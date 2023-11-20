无需编码：应用程序构建者如何改变游戏规则

什么是应用程序生成器？

应用程序构建器或无代码或低代码平台是一种软件平台，旨在简化创建各种应用程序（包括 Web、移动和后端系统）的开发流程。这些创新工具使用可视化组件、 drag-and-drop功能和预定义模板，使用户无需编写一行代码即可创建应用程序。

随着应用程序构建器的出现，软件开发变得越来越容易，特别是对于非技术用户而言。程序员、设计师，甚至非技术企业家可以创建广泛的应用程序——从简单的原型到复杂的企业级应用程序——而无需遇到与传统编码相关的传统挑战和学习曲线。

No-Code和低代码平台的力量

No-code和low-code平台席卷了软件开发界。这些平台通过简化从头开始构建应用程序的传统流程，为应用程序创建的民主化做出了贡献。

No-Code平台

无代码平台迎合零编码知识的用户。它们提供了一个可视化界面，允许用户使用drag-and-drop功能、预定义模板和其他可访问的工具来创建应用程序。这些平台的最终目标是使用户能够创建复杂的应用程序而无需编写任何代码。

低代码平台

Low-code平台专为对编码有基本了解的用户或希望将高级功能合并到其应用程序中的用户而设计。这些平台提供了一种以最少的编码工作构建应用程序的便捷方法，同时保留了在需要时利用更多技术定制的能力。

no-code和low-code平台的日益普及标志着软件开发过程的重大转变。现在，企业和个人可以开发数字解决方案并简化其运营，而无需广泛的编程技能或大量的软件开发预算。

使用应用程序生成器的好处

应用程序构建器为企业和个人提供了广泛的好处。使用这些平台进行应用程序开发的主要优点包括：

减少开发时间： 使用应用程序构建器，由于消除了编写代码的需要，因此创建应用程序所需的时间显着减少。用户可以轻松 drag and drop 组件、使用预构建的模板并根据自己的喜好自定义设计，从而加快开发过程。

使用应用程序构建器，由于消除了编写代码的需要，因此创建应用程序所需的时间显着减少。用户可以轻松 组件、使用预构建的模板并根据自己的喜好自定义设计，从而加快开发过程。 节省成本： 应用程序构建器的精简性质减少了雇用经验丰富的开发人员的需要，从而显着节省了成本。许多应用程序构建者还提供价格实惠的订阅计划，使它们对初创公司和小型企业来说更加经济实惠。

应用程序构建器的精简性质减少了雇用经验丰富的开发人员的需要，从而显着节省了成本。许多应用程序构建者还提供价格实惠的订阅计划，使它们对初创公司和小型企业来说更加经济实惠。 提高生产力： 应用程序构建器允许开发人员和非开发人员专注于其项目或业务的其他重要方面，例如设计、营销和管理。通过简化开发流程，用户可以专注于创建更好的用户体验、功能和特性，从而提高项目的生产力。

应用程序构建器允许开发人员和非开发人员专注于其项目或业务的其他重要方面，例如设计、营销和管理。通过简化开发流程，用户可以专注于创建更好的用户体验、功能和特性，从而提高项目的生产力。 非技术用户的可访问性： 非程序员可以利用应用程序构建器将他们的想法变为现实，而无需深入研究编程语言和框架的复杂世界。用户友好的界面和易于理解的可视化组件使任何人都可以使用应用程序构建器来创建自定义应用程序。

非程序员可以利用应用程序构建器将他们的想法变为现实，而无需深入研究编程语言和框架的复杂世界。用户友好的界面和易于理解的可视化组件使任何人都可以使用应用程序构建器来创建自定义应用程序。 减少技术债务：传统的软件开发通常会导致技术债务积累，因为随着时间的推移，新功能会不断添加，导致修改和更新变得困难。应用程序构建者通过提供模块化和可重用的架构来消除这个问题，该架构简化了应用程序创建过程，并允许随着时间的推移更轻松地进行维护和更新。

通过解决软件开发的主要痛点，应用程序构建器已成为在各行各业创建令人印象深刻的应用程序的强大工具。从小型项目到大容量企业解决方案，这些平台不断改变应用程序的开发和维护方式。

AppMaster ：释放No-Code开发的潜力

AppMaster是一个尖端的no-code平台，使用户无需编码知识即可创建后端、Web 和移动应用程序。 AppMaster旨在满足从小企业到大型企业的广泛客户需求，正在彻底改变软件开发流程，让非技术背景的用户更容易使用它。

AppMaster独特之处在于，它不仅提供了构建 Web 和移动应用程序的完整解决方案，还允许用户可视化地设计其数据模型、通过可视化业务流程 (BP) 创建业务逻辑，以及构建REST API和 WSS endpoints 。当用户准备好部署其应用程序时， AppMaster会生成源代码、编译应用程序、运行测试并将最终产品部署到云中。

即使没有专业编程技能的公民开发人员也可以创建可扩展的高性能软件解决方案，包括服务器后端、网站、客户门户和本机移动应用程序。

AppMaster的主要特点和优势

AppMaster为希望快速高效地创建应用程序的用户提供了广泛的功能和优势。一些主要功能包括：

可视化数据建模： 用户可以直观地为其应用程序创建数据模型（数据库模式），而无需编码专业知识。

用户可以直观地为其应用程序创建数据模型（数据库模式），而无需编码专业知识。 业务流程设计： AppMaster 使用户能够使用可视化 BP 设计器来设计其业务逻辑，从而更轻松地创建复杂的工作流程和自动化流程。

使用户能够使用可视化 BP 设计器来设计其业务逻辑，从而更轻松地创建复杂的工作流程和自动化流程。 集成开发环境： AppMaster 作为一个一体化开发环境，配有专业 IDE 中常见的工具和功能。

作为一个一体化开发环境，配有专业 IDE 中常见的工具和功能。 自动应用程序重新生成： 为了消除技术债务，只要需求发生变化， AppMaster 就会不断地从头开始重新生成应用程序，以确保您的项目保持最新和优化。

为了消除技术债务，只要需求发生变化， 就会不断地从头开始重新生成应用程序，以确保您的项目保持最新和优化。 可扩展性： 使用 AppMaster 平台构建的应用程序在设计时就考虑到了可扩展性，为从小企业到高负载企业用例的一切提供支持。

使用 平台构建的应用程序在设计时就考虑到了可扩展性，为从小企业到高负载企业用例的一切提供支持。 各种订阅计划： AppMaster 提供六种不同的订阅计划，从免费（学习和探索）到企业计划，使客户能够根据自己的特定需求和预算选择完美的计划。

针对特定用例的应用程序构建器

除了AppMaster等通用应用程序构建器之外，还有各种专门为满足特定用例和行业而设计的专用应用程序构建器。其中一些建设者是：

电子商务构建者： Shopify 和 BigCommerce 等工具提供了专门用于构建和管理在线商店的 no-code 平台，从而简化了电子商务业务的建立。

Shopify 和 BigCommerce 等工具提供了专门用于构建和管理在线商店的 平台，从而简化了电子商务业务的建立。 CRM 和销售流程自动化： Salesforce 和 Zoho 等平台允许用户创建自定义 CRM和销售流程自动化解决方案，而无需编写任何代码，从而帮助企业提高效率和生产力。

Salesforce 和 Zoho 等平台允许用户创建自定义 CRM和销售流程自动化解决方案，而无需编写任何代码，从而帮助企业提高效率和生产力。 内部业务流程： Process Street 和 Tallyfy 等工具旨在帮助公司自动化其内部业务流程，例如入职、项目管理等。

Process Street 和 Tallyfy 等工具旨在帮助公司自动化其内部业务流程，例如入职、项目管理等。 物联网和工业 4.0： Losant 和 ThingWorx 等应用程序构建器使用户无需任何编程知识即可创建物联网应用程序和工业 4.0 解决方案，从而使企业能够充分利用互联设备和数据驱动见解的潜力。

为您的特定用例选择正确的应用程序构建器取决于许多因素，例如您的项目要求、技术专长和预算。通过选择合适的工具，即使是非技术用户也可以在他们想要的行业或用例中取得成功，从而释放no-code开发平台的全部潜力。

选择正确的应用程序生成器

为您的项目选择正确的应用程序构建器对于享受这些平台提供的众多优势至关重要。在决定使用哪个应用程序构建器之前需要考虑许多因素。其中一些因素包括：

预算：应用程序构建器有不同的价格点和订阅计划。根据您的财务资源，您可以选择满足您的开发需求和预算需求的灵活定价平台。例如， AppMaster 具有六种类型的订阅来满足各种用例。 具体用例：找到适合您的项目要求的应用程序构建器非常重要。有些平台迎合特定行业或特定类型的应用程序，例如电子商务或 CRM 系统。其他应用程序（例如 AppMaster 用途广泛，允许用户为多个领域构建后端、Web 和移动应用程序。 编码技能： No-code 和 low-code 平台是为具有不同编码专业知识水平的用户设计的。如果您几乎没有编程经验，像 AppMaster 这样的 no-code 平台可以满足您的需求。 Low-code 平台可能更适合具有基本编码知识或寻求高级定制功能的个人。 定制和可扩展性：您选择的应用程序构建器应该提供定制选项，以便根据您的独特需求定制您的应用程序。此外，通过支持高负载情况或提供企业级可扩展性（ AppMaster 上随时提供的功能），确保平台能够适应应用程序的增长。 支持和社区：强大的支持系统有助于

有效地引导开发过程。寻找具有快速响应的客户支持、充足的文档和活跃的用户社区的平台，以帮助排除故障或分享最佳实践。

对可用选项进行彻底的研究和比较，同时注意上述因素。通过识别每个应用程序构建器的特性和功能，您可以根据您的要求做出明智的决策。对于那些寻求全面、可扩展且用户友好的no-code平台的人来说， AppMaster是一个绝佳的选择。

应用程序构建器的未来

随着技术的发展和对高效软件开发工具的需求的增长，应用程序构建者已准备好持续增长和转型。 no-code和low-code平台的未来前景包括：

像AppMaster这样的应用程序构建者正在彻底改变软件开发领域，开创一个简化流程、降低成本以及为几乎没有编码经验的个人提供更方便的时代。随着对这些平台的需求不断增长，预计功能和行业范围将不断进步，使应用程序构建器成为现代软件开发的重要组成部分。