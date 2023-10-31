Veri Modelleme bağlamında Veri Türü, belirli bir öğenin, özelliğin veya değişkenin bir veritabanında veya bilgi işlem ortamında tutabileceği veya depolayabileceği veri türünü tanımlayan kritik bir kavramdır. Veri Türleri, veritabanı şemaları oluşturmak, kısıtlamalar oluşturmak ve uygulama genelinde veri tutarlılığı ve bütünlüğünü sağlamak için yapı taşları olduklarından Veri Modellemede önemli bir rol oynar. Veri modelleme, AppMaster platformunun çok önemli bir özelliğidir ve sağlam arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmak için görsel olarak veri modelleri oluşturmaya olanak tanır.

Veri Türleri, çeşitli veri öğelerine yapı ve organizasyon sunarak daha verimli veritabanı yönetimi ve sorgu optimizasyonuna yol açması nedeniyle önemlidir. Veri Türleri, Veri Modellemede temel olmasına rağmen, REST API'leri için giriş/çıkış parametrelerinin yapılandırılması ve Go (golang), Vue3, Kotlin ve SwiftUI gibi programlama dillerinde verilerin sınıflandırılması gibi yazılım geliştirmenin diğer alanlarında da yoğun bir şekilde kullanılmaktadır.

Veri Türleri skaler veya bileşik olabilir. Skaler veri türleri metin, sayılar ve tarihler gibi tek değerleri temsil ederken bileşik veri türleri birden çok değeri kapsar ve diğer veri türlerinden oluşabilir.

Veri Modellemede yaygın olarak kullanılan bazı Veri Türleri şunları içerir:

Metin: Harfler, sayılar ve simgeler gibi bir dizi alfasayısal karakteri temsil eder. Örnekler VARCHAR, CHAR ve TEXT'i içerir.

Harfler, sayılar ve simgeler gibi bir dizi alfasayısal karakteri temsil eder. Örnekler VARCHAR, CHAR ve TEXT'i içerir. Sayısal: Tamsayılar veya kayan noktalı sayılar gibi çeşitli biçimlerdeki sayısal değerleri temsil eder. Örnekler arasında INTEGER, FLOAT, DECIMAL ve REAL yer alır.

Tamsayılar veya kayan noktalı sayılar gibi çeşitli biçimlerdeki sayısal değerleri temsil eder. Örnekler arasında INTEGER, FLOAT, DECIMAL ve REAL yer alır. Tarih ve Saat: Saat ve tarih değerlerini değişen hassasiyet düzeyleriyle temsil eder. Örnekler arasında DATE, TIME ve TIMESTAMP yer alır.

Saat ve tarih değerlerini değişen hassasiyet düzeyleriyle temsil eder. Örnekler arasında DATE, TIME ve TIMESTAMP yer alır. Boolean: İkili değerleri temsil eder; yani doğru veya yanlış.

İkili değerleri temsil eder; yani doğru veya yanlış. İkili: İkili verileri (yani bayt dizilerini) temsil eder. Örnekler BLOB ve BYTEA'yı içerir.

Bileşik Veri Türleri şunları içerir:

Dizi: Ortak bir veri türüne sahip sıralı öğe koleksiyonlarını temsil eder. Örnekler arasında PostgreSQL'deki ARRAY yer alır.

Ortak bir veri türüne sahip sıralı öğe koleksiyonlarını temsil eder. Örnekler arasında PostgreSQL'deki ARRAY yer alır. JSON: Karmaşık veri yapılarını depolayabilen, hafif bir veri değişim formatı olan JavaScript Nesne Gösterimini temsil eder. Örnekler arasında PostgreSQL'deki JSON ve JSONB yer alır.

Karmaşık veri yapılarını depolayabilen, hafif bir veri değişim formatı olan JavaScript Nesne Gösterimini temsil eder. Örnekler arasında PostgreSQL'deki JSON ve JSONB yer alır. Geometrik: Noktalar, çizgiler, çokgenler ve bunların ilişkileri gibi geometrik ve mekansal verileri temsil eder. Örnekler arasında PostgreSQL'deki POINT, LINE ve POLYGON yer alır.

AppMaster platformundaki Veri Modelleme, tablo sütunlarının ve niteliklerinin tanımlanmasından iş süreçleri ve API endpoints için giriş/çıkış parametrelerinin belirlenmesine kadar her açıdan Veri Türlerinin kullanımını içerir. Sonuç olarak, AppMaster platformunu tam olarak kullanmak ve optimum uygulama performansına ulaşmak için Veri Türlerine ilişkin sağlam bir anlayışa sahip olmak çok önemlidir.

AppMaster, Veri Türlerinin gücünden yararlanarak kullanıcıların olağanüstü ölçeklenebilirlik, esneklik ve güvenlik sunan uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. Ayrıca platformun açık standartlara (OpenAPI ve veritabanı şeması geçiş komut dosyaları gibi) bağlılığı, mevcut altyapıyla sorunsuz entegrasyon ve birincil veri depolama olarak PostgreSQL uyumlu veritabanlarıyla uyumluluk sağlar.

Ayrıca, AppMaster uygulamaları 10 kat daha hızlı, 3 kat daha düşük maliyetlerle ve teknik borç tahakkuk etmeden oluşturma yeteneği, onu her büyüklükteki işletme için cazip bir teklif haline getiriyor. AppMaster görsel olarak tasarlanmış İş Süreçleri, hem mantıksal hem de hatasız akışlar oluşturmak için veri türlerini kullanır ve böylece yüksek kaliteli yazılım çözümlerini garanti eder.

Sonuç olarak, Veri Türleri Veri Modellemenin temelini oluşturur ve yazılım geliştirmede vazgeçilmezdir. Bir uygulama içinde işlenen ve analiz edilen verilere yapı, organizasyon ve bütünlük sağlamak için mevcutturlar. AppMaster Veri Türlerinin yeteneklerinden tam olarak yararlanır ve bunları, tek vatandaş geliştiricilerden tam teşekküllü kuruluşlara kadar geniş bir yelpazedeki kullanıcı ihtiyaçlarını karşılayan son teknolojiye sahip arka uç, web ve mobil uygulamalar geliştirmek için temel taşları olarak kullanır. .