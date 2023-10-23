Güvenlik ve uyumluluk bağlamında Siber Güvenlik Çerçevesi, bir kuruluşun dijital varlıklarını, altyapısını ve bilgilerini korumak ve gizliliğini sağlamak için kapsamlı bir yaklaşım sağlamak üzere tasarlanmış yapılandırılmış bir dizi yönergeyi, politikayı, süreci ve en iyi uygulamaları ifade eder. Verilerin bütünlüğü ve kullanılabilirliği. Adından da anlaşılacağı gibi siber güvenlik çerçeveleri, bir kuruluşun dijital ortamını güvence altına alma, mevzuata uygunluğu sağlama ve güvenlik ve gizlilikle ilgili paydaş beklentilerini karşılama çabalarını organize etmek ve önceliklendirmek için bir iskele sağlar.

Çeşitli kuruluşlar tarafından geliştirilen ve sürdürülen popüler siber güvenlik çerçevelerinden bazıları arasında NIST Siber Güvenlik Çerçevesi, ISO/IEC 27001 ve CIS Kritik Güvenlik Kontrolleri yer alır. Bu tür çerçevelerin benimsenmesi ve özelleştirilmesi, kuruluşların siber güvenlik uygulamalarını sektörde tanınan yaklaşımlarla uyumlu hale getirmesine, güvenlik risklerini azaltmasına ve güvenlik duruşlarını sürekli iyileştirmesine olanak tanır.

no-code bir platform olarak AppMaster, arka uç, web ve mobil uygulamaların hızlı bir şekilde geliştirilmesine ve konuşlandırılmasına olanak tanıyan bir dizi araç ve özellik sağlar. Bu tür uygulamalar tarafından işlenen muazzam miktarda veri ve hassas bilgi göz önüne alındığında, platformun kullanıcılarının ve dijital varlıklarının güvenlik, gizlilik ve uyumluluk ihtiyaçlarını koruyan sağlam ve etkili bir siber güvenlik çerçevesine bağlı kalması zorunlu hale geliyor.

Bir siber güvenlik çerçevesi tasarlarken, çerçevenin kuruluşun güvenlik ihtiyaçlarını karşıladığından emin olmak için aşağıdaki bileşenler dikkate alınmalıdır:

1. Tanımlama: Kuruluş içinde korunması gereken dijital varlıkları, altyapıyı ve bilgileri tanıyın. Buna iş ortamının anlaşılması, politikaların yönetilmesi, risk yönetimi yaklaşımı ve risk profillerinin farklı varlıklarla eşleştirilmesi dahildir.

2. Koruma: Bu varlıkları korumak ve bir saldırı durumunda potansiyel hasarı en aza indirmek için süreçler, teknolojiler ve kontroller oluşturun. Buna erişim kontrolleri, şifreleme ve ağ güvenliği gibi güvenlik kontrollerinin uygulanmasının yanı sıra ihlal durumunda müdahale planlarının belirlenmesi de dahildir.

3. Tespit: Ortamı sürekli izleyin ve güvenlik tehditlerini, güvenlik açıklarını ve olası ihlalleri tespit etmek için gelişmiş analitik araçları uygulayın. Bu, izinsiz giriş tespit sistemleri, günlük izleme ve güvenlik bilgileri ve olay yönetimi (SIEM) sistemleri gibi tekniklerin kullanılmasını içerir.

4. Müdahale: Tespit edilen güvenlik olaylarını ele almak ve etkilerini en aza indirmek için bir olay müdahale planı hazırlayın. Buna açıkça tanımlanmış roller ve sorumluluklar, iletişim kanalları, tehditleri analiz etmeye ve azaltmaya yönelik yönergeler ve kurtarma planları dahildir.

5. Kurtarma: Bir güvenlik olayından sonra normal operasyonların zamanında geri döndürülmesi için süreçler ve planlar oluşturun. Bu, veri ve hizmetlerin bütünlüğünü korurken kritik sistemlerin, veri yedeklemelerinin ve olaylardan hızla kurtulmaya yönelik stratejilerin belirlenmesini içerir.

6. Sürekli iyileştirme: İyileştirme alanlarını belirlemek ve çerçeveyi yeni tehditleri, iyileştirmeleri ve gelişen teknolojileri içerecek şekilde ayarlamak için oluşturulan siber güvenlik çerçevesini periyodik olarak gözden geçirin ve değerlendirin.

AppMaster da dahil olmak üzere kuruluşlar, iyi tanımlanmış bir siber güvenlik çerçevesini benimseyerek dijital varlıklarını daha iyi koruyabilir ve sürekli gelişen güvenlik tehditlerini etkili bir şekilde izleyebilir ve bunlara yanıt verebilir. Mevzuat gereklilikleri ve sektör kriterlerine uyumu sağlamak için AppMaster aşağıdaki önlemleri kullanır:

- Platformun çeşitli bölümlerine erişimi korumak için katı kimlik doğrulama, yetkilendirme ve çok faktörlü kimlik doğrulama yöntemleri kullanılır.

- Kullanıcıların yalnızca görevlerini yerine getirmek için ihtiyaç duydukları bilgi, süreç ve kaynaklara erişmelerini sağlamak için kapsamlı erişim kontrol politikaları uygulanır.

- Hassas müşteri bilgilerini korumak için hem aktarım sırasında hem de bekleme sırasında veri şifreleme teknikleri uygulanır.

- Güvenlik açıklarını belirlemek ve uygulanan kontrollerin etkinliğini değerlendirmek için düzenli sızma testleri ve risk değerlendirmeleri gerçekleştirilir.

- Şüpheli davranışların, olası ihlallerin ve güvenlik olaylarının anında tespit edilmesi amacıyla izleme sistemleri kullanılmaktadır.

- Güvenlik olaylarından kaynaklanan zararları yönetmek, hafifletmek ve en aza indirmek için olay müdahale ve felaket kurtarma planları mevcuttur.

Genel olarak, etkili bir siber güvenlik çerçevesinin uygulanması, günümüzün dijital ortamında faaliyet gösteren her kuruluş için çok önemlidir. Kapsamlı bir çerçeve, AppMaster kuruluşlara sağlam ve güvenli uygulamalar sunmasını ve aynı zamanda düzenleme ve uyumluluk gerekliliklerini karşılayıp aşmasını sağlar.