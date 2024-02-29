面向有抱负的开发人员的十大免费应用程序制造商

随着人们对技术和创业的兴趣高涨，许多有抱负的开发人员正在迈出大胆的第一步，进入复杂的应用程序创建过程。在这个数字时代，并非所有梦想构建自己的应用程序的人都拥有正规的编程教育或昂贵的开发工具的预算。幸运的是，免费应用程序构建者已经实现了软件开发过程的民主化，为崭露头角的开发人员将他们的愿景打造为实用的功能应用程序打开了大门。

这些免费应用程序构建器的优点在于它们能够使个人在几乎没有财务障碍的情况下概念化、设计和部署应用程序。它们提供用户友好的界面、基本工具以及进入软件开发领域的支持性踏脚石。通过提供这些资源，免费应用程序构建者正在彻底改变我们对软件创建的思考方式，并培养具有触手可及的创新能力的新一代开发人员。

在本文中，我们将深入探讨十大免费应用程序构建器，它们因其强大的功能、易用性以及巨大的学习和成长潜力而脱颖而出。无论您是想涉足应用程序设计，还是决心以有限的预算创办一家初创公司，这些平台都可能是您成功的大门。因此，准备好探索这个精选的免费应用程序制造商列表，它们承诺将您的应用程序构建梦想变成有形的、可下载的现实。

1. AppMaster ：一个生成式No-Code平台

对于许多希望将概念想法转化为实际应用程序的有抱负的开发人员来说， AppMaster是无代码开发领域的可访问性和力量的灯塔。 AppMaster成立于2020年，其特点是其综合平台涵盖后端、Web和移动应用程序创建，无需手动编写一行代码。

该平台的功能源于其先进的生成方法。每次用户点击“发布”按钮时， AppMaster都会获取应用程序的可视化蓝图并生成真实的可执行源代码和二进制文件。特别令人印象深刻的是，它使用Go来实现后端应用程序，使用Vue3框架和 JS/TS 来实现 Web 应用程序，并分别依靠Kotlin和SwiftUI来实现 Android 和 iOS 移动应用程序。

这种生成方法不仅打破了通常与编程语言相关的陡峭学习曲线，而且使用户能够根据需要修改和扩展其应用程序。对于那些希望在没有财务承诺的情况下入门的人， AppMaster提供“学习和探索”订阅，该订阅是免费的，最适合新用户和平台测试。借助这种多功能平台，新开发人员可以进行实验和学习，而无需承担与传统开发环境相关的基础设施开销或成本。

此外， AppMaster以其可扩展性和部署速度而自豪。用户可以在 30 秒内生成一组新的应用程序 - 与手动编码可能需要的数小时甚至数天相比，这一壮举令人惊叹。自动生成服务器endpoints的 swagger 文档为可能不熟悉它的开发人员简化了 API 管理。

截至 2023 年 4 月， AppMaster拥有超过 60,000 名用户，因其易于使用的界面和高效的应用程序创建流程而获得认可。它已获得 G2 多个类别的“高性能者”赞誉，并被评为 2023 年春季和冬季No-Code开发平台的“势头领导者”。这一认可为寻求投入时间的新兴开发人员增加了一层信任和可靠性。一个在技术界得到认可和赞赏的平台。

结果是， AppMaster成为任何有抱负的开发人员的理想起点。该平台的no-code方法解决了应用程序开发的复杂性，使其成为一种具有教育意义和赋权的体验。无论您是构建简单的实用应用程序还是复杂的企业级解决方案，它都是一个可以让您将想法带到世界上的工具。

2. MIT App Inventor：通过拖放学习

为了寻找适合初学者的理想应用程序制作工具，我们找到了麻省理工学院的教育瑰宝： MIT App Inventor 。 MIT App Inventor 专为新手和学生量身定制，倡导边做边学的理念。它具有简单的用户界面，在应用程序开发过程中采用拖放方法，为有抱负的开发人员揭开了复杂的编码世界的神秘面纱。

MIT App Inventor 在免费应用程序制造商中脱颖而出的原因在于它对教育价值的重视。该平台经过精心设计，旨在通过结合基于块的编码来帮助教授编程逻辑和设计的基础知识。这种视觉方法被证明是非常直观的，因为用户将编码块像拼图一样组合在一起，将逻辑和功能构建到他们的应用程序中。

即使具有教育倾向，MIT App Inventor 也不仅仅是儿戏——它是一个能够创建功能齐全的 Android 应用程序的强大工具。用户可以访问各种功能块，包括用于用户输入、数据库集成、媒体处理，甚至通过蓝牙与硬件设备连接的功能块。

围绕 MIT App Inventor 的社区是其另一个优势。由教育工作者、学生和爱好者组成的充满活力的网络分享他们的项目、教程和建议，为任何想要解决问题或学习新技巧的人提供方便的资源。这种协作氛围促进个人成长和领域内知识的集体扩展。

然而，一个潜在的限制是其平台的特殊性。目前，MIT App Inventor 专注于为 Android 设备创建应用程序。虽然这允许深入了解 Android 的功能，但它可能会限制希望开发跨平台应用程序的用户。尽管如此，对于那些尝试 Android 应用程序开发的人来说，它提供了一个没有令人生畏的代码的沙箱环境，他们可以在其中自由地实验并实现他们的创意愿景。

对于那些想要超越平台边界的人来说，MIT App Inventor 的开源性质意味着喜欢冒险的人可以探索和修改该工具的基础。这有助于平台的发展，并提供对开发过程的理解，可以作为未来更高级编码工作的跳板。

MIT App Inventor 以有利于学习和创造力的简洁方法打开了通往应用程序开发世界的大门。通过使用户能够专注于逻辑而不是编程语法，它巩固了其作为新晋开发人员的顶级免费应用程序制造商中值得关注的成员的地位。

3. Bubble ：直观的 Web 应用程序创建器

Bubble专注于有利于直观用户体验的开发趋势，对于那些希望在没有编码知识的情况下构建复杂 Web 应用程序的有抱负的开发人员来说，它是一个令人信服的选择。该平台因其易用性而脱颖而出，同时提供强大的功能，例如交互式设计工具和处理通常需要大量编码的复杂数据操作。

Bubble受欢迎的基石是它的可视化编程语言，它允许创建者drag and drop元素来设计其应用程序的用户界面。借助Bubble ，初学者可以制作外观时尚、具有专业感和丰富功能的 Web 应用程序。该平台的每个方面都是基于小部件的，简化了流程并允许开发人员专注于应用程序创建的创意方面。

Bubble的一个突出功能是它的工作流技术，它允许开发人员通过一系列触发器和操作来定义应用程序的逻辑。这意味着当用户执行特定操作时，它可以触发应用程序内的一系列响应，从而实现部分用户体验和后端流程的自动化。此外， Bubble还允许访问数据库，开发人员可以在其中存储和操作数据，这在大多数动态 Web 应用程序中都是至关重要的功能。

Bubble的订阅计划包括从非常适合业余爱好者和试水者的免费套餐，到提供 API 集成等增强功能、提高专业和商业级项目能力的付费套餐。免费开始使用Bubble能力对新开发人员特别有吸引力，为他们提供了一个在投入资金之前可以探索和扩展技能的空间。

尽管Bubble上的免费计划有很多优点，但它也有一些缺点。 Bubble的品牌通常出现在免费层上构建的应用程序上，与付费订阅相比，定制和开发功能的程度可能会受到限制。尽管如此，对于希望以最小的费用将应用程序从概念到发布的初露头角的开发人员来说， Bubble是一个免费的应用程序制造商，它提供了一套令人印象深刻的入门工具。

4. Glide：将电子表格转换为应用程序

找到一个简单而强大的工具将数据转化为功能齐全的应用程序可以极大地促进许多有抱负的开发人员的发展。 Glide凭借其创新的应用程序创建方法而脱颖而出。它特别适合那些熟悉电子表格数据并希望将其转换为交互式移动或 Web 应用程序而无需深入研究复杂的编码的人。

使用 Glide，用户首先链接 Google 表格，该表格充当其应用程序的数据库。该平台读取数据结构并建议可以匹配数据组织的模板和组件，从而允许用户进一步定制设计和流程。有时，只需几分钟，用户就可以看到他们的电子表格演变为可跨设备共享和使用的用户友好界面。

Glide 的一个优点是它不仅仅针对开发人员。非技术用户、教育工作者、商业专业人士和任何熟悉电子表格的人都可以创建应用程序。这种包容性扩大了应用程序开发的范围，并鼓励更广泛的人群构建满足其需求的数字解决方案。

Glide 的主要功能包括：

模板库： 各种预先设计的模板适合不同的用例，使应用程序开发过程更加快捷。

各种预先设计的模板适合不同的用例，使应用程序开发过程更加快捷。 数据同步： 与 Google Sheets 实时同步可确保电子表格中的任何更改立即反映在应用程序中。

与 Google Sheets 实时同步可确保电子表格中的任何更改立即反映在应用程序中。 定制： 用户可以使用符合其品牌或个人品味的图像、颜色和字体来定制应用程序的外观和感觉。

用户可以使用符合其品牌或个人品味的图像、颜色和字体来定制应用程序的外观和感觉。 共享和协作： Glide 应用程序可通过链接轻松共享，并支持协作开发，使团队成员能够无缝协作。

Glide 应用程序可通过链接轻松共享，并支持协作开发，使团队成员能够无缝协作。 离线功能：使用 Glide 构建的应用程序可以离线运行，这对于互联网连接间歇性地区的用户来说非常实用。

虽然 Glide 提供了大量的免费套餐，但值得注意的是，更高级的特性和功能，例如增加数据容量或删除 Glide 品牌，可以通过高级订阅来解锁。

Glide 可以作为新晋开发者的绝佳练习场和信心构建者。在仍然涉及基本应用程序开发方面（例如数据库管理和用户体验设计）的no-code环境中工作，他们可以有效地弥合理论与实践之间的差距。此外，它与AppMaster等平台保持一致，后者倡导应用程序开发的民主化，为任何人提供将想法转化为功能软件所需的工具。

Glide 是一款为有抱负的开发人员和非开发人员提供支持的工具，以熟悉且无处不在的电子表格为基础，提供了进入应用程序制作世界的便捷门户。

5.AppyPie：轻松构建移动应用程序

对于初学者来说，找到移动应用程序开发的直接切入点可能具有挑战性。然而，对于那些刚刚开始移动技术世界之旅的人来说， AppyPie成为了简单的灯塔。它旨在帮助几乎没有编码背景的有抱负的开发人员将他们的创新想法转化为实用的移动应用程序。

凭借其用户友好的界面，AppyPie 用户可以像拼图一样拼凑不同的功能。它提供了许多功能，例如推送通知、社交媒体集成和应用内购买，使初学者可以轻松掌握一系列功能。 AppyPie 的与众不同之处在于它致力于让事情变得简单且易于访问。无论是创建个人任务管理器还是小型企业店面，过程都很简单：选择模板、 drag and drop功能并根据您的喜好进行自定义。

AppyPie 对无缝移动应用程序创建的承诺通过其后端服务显而易见。该平台负责处理繁重的技术工作，管理服务器和基础设施，以便用户可以专注于构建应用程序的创意方面。这使得它对企业家、教育工作者和业余爱好者特别有吸引力，他们希望在不深入研究复杂编码概念的情况下充实应用程序。

此外，AppyPie还提供教程、支持文章和视频指南等学习资源，这对于用户迈出应用程序开发的第一步非常有益。虽然免费版本提供了一个良好的起点，但 AppyPie 还提供基于订阅的计划，可以解锁更多特性和功能，确保随着您的技能和需求的增长，您的开发工具可以与您一起成长。

尽管如此，AppyPie 不仅仅是初学者的游乐场。它是一个成熟的开发工具，可以快速启动MVP（最小可行产品） ，甚至可以充当更复杂的开发环境的桥梁。例如，那些从 AppyPie 开始，后来想要深入研究的人可能会过渡到AppMaster这样的平台，在那里他们可以使用后端技术生成真正的应用程序，但仍然受益于可视化、 no-code方法。

AppyPie 在免费应用程序构建器的万神殿中提供了易用性和功能性之间的最佳平衡点，使新一代开发人员只需点击几下即可看到他们的数字梦想成为现实。

6. Kodular：麻省理工学院应用程序发明者的后代

对于那些通过 MIT App Inventor 开启应用程序开发世界之旅的人来说， Kodular可能有回家的感觉。 Kodular 是其前身的演变，保留了熟悉的drag-and-drop界面，同时提供增强的功能，使其成为寻求更复杂而不失简单性的新兴开发人员的有吸引力的选择。

Kodular 提供了一套全面的工具，使用户能够创建更精致、更复杂的应用程序。它与广告、数据库和社交平台等各种服务集成，直接在应用程序内促进货币化和社交共享。通过对许多组件的支持，用户可以构建复杂的用户界面并利用设备硬件来创建交互式且功能丰富的应用程序。

有抱负的开发人员欣赏 Kodular 的粒度，允许通过其基于块的逻辑编辑器更好地控制应用程序的行为。它弥合了no-code简单性和对应用程序功能的更深入理解之间的差距 - 对于以后可能过渡到传统编码的人来说这是一个垫脚石。重要的是，Kodular 致力于教育和可访问性，呼应了 MIT App Inventor 的愿景，但增加了满足更雄心勃勃的项目范围的功能。

Kodular 的突出特点之一是其充满活力的社区。这个活跃的论坛是新开发人员的金矿，促进思想交流、故障排除和协作学习。该平台还拥有一个市场，开发人员可以在其中出售自己的扩展，从而为学习过程增添创业优势。

虽然 Kodular 可以免费使用，但它确实对货币化应用程序实施了佣金制度，对于那些计划通过其创作来创收的人来说，这是需要考虑的事情。对于那些希望避免这种情况的人，Kodular 提供了非常实惠的“Pro”版本，该版本消除了佣金并增加了额外的好处。在这方面，Kodular 提供了一种灵活的方法，可以随着开发人员从教育到创业的历程而扩展。

对于任何从基础知识开始进步并希望在不过度复杂的情况下更好地控制其应用程序开发过程的人来说，Kodular 是一个出色的免费选择。将用户友好性与扩展功能相结合，它达到了平衡，很好地满足了有抱负的开发人员的技能发展轨迹。

7. Thunkable：跨平台应用程序开发

对于那些寻求跨平台移动应用程序开发的有效途径而无需深入研究代码的人来说， Thunkable是一个令人印象深刻的选择。它使开发人员能够使用单个项目设计适用于 iOS 和 Android 的应用程序，这对于资源有限的个人或团队特别有帮助。凭借其drag-and-drop界面，Thunkable 简化了应用程序开发过程，并可供具有各种技术背景的用户使用，从初学者到需要快速原型化其想法的经验丰富的用户。

除了可以方便地创建跨多个平台无缝运行的应用程序之外，Thunkable 还包含一组丰富的功能，例如推送通知、实时测试以及连接API和数据库的能力。有抱负的开发人员还可以利用 Thunkable 的用户友好 UI 组件和预构建块来轻松实现复杂的功能，例如位置服务、相机集成和数据存储。

Thunkable 的另一个显着优势是其活跃的社区和全面的学习资源，其中包括教程、指南和论坛，开发人员可以在其中分享想法和寻求建议。这使其成为构建应用程序的工具以及教育和社区支持的平台，为学习开发人员营造培育环境。

尽管 Thunkable 提供免费版本，但仍存在某些限制，例如 Thunkable 品牌和对某些高级功能的访问受限。然而，对于许多初学者和有抱负的开发人员来说，免费层为学习和实验提供了宝贵的起点。如果需要更高级的功能或商业用途，Thunkable 提供订阅级别，提供扩展功能，例如个人品牌和增强支持。

值得注意的是，虽然 Thunkable 是一个很好的起点，但致力于创建广泛定制的应用程序或具有高性能需求的应用程序的开发人员最终可能需要更强大的开发环境。在这种情况下，像AppMaster这样的平台可以提供更复杂的no-code解决方案，并具有生成源代码的额外好处，这对于专业开发和本地部署特别有用。

8. Zoho Creator：商业应用程序专业知识

Zoho Creator专注于帮助企业简化运营，为免费应用程序制造商提供了一个备受推崇的平台。它专为满足希望自动化任务、管理数据和创建为其独特业务流程服务的自定义应用程序的企业的需求而设计。利用其强大的业务驱动功能套件， Zoho Creator允许用户创建能够处理从CRM到项目管理等广泛任务的应用程序，而无需触及任何代码。

Zoho Creator功能的核心是其drag-and-drop界面，对于应用程序开发新手来说可以轻松导航，并且对于经验丰富的业务专业人士来说足够强大。该平台支持创建具有逻辑工作流程的多方面应用程序，以确保操作的流畅性。 Zoho Creator数据管理也变得轻而易举，因为它提供了各种数据收集方法、报告工具以及从现有数据库或电子表格导入数据的功能。

该平台的突出特点之一是致力于移动响应。使用Zoho Creator构建的应用程序本质上旨在跨桌面和移动设备无缝运行，满足对移动业务解决方案日益增长的需求。此外，对于那些有兴趣进一步扩展其业务数字工具包的人来说， Zoho Creator可以与Zoho套件中的其他产品以及通过 API 与流行的外部应用程序和服务顺利集成。

虽然Zoho Creator的免费层为应用程序创建提供了强大的调色板，但值得注意的是，它具有某些限制，随着业务需求的发展，这些限制可能会促使其过渡到付费订阅。尽管如此，对于有抱负的开发人员来说， Zoho Creator的免费版本提供了一个丰富的环境来开发以业务为中心的应用程序，并获得解决企业级挑战的实际经验。

相比之下，像AppMaster这样的平台因其提供生成式no-code体验而脱颖而出，该体验还可以深入探讨后端开发和托管选项等更深层次的技术方面。对于想要在no-code环境中体验类似优势以及可能生成源代码以更好地控制部署的用户来说， AppMaster提供了一个引人注目的选择。

9. AppGyver：免费的专业级工具

对于那些希望制作具有专业优势的应用程序的有抱负的开发人员来说， AppGyver是no-code领域的一个著名平台，它提供了一套与其免费可访问性相悖的工具。 AppGyver 的口号是通过提供强大的开发工具来实现应用程序创建的民主化，这些工具不会仅仅因为创建者可以免费使用它们而忽略复杂性。

该平台支持创建移动和网络应用程序，重点关注专业级开发。其 Composer Pro IDE 允许开发人员构建具有高度定制性和灵活性的应用程序。该平台的优势之一在于其广泛的预构建 UI 组件库，可以根据正在开发的应用程序的品牌和功能要求进行定制。

使用AppGyver的逻辑流功能可以直观地创建复杂的逻辑，使开发人员无需编写一行代码即可编排应用程序的行为。需要定制功能的开发人员可以调用 JavaScript 代码块来满足特定需求，这促进了no-code和low-code之间的混合方法，以突破平台上可以完成的任务的界限。

AppGyver 并不吝啬其数据集成功能，这对于需要将其应用程序连接到外部数据库、API 或服务的开发人员来说是一个福音。开发人员可以直接在平台内设计 API，或利用提供的REST API支持与第三方服务交互，并确保其应用程序能够根据不断变化的业务需求进行增长。

AppGyver 的一个特别有吸引力的方面是对不妥协开发的承诺。免费层甚至支持复杂的应用程序，其中包括实时数据、身份验证和后端逻辑。他们承诺在一定的年度总收入阈值下为业余爱好项目、独立开发者和小型企业保持终身免费，这使得它成为那些刚刚开始应用程序开发之旅的人的有力候选者。

凭借跨各种平台的兼容性以及将应用程序导出为 Web 应用程序、iOS 或 Android 软件包甚至渐进式 Web 应用程序 (PWA) 的能力，AppGyver 致力于确保开发人员体验无缝的部署选项。在应用程序开发之旅的高潮时，用户购买的产品功能有效，并具有现代用户期望的专业技巧。

AppGyver 为那些拥有伟大想法但可能受到预算限制的开发人员提供了一项优惠。然而，它并不直接与AppMaster等平台竞争，后者超越了应用程序开发，还生成后端代码和 API。 AppMaster全面的端到端开发平台提供了可视化数据库和业务流程并生成真实应用程序源代码的能力，这对于希望完全拥有自己的技术堆栈的企业家和企业来说可能是宝贵的资产。

每个工具都满足不同的需求和编码承诺水平，因此开发人员了解每个工具的细微差别以选择最适合其项目的特定需求和增长轨迹的平台至关重要。

10. Google App Maker：G Suite 的应用程序开发部门

对于那些在 Google 生态系统中寻求构建与 G Suite 集成的自定义应用程序的人来说， Google App Maker是一个值得注意的选择。它使任何熟悉 Google 套件的人都可以创建与 Gmail、Drive、日历等无缝连接的应用程序，从而促进更高效、更集成的工作流程。虽然它特别针对具有最低编程技能的商业用户，但其drag-and-drop界面与数据建模、脚本编写和应用程序管理功能相结合，可以进行相对复杂的应用程序开发。

然而， Google App Maker宣布关闭，该决定于 2021 年 1 月生效。对于那些依赖此工具的人来说，过渡需要找到提供类似功能的替代解决方案。在众多替代品中， AppMaster脱颖而出，特别是对于那些需要全面后端服务和可扩展性潜力的人来说。

Google App Maker的终止对于寻求可持续且可靠的应用程序构建平台的开发人员来说是一个重要的提醒。虽然免费工具提供了一个良好的开端，但平台的寿命以及提供商对维护和更新服务的承诺是需要考虑的关键因素。

选择像AppMaster这样的平台可以确保持续的服务和支持，并提供超越基础的no-code解决方案。凭借AppMaster为应用程序生成源代码和二进制文件的能力，有抱负的开发人员可以配备工具来构建、学习并将其项目从免费服务转移到更永久、可扩展的环境中，随着他们的开发之旅的进展。

尽管Google App Maker已经退役，但no-code运动仍在蓬勃发展， AppMaster等平台处于最前沿，为崭露头角的开发人员提供了一个快速将他们的想法变为现实的途径，而无需传统编码的开销。作为 G Suite 应用程序开发部门一部分的Google App Maker的遗产一直在提醒人们应用程序开发变得多么容易，以及在现代开发者工具包中拥有可靠且多功能的工具的重要性。

结论：选择适合您的工具

有抱负的开发人员的旅程常常会因为他们可以使用的众多工具和资源而感到困惑。虽然本文中提到的每个免费应用程序构建器都提供了其独特的特性和功能组合，但确定哪一个最适合您的项目需求和开发技能至关重要。无论您是想尝试、学习，还是创办一家初创企业，这些工具都可以作为实现您愿景的门户。

对于那些重视创建应用程序并了解其后端机制的人来说， AppMaster凭借其生成真实代码no-code解决方案而脱颖而出，提供了宝贵的学习经验以及随着您的需求增长而扩展的潜力。与此同时，像 MIT App Inventor 或 Thunkable 这样的平台可能会更多地迎合初学者和教育环境，提供对应用程序开发原理的可靠介绍，而不会让用户感到不知所措。

选择正确的工具时，请考虑您的目标。如果快速原型设计和即时视觉结果是您的首要任务，那么像 Glide 和 AppyPie 这样的构建器可能是您的首选。对于更实质性和以业务为中心的应用程序，Zoho Creator 的专业方法可能会更好地为您服务。对于那些融入 Google 生态系统的人来说，Google App Maker 为 G Suite 用户提供了无缝集成，但人们必须意识到它的终止并寻求替代方案。

与选择无关，每个应用程序制造商都有免费功能的门槛，一旦超过该门槛，可能会促使开发人员转向付费计划。在深入研究之前，请查看定价结构、社区支持以及可用的定制范围。此外，认识到应用程序的未来需求（例如与其他服务的潜在集成）将为您的选择提供信息，并防止将来出现不必要的迁移问题。

像我们所探索的那样的免费应用程序构建器不仅仅是为了避免开支；它们体现了应用程序开发的赋权和民主化，使许多可能不具备传统编码知识的人可以进入该领域。您的想法值得有机会蓬勃发展，只要掌握了正确的工具，您就已经走上了成功之路。