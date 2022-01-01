في كثير من الأحيان ، أثناء تطوير التطبيق ، من الضروري النظر في تنفيذ العمليات خطوة بخطوة للقبض على خطأ أو فهم كيفية تحسين التطبيق.

دعونا نلقي نظرة على طرق التصحيح والتسجيل في AppMaster .

تصحيح أخطاء الواجهة الأمامية

لتصحيح أخطاء الواجهة الأمامية ، استخدم كتل Toast و Notification . تعرض هذه الكتل الإخطارات في الواجهة الأمامية. إذا كنت لا تعرف كيفية عمل الكتلة ، فيمكنك تمرير قيم هذه الكتلة إلى Notification ومعرفة القيم التي تقدمها الكتلة المكتملة في الواجهة الأمامية.

يمكن استخدام كتل Toast Notification في العمليات التجارية الطويلة لتحديد مكان حدوث خطأ ما. تقبل كتل Toast و Notification البيانات بتنسيق String . إذا كنت بحاجة إلى عرض البيانات المخزنة بتنسيقات أخرى ، فاستخدم كتل toString أو toJSON (إذا كنت بحاجة إلى عرض كائن أو مجموعة من الكائنات من قاعدة البيانات).

التسجيل القياسي

كل مشروع AppMaster لديه تسجيل قياسي. إنه موجود في علامة التبويب Project / Deploy Stats .

إذا كانت هناك حاجة لكتابة شيء إضافي ، فهناك كتلة معينة Write to log في عملية الأعمال الخلفية.

تحتوي هذه الكتلة على حقلي إدخال:

Label - العنوان الذي سيتم كتابته في تنسيق string السجل ؛ الإدخال - أي قيمة يتم تخزينها في السجل.

إنشاء مسجل مخصص

عندما يتم تقديم العديد من الطلبات باستمرار إلى التطبيق ، يصبح من غير الملائم كتابة كل شيء في سجل مشترك. من الأفضل أن تصنع جهاز التسجيل الخاص بك ، باتباع التعليمات:

إنشاء نموذج بيانات - Log . أضف الحقول إليها:

Label - للحصول على عنوان الإدخال ؛

- للحصول على عنوان الإدخال ؛ Text - لجسم آخر.

الآن قم بإنشاء BP على الواجهة الخلفية ، والتي ستحفظ القيم الضرورية في السجل. قم بتعيين الحقول الخاصة بلوك Start :

Label - في شكل سلسلة ؛

- في شكل سلسلة ؛ Text - في شكل string .

الآن ، دعنا نستخدم كتلة Make وإنشاء سجل عن طريق تمرير الحقول من كتلة Start إليه.

احفظ السجل في قاعدة البيانات باستخدام كتلة Create .

الآن قم بإنشاء endpoint لعملية الأعمال الجديدة للوصول إليها من الواجهة الأمامية. انتقل إلى علامة التبويب Endpoints وأنشئ واحدة جديدة.

حدد POST method . اضبط URL . حدد مجموعة. قم بتثبيت عملية الأعمال التي تم إنشاؤها:

الآن ، يمكننا استخدام عملية الأعمال التي تم إنشاؤها في تلك الأماكن التي نريد كتابة السجلات فيها.

لنأخذ صفحة Task كمثال. يحتوي على جدول بإدخالات حول مهام المستخدم. وأيضًا ، في هذه الصفحة ، يوجد نموذج لإضافة الإدخالات. لقد صنعنا مثل هذه الصفحة هنا وهنا .

دعنا نسجل عملية إضافة السجلات. افتح زر Workflow الذي يضيف السجلات.

أضف عملية الأعمال بعد كتلة Server Request POST /task الوظيفة. ربط الحقول _error text . سيتم تعيين حقل label افتراضيًا.

الآن ، عند إنشاء سجل جديد ، يتم تسجيل هذا الحدث.