استكشاف أخطاء العمليات التجارية وإصلاحها

ستصف هذه المقالة الخطوات التي يجب اتخاذها إذا لم يعمل التطبيق كما هو متوقع (تم الحصول على نتيجة خاطئة / لم يتم تحديث البيانات).

تدفقات العمليات التجارية والاتصالات

تأكد من تكوين عملية الأعمال المسؤولة عن إرسال الطلب إلى الخادم بشكل صحيح.

ضع في اعتبارك مثالاً عندما تبدأ عملية الأعمال بنقرة زر. لذلك ، من المهم التحقق من أن BP تبدأ onClick .

من المهم أيضًا معرفة أنه تم تعيين جميع الموصلات بين عمليات الأعمال وتحديد Component ID .

بالإضافة إلى ذلك ، للتأكد من أن BP تنتقل إلى خطوة معينة في تنفيذها ، يمكنك استخدام Write to log Show notification أو Show toast . وبالتالي ، يمكنك تتبع تدفقها ومعرفة أي كتلة لا تعمل العملية أو تعمل مع وجود خطأ.

عند استخدام تطبيقات الويب " Write to log " ، سيتم عرض الرسالة في وحدة تحكم أداة المطور (F12 في متصفح Google Chrome).

مشكلة في طلب الخادم

تأكد من أن الطلب يذهب بالفعل إلى الخادم. للقيام بذلك ، تحتاج إلى التبديل إلى وضع المطور (F12) في التطبيق المنشور. ستكون جميع الطلبات مرئية في علامة تبويب Network . لا يمكنك التحقق من حقيقة الطلب فحسب ، بل يمكنك أيضًا التحقق من جميع تفاصيله. في علامة التبويب Payloads ، يمكنك رؤية معلمات الطلب.

يمكن العثور على استجابة الخادم في علامة التبويب Preview .

طلب أخطاء الحمولة

إذا تم إرسال الطلب وتم تكوين المشغلات بشكل صحيح ، فمن المفيد التحقق مما إذا كانت هناك أخطاء في الطلب نفسه. من المحتمل أنه تم تقديم معلمات غير صحيحة (أو لم يتم توفيرها على الإطلاق). يمكن التحقق من ذلك في علامة تبويب Network وفي علامة تبويب Payload ، يمكنك التحقق من نقل ما تم نقله بالضبط.

إذا كانت هناك أي شكوك حول صحة الطلب ، فأنت بحاجة إلى البدء من رقم 1 ووضع كتل Show Notification Write To Log في أماكن "ضعيفة" ، وتحديد الأخطاء في عملية الأعمال.

الخطأ في مكان آخر

يتم الضغط على الزر ، الطلب صحيح ، لا توجد أخطاء ، لكنه لا يزال لا يعمل. فما هو الخطأ إذن؟ قد لا يتم البحث عن النتيجة المرجوة في المكان الذي تبحث عنه فيه. على سبيل المثال ، يمكنك إضافة سجل إلى جدول وتتم إضافته بالفعل ، ولكن النتيجة غير مرئية ، لأن عملية تحديث البيانات في هذا الجدول لم يتم تكوينها بشكل صحيح. الخيار الأفضل هو التحقق من تدفق العملية في Swagger . يمكن العثور عليها في القائمة المنسدلة Preview في قسم Project API . هذه أداة رائعة تم إنشاؤها في كل تطبيق في AppMaster . في الواقع ، هذا هو التوثيق الذي تم إنشاؤه تلقائيًا للتطبيق. من الممكن اختبار جميع Endpoints واختبار جميع الإجراءات الممكنة ورؤيتها في الممارسة العملية. على سبيل المثال ، يمكنك إرسال طلب بالمعلمات المطلوبة والحصول على نتيجة هذا الطلب.

استخدام السجلات

ربما هناك أخطاء في العملية نفسها؟ غالبًا ما تكون العمليات التجارية معقدة للغاية. الكثير من الكتل ، شروط مختلفة ، شيكات ، فروع ، حلقات. في هذه الحالة ، بالإضافة إلى كتل الإخطار Toast ، التي يمكن أن تساعدك في رؤية الخطأ في المقدمة ، من المعقول الاهتمام بالسجلات. يمكنك استخدام كل من كتلة Write to log التي تم إنشاؤها مسبقًا وبمجرد الانتهاء من إعداد التسجيل ، يمكنك معرفة الخطأ الذي حدث.

إذا كنت لا تزال تواجه مشكلات بعد كل الخطوات المذكورة أعلاه ، فمن المحتمل أنك وجدت خطأً جديدًا لا نعرفه (فريق AppMaster). تواصل معنا للسماح لنا بإصلاح المشكلة. يرجى تقديم المعلومات الأكثر شمولاً: لقطات الشاشة والوصف التفصيلي للمشكلة وطلب أمثلة ، بالإضافة إلى Trace-ID .