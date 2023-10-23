Фишинг — это широко распространенная техника кибератак, которая нацелена на ничего не подозревающих людей и организации с помощью обманных методов связи, призванных обманом заставить жертв разгласить конфиденциальную информацию, учетные данные или другие ценные данные. В контексте безопасности и соответствия требованиям фишинг создает значительные риски для конфиденциальности, целостности и доступности информационных ресурсов, потенциально вызывая серьезные финансовые потери, репутационный ущерб и юридические последствия для бизнеса.

Фишинговые атаки обычно осуществляются с использованием мошеннических электронных писем, веб-сайтов, социальных сетей и платформ обмена сообщениями, которые маскируются под законные организации. Эти фейковые сообщения часто содержат тщательно продуманный и эмоционально заряженный язык, который манипулирует жертвами, заставляя их совершать такие действия, как нажатие на мошеннические ссылки, загрузка зараженных вредоносным ПО вложений или предоставление важной информации непосредственно злоумышленнику. Согласно отчету Verizon 2020 Data Breach Investigations Report (DBIR), на фишинг приходится 22% всех утечек данных, что делает его одной из наиболее распространенных и успешных киберугроз.

В последние годы методы фишинга развивались и диверсифицировались, что привело к появлению нескольких подкатегорий, таких как целевой фишинг, китобойный промысел и смишинг. Целью целевого фишинга являются конкретные лица, обычно руководящие сотрудники или сотрудники с привилегированным доступом к конфиденциальным данным. Китобойные атаки направлены на высокопоставленные цели, такие как руководители компаний и члены советов директоров, которые пытаются захватить их учетные записи электронной почты или выдать себя за них для совершения мошеннических финансовых транзакций. Смишинг использует текстовые сообщения SMS, чтобы обмануть жертв, извлекая выгоду из доверия людей к текстовым сообщениям и срочности, которую они по своей сути передают.

Фишинговые атаки могут иметь серьезные последствия для предприятий и частных лиц, включая финансовые потери, кражу личных данных, компрометацию данных и кражу интеллектуальной собственности. В 2019 году Центр рассмотрения жалоб на интернет-преступления ФБР (IC3) подсчитал, что преступления, связанные с фишингом, привели к финансовым потерям в размере более 57 миллионов долларов, и это остается серьезной проблемой кибербезопасности во всех отраслях. Компании должны применять надежные меры безопасности и соответствия требованиям для защиты от фишинговых атак, включая использование многоуровневого подхода к безопасности, включающего технические, административные и образовательные компоненты.

Технические меры могут включать внедрение инструментов фильтрации и аутентификации электронной почты, систем обнаружения и предотвращения вторжений, антивирусного программного обеспечения, межсетевых экранов и регулярных обновлений программного обеспечения. Административный контроль заключается в обеспечении предоставления доступа к конфиденциальным данным на основе служебной необходимости, обеспечении соблюдения принципа наименьших привилегий и разработке планов реагирования на инциденты и аварийного восстановления. Обучение сотрудников и пользователей является центральным компонентом защиты от фишинга, поскольку оно позволяет людям активно распознавать потенциальные угрозы, сообщать о них и избегать их. Регулярно проводимые программы обучения и повышения осведомленности по вопросам безопасности могут существенно повысить общую готовность организации к борьбе с фишинговыми атаками.

В контексте AppMaster, платформы no-code, которая позволяет пользователям создавать серверные, веб- и мобильные приложения, фишинг представляет собой значительную угрозу, поскольку использует уязвимости в интерфейсах, каналах связи и доступе к конфиденциальным данным. Как ответственный поставщик платформ, AppMaster принимает обширные меры для защиты от таких угроз безопасности посредством постоянных улучшений безопасности и интеграции надежных политик безопасности, которые защищают пользовательские данные и приложения.

Платформа AppMaster предлагает различные функции безопасности, такие как безопасные соединения, протоколы строгой аутентификации и механизмы детального контроля доступа, что позволяет клиентам применять многофакторную аутентификацию (MFA), единый вход (SSO) и ролевые системы. контроль доступа (RBAC) с легкостью. Кроме того, AppMaster соответствует соответствующим стандартам безопасности, правилам и передовым практикам, гарантируя, что созданные приложения соответствуют самым высоким уровням безопасности и соответствия, тем самым уменьшая поверхность атаки для потенциальных угроз фишинга.

Более того, AppMaster призывает пользователей следовать передовым методам обеспечения безопасности при разработке приложений, например избегать хранения конфиденциальных данных в небезопасных местах, использовать проверку и очистку входных данных, а также внедрять стандарты безопасного кодирования. Придерживаясь этих практик и используя встроенные функции безопасности AppMaster, пользователи могут минимизировать риски и влияние фишинговых атак на свои приложения и связанные с ними данные.

В заключение отметим, что фишинг по-прежнему остается серьезной угрозой кибербезопасности, которую организации должны устранять для обеспечения безопасности, соответствия требованиям и непрерывности бизнеса. Компаниям необходим упреждающий и оборонительный подход, включающий технические меры, административные меры безопасности и обучение пользователей, чтобы снизить их подверженность фишинговым атакам. Платформа AppMaster no-code предлагает надежные функции безопасности и меры обеспечения соответствия, которые помогают защититься от фишинговых угроз, обеспечивая спокойствие компаниям и пользователям при создании и развертывании передовых приложений во все более сложной и наполненной рисками цифровой среде.