Преимущества плана Enterprise
План Enterprise отлично подходит для крупных компаний с повышенными требованиями к безопасности и поддержке.
Индивидуальные и масштабируемые решения
Мы предлагаем ряд индивидуальных мер для решения любой вашей проблемы:
- Гибкая программа лицензирования
- Неограниченное количество приложений
- Эксклюзивные интеграции
По мере роста вашей организации и изменения ваших потребностей мы помогаем вам масштабировать ваши решения.
Расширенная безопасность и конфиденциальность данных
Мы постоянно внедряем самые современные методы обеспечения безопасности. Пользователям тарифного плана Enterprise мы предлагаем:
- Комплексная безопасность
- Юридический обзор контракта
- Организация частного облака
По мере роста вашей организации и изменения ваших потребностей мы помогаем вам масштабировать ваши решения.
Приоритетная поддержка и персональное обучение
Получите приоритетную поддержку 24/7 с нашим высочайшим уровнем обслуживания и оперативностью:
- Любые вопросы в любое время
- По телефону, электронной почте или в чате
- Уникальные предложения и решения
Пройдите комплексную тренировку, чтобы вы могли взяться за дело и продолжать идти в полную силу.
Узнайте больше о преимуществах AppMaster для вашей компании