Debugowanie i rejestrowanie

Często podczas tworzenia aplikacji konieczne jest przyjrzenie się wykonaniu procesów krok po kroku, aby wychwycić błąd lub zrozumieć jak ulepszyć aplikację.

Przyjrzyjmy się metodom debugowania i rejestrowania w AppMaster.

Debugowanie frontendowe

Aby debugować frontend, użyj metod Toast oraz Notification bloków. Te bloki pokazują powiadomienia we frontendzie. Jeśli nie wiesz, jak działał dany blok, możesz przekazać wartości tego bloku do Notification i zobaczyć we frontendzie, jakie wartości daje zakończony blok.

Toast oraz Notification bloki mogą być używane w długich procesach biznesowych, aby określić, gdzie coś idzie nie tak. Na stronie Toast i Notification akceptują dane w formacie String . Jeśli potrzebujesz wyświetlić dane przechowywane w innych formatach, użyj bloków toString lub toJSON (jeśli potrzebujesz wyświetlić obiekt lub tablicę obiektów z bazy danych).

Standardowe logowanie

Każdy AppMaster projekt posiada standardowe logowanie. Znajduje się ono na Project / Deploy Stats tab.

Jeżeli istnieje potrzeba napisania czegoś dodatkowego, to jest do tego odpowiedni Write to log blok w backendowym procesie biznesowym.

Ten blok ma dwa pola wejściowe:

Label - tytuł, który zostanie zapisany do logu w formacie string ; Input - dowolna wartość, która ma być zapisana w logu.

Utwórz niestandardowy logger

Kiedy wiele żądań jest stale kierowanych do aplikacji, niewygodne staje się zapisywanie wszystkiego do wspólnego dziennika. Lepiej jest stworzyć własny logger, postępując zgodnie z instrukcjami:

Utwórz model danych -. Log. Dodaj do niego pola:

Label - dla tytułu wpisu;

- dla tytułu wpisu; Text - dla ciała wpisu.

Teraz utwórz BP na backendzie, który będzie zapisywał potrzebne wartości do dziennika. Ustaw pola dla. Start bloku:

Label - w formacie string;

- w formacie string; Text - w formacie string .

Teraz użyjmy np. Make i stwórzmy rekord przekazując do niego pola z bloku Start do bloku.

Zapisz rekord do bazy danych za pomocą Create blok.

Teraz utwórz endpoint dla nowego procesu biznesowego, aby mieć do niego dostęp z frontendu. Przejdź do Endpoints i utwórz nowy.

Wybierz POST method . Ustaw URL . Wybierz grupę. Zainstaluj utworzony proces biznesowy:

Teraz możemy użyć utworzonego procesu biznesowego w tych miejscach, gdzie chcemy zapisywać logi.

Weźmy Task jako przykład. Zawiera ona tabelę z wpisami dotyczącymi zadań użytkownika. A także na tej stronie znajduje się formularz do dodawania wpisów. Taką stronę stworzyliśmy tutaj i tutaj.

Zalogujmy proces dodawania wpisów. Otwórz Workflow przycisk, który dodaje wpisy.

Dodaj proces biznesowy po Server Request POST /task bloku. Połącz pola _error i text. Pole label pole będzie ustawione domyślnie.

Teraz, gdy tworzony jest nowy rekord, to zdarzenie jest rejestrowane.