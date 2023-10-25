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Saf İşlev

Eki 25, 2023

Özel işlevler bağlamında Saf İşlev , iki temel özelliğe sahip bir işlev türüdür: determinizm ve yan etkilerin olmaması. Yazılım geliştirmede öngörülebilirlik, test edilebilirlik ve sürdürülebilirlik için bir temel sağlayarak işlevsel programlama paradigmasında önemli bir rol oynar. AppMaster no-code platformu bu en iyi programlama uygulamalarına bağlı kalarak kullanıcıların çeşitli alanlarda verimli ve güvenilir uygulamalar oluşturmasına olanak tanır.

Determinizm , aynı girdiler verildiğinde her zaman aynı çıktıları üreten bir fonksiyonun özelliğini ifade eder. Başka bir deyişle, fonksiyonun çıkışı yalnızca giriş değerleri tarafından belirlenir ve herhangi bir dış durumdan veya faktörden etkilenmez. Bu, test etme ve hata ayıklama söz konusu olduğunda büyük bir avantaj sağlar; çünkü deterministik bir fonksiyon, basit giriş-çıkış karşılaştırmaları yoluyla kapsamlı bir şekilde incelenebilir.

Örneğin bir tamsayının karesini hesaplayan bir fonksiyonu düşünün:

fonksiyon kare(x) {
    x * x'i döndür;
}

Kare fonksiyonu deterministiktir çünkü aynı girdi değeri için her zaman aynı sonucu verir. Giriş 3 göz önüne alındığında, herhangi bir dış faktöre veya uygulama durumundaki değişikliklere bakılmaksızın her zaman çıkış 9'u üretecektir.

Yan etkilerin olmaması, saf bir fonksiyonun herhangi bir dış durumu değiştirmediği veya kapsamı dışında gözlemlenebilir herhangi bir değişiklik üretmediği anlamına gelir. Daha spesifik olarak, giriş değerlerinin veya genel değişkenlerin hiçbirini değiştirmez ve veritabanları, dosya sistemleri veya ağ bağlantıları gibi harici sistemlerle etkileşime girmez. Bu özellik, işlevin davranışının izole edilmesini sağlayarak, işlevin çağrılmasının sonuçları hakkında akıl yürütmeyi ve sonuçları tahmin etmeyi kolaylaştırır.

Kare fonksiyonu örneğine devam edersek, herhangi bir harici durumu değiştirmediği veya herhangi bir I/O işlemi gerçekleştirmediği için hiçbir yan etkinin olmaması kriterini karşılamaktadır. Yalnızca giriş değeri üzerinde çalışır ve uygulama durumunun geri kalanını değiştirmeden bırakır.

Saf işlevlerin diğer örnekleri arasında herhangi bir durum bilgisi olan hesaplama veya G/Ç işlemi içermeyen aritmetik işlemler, dize işlemleri ve veri dönüşümleri yer alır.

Saf işlevler, yazılım geliştirmede çeşitli önemli faydalar sunar. Bu avantajlardan biri yeniden kullanılabilirliktir . Saf işlevler yalnızca giriş ve çıkışlarına odaklandığından, istenmeyen etkilere veya karşılıklı bağımlılığa neden olmadan bir uygulamanın farklı bölümlerinde kolayca yeniden kullanılabilirler. Dahası, saf işlevler nispeten küçük ve odaklanmış olma eğilimindedir; bu da ilgilerin ayrılmasını ve kod karmaşıklığının azaltılmasını teşvik eden modüler tasarım ilkesini destekler.

Saf fonksiyonların bir diğer faydası da test edilebilirliktir . Determinizmleri ve yan etkilerinin olmaması nedeniyle saf işlevler, birim testi veya özellik tabanlı test gibi otomatik test yaklaşımları aracılığıyla kolayca test edilebilir. Saf işlevlerin öngörülebilir doğası, test senaryosu oluşturma sürecini basitleştirir ve sorunların geliştirme döngüsünün erken aşamalarında tespit edilmesine yardımcı olur.

Saf işlevler aynı zamanda gereksiz hesaplamalardan kaçınmak için işlev çağrılarının sonuçlarının önbelleğe alınmasını içeren notlandırma gibi çeşitli optimizasyon tekniklerini de etkinleştirir. Bu, aynı giriş değerlerinin tekrar tekrar bir işleve aktarıldığı durumlarda önemli performans iyileştirmelerine yol açabilir.

Son olarak saf işlevler, basitliği, okunabilirliği ve modül tabanlı tasarımı teşvik ederek yazılımı daha sürdürülebilir hale getirir. Sonuç olarak, yazılım mühendisleri kodu daha kolay anlayabilir, değiştirebilir ve genişletebilir, aynı zamanda hata ve teknik borç riskini en aza indirebilir.

AppMaster platformunda kullanıcılar, sunucu arka uç uygulamaları, web uygulamaları ve mobil uygulamalar oluşturmak için saf işlevlerin avantajlarından yararlanabilirler. Bu en iyi uygulamaları birleştirerek oluşturulan uygulamalar etkileyici performans, ölçeklenebilirlik ve sürdürülebilirlik özellikleri sergiliyor ve bu da onu küçük işletmelerden büyük işletmelere kadar çok çeşitli sektörlerdeki projeler için uygun bir seçim haline getiriyor.

Daha fazla terimi keşfedin:
Anonim İşlev Değişken Döngü Eşzamansız İşlev Filtreleme İşlevi Geri Arama Modeli Geri dönme Koşullu İfade Kuyruk Özyinelemeli İşlev Kısmi Başvuru Lambda İşlevi Thunk İşlevi Yöntem Zincirleme Yüksek Dereceli Bileşen (HOC) Yüksek Düzey Yüklem Şekillendirilebilir İşlev

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