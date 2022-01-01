Отладка и логирование

Часто во время разработки приложения необходимо пошагово смотреть на выполнение процессов, чтобы поймать ошибку или понять, как улучшить работу приложения. Рассмотрим способы отладки и логирования в AppMaster.

Отладка фронтенда

Для отладки фронтенда используются блоки Toast и Notification. Эти блоки показывают уведомления во фронтенде. Если вы не знаете, как отработал какой-либо блок, вы можете передать значения этого блока в Notification и увидеть во фронтенде, какие значения отдает отработавший блок.







Toast и Notification можно использовать в длинных БП, чтобы определить в каком месте что-то идет не так.

Блоки Toast и Notification принимают данные в формате String. Если нужно отобразить данные, хранящиеся в других форматах, можно использовать блоки toString или toJSON (в случае если нужно отобразить объект или массив объектов из БД).





Стандартное логирование

В каждом проекте AppMaster есть стандартное логирование. Оно находится на вкладке Project / Deploy Stats.



Если необходимо записать что-то дополнительно, в БП для бэкенда есть специальный блок Write to log.

У этого блока два входных поля:

Label – заголовок, который запишется в лог в формате string;

Input – любое значение, которое нужно сохранить в логе.

Создание логгера

Когда к приложению постоянно происходит большое количество обращений, записывать все в общий лог становится неудобно. В этом случае можно сделать собственный логгер по инструкции:

Создаем модель данных – Log. Добавляем в нее поля:

Label – для названия записи;

Text – для тела записи.

Теперь создадим БП на бэкенде, который при вызове будет сохранять нужные значения в лог.

Зададим поля для блока Start:

Label – в формате string;

Text – в формате string.

Теперь используем блок Make и создадим запись, передав в нее поля из блока Start.

Сохраним запись в БД с помощью блока Create.





Необходимо создать endpoint для нового БП, чтобы мы могли обращаться к нему с фронтенда. Для этого перейдем на вкладку Endpoints и создадим новый эндпоинт.

Выберем метод POST; Зададим URL; Выберем группу; Установим созданный БП:

Теперь можно использовать созданный БП в тех местах, где нужно записывать логи.

Для примера возьмем страницу Task. На ней расположена таблица с записями о задачах пользователя. Также на этой странице есть форма для добавления записей. Подробнее про создание страницы смотрите тут и тут.

Попробуем залогировать процесс добавления записей. Откроем Workflow кнопки, которая добавляет записи.

Добавим БП после блока Server Request POST /task.

Соединим поля _error и text.

Поле label зададим по умолчанию.

Теперь при создании новой записи это событие логируется.