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调试和记录

调试和记录

通常情况下，在应用程序的开发过程中，有必要一步一步地查看进程的执行情况，以发现错误或了解如何改进应用程序。

让我们来看看调试和记录的方法，在 AppMaster.

前端调试

要调试前台，使用 Toast Notification 块。这些块在前台显示通知。如果你不知道某个块是如何工作的，你可以把这个块的值传给 Notification 并在前台看到完成的块给出了什么值。

Toast Notification 块可以在长的业务流程中使用，以确定哪里出了问题。而 Toast Notification 块接受String 格式的数据。如果你需要显示以其他格式存储的数据，请使用 toString toJSON 块（如果你需要显示数据库中的一个对象或一个对象阵列）。

标准日志

每个 AppMaster 项目都有标准的日志记录。它位于 Project / Deploy Stats标签。

如果需要写一些额外的东西，有一个特定的 Write to log后台业务流程中的块。

这个块有两个输入字段。

Label - 命名 - 将被写入日志的标题，格式为string 输入 - 要存储在日志中的任何值。

创建自定义日志记录器

当许多请求不断地进入应用程序时，把所有东西都写到一个普通的日志中会变得很不方便。最好是按照说明制作你自己的日志器。

创建一个数据模型 - Log.给它添加字段。

  • Label - 为记录的标题。
  • Text - 为帖子的正文。

现在在后端创建一个BP，它将把必要的值保存到日志中。设置字段为 Start 块。

  • Label - 以字符串格式。
  • Text - 以string 格式。

现在，让我们使用 Make 块并创建一条记录，把字段从 Start 块的字段来创建一条记录。

使用块将记录保存到数据库中。 Create 块。

现在为新的业务流程创建一个 endpoint为新的业务流程创建了一个 "数据"，以便从前端访问它。转到 Endpoints 标签并创建一个新的。

  1. 选择 POST method.
  2. 设置为 URL.
  3. 选择一个组。
  4. 安装创建的业务流程。

现在，我们可以在那些我们想写日志的地方使用创建的业务流程。

让我们以 Task 页面为例。它包含一个有关于用户任务的条目的表格。而且，在这个页面上，还有一个添加条目的表格。我们在这里 这里做了这样一个页面。

让我们来记录添加记录的过程。打开 Workflow 添加记录的按钮。

添加业务流程在 Server Request POST /task块。连接字段 _error text.的字段。 label 字段将被默认设置。

现在，当一个新的记录被创建时，这个事件被记录下来。

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