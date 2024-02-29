أفضل 10 صانعي تطبيقات مجانية للمطورين الطموحين

مع تزايد الاهتمام بالتكنولوجيا وريادة الأعمال، يتخذ العديد من المطورين الطموحين خطواتهم الجريئة الأولى في العملية المعقدة لإنشاء التطبيقات. في هذا العصر الرقمي، ليس كل أولئك الذين يحلمون ببناء تطبيقاتهم الخاصة لديهم ترف تعليم البرمجة الرسمي أو ميزانية أدوات التطوير باهظة الثمن. لحسن الحظ، قام منشئو التطبيقات المجانية بإضفاء طابع ديمقراطي على عملية تطوير البرمجيات ، وفتحوا الأبواب أمام المطورين الناشئين لصياغة رؤيتهم في تطبيقات عملية ووظيفية.

يكمن جمال منشئي التطبيقات المجانية هؤلاء في قدرتهم على تمكين الأفراد من تصور التطبيقات وتصميمها ونشرها دون عوائق مالية تذكر. إنها توفر واجهات سهلة الاستخدام وأدوات أساسية ونقطة انطلاق داعمة في عالم تطوير البرمجيات. من خلال توفير هذه الموارد، يُحدث منشئو التطبيقات المجانية ثورة في الطريقة التي نفكر بها في إنشاء البرامج ورعاية جيل جديد من المطورين المجهزين بالقدرة على الابتكار في متناول أيديهم.

في هذه المقالة، نتناول أفضل 10 أدوات إنشاء تطبيقات مجانية تتميز بميزاتها القوية، وسهولة الاستخدام، وإمكاناتها الهائلة للتعلم والنمو. سواء كنت تتطلع إلى التعمق في تصميم التطبيقات أو كنت عازمًا على إطلاق شركة ناشئة بميزانية محدودة، فقد تكون هذه المنصات بوابتك إلى النجاح. لذا، استعد لاستكشاف هذه القائمة المنسقة من صانعي التطبيقات المجانية الذين يعدون بتحويل أحلامك في بناء التطبيقات إلى حقائق ملموسة وقابلة للتنزيل.

1. AppMaster: منصة توليدية No-Code

بالنسبة للعديد من المطورين الطموحين الذين يتطلعون إلى تحويل أفكارهم المفاهيمية إلى تطبيقات ملموسة، يعد AppMaster بمثابة منارة لإمكانية الوصول والقوة في مجال التطوير بدون تعليمات برمجية . تأسست AppMaster في عام 2020، وتتميز بمنصتها الشاملة التي تغطي إنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهاتف المحمول دون الحاجة إلى كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية يدويًا.

تنبع قدرات المنصة من نهجها التوليدي المتقدم. في كل مرة يضغط فيها المستخدم على زر "نشر"، يأخذ AppMaster المخططات المرئية للتطبيق ويقوم بإنشاء كود مصدر حقيقي وقابل للتنفيذ وملفات ثنائية. الأمر المثير للإعجاب بشكل خاص هو أنه ينجز ذلك باستخدام Go لتطبيقات الواجهة الخلفية، وإطار عمل Vue3 وJS/TS لتطبيقات الويب، ويعتمد على Kotlin و SwiftUI لتطبيقات الهاتف المحمول Android وiOS، على التوالي.

لا تؤدي طريقة الإنشاء هذه إلى تحطيم منحنى التعلم الحاد المرتبط عادةً بلغات البرمجة فحسب، بل تمنح المستخدمين أيضًا القدرة على تعديل وتوسيع تطبيقاتهم حسب الحاجة. بالنسبة لأولئك الذين يسعون إلى الحصول على المساعدة دون التزام مالي، يقدم AppMaster اشتراك "Learn & Explore" وهو مجاني ومثالي للمستخدمين الجدد واختبار النظام الأساسي. باستخدام منصة متعددة الاستخدامات، يمكن للمطورين الجدد التجربة والتعلم دون تحمل تكاليف البنية التحتية أو التكاليف المرتبطة عادةً ببيئات التطوير التقليدية.

بالإضافة إلى ذلك، يفتخر AppMaster بقابليته للتوسع وسرعة نشره. يمكن للمستخدمين إنشاء مجموعة جديدة من التطبيقات في أقل من 30 ثانية - وهو إنجاز يتألق مقارنة بالساعات أو حتى الأيام التي قد يستغرقها التشفير يدويًا. يعمل الإنشاء التلقائي لوثائق التفاخر endpoints الخادم على تبسيط إدارة واجهة برمجة التطبيقات للمطورين الذين قد لا يكونون على دراية بها.

مع أكثر من 60.000 مستخدم اعتبارًا من أبريل 2023، حققت AppMaster التقدير لواجهتها سهلة الاستخدام وعملية إنشاء التطبيقات الفعالة. لقد حصلت على أوسمة من G2 باعتبارها شركة ذات أداء عالٍ عبر عدة فئات وتم تسميتها كقائد زخم في منصات التطوير No-Code لربيع وشتاء 2023. يضيف هذا التأييد طبقة من الثقة والموثوقية للمطورين الناشئين الذين يسعون إلى استثمار وقتهم في منصة معترف بها وتقديرها في مجتمع التكنولوجيا.

والنتيجة هي أن AppMaster هو نقطة انطلاق مثالية لأي مطور طموح. يتغلب نهج المنصة الذي no-code على تعقيدات تطوير التطبيقات، مما يجعلها تجربة تعليمية وتمكينية. إنها أداة تتيح لك تقديم أفكارك إلى العالم، سواء كنت تقوم بإنشاء تطبيق بسيط للأدوات المساعدة أو حل متطور على مستوى المؤسسات.

2. MIT App Inventor: التعلم من خلال السحب والإفلات

إن السعي للعثور على صانع تطبيقات مثالي للمبتدئين يقودنا إلى الجوهرة التعليمية لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا: MIT App Inventor . تم تصميم تطبيق MIT App Inventor خصيصًا للمبتدئين والطلاب، وهو يدعم فلسفة التعلم عن طريق الممارسة. من خلال واجهة مستخدم بسيطة، فإنه يستخدم أسلوب السحب والإفلات في عملية تطوير التطبيق، مما يزيل الغموض عن عالم البرمجة المعقد للمطورين الطموحين.

ما يجعل MIT App Inventor متميزًا بين صانعي التطبيقات المجانية هو تركيزه على القيمة التعليمية. تم تصميم هذه المنصة للمساعدة في تدريس أساسيات منطق البرمجة والتصميم من خلال دمج الترميز القائم على الكتلة. أثبت هذا النهج المرئي أنه بديهي بشكل لا يصدق، حيث يقوم المستخدمون بتجميع كتل البرمجة معًا بشكل يشبه إلى حد كبير قطع اللغز لبناء المنطق والوظائف في تطبيقاتهم.

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حتى مع توجهه التعليمي، فإن MIT App Inventor ليس مجرد لعبة للأطفال - فهو أداة قوية قادرة على إنشاء تطبيقات Android كاملة الوظائف. يمكن للمستخدمين الوصول إلى مجموعة واسعة من الكتل الوظيفية، بما في ذلك تلك الخاصة بإدخال المستخدم، وتكامل قاعدة البيانات، ومعالجة الوسائط، وحتى الاتصال بالأجهزة عبر تقنية Bluetooth.

يعد المجتمع المحيط بـ MIT App Inventor إحدى نقاط قوته الأخرى. تشارك شبكة نابضة بالحياة من المعلمين والطلاب والهواة مشاريعهم وبرامجهم التعليمية ونصائحهم، مما يجعل الموارد متاحة بسهولة لأي شخص يتطلع إلى حل مشكلة أو تعلم خدعة جديدة. يعزز هذا الجو التعاوني النمو الفردي والتوسع الجماعي للمعرفة داخل هذا المجال.

ومع ذلك، فإن أحد القيود المحتملة هو خصوصية النظام الأساسي الخاص به. يركز MIT App Inventor حاليًا على إنشاء تطبيقات لأجهزة Android. في حين أن هذا يسمح بالتعمق في قدرات Android، إلا أنه قد يحد من المستخدمين الذين يرغبون في تطوير تطبيقات مشتركة بين الأنظمة الأساسية. ومع ذلك، بالنسبة لأولئك الذين يغمسون أصابعهم في تطوير تطبيقات Android، فهو يوفر بيئة رملية خالية من التعليمات البرمجية المخيفة، حيث يمكنهم تجربة وتحقيق رؤاهم الإبداعية بحرية.

بالنسبة لأولئك الملهمين لتجاوز حدود النظام الأساسي، فإن طبيعة المصدر المفتوح لبرنامج MIT App Inventor تعني أن المغامر يمكنه استكشاف أسس الأداة وتعديلها. ويساهم هذا في نمو النظام الأساسي ويوفر فهمًا لعملية التطوير التي يمكن أن تكون بمثابة نقطة انطلاق لمساعي البرمجة الأكثر تقدمًا في المستقبل.

يفتح MIT App Inventor مدخلاً إلى عالم تطوير التطبيقات من خلال منهج خالي من الرتوش يفضي إلى التعلم والإبداع. من خلال تمكين المستخدمين من التركيز على المنطق بدلاً من بناء جملة البرمجة، فإنه يعزز مكانته كعضو جدير بالملاحظة في أفضل صانعي التطبيقات المجانية للمطورين الناشئين.

3. Bubble: منشئ تطبيقات الويب البديهية

من خلال التركيز على اتجاهات التطوير التي تفضل تجربة المستخدم البديهية، تقدم Bubble نفسها كخيار مقنع للمطورين الطموحين الذين يتطلعون إلى إنشاء تطبيقات ويب متطورة دون معرفة مسبقة بالبرمجة. وتتميز المنصة بسهولة استخدامها مع تقديم ميزات قوية، مثل أدوات التصميم التفاعلية والتعامل مع عمليات البيانات المعقدة التي تتطلب عادةً ترميزًا واسع النطاق.

حجر الزاوية في شعبية Bubble هو لغة البرمجة المرئية التي تتيح للمبدعين drag and drop لتصميم واجهة المستخدم لتطبيقاتهم. باستخدام Bubble ، يمكن للمبتدئين إنشاء تطبيق ويب أنيق المظهر يحمل طابعًا احترافيًا وثراءً وظيفيًا. يعتمد كل جانب من جوانب النظام الأساسي على الأدوات، مما يؤدي إلى تبسيط العملية والسماح للمطورين بالتركيز على الجانب الإبداعي لإنشاء التطبيق .

إحدى ميزات Bubble البارزة هي تقنية سير العمل التي تسمح للمطورين بتحديد منطق التطبيق من خلال سلسلة من المشغلات والإجراءات. وهذا يعني أنه عندما يقوم المستخدم بإجراء معين، فإنه يمكنه تشغيل مجموعة من الاستجابات داخل التطبيق، وبالتالي أتمتة أجزاء من تجربة المستخدم والعمليات الخلفية. علاوة على ذلك، تمنح Bubble إمكانية الوصول إلى قاعدة بيانات حيث يمكن للمطورين تخزين البيانات ومعالجتها، وهي وظيفة حاسمة في معظم تطبيقات الويب الديناميكية.

تتراوح خطط الاشتراك في Bubble من الطبقة المجانية، الممتازة للهواة والذين يختبرون المياه، حتى المستويات المدفوعة التي توفر ميزات محسنة مثل تكامل واجهة برمجة التطبيقات (API)، مما يعزز القدرة على المشاريع المهنية والتجارية. تعد القدرة على البدء مجانًا باستخدام Bubble أمرًا جذابًا بشكل خاص للمطورين الجدد، حيث توفر مساحة يمكنهم من خلالها استكشاف مهاراتهم وتوسيعها قبل الالتزام ماليًا.

على الرغم من مزاياها العديدة، إلا أن الخطة المجانية على Bubble تأتي مع بعض المقايضات. عادةً ما تكون العلامة التجارية من Bubble موجودة في التطبيقات المبنية على الطبقة المجانية، ويمكن أن يكون مدى إمكانيات التخصيص والتطوير محدودًا مقارنة بالاشتراكات المدفوعة. ومع ذلك، بالنسبة للمطورين الناشئين الذين يرغبون في نقل تطبيقاتهم من المفهوم إلى الإطلاق بأقل تكلفة، Bubble هي صانع تطبيقات مجاني يقدم مجموعة رائعة من الأدوات للبدء.

4. الانزلاق: تحويل جداول البيانات إلى تطبيقات

إن العثور على أداة بسيطة لكنها قوية لتحويل البيانات إلى تطبيقات كاملة الوظائف يمكن أن يعزز بشكل كبير العديد من المطورين الطموحين. تبرز Glide كحل من خلال نهجها المبتكر في إنشاء التطبيقات. إنه يلبي بشكل خاص أولئك الذين يشعرون بالارتياح تجاه بيانات جداول البيانات ويرغبون في ترجمتها إلى تطبيق تفاعلي للهاتف المحمول أو الويب دون الخوض في تعقيدات البرمجة.

باستخدام Glide، يبدأ المستخدمون بربط ورقة Google، والتي تعمل بمثابة قاعدة بيانات لتطبيقاتهم. تقرأ المنصة بنية البيانات وتقترح القوالب والمكونات التي يمكن أن تتطابق مع تنظيم البيانات، مما يسمح للمستخدمين بتخصيص التصميم والتدفق بشكل أكبر. في بعض الأحيان، في غضون دقائق قليلة، يمكن للمستخدمين رؤية جدول البيانات الخاص بهم يتطور إلى واجهة سهلة الاستخدام وقابلة للمشاركة والاستخدام عبر الأجهزة.

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من مميزات Glide أنها لا تستهدف المطورين فقط. يمكن للمستخدمين غير التقنيين والمعلمين ومحترفي الأعمال وأي شخص مطلع على جداول البيانات إنشاء تطبيقات. تعمل هذه الشمولية على توسيع نطاق الوصول إلى تطوير التطبيقات وتشجيع مجموعة سكانية أوسع على بناء حلول رقمية تلبي احتياجاتهم.

تشمل الميزات الرئيسية لبرنامج Glide ما يلي:

مكتبة النماذج: العديد من القوالب المصممة مسبقًا تناسب حالات الاستخدام المختلفة، مما يجعل عملية تطوير التطبيق أسرع.

العديد من القوالب المصممة مسبقًا تناسب حالات الاستخدام المختلفة، مما يجعل عملية تطوير التطبيق أسرع. مزامنة البيانات: تضمن المزامنة في الوقت الفعلي مع Google Sheets أن أي تغييرات في جدول البيانات تنعكس على الفور في التطبيق.

تضمن المزامنة في الوقت الفعلي مع Google Sheets أن أي تغييرات في جدول البيانات تنعكس على الفور في التطبيق. التخصيص: يتمتع المستخدمون بالقدرة على تخصيص شكل ومظهر تطبيقاتهم بالصور والألوان والخطوط التي تتوافق مع علامتهم التجارية أو ذوقهم الشخصي.

يتمتع المستخدمون بالقدرة على تخصيص شكل ومظهر تطبيقاتهم بالصور والألوان والخطوط التي تتوافق مع علامتهم التجارية أو ذوقهم الشخصي. المشاركة والتعاون: يمكن مشاركة تطبيقات Glide بسهولة من خلال رابط، ويتم دعم التطوير التعاوني، مما يمكّن أعضاء الفريق من العمل معًا بسلاسة.

يمكن مشاركة تطبيقات Glide بسهولة من خلال رابط، ويتم دعم التطوير التعاوني، مما يمكّن أعضاء الفريق من العمل معًا بسلاسة. وظيفة عدم الاتصال بالإنترنت: يمكن للتطبيقات التي تم إنشاؤها باستخدام Glide أن تعمل دون اتصال بالإنترنت، مما يجعلها عملية للمستخدمين في المناطق التي بها اتصال متقطع بالإنترنت.

في حين أن Glide يقدم طبقة مجانية كبيرة، تجدر الإشارة إلى أنه يتم فتح المزيد من الميزات والقدرات المتقدمة، مثل زيادة سعة البيانات أو إزالة العلامة التجارية Glide، من خلال الاشتراكات المميزة.

يمكن أن يكون Glide بمثابة أرضية تدريب ممتازة ومنشئ ثقة للمطورين الناشئين. ومن خلال العمل في بيئة no-code والتي لا تزال تتطرق إلى جوانب تطوير التطبيقات الأساسية، مثل إدارة قواعد البيانات وتصميم تجربة المستخدم، يمكنهم سد الفجوة بين النظرية والتطبيق بشكل فعال. علاوة على ذلك، فهو يتوافق مع منصات مثل AppMaster ، التي تدعو إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على تطوير التطبيقات من خلال توفير الأدوات اللازمة لأي شخص لتحويل الأفكار إلى برامج فعالة.

Glide هي أداة تمكينية للمطورين الطموحين وغير المطورين على حدٍ سواء، حيث توفر بوابة يسهل الوصول إليها إلى عالم صناعة التطبيقات، مدعومة بجدول البيانات المألوف والموجود في كل مكان.

5. AppyPie: بناء تطبيقات الهاتف المحمول بسهولة

قد يكون العثور على نقطة دخول مباشرة إلى تطوير تطبيقات الهاتف المحمول أمرًا صعبًا بالنسبة للمبتدئين. ومع ذلك، يظهر AppyPie كمنارة للبساطة لأولئك الذين بدأوا رحلتهم للتو في عالم تكنولوجيا الهاتف المحمول. إنه مصمم لمساعدة المطورين الطموحين الذين لديهم خلفية قليلة أو معدومة في البرمجة على تحويل أفكارهم المبتكرة إلى تطبيقات جوال وظيفية.

بفضل واجهته سهلة الاستخدام، يمكن لمستخدمي AppyPie تجميع وظائف مختلفة معًا مثل قطع الألغاز. إنه يوفر العديد من الميزات، مثل الإشعارات الفورية ، وتكامل الوسائط الاجتماعية، وعمليات الشراء داخل التطبيق، مما يضع مجموعة من الإمكانات في متناول المبتدئين. ما يميز AppyPie عن غيره هو تفانيه في إبقاء الأمور سهلة ويمكن الوصول إليها. سواء كنت تقوم بإنشاء مدير مهام شخصي أو واجهة متجر لشركة صغيرة، تظل العملية بسيطة: اختر قالبًا، drag and drop ، وقم بالتخصيص حسب المحتوى الذي تفضله.

يتجلى التزام AppyPie بإنشاء تطبيقات الهاتف المحمول بسلاسة من خلال خدماتها الخلفية. تتولى المنصة المهام الفنية الثقيلة وإدارة الخوادم والبنية التحتية حتى يتمكن المستخدمون من التركيز على الجوانب الإبداعية لبناء تطبيقاتهم. وهذا يجعله جذابًا بشكل خاص لرواد الأعمال والمعلمين والهواة الذين يرغبون في تطوير تطبيق ما دون الخوض في مفاهيم البرمجة المعقدة.

علاوة على ذلك، يوفر AppyPie موارد تعليمية مثل البرامج التعليمية ومقالات الدعم وأدلة الفيديو، والتي تعد مفيدة للغاية للمستخدمين الذين يتخذون خطواتهم الأولى في تطوير التطبيق. في حين أن الإصدار المجاني يوفر نقطة بداية جيدة، فإن AppyPie لديه أيضًا خطط قائمة على الاشتراك تفتح المزيد من الميزات والإمكانيات، مما يضمن أنه مع نمو مهاراتك واحتياجاتك، يمكن أن تنمو أدوات التطوير الخاصة بك معك.

ومع ذلك، فإن AppyPie هو أكثر من مجرد ملعب للمبتدئين. إنها أداة تطوير كاملة تسمح بالإطلاق السريع لـ MVP (الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق) وتعمل أيضًا كجسر لبيئات التطوير الأكثر تعقيدًا. على سبيل المثال، يمكن لأولئك الذين يبدأون باستخدام AppyPie ويريدون لاحقًا الغوص في المياه العميقة الانتقال إلى منصات مثل AppMaster ، حيث يمكنهم إنشاء تطبيقات حقيقية باستخدام تقنيات الواجهة الخلفية ولكنهم لا يزالون يستفيدون من النهج المرئي no-code.

يوفر AppyPie مكانًا رائعًا بين سهولة الاستخدام والوظائف في مجموعة منشئي التطبيقات المجانية، مما يمكّن جيلًا جديدًا من المطورين من رؤية أحلامهم الرقمية تصبح حقيقة ببضع نقرات فقط.

6. Kodular: نسل مخترع تطبيق MIT

بالنسبة لأولئك الذين بدأوا رحلتهم إلى عالم تطوير التطبيقات مع MIT App Inventor، قد يشعر Kodular وكأنه يعود إلى المنزل. تطورًا عن سابقتها، تحافظ Kodular على واجهة drag-and-drop المألوفة مع تقديم ميزات محسنة، مما يجعلها خيارًا جذابًا للمطورين الناشئين الذين يبحثون عن مزيد من التطور دون فقدان البساطة.

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تقدم Kodular مجموعة شاملة من الأدوات التي تمكن مستخدميها من إنشاء تطبيقات أكثر تعقيدًا وتعقيدًا. فهو يتكامل مع العديد من الخدمات مثل الإعلانات وقواعد البيانات والمنصات الاجتماعية، مما يسهل تحقيق الدخل والمشاركة الاجتماعية مباشرة داخل التطبيقات. ومن خلال دعم العديد من المكونات، يمكن للمستخدمين إنشاء واجهات مستخدم معقدة والاستفادة من أجهزة الجهاز لإنشاء تطبيقات تفاعلية وغنية بالميزات.

يقدر المطورون الطموحون دقة Kodular، مما يسمح بتحكم أكثر دقة في سلوك التطبيق عبر محرر المنطق القائم على الكتلة. فهو يسد الفجوة بين بساطة no-code والفهم الأعمق لوظائف التطبيق - وهو بمثابة نقطة انطلاق لأولئك الذين قد ينتقلون لاحقًا إلى البرمجة التقليدية. والأهم من ذلك، أن Kodular ملتزمة بالتعليم وإمكانية الوصول، مما يعكس رؤية MIT App Inventor ولكن مع إمكانات إضافية تلبي نطاق المشروع الأكثر طموحًا.

إحدى الميزات البارزة في Kodular هو مجتمعها النابض بالحياة. يعد هذا المنتدى النشط بمثابة منجم ذهب للمطورين الجدد، حيث يسهل تبادل الأفكار واستكشاف الأخطاء وإصلاحها والتعلم التعاوني. تستضيف المنصة أيضًا سوقًا حيث يمكن للمطورين بيع ملحقاتهم الخاصة، مما يضيف ميزة ريادة الأعمال إلى عملية التعلم.

على الرغم من أن Kodular مجاني الاستخدام، إلا أنه يطبق نظام عمولة على التطبيقات التي يتم تحقيق الدخل منها، وهو أمر يجب مراعاته بالنسبة لأولئك الذين يخططون لتحقيق إيرادات من خلال إبداعاتهم. بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في تجنب ذلك، تقدم Kodular نسخة "Pro" بأسعار معقولة جدًا، والتي تزيل العمولة وتضيف فوائد إضافية. وفي هذا الصدد، توفر Kodular نهجًا مرنًا يتناسب مع رحلة المطور من التعليم إلى ريادة الأعمال.

بالنسبة لأي شخص يتقدم من الأساسيات ويرغب في مزيد من التحكم في عملية تطوير التطبيق الخاص به دون تعقيدات هائلة، فإن Kodular يبرز كخيار مجاني ممتاز. ومن خلال الجمع بين سهولة الاستخدام والإمكانيات الموسعة، فهو يحقق توازنًا يلبي بشكل جيد مسار تنمية المهارات للمطور الطموح.

7. Thunkable: تطوير التطبيقات عبر الأنظمة الأساسية

بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن مسار فعال لتطوير تطبيقات الهاتف المحمول عبر الأنظمة الأساسية دون الغوص في التعليمات البرمجية، يظهر Thunkable كخيار مثير للإعجاب. فهو يمكّن المطورين من تصميم تطبيقات لكل من iOS وAndroid باستخدام مشروع واحد، وهو أمر مفيد بشكل خاص للأفراد أو الفرق ذات الموارد المحدودة. بفضل واجهة drag-and-drop ، يعمل Thunkable على تبسيط عملية تطوير التطبيق ويجعله في متناول المستخدمين ذوي الخلفيات التقنية المتنوعة، بدءًا من المبتدئين وحتى أولئك الذين لديهم المزيد من الخبرة والذين يحتاجون إلى وضع نماذج أولية لأفكارهم بسرعة.

بالإضافة إلى سهولة إنشاء تطبيقات تعمل بسلاسة عبر منصات متعددة، يتضمن Thunkable مجموعة غنية من الميزات مثل إشعارات الدفع والاختبار المباشر والقدرة على الاتصال بواجهات برمجة التطبيقات وقواعد البيانات. يمكن للمطورين الطموحين أيضًا الاستفادة من مكونات واجهة المستخدم سهلة الاستخدام الخاصة بـ Thunkable والكتل المعدة مسبقًا لتنفيذ وظائف معقدة مثل خدمات الموقع وتكامل الكاميرا وتخزين البيانات بسهولة.

ميزة أخرى مهمة لـ Thunkable هي مجتمعها النشط وموارد التعلم الشاملة، والتي تشمل البرامج التعليمية والأدلة والمنتديات حيث يمكن للمطورين مشاركة الأفكار وطلب المشورة. وهذا يجعلها أداة لبناء التطبيقات ومنصة للتعليم ودعم المجتمع، مما يعزز بيئة مواتية لمطوري التعلم.

على الرغم من أن Thunkable يقدم إصدارًا مجانيًا، إلا أنه توجد بعض القيود، مثل العلامة التجارية Thunkable والوصول المحدود إلى بعض الميزات المتقدمة. ومع ذلك، بالنسبة للعديد من المبتدئين والمطورين الطموحين، توفر الطبقة المجانية نقطة انطلاق قيمة للتعلم والتجريب. إذا كنت ترغب في المزيد من الميزات المتقدمة أو الاستخدام التجاري، فإن Thunkable يقدم مستويات اشتراك توفر إمكانات موسعة مثل العلامة التجارية الشخصية والدعم المحسن.

تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أن Thunkable هي نقطة انطلاق ممتازة، إلا أن المطورين الملتزمين بإنشاء تطبيقات مخصصة على نطاق واسع أو أولئك الذين لديهم متطلبات عالية الأداء قد يحتاجون في النهاية إلى بيئة تطوير أكثر قوة. في مثل هذه الحالات، يمكن لمنصة مثل AppMaster أن تقدم حلاً أكثر تعقيدًا no-code مع ميزة إضافية تتمثل في إنشاء كود مصدر مفيد بشكل خاص للتطوير المهني والنشر محليًا.

8. Zoho Creator: خبرة في تطبيقات الأعمال

من خلال تركيزه على تمكين الشركات من تبسيط عملياتها، يقدم Zoho Creator منصة تحظى باحترام كبير في عالم صانعي التطبيقات المجانية. لقد تم تصميمه خصيصًا لتلبية احتياجات المؤسسات التي تتطلع إلى أتمتة المهام وإدارة البيانات وإنشاء تطبيقات مخصصة تخدم عملياتها التجارية الفريدة. من خلال الاستفادة من مجموعته القوية من الميزات المستندة إلى الأعمال، يتيح Zoho Creator للمستخدمين إنشاء تطبيقات يمكنها التعامل مع مجموعة واسعة من المهام، بدءًا من إدارة علاقات العملاء ( CRM ) وحتى إدارة المشاريع، دون لمس سطر من التعليمات البرمجية.

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تقع واجهة drag-and-drop في قلب وظائف Zoho Creator ، مما يجعلها سهلة التنقل بالنسبة لأولئك الجدد في مجال تطوير التطبيقات، كما أنها قوية بما يكفي لمحترفي الأعمال المتمرسين. تدعم المنصة إنشاء تطبيقات متعددة الأوجه بسير عمل منطقي يضمن السلاسة التشغيلية. تعد إدارة البيانات أيضًا أمرًا سهلاً للغاية مع Zoho Creator ، لأنه يوفر مجموعة متنوعة من طرق جمع البيانات وأدوات إعداد التقارير والقدرة على استيراد البيانات من قواعد البيانات أو جداول البيانات الموجودة.

إحدى الميزات البارزة للمنصة هي تفانيها في الاستجابة للهواتف المحمولة. تم تصميم التطبيقات التي تم إنشاؤها باستخدام Zoho Creator بطبيعتها لتعمل بسلاسة عبر كل من أجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة، مما يلبي الحاجة المتزايدة لحلول الأعمال أثناء التنقل. بالإضافة إلى ذلك، بالنسبة لأولئك المهتمين بتوسيع مجموعة الأدوات الرقمية لأعمالهم بشكل أكبر، يتكامل Zoho Creator بسلاسة مع المنتجات الأخرى في مجموعة Zoho بالإضافة إلى التطبيقات والخدمات الخارجية الشائعة عبر واجهات برمجة التطبيقات.

في حين أن الطبقة المجانية من Zoho Creator توفر لوحة قوية لإنشاء التطبيقات، فمن المهم ملاحظة أنها تأتي مع بعض القيود التي قد تحفز على الانتقال إلى الاشتراكات المدفوعة مع تطور احتياجات العمل. ومع ذلك، بالنسبة للمطورين الطموحين، يوفر الإصدار المجاني من Zoho Creator بيئة غنية لتطوير التطبيقات التي تركز على الأعمال واكتساب خبرة واقعية في مواجهة التحديات على مستوى المؤسسة.

نسبيًا، تتميز منصات مثل AppMaster بتقديم تجربة مولدة no-code يمكنها أيضًا التعمق في الجوانب التقنية الأعمق مثل تطوير الواجهة الخلفية وخيارات الاستضافة. بالنسبة للمستخدمين الذين يرغبون في تجربة فوائد مماثلة في بيئة no-code مع ميزة إمكانية إنشاء كود مصدر لمزيد من التحكم في النشر، يقدم AppMaster خيارًا مقنعًا.

9. AppGyver: أدوات احترافية مجانًا

بالنسبة للمطورين الطموحين الذين يتطلعون إلى إنشاء تطبيقات ذات ميزة احترافية، تعد AppGyver منصة بارزة في مجال no-code ، حيث تقدم مجموعة من الأدوات التي تتناقض مع إمكانية الوصول المجانية. يتمثل شعار AppGyver في إضفاء الطابع الديمقراطي على إنشاء التطبيقات من خلال توفير أدوات تطوير قوية لا تبخل بالتطور لمجرد أنها متاحة دون أي تكلفة للمبدعين.

تدعم المنصة إنشاء تطبيقات لكل من الهاتف المحمول والويب مع التركيز على التطوير الاحترافي. يتيح برنامج Composer Pro IDE للمطورين إنشاء تطبيقات بدرجة عالية من التخصيص والمرونة. تكمن إحدى نقاط قوة النظام الأساسي في مكتبته الواسعة من مكونات واجهة المستخدم المعدة مسبقًا والتي يمكن تصميمها لتناسب العلامة التجارية ومتطلبات وظائف التطبيق الذي يتم تطويره.

يمكن إنشاء منطق معقد بشكل مرئي باستخدام ميزة التدفق المنطقي في AppGyver، مما يسمح للمطورين بتنظيم سلوك تطبيقاتهم دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. يمكن للمطورين الراغبين في وظائف مخصصة استدعاء كتل التعليمات البرمجية لـ JavaScript لتلبية احتياجات محددة، وهذا يعزز نهجًا مختلطًا بين no-code وتعليمات low-code لدفع حدود ما يمكن إنجازه على النظام الأساسي.

AppGyver ليس بخيلًا فيما يتعلق بقدراته على تكامل البيانات، وهو ما يعد بمثابة نعمة للمطورين الذين يحتاجون إلى ربط تطبيقاتهم بقواعد البيانات الخارجية أو واجهات برمجة التطبيقات أو الخدمات. يمكن للمطورين تصميم واجهات برمجة التطبيقات مباشرة داخل النظام الأساسي، أو الاستفادة من دعم REST API المقدم للتفاعل مع خدمات الطرف الثالث والتأكد من أن تطبيقاتهم يمكن أن تنمو بما يتماشى مع احتياجات العمل المتطورة.

أحد الجوانب الجذابة بشكل خاص هو التزام AppGyver بالتنمية التي لا تقبل المساومة. تدعم الطبقة المجانية حتى التطبيقات المعقدة، والتي تتضمن البيانات في الوقت الفعلي والمصادقة ومنطق الواجهة الخلفية. إن وعدهم بالبقاء مجانيًا مدى الحياة لمشاريع الهوايات والمطورين المستقلين والشركات الصغيرة ضمن حد إجمالي سنوي معين للإيرادات يجعلها مرشحًا قويًا لأولئك الذين بدأوا للتو رحلتهم في تطوير التطبيقات.

من خلال التوافق عبر الأنظمة الأساسية المختلفة والقدرة على تصدير التطبيقات كتطبيق ويب، أو حزمة iOS أو Android، أو حتى تطبيق ويب تقدمي (PWA)، تسعى AppGyver جاهدة لضمان تجربة المطورين لخيارات نشر سلسة. في ذروة رحلة تطوير التطبيق، يشتري المستخدمون منتجًا يعمل بفعالية ويحمل معه البراعة المهنية التي يتوقعها المستخدمون المعاصرون.

يقدم AppGyver صفقة رائعة للمطورين الذين يمثلون مستودعات للأفكار الرائعة ولكن قد تكون مقيدة بقيود الميزانية. ومع ذلك، فهي لا تتنافس بشكل مباشر مع منصات مثل AppMaster ، والتي تمتد إلى ما هو أبعد من تطوير التطبيق إلى إنشاء كود الواجهة الخلفية وواجهات برمجة التطبيقات. توفر منصة التطوير الشاملة والشاملة لـ AppMaster القدرة على تصور قواعد البيانات والعمليات التجارية وإنشاء كود مصدر التطبيق الحقيقي، والذي يمكن أن يكون رصيدًا لا يقدر بثمن لرواد الأعمال والشركات الذين يتطلعون إلى امتلاك مجموعة التكنولوجيا الخاصة بهم بالكامل.

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تلبي كل أداة احتياجات ومستويات مختلفة من الالتزام بالبرمجة، مما يجعل من الضروري للمطورين فهم الفروق الدقيقة في كل أداة لاختيار النظام الأساسي الأكثر ملاءمة لمتطلبات مشروعهم المحددة ومسارات النمو.

10. Google App Maker: ذراع تطوير تطبيقات G Suite

بالنسبة لأولئك في نظام Google البيئي الذين يبحثون عن طريقة لإنشاء تطبيقات مخصصة مدمجة مع G Suite، كان Google App Maker خيارًا ملحوظًا. لقد مكن أي شخص مطلع على مجموعة Google من إنشاء تطبيقات تتصل بسلاسة مع Gmail وDrive والتقويم والمزيد، مما يعزز سير عمل أكثر إنتاجية وتكاملاً. على الرغم من أنه كان يستهدف بشكل خاص مستخدمي الأعمال الذين يتمتعون بالحد الأدنى من مهارات البرمجة، إلا أن واجهة drag-and-drop الخاصة به جنبًا إلى جنب مع نماذج البيانات والبرمجة النصية وإمكانيات إدارة التطبيقات سمحت بتطوير تطبيقات معقدة نسبيًا.

ومع ذلك، أعلن Google App Maker عن إيقاف تشغيله، والذي دخل حيز التنفيذ في يناير 2021. بالنسبة لأولئك الذين اعتمدوا على هذه الأداة، تطلب الانتقال إيجاد حلول بديلة تقدم وظائف مماثلة. من بين العديد من التطبيقات، يبرز AppMaster كبديل قابل للتطبيق، خاصة لأولئك الذين يحتاجون إلى خدمات خلفية شاملة وإمكانية التوسع.

يُعد إيقاف Google App Maker بمثابة تذكير مهم للمطورين الذين يبحثون عن منصات مستدامة وموثوقة لبناء التطبيقات. على الرغم من أن الأدوات المجانية توفر بداية رائعة، إلا أن طول عمر النظام الأساسي والتزام مقدم الخدمة بالمحافظة على الخدمة وتحديثها من العوامل الحاسمة التي يجب أخذها في الاعتبار.

يضمن اختيار نظام أساسي مثل AppMaster استمرار الخدمة والدعم ويقدم حلاً no-code يتجاوز الأساسيات. بفضل قدرة AppMaster على إنشاء التعليمات البرمجية المصدر والملفات الثنائية للتطبيقات، يتم تجهيز المطورين الطموحين بالأدوات اللازمة لبناء مشاريعهم وتعلمها ونقلها من خدمة مجانية إلى بيئة أكثر ديمومة وقابلة للتطوير مع تقدم رحلة التطوير الخاصة بهم.

على الرغم من تقاعد Google App Maker ، تستمر حركة no-code في الازدهار، مع وجود منصات مثل AppMaster في المقدمة، مما يوفر بوابة للمطورين الناشئين لتتبع أفكارهم بسرعة وتحويلها إلى واقع ملموس، دون تحمل تكاليف البرمجة التقليدية. لا يزال إرث Google App Maker كجزء من ذراع تطوير التطبيقات في G Suite بمثابة تذكير بمدى إمكانية الوصول إلى تطوير التطبيقات، وأهمية وجود أداة موثوقة ومتعددة الاستخدامات في مجموعة أدوات المطور الحديثة.

الخلاصة: اختيار الأداة المناسبة لك

غالبًا ما تكون رحلة المطور الطموح محيرة بسبب وجود العديد من الأدوات والموارد المتاحة له. في حين أن كل أداة إنشاء تطبيقات مجانية مذكورة في هذه المقالة تقدم مزيجًا فريدًا من الميزات والإمكانيات، فإن تحديد أي منها يتوافق بشكل أفضل مع احتياجات مشروعك ومهارات التطوير أمر بالغ الأهمية. سواء كنت تتطلع إلى التجربة، أو التعلم، أو حتى إطلاق شركة ناشئة، يمكن لهذه الأدوات أن تكون بمثابة بوابات لتحقيق رؤيتك.

بالنسبة لأولئك الذين يقدرون القدرة على إنشاء تطبيق وفهم آليات الواجهة الخلفية له، يتميز AppMaster بحله no-code الذي ينشئ تعليمات برمجية حقيقية، مما يوفر تجربة تعليمية لا تقدر بثمن وإمكانية التوسع مع نمو احتياجاتك. وفي الوقت نفسه، قد تلبي منصات مثل MIT App Inventor أو Thunkable المزيد من احتياجات المبتدئين والبيئات التعليمية، مما يوفر مقدمة قوية لمبادئ تطوير التطبيقات دون إرباك المستخدمين.

عند اختيار الأداة المناسبة، فكر في ما تهدف إلى تحقيقه. إذا كانت أولويتك هي إنشاء النماذج الأولية السريعة والنتائج المرئية الفورية، فقد تكون أدوات إنشاء المواقع مثل Glide وAppyPie هي خياراتك المفضلة. بالنسبة إلى التطبيقات الأكثر جوهرية والتي تركز على الأعمال، قد يخدمك النهج المتخصص الذي يتبعه Zoho Creator بشكل أفضل. بالنسبة لأولئك الذين يختلطون في نظام Google البيئي، يقدم Google App Maker تكاملًا سلسًا لمستخدمي G Suite، على الرغم من أنه يجب على المرء أن يكون على دراية بإيقافه والبحث عن بدائل.

بغض النظر عن الاختيار، يتمتع كل صانع تطبيق بحد أدنى من الميزات المجانية التي، بمجرد تجاوزها، قد تدفع المطور نحو خطة مدفوعة. قبل الغوص في الأمر، قم بمراجعة هياكل التسعير ودعم المجتمع ومدى التخصيص المتاح. علاوة على ذلك، فإن التعرف على الاحتياجات المستقبلية لتطبيقك، مثل عمليات التكامل المحتملة مع الخدمات الأخرى، سيحدد اختيارك ويمنع مشاكل الترحيل غير الضرورية في المستقبل.

إن أدوات إنشاء التطبيقات المجانية مثل تلك التي تم استكشافها لا تهدف فقط إلى تجنب النفقات؛ إنها تجسد التمكين وإضفاء الطابع الديمقراطي على تطوير التطبيقات، مما يجعل هذا المجال متاحًا للكثيرين الذين قد لا يكون لديهم معرفة تقليدية بالبرمجة. تستحق فكرتك فرصة الازدهار، ومع وجود الأداة المناسبة في متناول يدك، فأنت بالفعل على طريق النجاح.