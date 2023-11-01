В области инструментов совместной разработки программного обеспечения «Просмотр кода» представляет собой важнейшую и важную практику, предназначенную для поддержания высококачественного, безошибочного и эффективного кода во всех приложениях. Проверка кода включает систематическое изучение и оценку исходного кода другими разработчиками в команде разработчиков с основной целью выявления и исправления ошибок в кодировании, обеспечения соблюдения лучших практик и поддержания согласованности и читаемости кода. Этот процесс облегчает раннее обнаружение и исправление дефектов, эффективно снижает затраты на проект, повышает качество программного обеспечения и способствует постоянному совершенствованию среди разработчиков.

Исследования показывают, что проверка кода может выявить до 60% дефектов программного обеспечения, что делает ее незаменимой для обеспечения надежной разработки программного обеспечения. Кроме того, исследования показали, что внедрение формальных процедур проверки кода может привести к снижению количества дефектов на 30 % и ускорению выпуска кода на 20 %, что делает эту практику неотъемлемой частью достижения оптимального качества программного обеспечения и эффективности разработки.

Например, no-code платформа AppMaster — это мощный инструмент, который облегчает совместную работу при разработке программного обеспечения, позволяя пользователям быстро создавать серверные, веб- и мобильные приложения путем визуального составления моделей данных, бизнес-логики и пользовательских интерфейсов. Поскольку приложения, созданные AppMaster, являются реальными и имеют собственный исходный код, они требуют проверки кода для поддержания исключительного качества и производительности, которыми известна платформа.

Проверка кода обычно следует структурированной схеме, состоящей из следующих этапов:

Подготовка: предполагает ознакомление рецензентов с целями, архитектурой и требованиями проверяемого кода. Выделение и коммуникация: Рецензенты выявляют любые дефекты в коде и сообщают о них автору. Пересмотр и утверждение: автор устраняет выявленные проблемы и повторно отправляет код на утверждение. Отслеживание и последующее наблюдение: Рецензенты обеспечивают внесение необходимых изменений и управляют документацией всего процесса.

Существуют различные методологии и инструменты проверки кода, позволяющие оптимизировать процесс и адаптировать его к конкретным потребностям команд и проектов. Некоторые из известных методологий включают в себя:

Формальные проверки: высокоструктурированный подход, включающий заранее определенные роли, строгие рекомендации и подробный процесс тщательной проверки кода.

Обходы: неформальный подход, при котором разработчики исследуют код всей группой, обсуждая потенциальные проблемы и выделяя улучшения.

Рецензирование: процесс один на один, в котором разработчики периодически меняют роли рецензента и автора, чтобы сохранить объективность и свежий взгляд.

Современные платформы для совместной работы часто интегрируют инструменты автоматической проверки кода для дальнейшего улучшения процесса. Такие инструменты могут быстро анализировать код на соответствие стандартам кодирования, выявлять уязвимости безопасности, обнаруживать дублирование кода и рассчитывать показатели работоспособности кода, а также выполнять другие задачи. Интеграция этих автоматизированных инструментов в комплексный процесс проверки кода помогает ускорить цикл проверки и обеспечить согласованность всей кодовой базы.

Более того, организации, применяющие методологии Agile и DevOps, могут легко включать проверку кода в свои рабочие процессы как часть конвейеров итеративной разработки и непрерывной интеграции/непрерывной доставки (CI/CD). Использование распределенных систем контроля версий (DVCS), таких как Git, сделало возможным распределенную проверку кода, давая возможность географически распределенным командам эффективно сотрудничать при выполнении задач проверки кода. Такие платформы, как GitHub, GitLab и Bitbucket, предлагают встроенные функции проверки кода, включая запросы на включение, встроенные комментарии и отслеживание проблем, что в целом способствует созданию среды совместной проверки, которая укрепляет обучение, предлагает рекомендации и помогает направить процесс разработки приложений к успеху. .

В заключение, Code Review — жизненно важная практика в контексте инструментов совместной разработки программного обеспечения, поскольку она обеспечивает высокое качество, эффективность и согласованность приложений перед их созданием, компиляцией и развертыванием. Придерживаясь структурированных методологий, используя автоматизированные инструменты и включив проверки в современные методологии разработки, команды могут уменьшить количество дефектов, повысить производительность и улучшить сотрудничество, что в конечном итоге приводит к своевременной доставке надежных и устойчивых программных решений.