Kimlik avı, mağdurları hassas bilgileri, kimlik bilgilerini veya diğer değerli verileri ifşa etmeleri için kandırmak üzere tasarlanmış aldatıcı iletişim yöntemleri aracılığıyla şüphelenmeyen bireyleri ve kuruluşları hedef alan yaygın bir siber saldırı tekniğidir. Güvenlik ve uyumluluk bağlamında kimlik avı, veri varlıklarının gizliliği, bütünlüğü ve kullanılabilirliği açısından önemli riskler oluşturur; potansiyel olarak ciddi mali kayıplara, itibar kaybına ve işletmeler için yasal sonuçlara yol açabilir.

Kimlik avı saldırıları genellikle sahte e-postalar, web siteleri, sosyal medya ve meşru varlıklar gibi davranan mesajlaşma platformları kullanılarak gerçekleştirilir. Bu sahte iletişimler genellikle kurbanları sahte bağlantılara tıklamak, kötü amaçlı yazılım bulaşmış ekleri indirmek veya hayati bilgileri doğrudan saldırgana sağlamak gibi eylemlere yönlendiren, dikkatle hazırlanmış ve duygu yüklü bir dil içerir. Verizon 2020 Veri İhlali Araştırma Raporu'na (DBIR) göre kimlik avı, tüm veri ihlallerinin %22'sini oluşturuyor ve bu da onu en yaygın ve başarılı siber tehditlerden biri haline getiriyor.

Son yıllarda kimlik avı teknikleri gelişip çeşitlenerek hedef odaklı kimlik avı, balina avı ve smishing gibi çeşitli alt kategorilerin ortaya çıkmasına neden oldu. Hedef odaklı kimlik avı, genellikle yönetici personel veya hassas verilere ayrıcalıklı erişime sahip çalışanlar gibi belirli bireyleri hedef alır. Balina avcılığı saldırıları, şirket CEO'ları ve yönetim kurulu üyeleri gibi, e-posta hesaplarını ele geçirmeye veya sahte finansal işlemler yapmak üzere onları taklit etmeye çalışan yüksek profilli hedeflere odaklanır. Smishing, mağdurları kandırmak için SMS metin mesajlarını kullanıyor ve insanların metin mesajlarına duyduğu güvenden ve bu mesajların doğası gereği ilettiği aciliyetten yararlanıyor.

Kimlik avı saldırıları işletmeler ve bireyler için mali kayıplar, kimlik hırsızlığı, güvenliği ihlal edilmiş veriler ve fikri mülkiyet hırsızlığı gibi ciddi sonuçlar doğurabilir. FBI'ın İnternet Suçları Şikayet Merkezi (IC3), 2019'da kimlik avı ile ilgili suçların 57 milyon doların üzerinde mali kayba yol açtığını tahmin etti ve bu, endüstriler genelinde kritik bir siber güvenlik endişesi olmaya devam ediyor. Şirketler, kimlik avı saldırılarına karşı korunmak için teknik, idari ve eğitimsel bileşenleri bir araya getiren çok katmanlı bir güvenlik yaklaşımı kullanmak da dahil olmak üzere sağlam güvenlik ve uyumluluk önlemleri almalıdır.

Teknik önlemler, e-posta filtreleme ve kimlik doğrulama araçlarının uygulanmasını, izinsiz giriş tespit ve önleme sistemlerini, antivirüs yazılımlarını, güvenlik duvarlarını ve düzenli yazılım düzeltme eklerini içerebilir. İdari kontroller, hassas verilere erişimin bilinmesi gerekenler esasına göre verilmesini sağlamak, en az ayrıcalık ilkesini uygulamak ve olaylara müdahale ve felaket kurtarma planları oluşturmaktan oluşur. Çalışan ve kullanıcı eğitimi, kimlik avı savunmasının merkezi bir bileşenidir; çünkü bireylerin potansiyel tehditleri proaktif olarak tanımasına, raporlamasına ve bunlardan kaçınmasına olanak tanır. Düzenli olarak yürütülen güvenlik eğitimi ve farkındalık programları, bir kuruluşun kimlik avı saldırılarıyla mücadeleye genel olarak hazır olmasına önemli ölçüde katkıda bulunabilir.

Kullanıcılara arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturma yetkisi veren no-code bir platform olan AppMaster bağlamında kimlik avı, arayüzlerdeki, iletişim kanallarındaki ve hassas verilere erişimdeki güvenlik açıklarından yararlanarak önemli bir tehdit oluşturuyor. Sorumlu bir platform sağlayıcısı olarak AppMaster, sürekli güvenlik geliştirmeleri ve kullanıcı verilerini ve uygulamalarını koruyan sağlam güvenlik politikalarını entegre ederek bu tür güvenlik tehditlerine karşı koruma sağlamak için kapsamlı önlemler alır.

AppMaster platformu, güvenli bağlantılar, güçlü kimlik doğrulama protokolleri ve ayrıntılı erişim kontrol mekanizmaları gibi çeşitli güvenlik özellikleri sunarak müşterilerin çok faktörlü kimlik doğrulamayı (MFA), tek oturum açmayı (SSO) ve rol tabanlı uygulamaları zorunlu kılmasına olanak tanır. erişim kontrolünü (RBAC) kolaylıkla kullanın. Ek olarak AppMaster ilgili güvenlik standartlarına, düzenlemelere ve en iyi uygulamalara uyar, oluşturulan uygulamaların en yüksek güvenlik ve uyumluluk seviyelerini karşılamasını sağlar, böylece potansiyel kimlik avı tehditlerine yönelik saldırı yüzeyini azaltır.

Üstelik AppMaster, kullanıcıları, uygulamaları geliştirirken hassas verilerin güvenli olmayan konumlarda depolanmasından kaçınmak, giriş doğrulama ve temizlemeyi kullanmak ve güvenli kodlama standartlarını uygulamak gibi en iyi güvenlik uygulamalarını takip etmeye teşvik eder. Kullanıcılar, bu uygulamalara bağlı kalarak ve AppMaster yerleşik güvenlik özelliklerinden yararlanarak, kimlik avı saldırılarının uygulamaları ve ilgili veriler üzerindeki risklerini ve etkilerini en aza indirebilir.

Sonuç olarak kimlik avı, kuruluşların güvenliği, uyumluluğu ve iş sürekliliğini sürdürmek için ele alması gereken önemli bir siber güvenlik tehdidi olmaya devam ediyor. Şirketlerin, kimlik avı saldırılarına maruz kalma durumlarını azaltmak için teknik önlemleri, idari önlemleri ve kullanıcı eğitimini içeren proaktif ve savunmacı bir yaklaşıma ihtiyacı var. AppMaster no-code platformu, kimlik avı tehditlerine karşı korumaya yardımcı olan güçlü güvenlik özellikleri ve uyumluluk önlemleri sunarak, giderek karmaşıklaşan ve risklerle dolu bir dijital ortamda gelişmiş uygulamalar oluşturup dağıtan şirketlere ve kullanıcılara gönül rahatlığı sağlar.