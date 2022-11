Depuração e corte

Muitas vezes, durante o desenvolvimento de uma aplicação, é necessário analisar a execução de processos passo a passo para apanhar um erro ou compreender como melhorar a aplicação.

Vejamos os métodos de depuração e registo em AppMaster.

Depuração de Frontend

Para depurar o frontend, utilize o Toast e Notification blocos. Estes blocos mostram as notificações no frontend. Se não souber como funcionava um bloco, pode passar os valores desse bloco para Notification e ver no frontend quais os valores que o bloco completo dá.

Toast e Notification blocos podem ser utilizados em longos processos empresariais para determinar onde algo está a correr mal. O Toast e Notification os blocos aceitam dados em formato String . Se precisar de exibir dados armazenados noutros formatos, utilize os blocos toString ou toJSON (se precisar de exibir um objecto ou um conjunto de objectos da base de dados).

Registo padrão

Todos os blocos AppMaster O projecto tem um registo padrão. Encontra-se no Project / Deploy Stats tab.

Se houver necessidade de escrever algo adicional, há uma Write to log bloco no processo comercial back end.

Este bloco tem dois campos de entrada:

Label - o título que será escrito no log no formato string ; Input - qualquer valor a ser armazenado no log.

Criar logger personalizado

Quando muitos pedidos são constantemente feitos ao pedido, torna-se inconveniente escrever tudo num registo comum. É melhor fazer o seu próprio diário de bordo, seguindo as instruções:

Criar um modelo de dados - Log. Adicionar-lhe campos:

Label - para o título da entrada;

- para o título da entrada; Text - para o corpo do correio.

Agora criar um BP no backend, que guardará os valores necessários para o log. Defina os campos para o Start bloco:

Label - em formato de string;

- em formato de string; Text - em formato string .

Agora, vamos usar o bloco Make bloquear e criar um registo, passando os campos do Start bloquear a mesma.

Guardar o registo na base de dados utilizando o bloco Create bloco.

Agora criar um bloco endpoint para que o novo processo comercial tenha acesso ao mesmo a partir do frontend. Ir para o Endpoints tab e criar uma nova.

Seleccionar o POST method . Definir o URL . Seleccione um grupo. Instale o processo de negócio criado:

Agora, podemos utilizar o processo de negócio criado nos locais onde queremos escrever os registos.

Vamos pegar no Task página como exemplo. Contém uma tabela com entradas sobre tarefas do utilizador. E também, nesta página, existe um formulário para acrescentar entradas. Fizemos uma página deste tipo aqui e aqui.

Vamos registar o processo de adição de registos. Abra a Workflow que adiciona registos.

Acrescentar o processo empresarial após o Server Request POST /task bloco. Ligar campos _error e text. O label será definido por defeito.

Agora, quando um novo registo é criado, este evento é registado.