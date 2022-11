Debuggen en loggen

Vaak is het nodig om tijdens de ontwikkeling van een applicatie stap voor stap naar de uitvoering van processen te kijken om een fout te ontdekken of te begrijpen hoe de applicatie kan worden verbeterd.

Laten we eens kijken naar de debugging en logging methoden in AppMaster.

Debuggen aan de voorkant

Om de frontend te debuggen, gebruik je de Toast en Notification blokken. Deze blokken tonen meldingen in de frontend. Als u niet weet hoe een blok werkte, kunt u de waarden van dit blok doorgeven aan Notification en in de frontend zien welke waarden het voltooide blok geeft.

Toast en Notification blokken kunnen worden gebruikt in lange bedrijfsprocessen om vast te stellen waar iets fout gaat. De Toast en Notification blokken accepteren gegevens in String formaat. Als u gegevens in andere formaten moet weergeven, gebruik dan de blokken toString of toJSON (als u een object of een array van objecten uit de database moet weergeven).

Standaard logging

Elk AppMaster project heeft standaard logging. Deze bevindt zich op het Project / Deploy Stats tabblad.

Als er iets extra's geschreven moet worden, is er een bepaald Write to log blok in het backend bedrijfsproces.

Dit blok heeft twee invoervelden:

Label - de titel die naar het logboek zal worden geschreven in string formaat; Input - elke waarde die in het logboek moet worden opgeslagen.

Aangepaste logger aanmaken

Als er voortdurend veel verzoeken worden gedaan aan de applicatie, wordt het onhandig om alles naar een gemeenschappelijk logboek te schrijven. Het is beter om je eigen logger te maken, volgens de instructies:

Een gegevensmodel maken - . Log. Voeg er velden aan toe:

Label - voor de titel van het bericht;

- voor de titel van het bericht; Text - voor de post body.

Maak nu een BP aan op de backend, die de nodige waarden zal opslaan in het logboek. Stel de velden in voor het Start blok:

Label - in string formaat;

- in string formaat; Text - in string formaat.

Laten we nu het Make blok en maken een record aan door de velden van het Start blok door te geven.

Sla het record op in de database met behulp van het Create blok.

Maak nu een endpoint voor het nieuwe bedrijfsproces om het vanaf de frontend te benaderen. Ga naar het Endpoints en maak een nieuwe aan.

Selecteer de POST method . Stel de URL . Selecteer een groep. Installeer het aangemaakte bedrijfsproces:

Nu kunnen we het gemaakte bedrijfsproces gebruiken op die plaatsen waar we logs willen schrijven.

Laten we de Task pagina als voorbeeld. Het bevat een tabel met gegevens over gebruikerstaken. En ook is er op deze pagina een formulier om gegevens toe te voegen. We hebben zo'n pagina hier en hier gemaakt.

Laten we het proces van het toevoegen van records loggen. Open de Workflow knop die records toevoegt.

Voeg het bedrijfsproces toe na het Server Request POST /task blok. Verbind velden _error en text. Het veld label veld wordt standaard ingesteld.

Wanneer nu een nieuw record wordt aangemaakt, wordt deze gebeurtenis gelogd.