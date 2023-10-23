Fidye yazılımı, kurbanın bilgisayarına, ağına veya cihazına sızan, dosyalarını ve verilerini şifreleyen ve şifre çözme anahtarı için fidye talep eden bir tür kötü amaçlı yazılımdır (kötü amaçlı yazılım). Son yıllarda siber güvenlik alanında en belirgin tehditlerden biri haline gelen bu tehdit, küçük işletmelerden büyük ölçekli işletmelere ve bireysel kullanıcılara kadar geniş bir yelpazedeki kuruluşlara önemli mali ve operasyonel zararlar vermektedir.

Güvenlik ve uyumluluk bağlamında fidye yazılımı, geleneksel güvenlik önlemlerini aşma, yazılım ve uygulamalardaki güvenlik açıklarından yararlanma ve iş sürekliliğini bozma yeteneği nedeniyle ciddi bir zorluk teşkil etmektedir. Fidye yazılımının geniş kapsamlı sonuçları, onu BT uzmanları için yüksek öncelikli bir sorun haline getiriyor ve kapsamlı araştırmaları, en iyi uygulamaların geliştirilmesini ve uygun karşı önlemlerin uygulanmasını teşvik ediyor.

Fidye yazılımı genellikle kimlik avı e-postaları, güvenliği ihlal edilmiş web sitelerinden yapılan indirmeler ve hatta kullanıcıları farkında olmadan kötü amaçlı yükleri çalıştırmaya yönlendiren sosyal mühendislik teknikleri dahil olmak üzere çeşitli saldırı vektörleri aracılığıyla yayılır. Bir hedefe virüs bulaştığında, fidye yazılımı genellikle dosyaları ve verileri güçlü şifreleme algoritmaları kullanarak şifreleyerek bunları kullanıcının erişemeyeceği hale getirir. Saldırganlar daha sonra genellikle kripto para birimi biçiminde bir fidye ödemesi talep ediyor ve bunu aldıktan sonra bir şifre çözme anahtarı sağlama vaadinde bulunuyor. Ancak fidyeyi ödemenin şifrelenmiş dosyaların güvenli bir şekilde kurtarılmasıyla sonuçlanacağının garantisi yoktur.

İstatistikler, fidye yazılımı saldırılarının yıllar içinde artış gösterdiğini gösteriyor; bazı raporlar, 2019 ile 2020 yılları arasında olay sayısında %150'den fazla, fidye ödemelerinin toplam tutarında ise %300'den fazla artış olduğunu öne sürüyor. Dikkate değer örnekler Yaygın fidye yazılımı saldırıları arasında 2017 yılında 150 ülkede 200.000'den fazla bilgisayarı etkileyen, önemli verileri şifreleyen ve Bitcoin ile ödeme talep eden WannaCry yer alıyor. Bir diğer önemli olay ise öncelikle Ukrayna kuruluşlarını hedef alan ancak dünyaya yayılan ve çeşitli sektörlerdeki operasyonları önemli ölçüde sekteye uğratan NotPetya saldırısı oldu.

Fidye yazılımı saldırılarını önlemek ve azaltmak, güvenlik ve uyumluluk konusunda teknolojiyi, süreçleri ve insanları kapsayan çok katmanlı bir yaklaşım gerektirir. Kuruluşlar, güvenlik duvarları, izinsiz giriş önleme sistemleri (IPS) ve düzenli olarak güncellenen antivirüs ve kötü amaçlı yazılım önleme yazılımları dahil olmak üzere güçlü çevre savunmaları uygulamalıdır. Ek olarak, bilinen güvenlik açıklarının kötüye kullanılması riskini en aza indirmek için yama yönetimi ve yazılım güncelleme prosedürleri mevcut olmalıdır.

Bu teknik önlemlerin yanı sıra kuruluşlar, tüm çalışanlara yönelik kimlik avı, sosyal mühendislik, şifre yönetimi ve olay raporlama gibi konuları kapsayan güvenlik farkındalığı eğitimlerine de yatırım yapmalıdır. Bu, kullanıcı tarafından başlatılan ihlal olasılığının azaltılmasına yardımcı olacak ve potansiyel olayların daha hızlı tespit edilmesine ve yanıt verilmesine olanak sağlayacaktır.

Uyumluluk açısından bakıldığında, Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) ve Sağlık Sigortası Taşınabilirlik ve Sorumluluk Yasası (HIPAA) gibi düzenleyici standartlar, yetkisiz verileri önlemek için uygun güvenlik önlemlerinin uygulanması da dahil olmak üzere, hassas verilerin korunmasına yönelik katı gereklilikler getirmektedir. erişim ve veri ihlalleri.

Kuruluşlar ayrıca, verileri güvenli yedeklerden geri yükleme yeteneği de dahil olmak üzere, bir fidye yazılımı saldırısı durumunda hızlı ve etkili bir şekilde yanıt vermeye hazır olmalarını sağlayacak şekilde sağlam bir olay müdahale ve felaket kurtarma planı geliştirmeli ve sürdürmelidir. Ancak, enfeksiyonları önlemek ve azaltmak için gösterilen en iyi çabalara rağmen, yeni fidye yazılımı çeşitleri ve taktikleri sürekli olarak geliştirilmekte ve güvenlik ve uyumluluk açısından sürekli gelişen bir tehdit oluşturmaktadır.

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