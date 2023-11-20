لا حاجة إلى البرمجة: كيف يغير منشئو التطبيقات اللعبة

ما هو منشئ التطبيقات؟

منشئ التطبيقات، أو منصة بدون تعليمات برمجية أو منخفضة التعليمات البرمجية ، عبارة عن منصة برمجية مصممة لتبسيط عملية التطوير لإنشاء تطبيقات متنوعة، بما في ذلك أنظمة الويب والجوال والواجهة الخلفية. باستخدام المكونات المرئية، وميزات drag-and-drop ، والقوالب المحددة مسبقًا، تتيح هذه الأدوات المبتكرة للمستخدمين إنشاء تطبيقات دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية.

مع ظهور منشئي التطبيقات، أصبح تطوير البرمجيات متاحًا بشكل متزايد، خاصة للمستخدمين غير التقنيين. يمكن للمبرمجين والمصممين وحتى رواد الأعمال غير التقنيين إنشاء مجموعة واسعة من التطبيقات - من النماذج الأولية البسيطة إلى التطبيقات المعقدة على مستوى المؤسسات - دون التحديات التقليدية ومنحنيات التعلم المرتبطة بالبرمجة التقليدية.

قوة المنصات No-Code ومنخفضة التعليمات البرمجية

لقد أحدثت المنصات No-code low-code ثورة في عالم تطوير البرمجيات. وقد ساهمت هذه المنصات في إضفاء الطابع الديمقراطي على إنشاء التطبيقات من خلال تبسيط العملية التقليدية لبناء التطبيقات من الألف إلى الياء.

منصات No-Code

تلبي المنصات التي لا تحتاج إلى تعليمات برمجية احتياجات المستخدمين الذين ليس لديهم أي معرفة بالبرمجة. إنها توفر واجهة مرئية تتيح للمستخدمين إنشاء تطبيقات باستخدام وظيفة drag-and-drop والقوالب المحددة مسبقًا والأدوات الأخرى التي يمكن الوصول إليها. الهدف النهائي لهذه المنصات هو تمكين المستخدمين من إنشاء تطبيقات متطورة دون كتابة أي تعليمات برمجية.

منصات منخفضة الكود

تم تصميم الأنظمة الأساسية Low-code للمستخدمين الذين لديهم فهم أساسي للبرمجة أو أولئك الذين يرغبون في دمج الميزات المتقدمة في تطبيقاتهم. توفر هذه الأنظمة الأساسية طريقة ملائمة لبناء التطبيقات بأقل جهد في البرمجة مع الاحتفاظ بالقدرة على استخدام المزيد من التخصيصات التقنية عند الحاجة.

تشير الشعبية المتزايدة للمنصات التي no-code low-code إلى تحول كبير في عملية تطوير البرمجيات. أصبح من الممكن الآن للشركات والأفراد تطوير حلول رقمية وتبسيط عملياتهم دون الحاجة إلى مجموعة واسعة من مهارات البرمجة أو ميزانية ضخمة لتطوير البرمجيات.

فوائد استخدام منشئي التطبيقات

يقدم منشئو التطبيقات مجموعة واسعة من المزايا للشركات والأفراد على حدٍ سواء. تشمل المزايا الأساسية لاستخدام هذه الأنظمة الأساسية لتطوير التطبيقات ما يلي:

تقليل وقت التطوير: مع منشئي التطبيقات، يتم تقليل الوقت المطلوب لإنشاء تطبيق بشكل كبير حيث يتم التخلص من الحاجة إلى كتابة التعليمات البرمجية. يمكن للمستخدمين drag and drop بسهولة، واستخدام القوالب المعدة مسبقًا، وتخصيص التصميم حسب رغبتهم، مما يؤدي إلى تسريع عملية التطوير.

مع منشئي التطبيقات، يتم تقليل الوقت المطلوب لإنشاء تطبيق بشكل كبير حيث يتم التخلص من الحاجة إلى كتابة التعليمات البرمجية. يمكن للمستخدمين بسهولة، واستخدام القوالب المعدة مسبقًا، وتخصيص التصميم حسب رغبتهم، مما يؤدي إلى تسريع عملية التطوير. توفير التكاليف: تقلل الطبيعة المبسطة لمنشئي التطبيقات من الحاجة إلى توظيف مطورين ذوي خبرة، مما يؤدي إلى توفير كبير في التكاليف. يقدم العديد من منشئي التطبيقات أيضًا خطط اشتراك ميسورة التكلفة، مما يجعلها أكثر ملاءمة للميزانية للشركات الناشئة والشركات الصغيرة.

تقلل الطبيعة المبسطة لمنشئي التطبيقات من الحاجة إلى توظيف مطورين ذوي خبرة، مما يؤدي إلى توفير كبير في التكاليف. يقدم العديد من منشئي التطبيقات أيضًا خطط اشتراك ميسورة التكلفة، مما يجعلها أكثر ملاءمة للميزانية للشركات الناشئة والشركات الصغيرة. زيادة الإنتاجية: يسمح منشئو التطبيقات للمطورين وغير المطورين بالتركيز على الجوانب الأساسية الأخرى لمشروعهم أو أعمالهم، مثل التصميم والتسويق والإدارة. من خلال تبسيط عملية التطوير، يمكن للمستخدمين التركيز على إنشاء تجارب ووظائف وميزات أفضل للمستخدم، مما يزيد من إنتاجية مشاريعهم.

يسمح منشئو التطبيقات للمطورين وغير المطورين بالتركيز على الجوانب الأساسية الأخرى لمشروعهم أو أعمالهم، مثل التصميم والتسويق والإدارة. من خلال تبسيط عملية التطوير، يمكن للمستخدمين التركيز على إنشاء تجارب ووظائف وميزات أفضل للمستخدم، مما يزيد من إنتاجية مشاريعهم. إمكانية الوصول للمستخدمين غير التقنيين: يمكن لغير المبرمجين الاستفادة من منشئي التطبيقات لإضفاء الحيوية على أفكارهم دون الغوص عميقًا في العالم المعقد للغات البرمجة وأطر العمل. إن الواجهة سهلة الاستخدام والمكونات المرئية سهلة الفهم تجعل منشئي التطبيقات في متناول الجميع لإنشاء تطبيقات مخصصة.

يمكن لغير المبرمجين الاستفادة من منشئي التطبيقات لإضفاء الحيوية على أفكارهم دون الغوص عميقًا في العالم المعقد للغات البرمجة وأطر العمل. إن الواجهة سهلة الاستخدام والمكونات المرئية سهلة الفهم تجعل منشئي التطبيقات في متناول الجميع لإنشاء تطبيقات مخصصة. تقليل الديون الفنية: غالبًا ما يؤدي تطوير البرامج التقليدية إلى تراكم الديون الفنية ، حيث تتم إضافة ميزات جديدة بمرور الوقت، مما يجعل التعديلات والتحديثات صعبة. يعمل منشئو التطبيقات على التخلص من هذه المشكلة من خلال توفير بنية معيارية وقابلة لإعادة الاستخدام تعمل على تبسيط عملية إنشاء التطبيق وتسمح بإجراء صيانة وتحديثات أسهل بكثير بمرور الوقت.

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من خلال معالجة نقاط الضعف الرئيسية في تطوير البرمجيات، أصبح منشئو التطبيقات أدوات قوية لإنشاء تطبيقات رائعة في مجموعة واسعة من الصناعات. من المشاريع الصغيرة إلى حلول المؤسسات ذات السعة العالية، تستمر هذه الأنظمة الأساسية في إحداث ثورة في كيفية تطوير التطبيقات وصيانتها.

AppMaster: إطلاق العنان لإمكانات التطوير No-Code

AppMaster عبارة عن منصة متطورة no-code تمكن المستخدمين من إنشاء تطبيقات خلفية وويب وتطبيقات الهاتف المحمول دون معرفة البرمجة. تم تصميم AppMaster لتلبية احتياجات مجموعة واسعة من العملاء، بدءًا من الشركات الصغيرة وحتى المؤسسات الكبيرة، AppMaster يُحدث ثورة في عملية تطوير البرامج ويجعلها في متناول المستخدمين ذوي الخلفيات غير التقنية.

يعد AppMaster فريدًا من نوعه لأنه لا يقدم حلاً كاملاً لبناء تطبيقات الويب والهاتف المحمول فحسب، بل يسمح أيضًا للمستخدمين بتصميم نماذج البيانات الخاصة بهم بشكل مرئي، وإنشاء منطق الأعمال من خلال عمليات الأعمال المرئية (BPs)، وإنشاء endpoints REST API وWSS. عندما يكون المستخدم جاهزًا لنشر تطبيقه، يقوم AppMaster بإنشاء كود المصدر، وتجميع التطبيقات، وتشغيل الاختبارات، ونشر المنتج النهائي على السحابة.

حتى المطورين المواطنين الذين ليس لديهم مهارات برمجة احترافية يمكنهم إنشاء حلول برمجية قابلة للتطوير وعالية الأداء، ومكتملة بالواجهات الخلفية للخادم، ومواقع الويب، وبوابات العملاء، وتطبيقات الهاتف المحمول الأصلية.

الميزات والمزايا الرئيسية لتطبيق AppMaster

يقدم AppMaster ميزات ومزايا واسعة النطاق للمستخدمين الذين يتطلعون إلى إنشاء تطبيقات بسرعة وكفاءة. تتضمن بعض الميزات الرئيسية ما يلي:

نمذجة البيانات المرئية: يمكن للمستخدمين إنشاء نماذج بيانات (مخطط قاعدة البيانات) لتطبيقاتهم بشكل مرئي، دون الحاجة إلى خبرة في البرمجة.

يمكن للمستخدمين إنشاء نماذج بيانات (مخطط قاعدة البيانات) لتطبيقاتهم بشكل مرئي، دون الحاجة إلى خبرة في البرمجة. تصميم عمليات الأعمال: يمكّن AppMaster المستخدمين من تصميم منطق أعمالهم باستخدام مصمم BP المرئي، مما يجعل إنشاء مسارات عمل معقدة وأتمتة العمليات أسهل.

يمكّن المستخدمين من تصميم منطق أعمالهم باستخدام مصمم BP المرئي، مما يجعل إنشاء مسارات عمل معقدة وأتمتة العمليات أسهل. بيئة التطوير المتكاملة: يعمل AppMaster كبيئة تطوير شاملة، مكتملة بالأدوات والوظائف التي توجد عادةً في بيئات التطوير المتكاملة (IDEs) الاحترافية.

يعمل كبيئة تطوير شاملة، مكتملة بالأدوات والوظائف التي توجد عادةً في بيئات التطوير المتكاملة (IDEs) الاحترافية. التجديد التلقائي للتطبيقات: للتخلص من الديون الفنية، يقوم AppMaster باستمرار بإعادة إنشاء التطبيقات من البداية كلما تغيرت المتطلبات، مما يضمن بقاء مشاريعك محدثة ومُحسّنة.

للتخلص من الديون الفنية، يقوم باستمرار بإعادة إنشاء التطبيقات من البداية كلما تغيرت المتطلبات، مما يضمن بقاء مشاريعك محدثة ومُحسّنة. قابلية التوسع: تم تصميم التطبيقات التي تم إنشاؤها باستخدام النظام الأساسي AppMaster مع وضع قابلية التوسع في الاعتبار، مما يوفر الدعم لكل شيء بدءًا من الشركات الصغيرة وحتى حالات الاستخدام الخاصة بالمؤسسات ذات التحميل العالي.

تم تصميم التطبيقات التي تم إنشاؤها باستخدام النظام الأساسي مع وضع قابلية التوسع في الاعتبار، مما يوفر الدعم لكل شيء بدءًا من الشركات الصغيرة وحتى حالات الاستخدام الخاصة بالمؤسسات ذات التحميل العالي. خطط اشتراك متنوعة: يقدم AppMaster ست خطط اشتراك مختلفة، تتراوح من خطط (التعلم والاستكشاف) المجانية إلى خطط المؤسسات، مما يتيح للعملاء اختيار الخطة المثالية التي تناسب احتياجاتهم وميزانياتهم الخاصة.

منشئو التطبيقات لحالات استخدام محددة

بالإضافة إلى منشئي التطبيقات ذات الأغراض العامة مثل AppMaster ، هناك مجموعة متنوعة من منشئي التطبيقات المتخصصة المصممة لتلبية حالات استخدام وصناعات محددة. بعض هؤلاء البناة هم:

منشئو التجارة الإلكترونية: توفر أدوات مثل Shopify وBigCommerce منصات no-code مصممة خصيصًا لبناء وإدارة المتاجر عبر الإنترنت، مما يبسط إنشاء أعمال التجارة الإلكترونية.

توفر أدوات مثل Shopify وBigCommerce منصات مصممة خصيصًا لبناء وإدارة المتاجر عبر الإنترنت، مما يبسط إنشاء أعمال التجارة الإلكترونية. إدارة علاقات العملاء وأتمتة عمليات المبيعات: تتيح منصات مثل Salesforce وZoho للمستخدمين إنشاء حلول مخصصة لإدارة علاقات العملاء وأتمتة عمليات المبيعات دون كتابة أي تعليمات برمجية، مما يساعد الشركات على تحسين كفاءتها وإنتاجيتها.

تتيح منصات مثل Salesforce وZoho للمستخدمين إنشاء حلول مخصصة لإدارة علاقات العملاء وأتمتة عمليات المبيعات دون كتابة أي تعليمات برمجية، مما يساعد الشركات على تحسين كفاءتها وإنتاجيتها. العمليات التجارية الداخلية: تم تصميم أدوات مثل Process Street وTallyfy لمساعدة الشركات على أتمتة عملياتها التجارية الداخلية، مثل الإعداد وإدارة المشاريع والمزيد.

تم تصميم أدوات مثل Process Street وTallyfy لمساعدة الشركات على أتمتة عملياتها التجارية الداخلية، مثل الإعداد وإدارة المشاريع والمزيد. إنترنت الأشياء والصناعة 4.0: يتيح منشئو التطبيقات مثل Losant وThingWorx للمستخدمين إنشاء تطبيقات إنترنت الأشياء وحلول الصناعة 4.0 دون أي معرفة برمجية، مما يمكّن الشركات من تسخير الإمكانات الكاملة للأجهزة المتصلة والرؤى المستندة إلى البيانات.

يعتمد تحديد أداة إنشاء التطبيقات المناسبة لحالة الاستخدام المحددة الخاصة بك على العديد من العوامل، مثل متطلبات مشروعك، والخبرة الفنية، والميزانية. ومن خلال اختيار الأدوات المناسبة، يمكن حتى للمستخدمين غير التقنيين النجاح في الصناعة أو حالة الاستخدام المرغوبة، مما يفتح الإمكانات الكاملة لمنصات التطوير no-code.

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اختيار منشئ التطبيق المناسب

يعد اختيار أداة إنشاء التطبيقات المناسبة لمشروعك أمرًا بالغ الأهمية للاستمتاع بالمزايا العديدة التي توفرها هذه المنصات. هناك العديد من العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار قبل تحديد أداة إنشاء التطبيقات التي سيتم استخدامها. بعض هذه العوامل تشمل:

الميزانية: يأتي منشئو التطبيقات بنقاط أسعار وخطط اشتراك مختلفة. اعتمادًا على مواردك المالية، يمكنك اختيار منصة تسعير مرنة تلبي احتياجات التطوير الخاصة بك ومتطلبات الميزانية. AppMaster ، على سبيل المثال، يتميز بستة أنواع من الاشتراكات لتلبية حالات الاستخدام المختلفة. حالات الاستخدام المحددة: من المهم العثور على منشئ التطبيقات الذي يناسب متطلبات مشروعك. تلبي بعض المنصات صناعات أو أنواع معينة من التطبيقات، مثل أنظمة التجارة الإلكترونية أو إدارة علاقات العملاء. البعض الآخر، مثل AppMaster ، متعدد الاستخدامات، مما يسمح للمستخدمين ببناء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة لقطاعات متعددة. مهارات البرمجة: تم تصميم المنصات No-code low-code للمستخدمين ذوي مستويات مختلفة من الخبرة في البرمجة. إذا كانت لديك خبرة قليلة أو معدومة في البرمجة، فيمكن لمنصة no-code مثل AppMaster أن تلبي احتياجاتك. يمكن أن تكون الأنظمة Low-code مناسبة بشكل أفضل للأفراد الذين لديهم معرفة أساسية بالبرمجة أو يبحثون عن ميزات التخصيص المتقدمة. التخصيص وقابلية التوسع: يجب أن يقدم منشئ التطبيق الذي اخترته خيارات التخصيص لتكييف تطبيقك مع احتياجاتك الفريدة. بالإضافة إلى ذلك، تأكد من أن النظام الأساسي يمكنه استيعاب نمو تطبيقك من خلال دعم حالات التحميل العالي أو توفير قابلية التوسع على مستوى المؤسسة - وهي ميزة متاحة بسهولة على AppMaster . الدعم والمجتمع: يساعد نظام الدعم القوي على

التنقل في عملية التطوير بفعالية. ابحث عن الأنظمة الأساسية التي تتمتع بدعم عملاء سريع الاستجابة ووثائق وافرة ومجتمع نشط من المستخدمين للمساعدة في استكشاف الأخطاء وإصلاحها أو مشاركة أفضل الممارسات.

قم بإجراء بحث شامل ومقارنة بين الخيارات المتاحة، مع مراعاة العوامل المذكورة أعلاه. ومن خلال تحديد الميزات والقدرات الخاصة بكل منشئ تطبيقات، يمكنك اتخاذ قرار مستنير يناسب متطلباتك. يعد AppMaster خيارًا ممتازًا لأولئك الذين يبحثون عن نظام أساسي شامل وقابل للتطوير وسهل الاستخدام no-code.

مستقبل منشئي التطبيقات

مع تطور التكنولوجيا ونمو الطلب على أدوات تطوير البرمجيات الفعالة، يستعد منشئو التطبيقات للنمو والتحول المستمر. تتضمن النظرة المستقبلية للمنصات التي no-code low-code:

التوسع في المزيد من الصناعات: من المرجح أن يدعم منشئو التطبيقات المزيد من القطاعات والمنافذ المحددة لتلبية الاحتياجات المتنوعة لتطوير البرمجيات عبر مختلف الصناعات.

من المرجح أن يدعم منشئو التطبيقات المزيد من القطاعات والمنافذ المحددة لتلبية الاحتياجات المتنوعة لتطوير البرمجيات عبر مختلف الصناعات. تحسين إمكانية الوصول: من المرجح أن تعمل هذه المنصات على تطوير واجهاتها البديهية، مما يجعل تطوير التطبيقات في متناول الأفراد ذوي الخبرة الدنيا في البرمجة. وهذا يفتح الأبواب أمام المزيد من المحترفين للمساهمة في تطوير البرمجيات دون الحاجة إلى معرفة واسعة بالبرمجة.

من المرجح أن تعمل هذه المنصات على تطوير واجهاتها البديهية، مما يجعل تطوير التطبيقات في متناول الأفراد ذوي الخبرة الدنيا في البرمجة. وهذا يفتح الأبواب أمام المزيد من المحترفين للمساهمة في تطوير البرمجيات دون الحاجة إلى معرفة واسعة بالبرمجة. الوظائف المتقدمة: مع تطور أدوات التطوير، سيستمر منشئو التطبيقات في تقديم ميزات أكثر تطورًا، مما يتيح للمستخدمين إنشاء تطبيقات أكثر تعقيدًا وقدرة. سيسمح هذا للمؤسسات بتخصيص وتوسيع تطبيقاتها حسب الحاجة.

مع تطور أدوات التطوير، سيستمر منشئو التطبيقات في تقديم ميزات أكثر تطورًا، مما يتيح للمستخدمين إنشاء تطبيقات أكثر تعقيدًا وقدرة. سيسمح هذا للمؤسسات بتخصيص وتوسيع تطبيقاتها حسب الحاجة. التكامل مع التقنيات الناشئة: مع ظهور الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وإنترنت الأشياء (IoT) ، من المرجح أن يقوم منشئو التطبيقات بدمج هذه التقنيات الناشئة، مما يمكّن المستخدمين من إنشاء تطبيقات تستغل أحدث الابتكارات.

يُحدث منشئو التطبيقات مثل AppMaster ثورة في مجال تطوير البرمجيات، مما يبشر بعصر من العمليات المبسطة، والتكاليف المنخفضة، وإمكانية وصول أكبر للأفراد الذين لديهم خبرة قليلة أو معدومة في البرمجة. مع استمرار نمو الطلب على هذه المنصات، توقع حدوث تقدم في الوظائف ومدى الوصول إلى الصناعة، مما يجعل منشئي التطبيقات عنصرًا أساسيًا في تطوير البرامج الحديثة.