapas:

Solicitando permissão do usuário: solicite permissão ao usuário para acessar sua câmera e microfone usando a API MediaStream. Configurando um servidor de sinalização: Embora a comunicação WebRTC ocorra entre pares, um servidor de sinalização inicial é necessário para facilitar a troca de metadados, como configuração de conexão e informações de rede. Este servidor pode ser construído usando WebSocket, XHR ou outra tecnologia adequada. Criando e configurando RTCPeerConnections: Desenvolva um processo para criar e configurar instâncias RTCPeerConnection para cada participante na sessão de comunicação. Esta etapa abrange o estabelecimento da conexão, a negociação de formatos de mídia e o tratamento de candidatos de gelo para travessia da rede. Abrindo RTCDataChannels: se seu aplicativo exigir transferência de dados além de fluxos de áudio e vídeo, configure RTCDataChannels para enviar e receber dados arbitrários. Lidando com desconexões e erros: considere problemas de erro ou desconexões intencionais e implemente mecanismos para lidar com eles normalmente.

O WebRTC permite incorporar recursos de comunicação em tempo real em seu aplicativo da web, minimizando a complexidade do servidor e melhorando o desempenho.

Usando APIs para troca de dados em tempo real

APIs (Interfaces de Programação de Aplicativos) também podem implementar recursos em tempo real em aplicativos da web. Ao utilizar APIs para trocar dados entre o cliente e o servidor, você pode recuperar atualizações de dados em tempo real e enviar conteúdo gerado pelo usuário ao servidor para armazenamento ou processamento. Muitas aplicações web dependem de APIs RESTful devido à sua ausência de estado e simplicidade de implementação. Ainda assim, as APIs RESTful geralmente não fornecem recursos em tempo real prontos para uso.

Para obter comunicação em tempo real com uma API RESTful, você pode usar uma técnica chamada “polling”, em que o cliente solicita atualizações regularmente do servidor. Este método não é ideal, pois introduz latência e requer solicitações adicionais. Uma abordagem melhor é usar APIs em tempo real, que facilitam a troca instantânea de dados entre o cliente e o servidor. Os protocolos de API em tempo real incluem assinaturas GraphQL, WebHooks e eventos enviados pelo servidor (SSE).

Assinaturas GraphQL: essas assinaturas permitem atualizações em tempo real, permitindo que os clientes assinem eventos específicos ou alterações de dados. Quando ocorre um evento ou os dados são atualizados, o servidor envia as informações mais recentes a todos os clientes inscritos. WebHooks: Este mecanismo envolve o servidor enviando retornos de chamada HTTP ao cliente quando ocorrem eventos específicos ou atualizações de dados. O cliente deve fornecer uma URL para receber notificações do WebHook e o servidor enviará os dados atualizados diretamente para o endpoint especificado. Eventos enviados pelo servidor (SSE): SSE é uma especificação HTML5 para enviar atualizações em tempo real do servidor para o cliente por meio de uma única conexão. Com o SSE, o servidor pode enviar atualizações para vários clientes simultaneamente, sem exigir que os clientes solicitem dados periodicamente.

Ao construir recursos em tempo real em aplicações web com APIs, é crucial selecionar o protocolo apropriado com base nos requisitos da sua aplicação, nas expectativas de desempenho e na experiência desejada do usuário.

Frameworks e bibliotecas em tempo real

O desenvolvimento de recursos em tempo real para uma aplicação web pode ser simplificado usando frameworks e bibliotecas construídas especificamente para esse fim. Essas ferramentas podem ajudá-lo a estabelecer comunicação em tempo real, lidar com o gerenciamento de conexões, processar eventos de comunicação e simplificar o processo de desenvolvimento. Abaixo estão algumas estruturas e bibliotecas populares em tempo real:

Soquete.IO

Socket.IO é uma biblioteca JavaScript projetada para aplicações web em tempo real. Ele permite a comunicação em tempo real entre um navegador da web e um servidor. Socket.IO abstrai APIs WebSocket e fornece recursos adicionais, como reconexão automática, transmissão e detecção de status de conexão. Ao utilizar WebSocket e outros mecanismos de transporte, o Socket.IO garante comunicação confiável e consistente em tempo real entre diferentes navegadores e dispositivos.

SinalR

SignalR é uma biblioteca de código aberto desenvolvida pela Microsoft para a construção de aplicações web em tempo real. Ele cria uma API simples sobre WebSocket para desenvolvedores .NET, permitindo-lhes implementar recursos de comunicação em tempo real. O SignalR recorre automaticamente a outros mecanismos de transporte, como sondagens longas ou eventos enviados pelo servidor, para navegadores mais antigos que não suportam WebSocket.

Empurrador

Pusher é um conjunto de ferramentas e APIs que simplifica o processo de integração de funcionalidades em tempo real em aplicativos da web. Pusher fornece bibliotecas para várias plataformas, incluindo JavaScript, Swift e Android. Os desenvolvedores podem usar os serviços do Pusher para implementar recursos em tempo real, como notificações, bate-papos e atualizações de conteúdo ao vivo. Com sua API e bibliotecas fáceis de usar, o Pusher torna o desenvolvimento de recursos em tempo real para seu aplicativo da web rápido e direto.

Banco de dados em tempo real do Firebase

O Firebase Realtime Database é um banco de dados NoSQL hospedado na nuvem que fornece sincronização de dados em tempo real, permitindo que os desenvolvedores criem aplicativos avançados e colaborativos. O SDK JavaScript do Firebase permite implementar recursos em tempo real em aplicativos da web com apenas algumas linhas de código. Configurar ouvintes e usar vinculação de dados permite criar experiências interativas para usuários com esforço mínimo.

Estratégias para implementação de recursos em tempo real

Ao implementar recursos em tempo real em seu aplicativo web, é importante criar uma estratégia bem pensada. Aqui estão alguns fatores-chave a serem considerados:

Escolha a tecnologia certa em tempo real

Escolha a tecnologia de tempo real mais adequada com base nos requisitos da sua aplicação web e no tipo de recursos de tempo real que você deseja implementar. Por exemplo, se você precisar de comunicação em tempo real entre navegadores, o WebRTC pode ser uma escolha apropriada. Por outro lado, se você precisa implementar comunicação bidirecional entre servidor e clientes, o WebSocket é uma boa opção.

Opte por frameworks e bibliotecas modernas

Utilize estruturas e bibliotecas em tempo real que simplificam o processo de desenvolvimento, como Socket.IO, SignalR ou Pusher. Essas ferramentas podem ajudá-lo a lidar com o gerenciamento de conexões, detecção de status de conexão, reconexão automática e outros aspectos essenciais da comunicação em tempo real, facilitando a criação de um aplicativo Web funcional e confiável em tempo real.

Planeje a escalabilidade

À medida que sua aplicação web cresce, o número de conexões simultâneas e a quantidade de dados trocados entre clientes e o servidor aumentarão. Portanto, é essencial planejar a escalabilidade desde o início. Considere o uso de ferramentas e técnicas para dimensionar seu aplicativo Web em tempo real de maneira eficiente e eficaz.

Foco no desempenho e na latência

Para uma experiência de usuário satisfatória, minimizar a latência é crucial. Otimize o desempenho do servidor e garanta que os dados sejam enviados e recebidos com eficiência, usando compactação, agregação ou lote de dados quando apropriado. Além disso, considere o uso de redes de distribuição de conteúdo (CDNs) e outras estratégias que podem ajudar a reduzir a latência.

Dimensionando aplicativos da Web em tempo real

O dimensionamento eficiente de aplicações web em tempo real é vital para garantir uma experiência de usuário consistente à medida que o número de conexões simultâneas e o volume de dados trocados aumentam. Aqui estão algumas estratégias principais para dimensionar aplicativos da web em tempo real:

Implementando infraestrutura de servidor apropriada

Escolha uma infraestrutura de servidor que possa lidar com a crescente demanda de aplicativos Web em tempo real. Considere usar balanceadores de carga para distribuir o tráfego entre vários servidores, garantindo que nenhum servidor fique sobrecarregado. Selecione uma arquitetura de servidor, como uma arquitetura de microsserviços, que permita o dimensionamento horizontal.

Otimize a troca de dados

Reduza a quantidade e o tamanho dos dados trocados optando por formatos de dados eficientes, incorporando compactação de dados, usando dados binários e minimizando a duplicação de dados. Ao otimizar a troca de dados, você pode reduzir a carga no servidor e na rede, melhorando o desempenho da sua aplicação web em tempo real.

Use técnicas de cache

O cache pode ajudá-lo a diminuir os tempos de resposta e a carga do servidor, armazenando temporariamente os dados acessados ​​com frequência. Implemente o cache do lado do servidor para armazenar dados que mudam com pouca frequência e use o cache do lado do cliente para armazenar ativos reutilizáveis, como imagens e arquivos CSS.

Monitore e ajuste

Use ferramentas de monitoramento para coletar dados sobre o desempenho do seu aplicativo Web em tempo real, como tempos de resposta, uso de recursos e taxas de erro. Analise esses dados para identificar gargalos e áreas de melhoria, fazendo os ajustes necessários para garantir o desempenho ideal. Sempre teste seu aplicativo sob diversas condições de carga para avaliar sua escalabilidade.

Implementando Medidas de Segurança

A segurança é um aspecto importante do dimensionamento de aplicações web em tempo real, pois o aumento da complexidade e vetores de ataque mais proeminentes podem torná-los mais suscetíveis a ameaças à segurança. Certifique-se de que seu aplicativo Web em tempo real tenha sistemas avançados de autenticação e autorização e use protocolos de transporte seguros, como HTTPS e WSS, para proteger os dados em trânsito.

A criação de recursos em tempo real em aplicativos da Web pode criar experiências envolventes para o usuário e aumentar a satisfação. Você pode incorporar efetivamente recursos em tempo real em seu aplicativo da Web, aproveitando as tecnologias, estruturas e bibliotecas disponíveis. Use técnicas de escalabilidade e práticas recomendadas para garantir desempenho contínuo à medida que seu aplicativo Web em tempo real cresce.

Não se esqueça de que a integração de recursos em tempo real com a plataforma sem código AppMaster permite que você aproveite os poderosos recursos da tecnologia em tempo real junto com as ferramentas de desenvolvimento visual e API REST do AppMaster. Isso cria um ambiente ideal para a construção de aplicativos da web interativos e envolventes.

Integrando recursos em tempo real com a plataforma AppMaster

AppMaster , uma poderosa plataforma no-code, simplifica o desenvolvimento de aplicativos back-end, web e móveis com seus recursos fáceis de usar. A plataforma suporta integração com diversas tecnologias em tempo real, permitindo aos usuários criar aplicações web interativas e envolventes sem escrever uma única linha de código. Para integrar recursos em tempo real em suas aplicações web usando a plataforma AppMaster, siga estas etapas:

Escolha a tecnologia de tempo real apropriada: Selecione a tecnologia de tempo real mais adequada, como WebSocket ou WebRTC, com base nos requisitos da sua aplicação. Pesquise e avalie as diversas bibliotecas, ferramentas e serviços que se alinham à tecnologia de tempo real selecionada, considerando fatores de escalabilidade, confiabilidade e facilidade de integração. Crie seu projeto AppMaster : Crie um novo projeto no AppMaster Studio e projete a interface do usuário do seu aplicativo usando a funcionalidade de arrastar e soltar integrada da plataforma. Você também pode definir os modelos de dados (esquemas de banco de dados), lógica de negócios, API REST e endpoints WSS para construir um aplicativo completo, incluindo serviços de back-end. Integre componentes em tempo real: use os recursos integrados da API REST do AppMaster e designers de processos de negócios no-code para incorporar componentes em tempo real em seu aplicativo da web. Dependendo da tecnologia e bibliotecas em tempo real escolhidas, aproveite quaisquer APIs AppMaster ou outros componentes necessários para concluir a integração. Publicar e implantar: Depois de montar os recursos em tempo real em seu projeto AppMaster , pressione o botão ‘Publicar’. A plataforma irá gerar código-fonte para seus aplicativos, compilá-los, executar testes, empacotá-los em contêineres Docker e implantá-los na nuvem. Este processo abrangente elimina dívidas técnicas e garante que seu aplicativo da web em tempo real seja executado de maneira eficiente e eficaz.

A integração de recursos em tempo real com a plataforma AppMaster oferece inúmeras vantagens, incluindo tempos de desenvolvimento mais rápidos, custos reduzidos e manutenção aprimorada de aplicativos. A funcionalidade no-code e as extensas integrações de API do AppMaster permitem que desenvolvedores cidadãos e pequenas e grandes empresas criem aplicativos da web sofisticados e escaláveis ​​com recursos em tempo real.

Melhores práticas para desenvolvimento de aplicativos da Web em tempo real

O desenvolvimento de uma aplicação web em tempo real envolve mais do que apenas selecionar as tecnologias certas; requer adesão às práticas recomendadas que garantem o desempenho, a segurança e a capacidade de manutenção do aplicativo. Essas práticas recomendadas são essenciais para fornecer conteúdo da Web interativo e envolvente que atenda às expectativas do usuário.

Selecione a tecnologia de tempo real certa: A escolha da tecnologia de tempo real é fundamental para o sucesso de sua aplicação web. Escolha tecnologias e bibliotecas que se alinhem com as necessidades específicas da sua aplicação, como WebSocket para comunicação full-duplex ou WebRTC para comunicação em tempo real baseada em navegador. Otimize a troca de dados: reduzir a quantidade de dados trocados entre o cliente e o servidor pode melhorar significativamente o desempenho do seu aplicativo em tempo real. Implemente compactação de dados e utilize protocolos binários, sempre que possível, para minimizar a latência de comunicação e o uso de largura de banda. Priorize a segurança: Proteja seu aplicativo Web em tempo real empregando medidas de criptografia e mecanismos de autenticação de usuário. Proteja suas conexões WebSocket com TLS (Transport Layer Security) e utilize controle de acesso para APIs. Monitore regularmente seu aplicativo em busca de vulnerabilidades e resolva imediatamente quaisquer problemas descobertos. Implementar mecanismos de tratamento e recuperação de erros: os aplicativos da Web em tempo real devem levar em conta possíveis falhas, como queda de conexões ou latência de rede. Projete seu aplicativo para lidar com erros de maneira elegante e implemente mecanismos de recuperação confiáveis ​​que mantenham uma experiência de usuário perfeita. Teste e monitore o desempenho: antes de implantar seu aplicativo Web em tempo real, teste exaustivamente o desempenho do aplicativo em vários cenários do mundo real. Invista em ferramentas de monitoramento e software de teste de desempenho para analisar continuamente os recursos e o desempenho em tempo real do seu aplicativo. Dimensione com otimizações de desempenho e infraestrutura: à medida que seu aplicativo Web em tempo real cresce em popularidade, ele precisará ser dimensionado para acomodar o aumento da demanda dos usuários. Otimize o desempenho do seu aplicativo implementando cache, otimizações de banco de dados e uso eficiente dos recursos do servidor. Além disso, considere utilizar a infraestrutura de servidores, como balanceadores de carga e bancos de dados distribuídos, para aprimorar a escalabilidade do seu aplicativo.

Aderir a essas práticas recomendadas ao desenvolver aplicativos da Web em tempo real ajudará a garantir a entrega de experiências de usuário envolventes e de alta qualidade. Com a implementação adequada de tecnologias de tempo real, as aplicações web tornam-se cada vez mais dinâmicas e interativas, levando a maiores taxas de satisfação e retenção dos usuários.